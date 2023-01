La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) eligió a Norma Lucía Piña Hernández para que sea su titular durante los próximos cuatro años. Es la primera vez que una mujer obtiene ese puesto.

La jueza, quien cuenta con 34 años de experiencia en la Judicatura, es miembro de la Corte desde 2015.

“Ni victoriosa ni triunfante. Hoy me dirijo a ustedes honrada, comprometida, responsabilizada, obligada jurídicamente y moralmente a representarlos”, comentó Piña Hernández al asumir el cargo.

La votación tuvo lugar en medio de las constantes arremetidas del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) contra el Poder Judicial y la polémica en torno a una de las aspirantes, Yasmín Esquivel, señalada de plagiar su tesis de licenciatura.

Piña sustituirá a Arturo Zaldívar, a cargo de la SCJN desde 2019 y considerado un juez progresista, pero demasiado cercano a AMLO.

“La independencia judicial es indispensable para resolver conflictos entre los poderes públicos. Mi propuesta central estriba en trabajar para la consolidación de mayorías, cediendo en la imposición de mi visión personal”, afirmó Piña en su postulación.

“Es tiempo de los derechos humanos y es tiempo de las mujeres”, resaltó la senadora Olga Sánchez Cordero, exsecretaria de Gobernación en la actual administración federal y exmagistrada del alto tribunal.

En un comunicado, el Partido Acción Nacional (PAN) confió en que Piña Hernández devuelva a la institución “el profesionalismo, la imparcialidad, ecuanimidad y neutralidad política que debe tener”.

Antes de la votación, López Obrador volvió a cuestionar al Poder Judicial. Aseguró que sigue “secuestrado” por el poder económico y está tomado por los conservadores.

Norma Lucía Piña Hernández reconoció la determinación de los integrantes de la SCJN para elegir a una mujer como su titular y “romper lo que parecía un inaccesible techo de cristal”. SUN

Norma Piña alista renovación de la SCJN

La ministra Norma Lucía Piña Hernández abre una nueva época para la vida política y de justicia en México, al convertirse desde ayer lunes en la primera mujer en presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde se destacan sus votos a favor de los derechos humanos, el aborto, la diversidad sexual y el consumo de marihuana, y ser independiente del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“La representación que se me encomienda tiene una doble dimensión, una doble responsabilidad, los representa a ustedes ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consejeras y consejeros de la Judicatura Federal, al mismo tiempo, al ser la primera mujer que preside este Máximo Tribunal, represento también a las mujeres, a nuestro nombre agradezco la importantísima determinación de la mayoría de este Tribunal Pleno, de romper lo que parecía, un inaccesible techo de cristal, me siento acompañada, respaldada, acuerpada por todas ellas, por todas nosotras. Me siento muy fuerte porque sé que estamos todas aquí, nos colocamos por primera vez al centro de la herradura de este Tribunal Pleno demostrando y demostrándonos que sí podemos”, anotó

Piña fue nombrada en 2015 como ministra de la SCJN propuesta por el entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) y electa por mayoría en el Senado mexicano.

Su carrera hasta portar la toga y luego presidir al Supremo se distingue por años de experiencia al interior del Poder Judicial, aunque no fue precisamente en un tribunal donde comenzó sus actividades profesionales.

En un principio, la hoy ministra presidenta fue profesora de primaria en la Escuela de Experimentación Pedagógica “Manuel M. Acosta”.

De ahí, partió para ser técnica académica en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de donde se tituló como licenciada en Derecho (1979-1984).

Fue en 1988 cuando Piña inició su carrera judicial como secretaria proyectista en el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Salió en 1992 para integrarse a la SCJN como secretaria de Estudio y Cuenta en la Primera Sala. Posteriormente, en 1998, se convirtió en jueza por oposición en el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargo que culminó en 2000, para ser jueza quinta de Distrito en Materia Administrativa en el entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México.

Entre algunas de las atribuciones que su cargo le otorgará se encuentran el representar a la Suprema Corte de Justicia y llevar su administración; Dictar las medidas necesarias para el buen servicio y disciplina en las oficinas de la Suprema Corte de Justicia.

También se encargará de recibir, tramitar y, en su caso resolver, las quejas administrativas que se presenten con motivo de las faltas que ocurran en el despacho de los negocios de la competencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, de alguna de las Salas o de los órganos administrativos de la SCJN. La ministra también deberá comunicar al Presidente de la República las ausencias definitivas de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, y las temporales que deban ser suplidas mediante su nombramiento.

Independiente de López Obrador

La hoy ministra presidenta ha demostrado su autonomía en el pleno del Supremo, en medio de votaciones en las que incluso el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha admitido presionar.

Así es como Piña solo ha apoyado tres de los 18 proyectos controvertidos del Gobierno de López Obrador. Entre sus votaciones más relevantes está su postura a favor del aborto, su proyecto que declaró inconstitucional la prohibición del consumo lúdico del cannabis, y su voto para mantener la prisión preventiva oficiosa de manera justificada.

En contra, rechazó la reforma eléctrica propuesta por López Obrador y por la que México se encuentra en consultas bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como su oposición a la consulta popular que convocó el actual Gobierno para enjuiciar a expresidentes.

