Debido a dolores de cadera y hombros que le causaban un malestar constante, María Teresa Galván, de 78 años, comenzó a tomar hidroterapia en el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara. “La causa es el trabajo de toda la vida, nos va mermando, y la edad también. Los ejercicios están pesados pero ya me siento mejor. La gente es muy amable, nos explican todo, están siempre al pendiente”.

El doctor Armando Tonatiuh Ávila García, jefe del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, informó que se han disparado las consultas porque cada vez más personas necesitan de este servicio. Detalló que mientras en 2021 tuvieron a 25 mil pacientes, en 2022 fueron 39 mil 163 las citas realizadas. “La pandemia generó un tsunami de necesidades de rehabilitación, pero no solamente por el COVID-19, sino porque durante una cantidad importante de meses la mayoría de los servicios de rehabilitación estaban cerrados, no nosotros, pero sí de otros hospitales públicos y de la iniciativa privada”.

Dijo que muchos adultos mayores se quedaron en casa y la falta de movimiento generó que sus músculos se debilitaran y perdieran lubricación, lo que causó un deterioro físico importante. “Hay mucha necesidad de atención en rehabilitación y pocos servicios para poder ofertarla, hay personas que requieren rehabilitación y no la reciben”, mencionó.

Otro caso es María Aceves, de 52 años, quien presentó asma y problemas respiratorios como secuela del padecimiento, por lo que acudió a recibir terapia física, con ejercicios de respiración, activación física, largas caminatas y procesos para el control de la ansiedad.

“No estoy curada, pero ya puedo moverme más y ya no siento que me ahogo, aún tengo que descansar, pero ya no tanto y sigo ejercitándome, ya por mi cuenta, porque también me enseñaron, así combatía la ansiedad cuando me daba”, afirmó.

María Aceves recibe diferentes tipos de ejercicios que le han ayudado a recuperarse. EL INFORMADOR/A. Camacho

María mejora respiración gracias a la rehabilitación

Para muchos el COVID-19 no concluyó con la aplicación de las vacunas; aunque la mayoría de las personas han regresado a su ritmo de vida, otras se enfrentan a las secuelas y afecciones que les dejó la pandemia. Quienes vivieron en carne propia la enfermedad y no lograron la recuperación desarrollaron síntomas de COVID-19 “prolongado” o “resistente”, también conocido como “Long Covid”.

María Aceves, una de las afectadas, recordó que después de enfrentarse a la pandemia empezó a sentir que su cuerpo ya no respondía como solía hacerlo, tenía dificultad para respirar, fatiga, constantes dolores y en algunas ocasiones episodios de ansiedad.

“Salí del COVID-19, bendito Dios, pero ya no fue lo mismo, me ponía a barrer la casa y tenía que sentarme porque me presionaba el pecho, se me cortaba el aire y no podía respirar, luego me dolía todo… la cabeza no la aguantaba”, compartió.

La señora de 52 años, quien perdió a su esposo durante la pandemia, añadió que tras la enfermedad le quedó como secuela el asma y posteriormente, con la falta de atención, evolucionó a lesiones pulmonares, por lo que ya no tenía la misma capacidad de respirar y decidió acudir a recibir atención médica.

“Me dieron medicamentos, pero no fue suficiente y tampoco quería estar tomando y tomando pastillas, fue idea de mi sobrina, me dijo que fuera con un especialista, y fue cuando empecé a sentirme mejor”, relató.

Abundó en que la pusieron a realizar ejercicios tres o cuatro veces por semana, lo que le ayudó a que sus pulmones pudieran sostener el aire y comenzó a respirar mejor. Actualmente continúa asistiendo a terapia al menos una vez a la quincena o semana para revisión y avance, pero afirma que se siente mejor luego de haber tomado la decisión de acudir a un proceso de rehabilitación.

La Secretaría de Salud describe que la rehabilitación es un conjunto de intervenciones de salud dirigidas a optimizar el funcionamiento físico, psicológico y social de las personas y reducir las limitaciones congénitas o provocadas por trastornos, lesiones o traumatismos que tienden a incapacitar a los individuos en forma aguda o crónica, incluyen ciertas condiciones fisiológicas como el embarazo, el envejecimiento y el estrés.

PARA SABER

Lugares para acudir a consulta en centro médico con unidad de rehabilitación

Siempre puedes acudir a tu centro médico más cercano si es que cuenta con una unidad de rehabilitación, pero si buscas un centro más especializado o deseas una atención más personalizada puedes asistir a las siguientes clínicas, algunas de ellas pueden atender personalmente a tu domicilio, si no estás en condiciones de ir a recibir la atención necesaria:

Clínica de Fisioterapia de Occidente, ubicada en avenida Patria #3124, esquina Isla Gomera. Vicente Guerrero 44987. Guadalajara, Jalisco. Teléfono: 3316579375.

