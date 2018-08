Resuelven de forma exprés 1 de cada 6 choques

Ocho de los 50 choques que en promedio atiende la Secretaría de Movilidad (Semov) diariamente desde que inició el año son resueltos de manera rápida con los seis módulos de peritos itinerantes que se encuentran en los puntos considerados como de mayor conflicto en materia vial.

Eso equivale a que uno de cada seis choques “lamineros” (sin heridos) que se presentan en la Metrópoli, y en donde la Semov entra como instancia mediadora, se resuelven de forma exprés. Esto desde que comenzó con su programa itinerante a principios de año.

José Luis Quiroz González, director jurídico de la dependencia, señaló que de acuerdo con lo que han observado los peritos, existen puntos muy conflictivos por la incidencia de percances viales como la zona de El Álamo, la Glorieta Minerva y Las Fuentes.

Explicó que pueden ocurrir diferentes escenarios durante la atención. Uno es cuando los conductores llegan a un acuerdo y mueven sus autos para no estorbar, aunque también pueden no acordar y de igual forma los coches ser retirados (en este caso cabe la posibilidad de retener los vehículos). El último caso es cuando las personas se retiran de manera voluntaria porque sus daños fueron mínimos.

El fin de ese operativo, recalcó, es evitar congestionamientos por choques al retirar los autos del camino y agilizar la circulación en avenidas o calles donde éstos se presenten.

“El programa ha avanzado 100%. Atacamos principalmente los accidentes donde se dieron daños a terceros. Esto es, sin lesionados graves y sin daños graves”.

Desde el 18 de enero, cuando inició el programa, hasta el 20 de agosto, los peritos itinerantes han atendido mil 756 choques “lamineros”. Y de éstos, sólo en uno de cada 10 no se logró conciliar un acuerdo entre los involucrados. En la gran mayoría se logra el arreglo, ya sea entre las aseguradoras de los participantes del percance o entre ellos mismos.

Los meses donde más accidentes han atendido esos módulos son febrero y marzo, con 316 y 321 percances viales.

Sin embargo, de acuerdo con los peritos, la carga laboral ha incrementado desde que inició la semana, pues el regreso a clases llenó de autos la metrópoli y, en consecuencia, aumentó la probabilidad de percances. Y pese a ello, descartan que estén “rebasados” pues se atienden los puntos de mayor incidencia.

Llevarán peritos “lamineros” a otros 3 puntos de conflicto en la metrópoli

Dado el éxito que ve la Secretaría de Movilidad (Semov) tras la habilitación de seis cuadrillas con peritos itinerantes en puntos de conflicto vial de la metrópoli el pasado 18 de enero, la dependencia proyecta crecer su estrategia y llevarla a cuando menos tres puntos adicionales. José Luis Quiroz, el director jurídico, dice que la meta es tener mayor cobertura y agilizar más puntos de “atorón”.

Algunos de los lugares donde se analiza instalar otros módulos son la zona de la avenida Guadalupe y Patria, hacia el Periférico; la avenida Juan Pablo II, a la altura del mercado del Mar, en Zapopan, y la carretera a Tesistán. También se planea que dos peritos se desplacen en motocicletas para que lleguen más rápido a los sitios donde es más difícil el acceso del automóvil, como los túneles.

“Se nos dio un hecho en López Mateos, debajo de la glorieta Minerva. Hubo un choque pero el perito iba a entrar del lado de la circulación. No pudo porque los vehículos estaban detenidos y tuvo que rodear para llegar por el carril contrario y atenderlo”.

Actualmente, los peritos itinerantes (o “lamineros”, como los llaman), establecen puntos de atención en la Minerva, Prolongación Vallarta y Aviación, Patria y Acueducto, la calzada Lázaro Cárdenas (a la altura de El Álamo), López Mateos Sur y boulevard Bugambilias. Allí es donde la Semov ha detectado mayores daños a la circulación de vehículos como consecuencia de un choque por alcance.

El funcionario afirma que los lunes y viernes son los días con mayor concentración de trabajo “porque los vehículos circulan en promedio con más flujo, y son los días en que la gente anda desesperada por llegar a su destino; tanto los que entran como los que salen”.

Un ejemplo de eso es la calzada Lázaro Cárdenas, que usualmente luce abarrotada en las horas pico, y en donde un choque puede generar afectaciones desde la carretera a Chapala hacia los Arcos del Milenio, en cualquier sentido.

Tras haber identificado esos puntos, la Semov realizó algunas medidas preventivas como mejorar la señalización, el balizamiento y reforzar el patrullaje con más agentes para atender los percances.

Puntos itinerantes actuales

Glorieta Minerva.

Prolongación Vallarta y Aviación.

Avenida Patria y Acueducto.

Lázaro Cárdenas, a la altura de Colonia Él Álamo.

López Mateos Sur.

Boulevard Bugambilias.

Puntos en puerta

Avenida Guadalupe y Patria.

Avenida Juan Pablo II, a la altura del Mercado del Mar.

Carretera a Tesistán.

Liberan conflictos con patrullaje permanente

Las seis cuadrillas del operativo especial de peritos itinerantes comenzaron a trabajar desde el pasado 18 de enero. Cada una se conforma por un perito y una agente de la Policía Vial, quienes realizan su patrullaje a bordo de un vehículo híbrido.

