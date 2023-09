Desde el mes pasado, en pleno temporal, tres socavones han aparecido en avenida Mariano Otero y la calle Ámbar, en el municipio de Zapopan: uno el 20 de agosto y otros dos en lo que va de septiembre.

Estos hoyancos no son hechos aislados, ya que cada año aumentan en la ciudad.

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) respondió por Transparencia que mientras en 2019, al inicio de la actual administración, todas sus direcciones atendieron dos mil 366 socavones, la cifra creció a tres mil 056 en 2022; un promedio de ocho al día, cuando antes eran seis diarios.

Sobre los motivos, el SIAPA contestó que fueron por “fallas en la red de alcantarillado, fugas, tuberías antiguas, temporal, reblandecimiento de los terrenos, así como el paso de vehículos pesados”.

Y agregó que la aparición de estos puede derivar de diversos fenómenos espontáneos y emergentes, “que se pueden suscitar en cualquier momento, en diversas gravedades, en mayor medida en la infraestructura del drenaje sanitario y pluvial, no olvidando que se opera bajo una visión metropolitana, puntualizando que todas estas fallas no se pueden prever o anticipar”.

Este medio publicó que en la ciudad hay ocho mil 589 kilómetros de líneas y colectores que comprenden las redes de drenaje sanitario y pluvial de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque y Tonalá, de las cuales 19% necesitan ser sustituidas porque ya venció su vida útil.

Hace pocos días, en avenida Mariano Otero se reabrió un socavón a causa de las lluvias. EL INFORMADOR/A. Navarro

Gastan más en reparaciones ocasionadas por inundaciones

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) erogó más recursos en obra pública causada por inundaciones en comparación con el inicio de la gestión estatal, con 155.5 millones de pesos gastados en 2022, una cifra superior a la de 2019, informó el organismo por Transparencia.

De acuerdo con el SIAPA, entre las atribuciones se encuentra el dar mantenimiento tanto preventivo como correctivo a la infraestructura existente.

En la recomendación 20/2022 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), que remarca la problemática relacionada con el agua potable y su saneamiento, también habla de las inundaciones que se han registrado en los últimos años en la metrópoli, haciendo énfasis en las cuencas de las dos principales corrientes de agua que atraviesan la ciudad: San Juan de Dios y Atemajac, que suman un total de 14 y ocho ríos o arroyos desaparecidos, respectivamente. Los cauces fueron entubados, canalizados, rectificados y rellenados, reflejando el histórico crecimiento desordenado de la metrópoli.

Tales acciones, sumadas al estado de la red de drenaje y la impermeabilización del suelo como modificante del sistema de drenaje natural, serían parte de la génesis de la problemática de inundaciones que enfrenta la ciudad.

“Los temporales de lluvia de los años 2019, 2020 y 2021 conllevaron diversos eventos de inundación en diferentes puntos del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). Treinta colonias se encuentran en uno de estos escenarios: 18 por una corriente de agua desaparecida y 12 por influencia de un cauce actual. Dichas colonias se ubican en la parte oriente del Centro de Guadalajara y hacia el sur de la ciudad en los límites con San Pedro Tlaquepaque; la otra gran zona afectada es el sur de Zapopan, hacia los límites con Tlajomulco de Zúñiga”.

Esta situación ha sido motivo de posicionamiento por parte de la defensoría del pueblo, donde se ha solicitado a las autoridades desarrollar infraestructura considerando soluciones basadas en la naturaleza para la protección de la población, “ya que derivan en graves riesgos, estragos y menoscabos a la integridad de las personas, así como en la destrucción de bienes muebles e inmuebles”, refirió la CEDHJ en la recomendación.

En septiembre de 2020, el titular del SIAPA, Carlos Torres Lugo, subrayó que preparaban un estudio sobre las zonas que requerían cambiar las tuberías, ya que la mayoría tenía una antigüedad de entre 30 y 80 años. Al respecto, se realizó una búsqueda en el apartado de Transparencia del organismo, pero no hay información al respecto. También se solicitó una entrevista para tratar ambos temas, pero no hubo respuesta.

Gastos en reparaciones Año Monto 2018 $149’945,203.23 2019 $99’669,683.01 2020 $222’380,293.09 2021 $259’724,371.69 2022 $155’555,209.79 2023 (Al 22 de agosto) $50’256,668.57

Fuente: SIAPA.

Bosques del Centinela. En julio, una camioneta casi cae a un hoyo. ESPECIAL

Otros grandes socavones

En julio de 2023 se abrió un socavón sobre la calle Río Blanco, en su cruce con Paseo de los Bosques, en la colonia Bosques del Centinela de Zapopan. De acuerdo con el Gobierno del Estado, el hoyanco de 60 pulgadas tenía una profundidad aproximada de 3.5 metros, por lo que la línea pluvial fue afectada, “ya que en este punto se reventaron varios metros de concreto hidráulico. Se prevé que los trabajos de reparación comiencen una vez que se realice un sondeo y exploración total para así determinar el daño estructural con el fin de solucionar el problema”.

