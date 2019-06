Rompen récord quejas por litros incompletos en gasolineras del país

Tras los operativos del Gobierno, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recibió dos mil 340 quejas por la venta de litros incompletos en los primeros cinco meses del año. Vía Transparencia, detalló que la cifra supera los señalamientos recibidos durante todo 2018, cuando se documentaron dos mil 297 denuncias.

Jalisco es la tercera Entidad con más reportes, al registrar 209. En primer sitio está la Ciudad de México (366) y después el Estado de México (286). Además, las quejas en Jalisco también rebasan las 172 denuncias del año pasado.

A través de la estrategia federal, la Profeco ya aplicó mil acciones de verificación a distintas gasolineras del país, entre el 29 de abril y el 21 de junio pasados. Como resultado se ha detectado que 593 estaciones no presentan irregularidades, 181 registraron litros incompletos y 60 se negaron a ser verificadas, entre otras anomalías. También revisaron 15 mil 024 bombas e inmovilizaron 279 mangueras.

De las 181 gasolineras en las que han detectado irregularidades, nueve están en Jalisco. Entre las estaciones donde se verificó que no dan litros de a litro destaca una con domicilio en carretera a Morelia (no dan más información), así como otra en Gobernador Curiel (sin precisar el número), en Tlajomulco y Guadalajara, respectivamente.

La Profeco contestó que no sanciona por el sólo hecho de confirmar que un sistema de despacho entregue menor cantidad de combustible, ya que verifica el cumplimiento con las tolerancias establecidas en la Norma Oficial Mexicana correspondiente.

La Comisión Reguladora de Energía confirma que hay 12 mil 247 estaciones en México, de los cuales mil 850 están de Jalisco.

Principales irregularidades

Tras la denuncia de una usuaria a través de Twitter, la Profeco programó una visita de verificación a la estación Fresnos, en Chalco, en el Estado de México. Durante la verificación (20 de junio de 2019) encontraron que 16 instrumentos de medición no tenían registro de calibración en la bitácora de eventos, por lo que se procedió a la inmovilización de todas las posiciones de carga.

El 22 de junio se realizó una visita a una gasolinera en el municipio de Acala, en Chiapas. Se detectaron tres dispensarios; es decir, elementos ajenos a los sistemas de medición, por lo que se procedió a la inmovilización de todas las posiciones de carga.

El 13 de junio se verificó la estación denominada Salvador Luis Barrera Llanos, en Monclova, Coahuila. Se detectaron en los dispensarios elementos ajenos a los sistemas de medición.

Jalisco es el tercer estado con más quejas, solamente detrás de la Ciudad de México y el Estado de México.

Concentra Guadalajara quejas contra gasolineros

Entre enero y mayo de este año, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha registrado 209 quejas en Jalisco contra gasolineras por la venta de litros incompletos. Eso ubica al Estado en el tercer sitio a nivel nacional, solamente detrás de la Ciudad de México y Estado de México, con 366 y 286 denuncias, respectivamente.

A nivel estatal, Guadalajara concentra 50 quejas y Zapopan, 44. Le siguen los municipios de Tlajomulco (20), Tlaquepaque (18) y Arandas (14), entre otras.

En Guadalajara, una gasolinera ubicada en la colonia Jardines del Nilo recibió tres denuncias, pero no se otorga el domicilio. En Zapopan varias repiten quejas. Por ejemplo, una estación ubicada en Real Acueducto acumula dos denuncias, al igual que otra localizada en avenida Santa Margarita.

Gabriela Reyes, habitante de Zapopan, comenta que nunca acude a surtir combustible a una de las estaciones señaladas, cuyo domicilio se registra sobre avenida Valdepeñas. “Es un secreto a voces que en esa roban. Yo en una ocasión le puse 10 litros y en dos días ya no tenía. Y solamente para moverme al trabajo. Desde entonces no volví. Siempre que paso la veo sola, comparada con otra gasolinera que está por el Ángel Leaño, donde sí te rinde”.

En Tlajomulco, una estación ubicada en carretera a Chapala suma dos quejas, al igual que otra localizada en López Mateos. Mientras que en Tlaquepaque, una estación en 8 de Julio también tiene dos denuncias por litros incompletos.

La Profeco informó que de las 181 gasolineras con irregularidades en el país, tras visitas realizadas del 29 de abril al 21 de junio, nueve están en Jalisco. Entre las estaciones donde se verificó que no dan litros completos destacan una con domicilio en carretera a Morelia y otra en avenida Gobernador Curiel.

Hasta el momento, el peor sitio para cargar combustible en Jalisco está en la calzada y Periférico, donde se detectó un faltante de 283.01 mililitros por cada 20 litros de combustible. Además, en los informes publicados se indica que dos gasolineras en el Estado se han negado a ser verificadas: una en Tonalá; otra localizada en avenida López Mateos, en Tlajomulco.