Esas unidades se encargan de vigilar cada punto de alta incidencia. Y a pesar de que se encuentran en los alrededores no tienen un área de acción delimitada, por lo que se trasladan de una zona a otra de la ciudad según la necesidad que surja cada día y en caso de que alguna otra cuadrilla requiera de apoyo adicional.

Los peritos itinerantes establecen puntos de atención en las zonas donde la Semov ha detectado que los choques por alcance causan mayores daños a la circulación. EL INFORMADOR/J. Armendáriz

En 15 minutos o menos, la meta

La principal tarea de los módulos itinerantes de la Semov es atender los choques lamineros en los que no hay lesionados y que los involucrados lleguen a una conciliación para, así, desahogar las avenidas obstruidas lo más rápido posible. De preferencia, en 15 minutos o menos.

Aunque no se trata de una cifra protocolaria. Jorge Márquez, quien forma parte de una de las seis cuadrillas de peritos “lamineros” (que sólo presentan daños materiales), estimó que eso es lo que se tarda el protocolo de atención en la mayoría de los casos.

“Nuestra intervención en los choques en la vía pública necesita ser ágil, sobre todo en las zonas donde hay mayor conflicto”, puntualizó durante un patrullaje al cual también este medio acudió.

Márquez señaló que su labor consiste en llegar a la escena lo antes posible para tomar fotografías y registrar la posición final de los vehículos. Luego “los ponemos donde no estorben y esperamos a que lleguen las compañías (aseguradoras). No es necesario que se queden estorbando”.

Sólo cuando hay personas lesionadas los autos deben permanecer en el sitio, pues en esos casos debe acudir el Ministerio Público a realizar su propio peritaje.

El regreso a clases abarrota su jornada

Es común que los lunes sean un día lleno de choques. Sin embargo, el fin del periodo vacacional aumentó las actividades de las cuadrillas dispersas en puntos de alto conflicto vehicular desde que inició la semana, según reconocen sus propios peritos. Y a pesar del aumento de actividad en esta temporada, José Luis Quiroz González, el director jurídico de la Semov, descartó que las cuadrillas vean su capacidad rebasada.

“Lo que quiero es evitarle problemas”

El principal objetivo de los peritos itinerantes es ofrecer una opinión profesional sobre quién tiene la responsabilidad en un choque. Esto para orientar a los involucrados a llegar a un acuerdo que resulte beneficioso para todas las partes, y evitar que el asunto llegue a otras instancias.

“Debo ser respetuosa. No puedo decirle a una de las partes que está mintiendo, pero sí debo decirles cuando la versión que me dan no concuerda con lo que dicen los indicios. Yo lo que quiero es evitarle problemas”, dice una de las agentes.

De acuerdo con Jorge Márquez, uno de los peritos itinerantes, la zona Oriente de Guadalajara es donde se presentan choques con mayor frecuencia. Y eso, en consecuencia, incide en que los peritos itinerantes registren más constantemente que uno o ninguno de los autos está asegurado.

Eso puede representar un “grave” problema para las personas, pues de acuerdo con los agentes, los daños infringidos pueden ser demasiado cuantiosos para los bolsillos de los involucrados.

De acuerdo con cifras de la Semov, entre enero y junio de 2017 casi en 40% de los accidentes se encontró que alguno de los involucrados no tenía seguro para daños a terceros. Este año la cifra bajó a 20 por ciento.

Un turno de 48 horas

Los módulos se distribuyen la jornada de percances en tres turnos: matutino, vespertino y nocturno. Pero hay uno especial durante los fines de semana. Y mientras los tres primeros realizan jornadas establecidas de ocho horas, los sábados y domingos hay uno de jornada acumulada.

Según los funcionarios de la Semov, la vigilancia no puede suspenderse durante los fines de semana porque en esos días aumenta el tráfico y, en consecuencia, las posibilidades de choques, particularmente durante la noche.

Y mientras los peritos cuentan con un horario y puntos de vigilancia establecidos, las agentes de la Policía Vial que también se integran a la vigilancia rotan su jornada una vez por mes.

En Jalisco hay 3.7 millones de automóviles en circulación. EL INFORMADOR/Archivo

Un auto por cada dos personas en la Entidad

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf) del Gobierno del Estado, hay 3.7 millones de automóviles en circulación en Jalisco, mientras que, según los datos de población más recientes, hay 8.1 millones de habitantes en la Entidad. Eso significa que actualmente hay un vehículo automotor registrado por cada dos jaliscienses.

Actualmente, el Estado registra 457 automóviles por cada mil habitantes, cifra que se encuentra 66% arriba del indicador per cápita más reciente que registra el Banco Mundial para México: 275. Incluso, Jalisco supera a países como Bulgaria (393), Croacia (380) y duplica a países latinoamericanos como Chile (184), triplica a Panamá (132) y está seis veces por encima de Perú (73).

Para dimensionar el incremento de automotores en la Entidad, para 1980 en todo México había 5.7 millones de autos. La cifra actual de unidades con motor, sólo en Jalisco, equivale a 65% de lo que había hace tres décadas en todo el país.