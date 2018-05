Retrasan plan para iluminar Zapopan

La actual administración de Zapopan anunció hace tres meses que compraría 20 mil luminarias para solucionar el problema de alumbrado público; sin embargo, solamente han instalado una tercera parte de las cuatro mil 483 lámparas que se adquirieron de forma directa, pese a que el municipio se encuentra en una situación de “emergencia”.

La “emergencia” decretada es porque, según el Ayuntamiento, de las 71 mil luminarias instaladas en todo el municipio siguen apagadas cuatro de cada 10. Del resto de lámparas que se adquirirán, la licitación para las otras 15 mil luminarias ha sido aplazada en varias ocasiones.

El titular de Alumbrado Público, Víctor Manuel Jiménez Sánchez, precisa que de las cuatro mil 483 luminarias adquiridas por 19.9 millones de pesos a la empresa Teletec de México solamente han instalado mil 394 lámparas. La promesa fue que ese primer paquete estaría funcionando en marzo de 2018. “Ya las tenemos en nuestro almacén, estamos instalando diariamente luminarias. Actualmente tengo el personal de 18 cuadrillas trabajando. En un mes y medio van a estar todas instaladas”.

Sobre el tema de la licitación, el presidente municipal interino de Zapopan, José Luis Tostado Bastidas, explica que la resolución ha tardado porque hubo un interés “atípico”: 18 empresas participantes. Asegura que los trámites generaron más de nueve mil hojas de documentación. “Por eso ha tomado más tiempo, pero se ha estado manejando en los plazos que la Ley de adquisiciones permite”.

En Zapopan, esta problemática afecta principalmente a vecinos de 25 colonias, como Colli Urbano, Santa Margarita, Nuevo México, Lomas de Zapopan, Mesa Colorada Poniente y Tesistán, entre otras. José Luis Tostado refiere que hace unas semanas solicitó una auditoría a la Dirección de Alumbrado Público para tener certeza del tema del inventario, almacenaje y distribución del equipo que están instalando. Informa que hay un nuevo director de Alumbrado Público que viene de la iniciativa privada, pero con experiencia y prestigio.

Sobre cuándo estará concluido el plan emergente para instalar 20 mil luminarias, el alcalde interino contesta que será apegado a sus posibilidades y al resultado de la auditoría, ya que pudieran recuperar material. “Desde que tomamos la administración nos encontramos con un porcentaje muy importante del municipio apagado, más del 60% en su momento. No hemos podido abatir considerablemente estos números, pero no se ha dejado de hacer el esfuerzo.

Pueden reactivar solicitud para concesión en Zapopan

El 24 de febrero de 2018, la actual administración canceló la inscripción del contrato de concesión de alumbrado público ante la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas (UCEF), la cual depende de la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, se puede volver a activar, responde José Luis Tostado, alcalde interino de Zapopan.

Acentúa que el proceso de concesión está concluido, aunque el único pendiente es el registro federal, “por las garantías del pago, que afectan los recursos que recibiría el municipio por aportaciones federales”.

El presidente municipal señala que se tomó la decisión de suspender el registro porque había una orden de una Sala del Tribunal Administrativo del Estado, que señalaba que no debían continuar. “Decidimos resolver la controversia y, en su caso, se puede volver a iniciar en cualquier momento”.

José Luis Tostado explica que ese tema es independiente al plan emergente de la instalación de 20 mil luminarias. “Ya hay resoluciones a nivel federal que señalan que el tema de la concesión no nos impide seguir cumpliendo con la obligación de seguir prestando el servicio de alumbrado público”.

Zapopan es uno de los municipios más afectados por la falta de luminarias. El parque del Grillo, en la colonia Constitución, es uno de los ejemplos. EL INFORMADOR/G. Gallo

Cronología de la concesión zapopana

10 de marzo de 2017

El Ayuntamiento de Zapopan eligió al consorcio Fortius Electromecánica como ganador del concurso de licitación para la instalación de 82 mil 500 luminarias con tecnología LED en el municipio.

La concesión con la empresa fue por un pago mensual de 20 millones 280 mil 814 pesos durante 18 años, para el cambio, instalación y mantenimiento permanente de las 82 mil 500 luminarias.

Mayo de 2017

La Comisión de Hacienda del Congreso aprobó por mayoría comprometer por 18 años el 34% de las participaciones federales de Zapopan para garantizar el pago de la concesión. En ese entonces el diputado Pedro Kumamoto votó en contra porque dijo que en un inicio el esquema era comprometer solamente del 21 por ciento.

