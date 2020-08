Reportan fallas en sistema y saturación de citas en el SAT

El Sistema de Administración Tributaria (SAT) confirma que cancelarán todas las citas gestionadas por terceros o gestores, por lo que los contribuyentes deben tramitarlas directamente (la autoridad ya canceló 535 procesos irregulares por estos motivos). Sin embargo, los usuarios reportan fallas en los trámites por internet desde marzo pasado, así como una saturación de las citas. Además, la asesoría en el número telefónico 55-6272-2728 es tardada.

Los contribuyentes que cerraron sus puertas ante la pandemia ni siquiera se pueden dar de baja del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), por lo complicado de las citas.

El SAT asegura que están mejorando la atención en línea para evitar los puntos de contagio y recuerda que los servicios son gratuitos.

Contribuyentes le temen más al SAT

Encuesta revela que ocho de cada 10 usuarios coinciden en que serán sancionados si incumplen con sus obligaciones fiscales

Con el cambio de administración aumentó la percepción de los ciudadanos que consideran que recibirán una sanción si incumplen con sus obligaciones fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Durante los últimos tres años del Gobierno de Enrique Peña Nieto, tres de cada 10 contribuyentes creía que había riesgo por algún incumplimiento; sin embargo, desde 2019 hasta el segundo trimestre de este año, subió a ocho de cada 10 los que temen que serán sancionados si incumplen con sus obligaciones, informa la dependencia federal.

En los últimos meses, los usuarios reportan un “calvario” para conseguir las citas y realizar los trámites ante el SAT, además de que el portal de internet presenta “muchas fallas”.

Por ejemplo, César tiene dos semanas que intenta agendar una cita en los módulos de Guadalajara Sur y Zapopan, pero todo el mes aparece lleno.

“Necesito un cambio en mi Registro Federal de Contribuyentes para dar de alta una sociedad mercantil... ni siquiera es para pedir algo, sino para hacer las cosas bien. La página tiene muchos errores, quiero hacer un trámite y se cae, no me baja la información. La atención es pésima, ni siquiera el chat en línea funciona”, lamenta.

Además, esperó más de media hora para recibir ayuda telefónica y tampoco sirvió. “Me dijeron que presentara todas mis declaraciones en cero, que se actualizarían, pero como soy una persona física con actividad empresarial necesito sacar la e.firma y eso solamente es en la ventanilla, porque es una actualización de mi domicilio y otros papeles”.

Rubén, otro contribuyente, añade que es muy complicado hacer una cita y no se pueden imprimir los documentos. “El problema es que, sin éstos, no es posible realizar los trámites ante las dependencias”. Incluso, una usuaria afirma que le “sugirieron” pagar por los trámites, pese a que los servicios son gratuitos.

Por ese motivo, en días pasados el SAT informó que se cancelarán las citas relacionadas con los folios que presuponen una venta de éstas o una gestión fuera de sus parámetros operativos.

Firma electrónica, el trámite más solicitado

Rodrigo Alvarado necesita su firma electrónica para solicitar la devolución de los saldos a su favor; sin embargo, aún no puede conseguir una cita para acudir a alguna de las tres oficinas que el Servicio de Administración Tributaria tiene en la metrópoli. Explica que desde julio intenta hacer el trámite, pero no hay citas disponibles.

“Por ejemplo, ahorita ingresas y está lleno agosto. Luego, cuando buscas la disponibilidad para septiembre, el sistema no te deja y no te ofrece posibilidades. No hay nadie que te ayude o que te dé una respuesta”.

María Eugenia, otra usuaria, afirma que lleva cuatro meses sin firma electrónica avanzada. Por lo tanto, en ese tiempo no ha podido facturar, recibir ingresos o presentar declaraciones.

Además, los contribuyentes reportan errores en la sección “Mi portal”.

Y tampoco responden en la ayuda que se brinda en línea.

Debido a la falta de atención, cientos de ciudadanos piden soluciones en las redes sociales del SAT, pero no se les precisa sobre la disponibilidad.

En una prueba realizada por este medio, se constató que en agosto no hay citas disponibles para los módulos en Jalisco, ni tampoco se brinda solución mediante la línea telefónica, en la que se debe esperar 40 minutos, en promedio.

En el segundo trimestre de 2020, 41% de los trámites ante la dependencia fueron para solicitar la firma electrónica avanzada, 17% para requerir orientación fiscal o asesoría, 16% para la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, cambios de domicilio, nombre o razón social, así como 7% para las declaraciones, entre otras acciones.

Entre 2004 y 2019, 15 millones 149 mil 303 contribuyentes han realizado el trámite de inscripción para la firma electrónica.

La e.firma es el conjunto de datos que identifica a los contribuyentes al realizar los trámites y los servicios por internet en el SAT, así como en otras dependencias, Entidades, municipios y la iniciativa privada. La distinción tiene la validez de una firma autógrafa, además de que es segura y garantiza la identidad. Los que necesiten realizar el trámite deben programar una cita en la oficina de su preferencia, acudir con los requisitos señalados, registrar sus datos biométricos, recibir su certificado y firmar el acuse.

