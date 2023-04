La Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) se ha convertido en un imán para los pacientes que buscan realizarse una cirugía estética.

“Los procedimientos relacionados con la cirugía plástica, con fines estéticos, han venido en aumento desde hace algunos años”, afirmó Ignacio González García, presidente del Colegio y Sociedad de Cirujanos Plásticos, Estéticos y Reconstructivos de Jalisco.

Actualmente Guadalajara ocupa el segundo lugar a nivel nacional en este tipo de procedimientos, solamente por detrás de la Ciudad de México.

El crecimiento del sector también se refleja en el número de profesionales que se dedican a esta actividad. Hace 10 años había alrededor de 250 cirujanos plásticos en la ZMG y actualmente operan unos 400.

De acuerdo con el especialista, en Guadalajara se practica alrededor del 30% de las intervenciones que se hacen en todo el país.

Las personas que buscan un procedimiento de esta índole en Guadalajara provienen de diferentes Estados del país e incluso del extranjero, principalmente de Estados Unidos y Canadá.

Las mujeres predominan en este tipo de tratamientos con un 70 por ciento.

Las principales intervenciones estéticas de las mujeres son el aumento mamario, la liposucción y rinoplastia. En el caso de los hombres, la rinoplastia, disminución de la papada, abdominoplastia y la lipoescultura.

Las principales ciudades del país que más operaciones estéticas realizan, además de Ciudad de México y Guadalajara, son Tijuana, Mexicali, Cancún, Puerto Vallarta, Los Cabos y urbes de Coahuila y Tamaulipas.

Debido al crecimiento del sector, en la Entidad también cada vez es más necesaria la certificación de los médicos y la regulación de parte de las autoridades, ante el aumento de casos de personas que se aprovechan de esta situación y ofrecen sus servicios sin las acreditaciones correspondientes.

Los procedimientos por cirugía estética se han incrementado año con año en el país. EL INFORMADOR/Archivo

México, paraíso mundial en las cirugías estéticas

De acuerdo con estadísticas de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS por sus siglas en inglés), en el 2021 en México se realizaron un millón 270 mil 605 intervenciones, 11.3 por ciento más que las 794 mil 567 del 2011. México se ubica en la cuarta posición con más procedimientos, por debajo de Estados Unidos, Brasil y Japón.

“Ha crecido muchísimo, estamos colocados dentro de los cinco países con más procedimientos en cirugía estética en el mundo”, dijo Arturo Ramírez Montañana, presidente de ISAPS.

El especialista dijo que dependiendo del grupo de edad varía el tipo de operaciones. Por ejemplo, las más jóvenes lo que más se operan es la nariz, de 25 a 35 años es el busto, más grandes la abdomiplastia, las personas arriba de los 50 años piden rejuvenecimiento facial como las bolsas de los párpados o el cuello. En los hombres, la nariz, después el pelo, luego las bolsas de los párpados y la papada. A nivel mundial México es el segundo país con más procedimientos de turismo médico. Viene mucha gente de Estados Unidos, de Canadá y de países de Centro y Sudamérica.

“Evidentemente la frontera con Estados Unidos nos ayuda mucho porque es una frontera muy grande, la economía de Estados Unidos es buena y eso les permite viajar en coche a ciudades como Tijuana , Mexicali, Ciudad Juárez, Matamoros, Reynosa y Laredo, todas esas ciudades tienen mucho trabajo por turismo médico”.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, el turismo médico representa 29 mil millones de pesos, y solamente es el 30% del total de los procedimientos que se realizan.

“Eso repercute en hotelería, en restaurantes, utilizan taxis, transporte público, insumos de hospitales y clínicas y doctores, enfermeros, se reparten entre muchas personas que colaboran en el turismo médico”.

De acuerdo con el especialista, en México existen más de dos mil 100 cirujanos plásticos certificados, de los cuales la mayoría pertenecen a la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva, y al Consejo Mexicano de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva.

“Es muy importante y por la salud de todos los pacientes, que se atiendan con cirujanos plásticos certificados, porque son los que cumplen con la ley, son los que tiene la preparación y están capacitados”.