22 de febrero de 2018

En esa fecha se publicó en este medio que, por el tema de la concesión de alumbrado público, estaban vigentes 20 recursos legales contra el Ayuntamiento: 15 juicios de amparo en juzgados federales y cinco en el Tribunal Administrativo del Estado.

24 de febrero de 2018

Se retira la inscripción del contrato de concesión ante la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas (UCEF). Y respondieron que, por la situación de “emergencia” ante la inseguridad que genera la falta de luminarias, comprarían 20 mil lámparas. El Ayuntamiento contestó que las primeras cuatro mil 483 estarían instaladas en marzo de 2018. No se ha cumplido.

Suman 62 colonias en penumbras en la metrópoli

Ante la oscuridad de la calle en la que vive, Ana prefiere bajarse de la banqueta e irse a media vialidad para llegar a su departamento ubicado en la colonia Independencia, en Guadalajara. Cuando hay poca luz acelera el paso por el miedo a toparse con alguien “peligroso” en los andadores de la zona.

“Hace poco vinieron a cambiar las lámparas, pero después de una semana se volvieron a descomponer. La verdad es que como mujer sí me siento más vulnerable cuando no hay iluminación”, expresa la joven tapatía.

La Independencia es una de las 62 colonias de la urbe que concentran la mayor cantidad de luminarias apagadas. Según informaron los Ayuntamientos por medio de una solicitud de Transparencia, el Municipio de Zapopan tiene el 40% de las lámparas descompuestas, lo que significa la proporción más alta en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

La problemática en este municipio afecta principalmente a 25 colonias. Entre los barrios más afectados están Colli Urbano, Santa Margarita, Nuevo México, Lomas de Zapopan, Mesa Colorada Poniente y Tesistán.

En el Municipio de Guadalajara reportan dos mil 715 luminarias descompuestas, de un total de 80 mil. En total, son 10 colonias las más oscuras del municipio, de acuerdo con un corte al 30 de abril de 2018.

De las 25 mil 500 luminarias registradas en Tlaquepaque, mil 400 no funcionan. En Tlajomulco, el 10% de las 40 mil lámparas tiene fallas, mientras que en Tonalá, el 15% de las 22 mil 377 luminarias no sirve.

El alumbrado público es uno de los servicios públicos peor evaluados de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Del total de habitantes en la metrópoli, solamente el 38% aprueba la iluminación de la vía pública, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La falta de atención a los reportes de fallas en luminarias es el principal señalamiento de los habitantes, de acuerdo con el estudio mencionado.

El 28 de diciembre de 2017 se publicó en este diario que los tapatíos se quejan ocho veces más por las fallas en el alumbrado que por los malos pavimentos o baches.

Luminarias por municipio Municipio Total de luminarias Porcentaje de luminarias apagadas Zapopan 71,000 40% Tonalá 22,377 15% Tlajomulco 40,000 10% Guadalajara 80,000 5% Tlaquepaque 25,500 5%

Fuente: Ayuntamientos.

Colonias con mayor cantidad de luminarias apagadas

Zapopan: Santa Ana Tepetitlán, Arenales Tapatíos, Las Águilas, La Calma, Colli Urbano, Paraísos del Colli, Residencial Plaza Guadalupe, La Estancia, Mirador del Sol, Prados Tepeyac, Santa Margarita, Jardines Universidad, Jardines del Valle, Nuevo México, El Vigía, Cabecera, Lomas de Zapopan, Haciendas del Valle, Constitución, Benito Juárez, Villas de Guadalupe, Mesa Colorada Poniente, Tesistán., Santa Lucía, La Magdalena.

Guadalajara: Centro, Independencia Oriente, Americana, Santa Tere, Blanco y Cuéllar, Ladrón de Guevara, Miravalle, Progreso, Villaseñor, El Retiro.

Tlaquepaque: Las Huertas, Canal 58, San Pedrito, San Martín de las Flores, Artesanos, Santa Anita, Cerro del Cuatro, Fovissste Miravalle, Nueva Santa María, Mezquitera, Guadalupe Ejidal, El Refugio, Las Juntas, Portillo López.

Tlajomulco: San José del Valle, Unión del 4, Concepción del Valle, Santa Cruz del Valle, Chulavista, Santa Fe.

Villas de la Hacienda, Las Luces, Lomas del Mirador, Cántaros, Paseos del Valle.

Tonalá: Colinia Jalisco II Sección y Santa Paula.