Hasta el 21 de junio, 60 estaciones de todo el país se habían negado a ser verificadas, pero por mandato presidencial se reprogramaron las visitas. En colaboración con la Policía Federal se llevó a cabo un operativo especial en 41 de esas gasolineras y, en 16, descubrieron que no daban litros de a litro.

Ahora la Fiscalía General de la República y Petróleos Mexicanos darán seguimiento contra las que persistieron en su negativa.

CLAVES

La que más roba

Operativo. Hasta el momento, la gasolinera donde detectaron que más roban litros a los consumidores está ubicada en Acajete, Puebla. Tras una verificación, la Profeco encontró que despachaba seis litros 670 mililitros menos por cada 20 litros vendidos, por lo que se procedió a la inmovilización de la manguera.

Acciones. Ricardo Sheffield Padilla, titular de la dependencia, informó a principios de semana que del 17 al 21 de junio se realizaron 125 acciones de verificación, de las cuales 19 presentaron irregularidades en la oferta de litros de a litro, 79 no presentaron irregularidades y cuatro no permitieron la revisión.

Sanción. Las gasolineras que se negaron a la revisión están ubicadas en Celaya (Guanajuato), Hermosillo (Sonora), Puebla (Puebla) y Cajeme (Sonora).

Despachadores aceptan las anomalías

Abraham Herrera detectó que una gasolinera ubicada en Mariano Otero vende litros incompletos. Relata que tiene un galón de 20 litros que usa para llenar el tanque de su motocicleta de alto cilindraje. “Tengo marcado con plumón los litros. Un día acudí, pedí 20 litros y apenas llegó a los 17. Le comenté a los despachadores, se quedaron viendo entre ellos y me dijeron que para qué reclamaba, que de una vez me fuera a la Profeco”.

Indicó que las personas que atendían aceptaron que en esta estación robaban a los consumidores. “Yo sé que muchas veces no es culpa de los despachadores, ellos conocen la situación”.

Acentuó que investigó cuál era la razón social y el número de la estación, por lo que decidió presentar una denuncia en la Profeco, pero no le contestaron. “Hasta me ha tocado ver en otras gasolineras cuando los de verificación llegan con sus medidores, pero todavía siguen robando. Deberían ser más severos con ellos, es urgente que existan más castigos”.

Subrayó que desde el incidente no ha regresado a cargar combustible en esa estación. Ahora, lo que hace es revisar los comentarios de los usuarios. “Me meto a checar las recomendaciones en internet. Ahora voy a otra gasolinera a llenar el bidón porque allí sí llega a los 20 litros. Prefiero ir a gasolineras de marcas diferentes, me dan más confianza”.

Guadalajara encabeza las denuncias por la venta de litros incompletos en Jalisco; fuera de la ZMG destaca Arandas.

“No les hacen nada”

Franco Castro cuenta que acudió a una estación de servicio ubicada sobre avenida Mariano Otero, en donde le vendieron menos combustible. “Tengo un bidón reglamentario de cuatro litros que lo uso para llenar el tanque de mi motocicleta o mi cortadora de pasto. Casi siempre lo pido lleno y en todos lados dan menos, pero en una gasolinera de Mariano Otero se me hizo raro que le pusieron de más”.

Explica que, posteriormente, acudió a ponerle combustible a su camioneta, que se llena con 80 litros. “Le puse los 80 litros y se botó la manguera, se me hizo muy raro. Luego volví, pero en otra bomba pusieron de menos; es decir, en unas mangueras dan de más y en otras de menos… es muy notorio”.

El usuario afirmó que las bombas están manipuladas, por lo que pidió hablar con el encargado de la gasolinera, pero le negaron la oportunidad. “No les hacen nada (por robar) y los gerentes se esconden. Primero me dijeron que la gasolina se comprimía porque era de noche, y así puras excusas que no tienen sentido. Después, ellos me recomendaron cargar combustible en ciertas bombas”.

Por esa experiencia decidió meter una queja ante la Profeco. “Hace dos semanas les escribí por correo y me contestaron con un número de folio. Lo malo es que me dijeron otros usuarios que muchas denuncias estaban paradas porque la gasolinera era intocable”.

El consumidor consideró que el sistema no funciona, porque las estaciones de servicio siguen operando. “Hay mucha complicidad. Al final de cuentas, la Profeco lo más que puede hacer es clausurar, pero si como empresa tienes un amparo, puedes revocar. La Profeco no tiene poder y hay mucha gente coludida”.