Estos son los precios de los principales tratamientos

Aumento de busto: 65-110 mil pesos.

Rinoplastia: 45 - 90 mil pesos.

Cirugía de abdomen: 50-95 mil pesos.

Liposucción: 50-110 mil pesos.

Cirugía de párpados: 40-70 mil pesos.

Tienen a las clínicas estéticas en la mira

Estos son los puntos que vigila la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Jalisco (Coprisjal)

Para la realización de cualquier procedimiento quirúrgico, los profesionales requieren de cédula expedida por la autoridad competente, deben contar con certificado vigente de especialista.

Que el profesional cuente con cédula, título o certificado, que haga constar posee los conocimientos respectivos.

Los establecimientos deben contar con el aviso de funcionamiento.

El local o área física donde se ofrece el servicio debe cumplir con la legislación sanitaria para protección de los pacientes y trabajadores.

La Coprisjal lleva a cabo acciones de difusión en materia sanitaria y visitas de verificación.

Las visitas de verificación también se realizan ante una queja, por denuncia pública o por señalamiento de alguna autoridad como la Fiscalía del Estado.

La Comisión llamó a denunciar cuando se identifiquen casas adaptadas como centros quirúrgicos, pues ese tipo de establecimientos incumplen la regulación y deben ser clausurados.

En Jalisco se tiene un registro de 109 Consultorios de Especialidad en Cirugía Plástica y Reconstructiva.

Para presentar denuncias o formular preguntas sobre las credenciales de los establecimientos estéticos se puede comunicar al número 33 13 42 08 26.

La Cofepris emitió las siguientes recomendaciones:

Verificar que el establecimiento cuente con licencia sanitaria.

El médico que realice los procedimientos debe tener cédula de especialidad en cirugía plástica y certificación vigente.

Que el título profesional del médico cirujano se encuentre a la vista del público.

Que se cuente con un área quirúrgica separada, sin posibilidad de contaminación y acceso restringido.

Que el servicio de cirugía cuente con áreas delimitadas, esto es:

Un área negra, que es todo lo que se encuentra por fuera del servicio de cirugía, incluyendo el pasillo de tránsito y vestidores del personal de salud.

Un área gris, que es por donde el paciente ingresa al servicio de cirugía y se encuentra previo a las salas quirúrgicas. En esta área, el paciente ingresa sin familiares.

Un área blanca, donde se encuentran el quirófano.

El quirófano debe cumplir con estos puntos:

Que las paredes y pisos sean lisas, esto es, que no tengan salientes o ranuras que puedan acumular polvo o bacterias (no loseta).

Que cuente con una mesa especial para llevar a cabo cirugías y lámparas empotradas en el techo.

Que cuente con un equipo especial para dar anestesia a los pacientes, operado por un anestesiólogo titulado y con especialidad en la materia.

Se deberá contar con un área de recuperación post-cirugía.

Los medicamentos deberán presentar registro sanitario.

Llaman a regular la profesión

Ignacio González García, presidente del Colegio y Sociedad de Cirujanos Plásticos, Estéticos y Reconstructivos de Jalisco, comentó que debido al aumento del servicio es fundamental la regulación y la certificación de parte de las autoridades correspondientes, ya que hay supuestos médicos que se dedican a realizar estos procedimientos sin las acreditaciones pertinentes.

“Es un mercado con un crecimiento muy importante, eso nos habla de un nicho que al final del día tiene que ver con cuestiones de salud, y requiere de toda la seriedad como cualquier otro procedimiento médico y tiene la necesidad de ser regulado”.

Por este motivo, el especialista hizo un llamado a los pacientes para que verifiquen si el doctor que los intervendrá está debidamente titulado, cuente con certificado de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva, y del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva.

“Ahí aparecen por Estado y nombre todos los cirujanos del país. Es un directorio muy amigable, para que todo mundo pueda corroborar si la persona que está ofreciendo estos procedimientos reúne los requisitos mínimos básicos para ejercer la profesión.