Los riesgos asociados a la falta de luz genera desgaste emocional. EL INFORMADOR/J. López

“Después de las 10 no salimos ni a la tienda”

Leticia Guerrero Ramírez habita en Lomas de Zapopan, otra colonia con alto índice de luminarias apagadas. Señala que el servicio es deficiente ya que, aunque acuden a reparar las fallas, es común que en pocas semanas se queden de nuevo en “penumbras”.

“Después de las 10 de la noche no salimos ni a la tienda por lo mismo, inclusive se ha incrementado la delincuencia, lo notamos con asaltos a negocios cercanos”, comenta.

Guerrero Ramírez recuerda que cuando las calles estaban iluminadas los vecinos hacían actividades en común, como posadas o reuniones, pero sin luz en las calles ya no se puede.

“Nosotros desde que vivimos aquí dejamos el foco exterior prendido, pero somos de los pocos. Ojalá que los gobernantes cumplieran todo lo que prometen a las colonias”.

La mujer menciona que, por ejemplo, la avenida Escorial no tiene luminarias encendidas. Por esa calle los vecinos no quieren circular, mucho menos utilizar el puente peatonal que cruza el Periférico.

La hija de la señora Leticia considera que las fallas en el alumbrado sí afectan su calidad de vida. “Si llego a mi casa en la madrugada tengo que entrar muy rápido porque me da miedo. También hay árboles muy frondosos y, si a eso le sumas que no hay iluminación, genera que la gente no quiera salir”.

En Tlajomulco pretenden acelerar atención de reportes

El secretario general de Tlajomulco, Erik Tapia, informa que todos los reportes de circuitos apagados en el municipio se reparan en 72 horas. Dijo que hay alrededor de 40 mil luminarias, de las cuales no funcionan entre el 10% y 12%. Las colonias con mayor número de lámparas apagadas se encuentran en la Zona Valle.

“Las principales causas son cortos, variaciones de voltaje y vandalismo. En las zonas con mayor incidencia de vandalismo hemos hecho acciones específicas. Por ejemplo, había robos de cobre y cambiamos por aluminio, que tiene un menor costo de reventa. También hemos hecho soldadura con herrería para evitar que saquen los cables e incrementamos el contacto con cuerpo de Policía”.

El funcionario opina que es muy difícil bajar el porcentaje de luminarias sin funcionar debido a que los apagones dependen de factores externos que no pueden controlar, como lluvias, ráfagas de viento o variaciones en el voltaje. De este último tema menciona que lo han hablado con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“La brecha de oportunidad está en la atención. Que la meta sea bajar de 72 horas a 24 horas la reparación de las fallas. Se puede hacer con un aumento de nuestras cuadrillas, por allí podrían ir las inversiones para trienios futuros”.

Recuerda que se tienen ocho camiones canastilla para reparar las luminarias y un equipo de atención de entre 40 y 45 personas. Indica que las fallas se acumulan en las colonias de la Zona Valles porque es donde tienen mayor densidad habitacional.

Tenemos un proyecto para generar una base de atención en la Zona Valles, tener unas oficinas para una subdirección de servicios públicos y guardar camiones canastilla. Que allí sea su base de trabajo para reducir los tiempos”.

Menciona que otro plan es cambiar las lámparas de vapor de sodio por tecnología LED. Abunda que hace dos años reformaron el Reglamento de construcción para que todos los nuevos fraccionadores tuvieran lámparas LED. Y estima que gracias a esa modificación y las sustituciones que han realizado, entre el 20% y 40% de las luminarias ya tienen esta característica.

Añade que los reportes se reciben a través de las redes sociales, la aplicación “Tlajo App” o al teléfono 3283-4400. Sobre la preparación ante los posibles apagones en el próximo temporal, subraya que realizaron un trabajo en conjunto con CFE en zonas con mayores incidencias y avenidas como López Mateos o Adolf Horn.

Denuncie

En Tlajomulco se reciben reportes por fallas a través de las redes sociales, la aplicación “Tlajo App” y al teléfono 3283-4400.

CLAVES

¿Qué dice la ley?

La fracción III del Artículo 115 de la Constitución Mexicana indica que los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.

b) Alumbrado público.

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.

d) Mercados y centrales de abasto.

e) Panteones.

f) Rastro.

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento.

h) Seguridad pública, policía preventiva municipal y tránsito.

i) Los demás que las legislaturas locales determinen, según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.

Mala calificación

El alumbrado público es uno de los servicios públicos peor evaluados de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Solamente el 38% de los habitantes en la ciudad aprueba la iluminación de la vía pública, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017.