Clínica de Alto Rendimiento y Rehabilitación. Ubicada en avenida México, en el fraccionamiento Vallarta San Jorge. Teléfono: 3315952422.

Clínica de Rehabilitación Física ACTIF Guadalajara. Ubicada en Ingeniero Tello #245-A. Los Altos. Teléfono: 33113 6334.

Columna vertebral, causa principal para terapia física

El doctor Armando Tonatiuh Ávila García, jefe del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, señaló que el principal motivo de consulta en el 2022 fue el problema en la columna vertebral. Después le siguieron problemas de rodilla, problemas de hombro, infarto cerebral y los niños con alto riesgo, asociado a nacimientos prematuros.

“Cualquier padecimiento asociado al envejecimiento humano requeriría de alguna o de otra forma un servicio de rehabilitación”, dijo Ávila García, quien destacó que para brindar la atención es fundamental contar con un equipo interdisciplinario, conformado por el especialista en medicina rehabilitación y el fisioterapeuta, que puede ser un técnico en terapia física o un licenciado en terapia física.

“El médico evalúa, confirma un diagnóstico que en algunos casos es obvio, pero en otros casos no, y puede proponer diseñar las generalidades de un programa de rehabilitación que desde la parte operativa ejecuta el fisioterapeuta”.

El jefe del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación abundó en que un especialista en medicina rehabilitación tiene que estudiar la carrera de Medicina, con alrededor de 11 años de formación académica, en promedio, y en fisioterapia se requiere un aproximado de cinco años.

También adelantó que en marzo del 2024 el Hospital Civil de Guadalajara será el primer hospital fuera de la Ciudad de México que formará subespecialistas en algún área de Especialidad en Medicina de Rehabilitación.

“En un análisis que hacíamos con el Centro Universitario de Tlajomulco nos dimos cuenta que hay un déficit muy importante de postgrados oficiales para fisioterapeutas. Hace falta mucha normatividad, que regule la práctica, porque no está bien definido cuáles son las competencias profesionales de cada integrante del equipo interdisciplinario”.

Mariana Ruvalcaba es paciente del estudio de descompresión medular sobre hernias lumbares. EL INFORMADOR/A. Camacho

Descompresión medular sobre hernias lumbares

El doctor Armando Tonatiuh explicó que tienen un aparato que ayuda a reducir los dolores lumbares, el cual consiguieron gracias a un préstamo de la iniciativa privada.

Mariana Ruvalcaba, quien es una de las pacientes, detalló que forma parte del estudio de descompresión medular sobre hernias lumbares, que es cuando las vértebras se aplastan. La joven indicó que hacía mucho esfuerzo físico, por lo que su cuerpo empezó a resentirlo. Buscó tratamientos en la iniciativa privada pero no los podía pagar, hasta que vio la información del Hospital Civil y acudió a una valoración.

“Es mi tercera o cuarta sesión, he sentido mucha mejoría, el dolor ha disminuido bastante, la movilidad es mejor y ha sido de los mejores servicios, la atención es muy buena. Si tengo dudas sí me explican con detalle. Tienen buenos equipos y personal. Al terminar mis ocho sesiones sigue otra valoración para ver qué sigue con mi tratamiento”, compartió Mariana.

El fisioterapista Alejandro Hernández, quien se encarga del tratamiento, puntualizó que para el estudio seleccionaron a los pacientes que tuvieran un dolor lumbar crónico mínimo de meses.

“Porque llegaban pacientes con dolores de una o dos semanas y esos no pasaban. Es para dolores crónicos o personas con hernias discales muy severas. La camilla lo que hace es descomprimir parte de las vértebras para que tengan mejor movilidad”.

Remarcó que los pacientes que han terminado el tratamiento se han ido con una mejoría cercana al 90 por ciento.

Por su parte, el fisioterapista Roque Hermosillo subrayó que los ejercicios de hidroterapia, uno de los métodos de rehabilitación más utilizados, duran 50 minutos en promedio, los cuales ayudan a quien tiene problemas de columna, cadera, rodilla, tobillo o fracturas.

PACIENTES FALTAN HASTA EL 40 POR CIENTO DE LAS CITAS

Investigan causas de ausentismo a consultas y terapia física

Armando Tonatiuh Ávila García adelantó que están realizando una investigación para conocer los motivos por los cuales las personas faltan a sus consultas médicas y de terapia física.

“Porque desafortunadamente tenemos un ausentismo que va del 30 al 40 por ciento en los servicios que están programados. Quiere decir que esos casi 40 mil servicios que atendimos a lo largo del 2022 podrían ser por lo menos un 30% más, si todos los pacientes que están programados vinieran a tomar su consulta”.