“Muchas veces se prenden las alertas cuando hay alguna defunción o un desenlace muy lamentable, pero no olvidemos que también hay personas que viven con secuelas secundarias a procedimientos mal realizados, por gente que no tiene los conocimientos”.

DÓNDE ESTUDIAR LA ESPECIALIDAD

¿Quieres ser cirujano plástico en Jalisco?

La especialidad en Cirugía Plástica ha estado en auge durante los últimos años, ante un aumento en la realización de procedimientos quirúrgicos estéticos. Sin embargo, para ejercer como cirujano plástico debes de llevar un preparación académica especializada.

En Jalisco son dos las universidades que ofrecen la especialidad en cirugía plástica, la Universidad de Guadalajara con la especialidad en Cirugía Plástica y Reconstructiva, y la Universidad Autónoma de Guadalajara con una especialidad homónima.

De primera mano, es necesario que previo a cursar los estudios de especialidad, los médicos en formación hayan culminado de manera exitosa la licenciatura de Médico Cirujano y Partero, luego puede aplicar a la especialidad.

En el caso de la Universidad de Guadalajara, la Especialidad en Cirugía Plástica y Reconstructiva se trata de una disciplina médico-quirúrgica, rama de la medicina cuyo objetivo principal es reconstruir estructuras ausentes por falla congénita en la formación, diferenciación o por amputación de estructuras del cuerpo.

La especialidad tiene una duración de cuatro años de estudio, dividida en ocho semestres, en los que cursarán materias de formación básica común y particular, además de especializantes y optativas abiertas.

En la Universidad Autónoma de Guadalajara, la Especialidad en Cirugía Plástica y Reconstructiva está enfocada en la reconstrucción de tejidos dañados por defectos congénitos o traumáticos, recuperando su anatomía y función, lo que permite reintegrar a los pacientes afectados a sus actividades laborales.

Esta especialidad se estudia de la mano en el Hospital Ramón Garibay, en donde se realizan los siguientes procedimientos: blefaroplastia, bichectomía, aplicación de toxina botulínica, aplicación de rellenos faciales (ácido hialurónico), aumento de busto, liposucción y lipoinyección, braquioplastia, atención a quemados, cirugía de mano (dedo en gatillo, síndrome del túnel de carpo), entre otros.

El Instituto de Cirugía Reconstructiva se ubica en avenida Federalismo Norte 2022, en la colonia Guadalupana. EL INFORMADOR/C. Camacho

El Instituto Jalisciense de Cirugía Estética y Reconstructiva de Jalisco

En el Instituto Jalisciense de Cirugía Estética y Reconstructiva de Jalisco también se realizan diversos procedimientos, pero más enfocados a la salud y se atiende principalmente a pacientes de escasos recursos.

Cirugías reconstructivas como de labio y paladar hendido, secuelas de quemaduras, cirugía de mama, reconstrucciones de glándulas mamarias, reconstrucción de cirugía plástica y algunas intervenciones estéticas.

Luis Miguel Salinas Larios, cirujano plástico y reconstructivo del Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva, explicó que el 80 por ciento de las cirugías son reconstructivas y el 20 por ciento son estéticas.

“Sin que quiten los procedimientos reconstructivos, toda la cirugía reconstructiva tiene prioridad, obviamente también las urgencias tiene prioridad, ya la cirugía estética se hace adicional al paciente que lo solicita siempre y cuando no obstruya los tiempos quirúrgicos de las otras cirugías”.

Añadió que entre las intervenciones estéticas que realizan son las liposucciones, levantamiento de busto, abdominoplastia.

“Lo importante es que es un centro de formación de recurso humano en la formación de la especialidad, es un hospital escuela y el residente tiene que salir capacitado para realizar todos los tipos de cirugías”.

Salinas Larios explicó que los pacientes que se atienden en la parte reconstructiva provienen de todos los Estados del Occidente mexicano.