También existe la opción de hacer el trámite a través de internet, pero solamente si el vencimiento de la misma no excede de un año al momento de su trámite. Por ejemplo: si venció en agosto de 2019, la persona física tiene hasta las 23:59 horas del 30 de agosto de 2020.

Detectan citas irregulares en Guadalajara

En días pasados, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) encontró patrones irregulares en la asignación de citas en el país, por lo que anunció que cancelaría todas las relacionadas con los folios sospechosos.

Según los datos compartidos, Guadalajara se encuentra en los primeros 10 lugares de las administraciones desconcentradas con mayor número de citas gestionadas de esa forma: 268 en las oficinas de Jalisco 2 (en Lázaro Cárdenas 2305, en la Colonia Las Torres) y 267 en Jalisco 1 (en Avenida de las Américas número 833).

Se informa que la distribución, venta de citas o participación de terceros conocidos como gestores, han afectado a los contribuyentes, por lo que se han realizado distintos análisis para combatir estas prácticas.

Para contrarrestar esa situación, el SAT notificará vía correo electrónico a todos los usuarios que generaron un folio de atención y que se encuentran en rangos de posible actividad “incierta”. Por ello, no podrán ser atendidos en el servicio solicitado.

“Nuestros sistemas en el SAT han detectado patrones irregulares en la asignación de citas para los servicios de la firma electrónica para personas físicas, así como el registro de nuevas empresas (con inscripción de personas morales), particularmente en los Estados de Nuevo León, Guanajuato, San Luis Potosí, Puebla, Estado de México, Ciudad de México y Jalisco”.

Denuncia

El Sistema de Administración Tributaria pide que los usuarios se informen por medio de los canales oficiales. Y si son víctimas del ofrecimiento de la venta o esta gestión de citas, realicen la denuncia correspondiente por la vía telefónica al 55-8852-2222 y por correo electrónico a denuncias@sat.gob.mx, donde serán atendidos por personal especializado para aclarar su situación y evitar que se presenten nuevamente las anomalías documentadas.

Mantienen recaudación, pese a pandemia

Pese a la pandemia por el COVID-19, en el primer semestre de este año, los ingresos tributarios sumaron un billón 748 mil 786 millones de pesos y aumentaron 0.1%, ante el complejo entorno económico por el que se atraviesa. “Esto se explica, principalmente, por un crecimiento del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de 1.3% real, reflejo de los esfuerzos decididos para mejorar el cumplimiento de los contribuyentes”, se explica en el último reporte de Finanzas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Según el informe mensual del SAT, también se registró un aumento en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), en los impuestos por tabacos labrados, alcohol, telecomunicaciones, bebidas energizantes y saborizadas, así como plaguicidas. Por ejemplo, el ingreso del impuesto por el tabaco sumó 23 mil 530 millones de pesos en los primeros seis meses; en comparación, el mismo periodo de 2019 registró 20 mil 750 millones.

Y los que presentaron una baja semestral fueron la recaudación del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, las gasolinas y el diésel, las cervezas y las bebidas refrescantes, los juegos y sorteos, los alimentos no básicos con alta densidad calórica, las importaciones, el impuesto sobre los automóviles nuevos, así como el impuesto por la actividad de exploración y extracción de los hidrocarburos.

Por otro lado, la Secretaría de Hacienda destaca en su informe de Finanzas que en el primer semestre de 2020, los ingresos presupuestarios del sector público se ubicaron en dos billones 603 mil millones de pesos, monto inferior en 168 mil 966 millones de pesos a lo previsto en el programa.

Agrega que los resultados del segundo trimestre muestran finanzas públicas sólidas, derivadas del aumento en la eficiencia recaudatoria y de la gestión con perspectiva de largo plazo de los recursos públicos. “Esto último es particularmente relevante en el entorno de incertidumbre que prevalece respecto a la duración de la pandemia de COVID-19 y, por lo tanto, del cierre parcial de las actividades”.

Caen las declaraciones de personas morales

Un total de 905 mil 625 personas morales presentaron su declaración anual en los primeros seis meses del año, lo que representa una disminución con las 997 mil 982 declaraciones que se documentaron en el mismo periodo de 2019.

En cambio, las declaraciones de personas físicas tuvieron un repunte, ya que en el primer semestre cumplieron con la obligación un total de 7.6 millones de contribuyentes, una cifra mayor a las 7.5 millones de personas que lo hicieron en el mismo periodo del año anterior, según los datos abiertos del SAT.

Debido a la pandemia, el plazo para la declaración anual se extendió hasta el pasado 30 junio.

Respecto a la devolución por parte de la Auditoría Fiscal, se registró que el 83% de las declaraciones anuales de personas físicas obtuvieron saldos a favor.