De manera preliminar, indicó que han detectado que algunas causas están relacionadas con falta de transporte público para que se puedan trasladar, por ejemplo, en casos de personas en silla de ruedas o con discapacidad.

También hay falta de compromiso por parte de los pacientes.

“El principal reto que nos hemos planteado es reducir el porcentaje de inasistencias a lo largo del 2023 y con ello el reto de incrementar nuestra capacidad asistencial”.

Asimismo, contó que otra meta es construir un espacio de deportes adaptados para personas con discapacidad en la explanada de consulta externa.

“Con alguna área de acondicionamiento físico. El reto es concluir ese proyecto que en su momento, en la primera etapa de entrega del servicio, no se pudo concretar, pero está latente la posibilidad de hacerlo en los próximos años”.

SERVICIOS

¿Qué necesita alguien para recibir atención?

El jefe del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación, Armando Ávila, explicó que el público general, que se atiende a través de otros servicios del hospital, debe hacer una solicitud de interconsulta para programar una cita. “Si el paciente no está siendo atendido por otro servicio del hospital o no tiene un tarjetón con su número de registro del Hospital Civil de Guadalajara es necesario que acudan a la consulta externa, ya sea de adultos o pediátrica”. Detalló que después son derivados a rehabilitación o a otra especialidad si es que tienen una lesión que amerite una cirugía por parte de ortopedia o por parte de neurocirugía. “La consulta externa filtra y dirige al paciente a la especialidad que mejor le pueda ayudar”.

GUÍA

Existen cinco diferentes tipos de clínicas

El Dr. Armando Tonatiuh Ávila García remarcó que tienen cinco diferentes clínicas de rehabilitación enfocadas en un área de tratamiento especial, las cuales son lideradas por doctores de alta especialidad o mucha experiencia:

Pediátrica. Ávila García indicó que se atienden desde recién nacidos hasta jóvenes de 15 años. “Todo lo que tiene que ver con problemas neurológicos, como la parálisis cerebral, las distrofias: fracturas, tumores óseos, problemas de postura que afectan la alineación del cuerpo de los niños.

Neurológica. El doctor detalló que en esta área ven eventos vasculares cerebrales: infartos y hemorragias que son bastante frecuentes en adultos de más de 50 años. “Esa clínica ve todas las enfermedades neurodegenerativas. Se atiende a todas las personas que tengan algún tipo de discapacidad con la finalidad de disminuirla en todo lo posible y permitir que el paciente pueda vivir su vida de la mejor forma posible”, subrayaó el doctor.

Musculoesquelética. El especialista mencionó que se atiende lo relacionado con ortopedia y traumatología, tales como fracturas que fueron tratadas en forma quirúrgica o no quirúrgica, lesiones deportivas, y problemas del envejecimiento humano como la osteoartritis.

Intrahospitalaria y pulmonar. Armando Tonatiuh Ávila García resaltó que comenzó a operar en el 2021 y se enfoca en pacientes hospitalizados. “Uno de sus objetivos es evitar que sus pacientes tengan úlceras porque como están postrados en cama no se mueven, la piel se debilita y pueden desarrollar una úlcera, pero también pueden desarrollar problemas en su movilidad”.

Geriátrica. Ávila García resaltó que el Hospital Civil es el primero en Jalisco que tiene una clínica de especialidad en rehabilitación geriátrica. “Inició el año pasado con la doctora Ana Villagrana, el enfoque es atender a esa pirámide poblacional tan importante con la intención de que el adulto mayor tenga menos caídas, tenga mejor calidad de vida, mejor independencia funcional”.

El doctor Armando Ávila (der.) lidera el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, que se fundó en 1958 y se trasladó a la nueva torre de consulta externa en 2014. EL INFORMADOR/A. Camacho

Cinco seguros de gastos médicos

Seguro médico de FIATC. Este seguro ofrece 40 sesiones de fisioterapia al año para todos sus asegurados, sin embargo, antes de usarlo tiene que pasar seis meses, después de eso puedes contar también con 30 sesiones de rehabilitación cardiaca, 15 sesiones de tratamiento del dolor y 15 sesiones de rehabilitación del suelo pélvico. Por otro lado, cubre también cinco sesiones al año de terapia con ondas de choque.

Seguro de salud de Sanitas. Este seguro no cuenta con carencia, es decir, que desde que lo contratas puedes hacer uso de él. Las de sesiones de fisioterapia y rehabilitación sin límites, hasta que se hayan recuperado. Las sesiones deben ser de carácter ambulatorio, por afecciones del aparato locomotor, o en caso de necesitar ingreso hospitalario, además, ofrece cinco sesiones para terapia con ondas de choque destinada a lesiones osteotendinosas crónicas.