“Además de Jalisco, llegan pacientes de Nayarit, Colima, Michoacán y Guanajuato. Todos estos Estados nos referencian pacientes, y aunque haya cirujanos allá, si no saben realizar este tipo de cirugías nos los envían para hacerlo nosotros”, compartió el cirujano, quien considera que este centro médico se ha convertido en ejemplo nacional.

Cuando un paciente es intervenido quirúrgicamente tiene una estadía promedio de dos días, posteriormente acude a sus citas durante tres o cuatro semanas a curaciones y rehabilitación.

Operarse para sentirse mejor

Flor quería operarse desde hace 10 años, tenía ella entonces 19. Desde que era pequeña notó que no se desarrollaba como sus demás compañeras, y sus pechos nunca alcanzaron un tamaño "promedio", según consideraba.

Si bien creció en un ambiente donde las mujeres de su familia y amigas tenían senos "promedio", lo que a Flor le molestaba no era precisamente no verse como ellas.

Según contó Flor, desde niña se sintió atraída por la moda, buscando prendas en tendencia o que destacaran para vestirse, sin embargo, al no "llenar" las piezas tenía que estar arreglando las prendas constantemente para que le ajustaran bien: coserle de los lados o agarrarle los tirantes eran la rutina obligada, y en ocasiones no siempre quedaban bien, llegando incluso a verse deformes.

"No pensaba que fuera un problema de autoestima, siempre me sentí bien conmigo misma, simplemente era que yo quería que la ropa que más me gustaba me quedara bien, era parte de ello, de sentirme bien".

Tras varios años de dudas y luego de revisar varias opciones, llegó con el cirujano que ya había operado, con un costo menor al promedio, a dos amigas suyas, y pidió una cita en su consultorio para constatar la experiencia, el trabajo, equipo e instalaciones donde el médico realizaba sus cirugías.

Al corroborar su cédula, experiencia, y habiendo escuchado la historia de recuperación de sus amigas, fue en febrero pasado cuando al fin Flor se sometió a su mamoplastia, tras los análisis de sangre correspondientes, con los cuales el médico constató que estaba en las condiciones de salud adecuadas para la intervención, y tras valorar cuál era la medida más adecuada para su cuerpo.

Ingresó a las 8:00 am, hora en la cual la enfermera y la anestesióloga comenzaron el proceso para canalizarla, corroborar y completar la información sobre su estado de salud e historial médico familiar, y una hora después entró a quirófano, donde la esperaban también el médico y su asistente.

Su cirugía duró menos de dos horas sin complicaciones mayores; si bien tuvo un ataque de ansiedad, el equipo médico actuó de inmediato para tranquilizarla y colocar la anestesia adecuada para poder concluir la colocación de los implantes.

Regresó a casa después del mediodía, caminó y comió de manera normal y sin mayor dolor, quizá por la permanencia de la anestesia. Las quejas vinieron al tercer día, su médico le explicó que era normal debido a las capas de piel y músculo que se abrieron, pero con el medicamento recetado pudo sobrellevar los primeros 10 días, que consideró los más complicados.

Lo que más extrañaba era dormir de lado, pues debía estar todo el tiempo boca arriba, apoyada además para levantarse, incluso para ducharse e ir al baño. Debido a que era complicado que hiciera la mayoría de las cosas por sí misma, sintió que cayó en una especie de "depresión post quirúrgica", que fue tratada de la mano de su terapeuta y el acompañamiento de su familia y amigos.

"Pareciera que es una simple cirugía, pero estás tan acostumbrada a hacer tantas cosas por ti misma, a ser tan independiente, que el que tengas que pedir ayuda para poder ir al baño te da para abajo, te preguntas si valía la pena haberte cambiado o estabas mejor antes. Te sientes como una carga, pero verte rodeada de las personas que te quieren, que no minimizan tu proceso, te hace sentir mejor y pasan los días más rápido".

Su recuperación total fue de tres semanas, con consultas de revisión por su médico cada siete días hasta que le quitó los medicamentos y los puntos de las suturas.

Hoy se siente contenta de haberse quitado esa inquietud, y tras su recuperación por fin se ve la ropa en ella como siempre quiso, pues no ha tenido que hacerle ni un arreglo más.