TELÓN DE FONDO

Subsidio no incide en la baja de precios

En noviembre de 2018 se suspendieron los subsidios para los combustibles. Sin embargo, para contrarrestar el alza en los costos, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador aportó 10 mil 876 millones de pesos en subsidios aplicados a las gasolinas entre marzo y abril, de acuerdo con la venta promedio diaria de los combustibles y los estímulos fiscales aplicados cada semana.

Pese a los esfuerzos, en abril pasado la gasolina Magna solamente bajó 20 centavos comparado con el precio de marzo, al registrar un promedio por litro de 19.56 pesos. En contraparte, la gasolina Premium aumentó 10 centavos, con una media de 20.93 pesos.

Tras un diagnóstico, la Secretaría de Hacienda señaló que los precios no bajaron de forma importante por las elevadas ganancias de los gasolineros. Incluso, se dijo que los empresarios absorbían parte de los subsidios.

Pablo González, presidente de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas), comentó que Petróleos Mexicanos les subió el precio del producto desde diciembre del año pasado, por lo que hacían un llamado para estabilizar el costo.

Para evidenciar a las gasolineras que venden más caro, se lanzó la estrategia ¿Quién es quién en el precio de las gasolinas?, en donde también muestran las irregularidades detectadas.

Exhiben a las marcas más abusivas

Desde el 13 de abril, la Profeco reporta cada semana cuáles son las marcas que venden los combustibles con precios más elevados en el país. Según el informe, Chevron, Arco y Redco venden más caro los tres tipos de gasolinas.

En nueve semanas analizadas, Chevron lidera en costos a nivel nacional.

Solamente del 13 al 18 de abril, Shell vendió más costoso el Diésel.

Sin embargo, en el comparativo que se realiza por zona metropolitana, en Guadalajara la marca Shell ofreció las gasolinas Magna, Premium y Diésel más caras, hasta el 22 de mayo. A partir de esa fecha, BP lidera en precio de Magna, aunque Shell sigue vendiendo más caro en Premium. Mientras que el litro de Diésel más elevado de la metrópoli ahora es ofertado por Repsol, según los datos publicados hasta el 19 de junio.

De acuerdo con el balance del último mes, las marcas Total, Petroseven y Pemex ofertan los mejores precios en Magna y Premium. En Diésel, los más competitivos son Petroseven y Oxxogas.

Los promedios

El promedio de Magna en Guadalajara es de 20.07 pesos el litro. En el caso de la Premium, 21.61.

“El Rastrillo”

En la semana del 27 al 31 de mayo se encontró la existencia de un software pirata conocido como “El Rastrillo”, que altera los reportes de compras, ventas y existencias de combustible en los tanques de almacenamiento.

El promedio de la gasolina Magna en Guadalajara es de 20.07 pesos el litro, y de 21.6 pesos en el caso de la Premium.

GUÍA

Ganan más

El Gobierno federal explicó que el precio de los combustibles depende principalmente de factores como el costo internacional, la logística y el margen de ganancia de los gasolineros, además del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y su incentivo.

Desde el pasado 18 de abril, cada semana la Profeco presenta un listado de las 10 gasolineras con mayor margen de ganancia a nivel nacional. Tras ocho semanas analizadas, con corte al 21 de junio, han aparecido cuatro estaciones de servicio de Jalisco en la lista.

En la semana del 2 al 8 de mayo registraron que una gasolinera de Tala, ubicada a 32 kilómetros de una terminal, registró utilidades por 3.42 pesos por litro de Magna, lo que la ubicó en cuarta posición a nivel nacional .

. De acuerdo con la misma lista, en quinto lugar detectaron una estación de Guadalajara, en la calle Jesús García, con una ganancia de 3.33 pesos el litro de gasolina regular.

La tercera apareció con un margen de ganancia de 3.31 pesos por litro de Magna, y casi tres pesos de utilidades por litro en Premium. De acuerdo con la Profeco se localiza en Carretera a San Isidro Mazatepec, en Tlajomulco.

Por último, en dos ocasiones figuró una estación ubicada en Tlajomulco, en Ejidal Emiliano Zapata, con un margen de ganancia superior a los tres pesos por litro de Diésel.

En contraparte, dos gasolineras de Jalisco han aparecido entre las que tienen utilidades más bajas de toda la República.

Del 16 al 22 de mayo, una estación de Autlán se ubicó en el primer sitio a nivel nacional entre las gasolineras con menos utilidades, con un margen de ganancia de 10 centavos por litro de Magna. También se reportó que otra gasolinera del mismo municipio se queda con 14 centavos por cada litro de Magna.

También se reportó que otra gasolinera del mismo municipio se queda con 14 centavos por cada litro de Magna. Los valores son estimados con información de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Se toman en cuenta las marcas más representativas y excluye zonas fronterizas con estímulo fiscal.