Por otro lado, también el 30 de junio venció el plazo para que presentaran el aviso las personas morales que no tuvieran actualizada la información de sus socias, socios o accionistas ante el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

El Código Fiscal de la Federación (CFF) establece la obligación para las personas morales de proporcionar a la autoridad fiscal, el nombre y la clave del RFC de las socias, los socios o los accionistas, cada vez que se realice una modificación o incorporación al respecto.

Los Servicios del SAT

Cambio de domicilio.

Actualizaciones del RFC.

Cancelación de personas morales (liquidación y cese de operaciones).

Contraseña.

La e.firma de personas físicas.

La e.firma de personas morales.

La e.firma de renovación.

La inscripción de personas físicas (casos especiales).

Inscripción de personas morales.

Régimen de incorporación fiscal.

Regularización de obligaciones.

Sala de internet (autoservicio).

Atención de requerimientos.

Cobranza.

Orientación fiscal.

Declaración Anual.

Entrega de constancias.

Ingresos a través de la plataforma tecnológica.

Retención definitiva.

CONTACTO

Para mayor información: https://citas.sat.gob.mx/citasat/agregarcita.aspx.

La mayoría, con saldos a favor

El Sistema de Administración Tributaria (SAT) confirma que tras las presentaciones de las declaraciones anuales entre las personas físicas, el resultado es que más de un millón 136 mil contribuyentes registraron saldos en contra; en otras palabras, deberán devolver dinero a las arcas federales.

Con el corte del primer semestre del año, 6.5 millones de personas físicas tendrán devoluciones a favor, mientras que más de un millón 136 mil deberán regresar dinero.

El SAT no detalla a cuánto ascienden las devoluciones a favor del Gobierno federal por este concepto.

Una persona física representa a cualquier contribuyente que tenga actividad económica. Por ejemplo, puede ser un empleado, un profesionista o un comerciante.

Aunque falta el segundo semestre de este año para ponerse al corriente por parte de todos los contribuyentes, lo anterior subraya que la pandemia por el nuevo coronavirus también afecta la presentación de estos ejercicios, ya que se proyectaron mejores números, con todo y las facilidades otorgadas por el Gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador a través del Sistema de Administración Tributaria.

Al corte de enero pasado, el SAT reportó un incremento inédito de 78.5 millones de contribuyentes activos en todas las modalidades en el país, así como 7.7 millones de cuentas suspendidas y otras 1.1 millones de cuentas canceladas por diversos motivos.

Entre los primeros años de los Gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, las cuentas se duplicaron y pasaron de 38.4 millones en el año de 2013 a esos 78.5 millones de cuentas en este año.

Y destaca que Jalisco se ubica en la tercera posición en el padrón de contribuyentes en el Sistema de Administración Tributaria.

Hace una década estaban registradas 1.8 millones de cuentas de jaliscienses, pero ahora la cifra se triplicó a 5.4 millones.

Todo el incremento se refleja en la recaudación de impuestos que el Gobierno federal proyecta para este año, que es por 3.5 billones de pesos, según Hacienda.

Alerta. Más de 400 menores de 15 años de edad son atendidas por embarazo cada año en Jalisco. ARCHIVO

GUÍA

Anuncian sanciones por no activar el Buzón Tributario

Tras la miscelánea fiscal aprobada para este año, los contribuyentes que no habiliten la herramienta del Buzón Tributario, que es el canal virtual de comunicación con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), tendrán sanciones desde tres mil hasta los nueve mil 250 pesos.

Si usted presenta su declaración anual y tiene ingresos únicamente por sueldos y salarios, es decir, que es asalariado, la activación de esta herramienta es opcional. Sin embargo, si es asalariado y tiene ingresos por otras actividades, como arrendamientos, honorarios o asimilados a salarios, deberá realizar el registro por internet.

El buzón funciona como un mecanismo de comunicación bidireccional entre el contribuyente y el SAT.

Cada vez que el organismo requiera hacer una notificación, enviar información útil para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, solicitar información o requerir una respuesta a un trámite, lo mandará por esta vía.

En los medios de contacto que registró le llegará un aviso, el cual le indicará que tiene un mensaje de interés en su Buzón Tributario.

Para poder visualizar el mensaje debe ingresar a su buzón con su e.firma vigente, en el apartado de “Mis comunicados”.

Es importante señalar que la información solamente estará disponible por un tiempo, de acuerdo con el Sistema de Administración Tributaria.

Los Módulos en la metrópoli

Jalisco 1

Dirección: Avenida de las Américas número 833, entre Florencia y Colomos, en la Colonia Jesús García, en Guadalajara.

Jalisco 2

Dirección: Avenida Lázaro Cárdenas número 2305, en la Colonia Las Torres, en Guadalajara.

Jalisco 3

Dirección: Avenida Central número 735, en la Colonia Residencial Poniente, en Zapopan.

Sigue: #DebateInformador y participa en Twitter en el debate del día @informador

Servicio de Administración Tributaria

¿Qué opina del servicio del SAT?

JL