"Mi mamá siempre me dijo que podía cambiarme lo que quisiera una vez que fuera mayor, lo hiciera con mi dinero e informada.

“Yo considero que las cirugías plásticas son una gran herramienta para hacer sentir mejor a las personas, por el motivo que sea, aunque les hagan pensar que ‘no lo necesitan’, siempre estaré de acuerdo con la cirugía plástica orientada, informada, y por especialistas”.

LA VOZ DEL EXPERTO

Repunta sector durante la pandemia

Raúl Ramírez Cejudo, gerente nacional de ventas DMI Grupo Ariska.

Raúl Ramírez Cejudo, gerente nacional de Ventas DMI Grupo Ariska, una de las comercializadora más reconocidas en México de dispositivos médicos, explicó que este sector crece año con año, con un promedio cercano a las 120 mil cirugías anuales a nivel nacional.

“Lo atribuimos en parte a que la gente está invirtiendo cada vez más en su persona e imagen, empezando ahora desde una menor edad en promedio de lo que anteriormente iniciaban.

Otro factor fue que a raíz de la pandemia, un cierto nivel de la población que en ese momento no pudo realizar viajes que ya tenían agendados, el recurso lo invertían para hacerse tratamientos estéticos y cirugías plásticas”.

Ramírez Cejudo comentó que la zona metropolitana de Guadalajara es una de las regiones más importantes y de tendencia del país en cuanto a este tipo de tratamientos se refiere, aunque donde más cirugías y procedimientos estéticos se realizan es en la Ciudad de México, con casi un 40% de participación del mercado, por el número de población tan grande y de cirujanos que se encuentran en la capital.

Explicó que en las ciudades fronterizas un sólo médico puede llegar a hacer hasta 50 cirugías mensuales, y en cambio un médico promedio en el centro y occidente del país realiza alrededor de 10 operaciones al mes.

La empresa DMI Grupo Ariska cuenta con más de 10 años de experiencia y participación en el mercado. Comercializa productos premium, líderes a nivel mundial, reconocidos en todo México.

PSEUDOCIRUJANOS

Olvidan reforma para sancionar

El Congreso de Jalisco tiene pendiente, desde hace dos años, votar una iniciativa con la que se pretende endurecer las sanciones contra pseudomédicos y clínicas estéticas “patito”.

El proyecto de reforma de la Ley de Salud del Estado, que permanece en espera de votarse en el pleno del Poder Legislativo, establece que los responsables de procedimientos estéticos deberán presentar sus títulos, cédulas y certificados, que a su vez deben ser expedidos por las autoridades educativas que los avalen como profesionales capacitados en la materia.

Se busca establecer sanciones penalmente a quien se atribuya el carácter de especialista dentro de las ramas de las profesiones de la medicina y realice actos quirúrgicos que correspondan a una especialidad o subespecialidad sin contar con la cédula profesional. Las penas serían de dos a 12 años de prisión a quien se ostente como especialista sin serlo.

En la ley de Salud del Estado se regula que para el ejercicio de actividades técnicas y auxiliares, deberán contar con los títulos necesarios para hacerlo.

También se prohíbe realizar procedimientos de medicina o cirugía estética y reconstructiva en peluquerías, salones de belleza, estéticas u otros similares.

Con la reforma se obligaría a que este tipo de tratamientos sólo se podrían practicar en unidades médicas con licencia sanitaria vigente.

La iniciativa se presentó desde enero del 2020, en la pasada Legislatura, ya fue aprobada en comisiones legislativas y se presentó en primera lectura en enero del 2022; pero no ha sido agendada todavía para su votación final en sesión del pleno del Congreso estatal.

GUÍA

Lo que establece el Código Penal

¿Quién comete el delito de usurpación de funciones o de profesión?

Según lo establecido en el artículo 170 del Código Penal, incurre en este ilícito quien sin tener título profesional o autorización para ejercer alguna profesión realice actos propios de una actividad profesional. También quien, sin ser servidor público, se atribuya ese carácter e intente ejercer alguna de las funciones correspondientes.