Sin embargo, en este mes de septiembre, vecinos detallaron que todavía no ha quedado lista la reparación. “Hay una persona enferma, postrada en cama, y la ha pasado mal con los constantes cortes de agua, y las ventas de los negocios han bajado”, comentaron a través de una cuenta de la colonia.

Por otro lado, en agosto pasado, la aparición de un socavón y la reparación de una tubería provocaron que vecinos de la colonia Independencia Oriente de Guadalajara encontraran un sistema de túneles bajo una vialidad. Se trató de una red de galerías que abarca 30 metros de la calle Monte Everest, entre Monte Aconcagua y Sierra Madre. Los habitantes pidieron que se investigue el hallazgo, pues temen riesgos estructurales para las viviendas cercanas o incluso para la misma calle, ya que está hueco por debajo.

Padecen por falta de luz a causa de las reparaciones

Un ejemplo de un gran socavón que actualmente está siendo reparado, y que causa afectación entre vecinos y comerciantes de la zona, es el que apareció en avenida Mariano Otero y su cruce con calle Ámbar, que se registró el pasado 19 de agosto, el cual ocasionó una fuga y fallas en las redes de distribución, así como drenaje secundario.

De acuerdo con el SIAPA, estos desperfectos fueron subsanados a través de trabajos realizados por una empresa constructora, supervisados por el organismo, “con su respectivo relleno compactado y pavimentación del lugar, construyendo dos muros transversales en el trayecto del ducto pluvial ubicado por debajo de la superficie de rodamiento, uno sobre la altura del camellón y otro pegado al muro de contención de la edificación”, con lo que quedó concluida la reparación integral del hundimiento.

Sin embargo, con la lluvia del 31 de agosto se abrieron dos socavones relativamente cerca del primer evento, “derivado de los trabajos que está realizando el desarrollador de la edificación ubicada en este lugar, sobre la banqueta, los cuales no fueron atendidos debidamente ni terminados en su totalidad, ya que sólo tenían un relleno provisional y no contaban con la conclusión de los mismos ni la protección adecuada; debido a este descuido y con la fuerte lluvia el material comenzó a disgregarse por la corriente y gran volumen de agua que se presentó en la zona, socavando los dos puntos e ingresando todo el material producto del socavón a los sótanos del edificio en proceso constructivo”.

Mary, una señora que vende dulces por la zona, indicó que desde entonces no hay luz, lo que afecta la operación de los semáforos. Además, el hoyanco afectó al establecimiento de comida rápida que está ubicado en la esquina, por lo que los carros no pueden salir, y el área de juegos no tiene acceso para las personas.

Ante esta situación, el SIAPA informó que los trabajos realizados en el primer evento se encontraban en perfecto estado y sin presentar ninguna anomalía en su infraestructura anteriormente intervenida, por lo que el organismo pidió al desarrollador un proyecto para que no ocurran percances similares en las inmediaciones de la zona.

“De manera inmediata, el desarrollador deberá realizar la protección con costalera y/o materiales adecuados en el lugar mientras realiza y complementa los trabajos correspondientes. El SIAPA se deslinda por completo de estos últimos acontecimientos en las inmediaciones del lugar, siendo la desarrolladora la responsable de estos desperfectos ocurridos tanto en la vía pública como en la afectación a los negocios y construcciones aledañas”.

El agua y la falta de mantenimiento dañan el pavimento, que pronto se vuelve un riesgo para automovilistas y peatones. EL INFORMADOR/Archivo

TELÓN DE FONDO

Las redes son viejas

Este medio publicó que, según la Agenda de Resiliencia Hídrica del Área Metropolitana de Guadalajara, presentada el año pasado por el Imeplan, el 70% de las tuberías de la red de agua potable y alcantarillado tienen más de 30 años.

Incluso, habría redes de drenaje con más de 80 años ya que según la recomendación 10/2022 que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), el 5% de la red cuenta con 80 años y más, “mientras que la infraestructura reciente, con aproximadamente una década de vida representa el 8% de la red”.

Arturo Gleason Espíndola, especialista en temas hídricos, indicó que el drenaje es un sistema que está caduco. “Lo más antiguo es la calzada Independencia, desde el tramo de Revolución hasta el parque Morelos. Ese colector tiene más de 100 años, y de allí se conectan todos los demás. Se necesita un programa de unos tres sexenios (para cambiarlos)”.

Juan Guillermo Márquez, coordinador del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua, acentuó que la renovación del drenaje es uno de los grandes pendientes que se tienen en la ciudad.