Seguro médico de Aegon. Como el anterior, no tiene límite de sesiones de terapia y rehabilitación y lo puedes usar de inmediato, sin embargo, tendrás seis meses de carencia para rehabilitación del suelo pélvico y cardiaca. Las sesiones deberán de ser autorizadas siempre y cuando sean consecuencia de una enfermedad o daño en el aparato locomotor y si se trata de rehabilitación cardiaca será tras un infarto.

Seguro de salud de Mapfre. No impone ningún límite de sesiones al año de fisioterapia y rehabilitación para sus asegurados. Aunque para rehabilitación y rehabilitación cardiaca impone una carencia de seis meses. Ambas modalidades se suman a la rehabilitación neurológica y del suelo pélvico, para la que sí hay límite de ocho sesiones, entre los tipos que cubre la aseguradora.

Seguro de salud de Asisa. En este seguro no hay límite de sesiones de fisioterapia, pero antes de recibir el tratamiento tendrás que autorizar la prestación, sumado a eso las coberturas de rehabilitación y rehabilitación cardiaca sí cuentan con seis meses de carencia, por lo que no podrás utilizarla en los primeros seis meses después de contratar tu póliza.

TELÓN DE FONDO

¿Dónde estudio?

Los médicos egresados pueden estudiar una especialidad en Medicina de Rehabilitación.

La Universidad de Guadalajara es una de las instituciones académicas que oferta esta especialidad.

“La Rehabilitación se puede definir como el desarrollo más completo de los potenciales físicos, psicológicos, sociales, vocacionales y educacionales de un individuo en correlación con sus afectaciones fisiológicas o anatómicas y sus limitaciones ambientales. Los objetivos están determinados por las personas y aquellos involucrados en su atención, con el propósito final de obtener una funcionalidad óptima a pesar de las incapacidades residuales, incluso si el daño es condicionado por un proceso patológico que no puede ser revertido”.

Por otro lado, el Centro Universitario de Tlajomulco de la Universidad de Guadalajara tiene la Licenciatura en Terapia Física, con una duración de 10 cuatrimestres. El objetivo general del programa educativo es formar profesionales competentes con un alto sentido humanístico y social, capaces de diagnosticar y aplicar métodos y técnicas en terapia física, orientados a solucionar alteraciones neuromusculoesqueléticas que afectan al ser humano en su conjunto, mediante un modelo de atención vanguardista.

En el lado privado, la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) ofrece la Licenciatura en Terapia Física, y afirma que las personas que estudien con ellos se convertirán en profesionales experimentados y altamente competitivos, capacitados para prestar atención en fisioterapia preventiva o terapéutica. Se trata de un programa cuatrimestral con una duración de tres años y un año de servicio social: “El programa educativo de la Licenciatura de Terapia Física de la Universidad Autónoma de Guadalajara por el Instituto Nacional de Rehabilitación”.

La Universidad Tecnológica de México (Unitec) tiene la carrera de Licenciatura en Fisioterapia, la cual es ideal para quienes tienen un perfil cuidar la salud de las personas y mejorar su calidad de vida, desarrollar estrategias para ayudar a pacientes a recuperar su movilidad o lograr mayor independencia; ser parte del proceso de recuperación de una persona en una enfermedad, accidente o necesidad especial, y brindar un alto nivel de servicio y un trato humanitario, enfatiza la Universidad.

La Universidad Guadalajara Lamar también oferta la Licenciatura en Fisioterapia y de acuerdo con la institución educativa privada tiene una duración de 12 cuatrimestres. También describen que se adquieren conocimientos relacionados con las características celulares, genética y funciones vitales de los organismos en relación a su reproducción, crecimiento, entre otros.

Salarios varían según la experiencia

Los sueldos detectados en distintas páginas varían de acuerdo a la experiencia de la persona, y se sitúan hasta en más de 26 mil pesos mensuales.

Para un especialista en rehabilitación médica, el promedio en México es de nueve mil 767 pesos mensuales, según la página Glassdoor. La página Mi salario indica que el salario mínimo es de cinco mil 924 pesos al mes y el máximo de 26 mil 558 por mes.

“Gana normalmente un salario neto mensual de entre cinco mil 924 pesos y 13 mil 311 al empezar en el puesto de trabajo. Tras cinco años de servicio, esta cifra se sitúa entre ocho mil 252 y 18 mil 284 al mes con una semana de trabajo de 48 horas”.

Por otra parte, la página Talent detalla que el salario promedio del terapeuta físico en el país en 2023 es de 96 mil pesos al año o de ocho mil pesos al mes.

“Los cargos de nivel inicial comienzan con un ingreso de 72 mil al año, mientras que profesionales más experimentados perciben hasta 156 mil al año o 13 mil pesos mensuales”.

El IMCO informa que el salario mensual promedio para personas que brindan terapia física, es de 10 mil 175 pesos mensuales.