¿Qué conductas son usurpación de profesión?

Quien se atribuya el carácter de profesionista y realice actos propios de una actividad profesional sin tener título legalmente expedido Se penaliza ofrecer públicamente sus servicios como profesionista; también utilizar cualquier elemento de identificación oficial (como uniformes) al que no tenga derecho, que sea exclusivo de servidores públicos o personas que tengan carácter de autoridad.

¿Cuál es la sanción por este delito?

Se impondrán de un mes a tres años de prisión y multa de 10 mil 374 a 31,122 pesos. En los casos donde se ponga en riesgo o peligro la vida o la salud de personas, se les impondrán de tres a ocho años de prisión, independientemente de las penas que correspondan en su caso por los delitos de lesiones u homicidio.

Es fundamental tener todos los datos tanto del médico que realizará una cirugía plástica, así como del lugar en el que se llevaría a cabo el tratamiento. EL IFNORAMDOR/Archivo

El caso de Miriam Yukie Gaona Padilla, “La Matabellas”

Por el delito de usurpación de funciones y lesiones, Miriam Yukie Gaona Padilla fue detenida en junio del año 2002 luego de decenas de testimonios de mujeres que fueron tratadas por ella con procedimientos estéticos que les causaron afectaciones en su salud.

Gaona Padilla, que se ostentaba como médica cirujana plástica, utilizaba sustancias como aceites para intervenir estéticamente a sus pacientes pese a que no tenía conocimientos de medicina.

Alrededor de un centenar de mujeres resultaron con serios daños por la acumulación de químicos depositados en sus tejidos.

La primera denuncia en contra de la mujer que se hacía pasar por médico, se presentó en el año de 1999, se reportó que hubo al menos 100 denuncias, de las que únicamente 33 judicializaron y sólo 15 llegaron a sentencia.

La condena señalada al inicio del proceso fue de 18 años, pero luego de pasar poco más de doce años en la cárcel Miriam Yukie Gaona Padilla fue liberada antes de cumplir su sentencia por buen comportamiento y trabajos dentro de la prisión lo que le permitió reducir su condena.

Finalmente fue liberada en noviembre del 2014.

Las mujeres que fueron inyectadas con aceite para carros y otras sustancias que les generaron afectaciones, no recibieron el pago para resarcir los daños, pues Gaona se declaró en bancarrota.

En el año 2020, Gaona Padilla inició un proceso legal para recuperar algunas de sus propiedades aseguradas, recurrió al Juzgado Primero de Distrito del Poder Judicial Federal ante la resolución del Juez décimo Tercero de lo Criminal de no permitir un incidente para recuperar dos casas aseguradas.

Este es uno de los ejemplos del por qué es muy importante conocer a fondo al médico con el que se puede realizar una cirugía estética.

TELÓN DE FONDO

Muere hombre tras realizarse una cirugía estética en Zapopan

En un caso registrado en abril del año pasado, un hombre de 54 años falleció luego de someterse a una cirugía estética en un domicilio ubicado en el coto Esencia Residencial, en la colonia San Juan de Ocotán, en Zapopan, Jalisco.

Se informó que el hombre se había sometido a una cirugía de párpados y papada. Paramédicos de los Servicios Médicos corroboraron el deceso del paciente. Además señalaron que presentaba aproximadamente una hora de evolución cadavérica.

El cuerpo fue hallado aproximadamente a las 9:30 horas, en un domicilio dentro del coto ubicado entre Paseo de las Flores y avenida Aviación.

El hecho se hizo del conocimiento al Ministerio Público para que inicie las investigaciones. No se ordenó la detención de ninguna persona.

Las autoridades zapopanas pusieron sellos de clausura afuera del domicilio que era usado como una clínica estética, ya que éste no contaba con los permisos correspondientes.

En apariencia desde el exterior el inmueble es un domicilio particular y no una clínica, posteriormente se confirmó que no estaba habilitado para practicar ese tipo de cirugías.