Piña, quien tenía como una de sus principales promesas la independencia judicial, sucederá en el cargo a Arturo Zaldívar, ministro acusado de ser demasiado cercano al Presidente López Obrador, quien había propuesta una reforma legal para extender su periodo frente a la SCJN.

ASÍ PIENSA

Su plataforma

LA VOZ DEL EXPERTO

Buena decisión, elección de la nueva titular

Anuar García, abogado penalista

Anuar García, abogado penalista, doctor en derecho y presidente de México SOS en Jalisco, consideró que la elección de la ministra Norma Lucía Piña Hernández como titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es positiva por la independencia que tiene respecto a su ingreso a la institución. “La actual presidenta de la Corte ingresó hace siete años a la misma, y no tiene nexos directos con la presidencia de la república. Hubiera sido preocupante que ganara la ministra Esquivel por el hecho del problema de su tesis”.

García opinó que el nombramiento de Piña Hernández significa que existen instituciones claras, sólidas y fuertes que no ha podido ser controladas por el Poder Ejecutivo federal. Además de que la elección de la ministra Yasmín Esquivel hubiera sido una continuación de lo que ya estaba haciendo Arturo Zaldívar.

“Ella traía todo el apoyo del partido en el Gobierno, por lo cual fue importante que no quedara al frente de la Corte, y festejamos que quedara alguien más”.

Agregó que el mandato de Zaldívar pasó de noche por la sumisión que mantuvo hacia el Poder Ejecutivo federal, y que cumplía lo que el Presidente pedía.

“Dentro de las mejoras tiene que ver con que se va a respetar a las mujeres. Piña siempre estuvo pugnando por esta igualdad y se juzgará con mayor perspectiva de género, en el país sigue existiendo mucho machismo y ella siempre ha sido una promotora a favor de su género”.

REACCIONES

Las fuerzas políticas se pronuncian

“Le deseo el mayor de los éxitos en su nueva responsabilidad y le refrendo la plena disposición de colaborar como representantes de Poderes del Estado”.

Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados.

“Es de trascender que por primera vez una mujer llegue a esta presidencia, un paso firme en la consolidación de la participación política de las mujeres, en la búsqueda de la igualdad y el empoderamiento”.

Rubén Moreira, diputado del PRI.

“Destaca el hecho de que sea una mujer quien por primera vez encabece el Poder Judicial. Enhorabuena por la justicia y por la igualdad”

Ignacio Mier, diputado de Morena.

“Felicito a la ministra Norma Lucía Piña por ser electa como la primera presidenta de la @SCJN. Tendrá como encomienda la protección de la Constitución”

Jorge Romero, Diputados del PAN.

Yasmín Esquivel se defiende

Luego de que la ministra Norma Lucía Piña fue electa como la primera mujer presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la ministra Yasmín Esquivel Mossa, celebró la elección en el máximo tribunal de justicia.

Esquivel Mossa, quien defendió su tesis antes de la votación, calificó el 2 de enero como un “día histórico, el pleno de la SCJN eligió a la primera mujer, la Ministra Norma Lucía Piña Hernández para presidir la SCJN”, escribió Esquivel en redes sociales.

“Estoy segura que hará una gran labor. Le deseo todo el éxito por un México de Justicia para todas y todos. Felicidades ministra presidenta”, agregó. La ministra Yasmín Esquivel reiteró que su tesis de licenciatura en la UNAM es de su autoría y dijo que ya presentó y demostró ello ante las autoridades universitarias a las que refrendó su confianza, además que acusó un embate en contra del Poder Judicial.

Aclaró que frente a “los señalamientos que se han sustentado en deducciones equivocadas en las que han llegado algunos periodistas tenemos que estar siempre abiertos al escrutinio público, pero también saber que desde los poderes fácticos hay una manipulación de la información que tiene como propósito abierto incidir en el proceso de la presidencia de la Corte”.

Arturo Zaldívar. El magistrado se ha mostrado como un fanático de las redes sociales e incluso de la música pop. SUN

Arturo Zaldívar no abandona la Corte… ni su TikTok

Arturo Zaldívar, exministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), culminó su mandato, sin embargo su presencia en redes sociales logró acercar los temas judiciales a los jóvenes.

En días pasados, Arturo Zaldívar publicó una serie de videos en TikTok con los que se despedía de la presidencia de la SCJN, entre ellos un tour por su oficina donde despachó los últimos años desde que fue electo Ministro Presidente el 2 de enero de 2019.

“Les invito a conocer la oficina del presidente de la Corte, acompáñenme”, explicó en uno de los videos en los que mostró su escritorio, la sala de juntas y la vista que tenía desde el balcón del edificio de la SCJN.

Ante la petición de algunos internautas de que no abandonara la presidencia de la SCJN, Zaldívar respondió a través de un video, de apenas unos segundos de duración, y aseguró que deja la presidencia de la Corte más no la SCJN.

“Gracias por pedirme que no me vaya. Me voy de la presidencia de la Corte, pero no de la Corte y tampoco de TikTok. Nos seguiremos viendo”, advirtió a sus más de 425 mil seguidores en un video musicalizado con la canción “No me voy” de OV7.

El amor por las redes de Zaldívar contrasta con Norma Piña Hernández, a quien ayer le crearon una cuenta de Twitter que la SCJN señaló como falsa. Posteriormente la propia cuenta se autonombró como “parodia y apoyo” de la ministra.

SUN