Del total de habitantes en la metrópoli, solamente el 38% aprueba la iluminación de la vía pública. EL INFORMADOR/G. Gallo

LA VOZ DE LOS EXPERTOS

Vecinos organizados deben exigir el servicio

José Manuel Barceló (especialista en comunicación de la Universidad Panamericana).

El especialista en comunicación de la Universidad Panamericana (UP), José Manuel Barceló, subraya que desde las juntas vecinales se deben exigir las mejoras en servicios públicos. Explica que tendrá más fuerza que los líderes de cada colonia se pongan de acuerdo para pedir mejoras, a que solamente pocas personas aisladas lo hagan.

Recalca que Zapopan es uno de los municipios con mayor cantidad de ciudadanos organizados tras años de trabajo en las anteriores gestiones. Y considera que los habitantes deben preocuparse por este tipo de asuntos públicos, sin que esto signifique quitarle responsabilidad al Ayuntamiento.

“Una actitud ciudadana que resuelva y participe en la solución, a eso le llamo gestión ciudadana. El mejor de los ejemplos lo tenemos en Chapalita, mucha gente que trabaja en eso”.

Dice que si, por ejemplo, no pasa la basura y el vecino se queda solamente con el coraje no habrá soluciones. Sobre el alumbrado expresa que si un gobernante busca ser reelegido debe tener contentos a los habitantes.

“Si las juntas de vecinos hubieran asumido el tema de las luminarias, el Ayuntamiento ya hubiera visto la forma de dar respuesta”.

El académico de la Universidad Panamericana (UP) hace hincapié en que la problemática del alumbrado en el municipio tiene mucho tiempo. Añade que si las personas que han levantado la voz al respecto lo hubieran querido solucionar, debieron optar por acudir a las instancias adecuadas en lugar de hacerlo viral a través de los medios de comunicación.

“Los únicos que siguen padeciendo son los vecinos. Pero si 20 o más líderes vecinales piden lo mismo, el asunto alcanza otras dimensiones. Esta figura es un gran apoyo municipal sobre todo para trabajar de manera conjunta”.

Acentúa que además de reparar las luminarias existentes se deben tomar en cuenta los nuevos desarrollos y acondicionar las vialidades de manera adecuada. “Que el desarrollo en el municipio sea acompañado y planeado, a veces parece que las obras son interminables”.

“Afecta la calidad de vida”

Antonio Sánchez Bernal (jefe del Departamento de Estudios Regionales del CUCEA)

La falta de alumbrado público de las colonias afecta la calidad de vida de las personas, considera Antonio Sánchez Bernal, jefe del Departamento de Estudios Regionales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA).

“Las personas tienen que salir a trabajar y divertirse… aunque salen con miedo. La gente sigue haciendo sus cosas, pero si llegas a tu casa y no hay luz corres a cerrar la puerta. Genera un desgaste emocional”.

El académico de la Universidad de Guadalajara recuerda que el alumbrado público es una atribución de los Gobiernos municipales. “Si no garantizan la cobertura es un incumplimiento a una de las obligaciones que la Constitución marca. Pero en algunas ocasiones vemos que gastan recursos en tareas que a los municipios no les corresponde”.

Sostiene que es fundamental tener un buen diseño urbano para garantizar que existan ciudades seguras. Recalca que Zapopan es uno de los municipios con mejores ingresos, por lo que es contradictorio que no atienda la problemática.

“Se trata de un servicio público básico. Tengo entendido que hay impugnaciones de las convocatorias a los proveedores, pero eso no es pretexto para que el Gobierno municipal logre saltar los obstáculos”.

El especialista recuerda que además es un asunto ligado al tema de la seguridad, por lo que el Ayuntamiento tiene que realizar ejercicios transparentes al respecto. “Que todos tengamos claro quiénes concursan en las licitaciones y quiénes toman las decisiones”.

Agrega que no se debe concesionar este servicio, ya que pocas empresas tienen experiencia. “En general no hay ejemplos municipales, estatales ni federales, que se puedan seguir al respecto”.

Además, subraya, se debe pensar que con la expansión del municipio hay que llevar alumbrado a los nuevos caminos que llevan a los fraccionamientos. Otro problema de la falla en las luminarias tiene que ver con la pérdida de productividad. “Si recorres de noche Periférico y Guadalupe o Carretera a Tesistán está muy oscuro. Eso provoca que los autos bajen la velocidad o desplazamientos más lentos de mercancías…”.

