Relegan a diputados federales por Jalisco en las comisiones

De las 40 comisiones de la Cámara de Diputados que ya cuentan con un titular, sólo una está a cargo de los legisladores por Jalisco, de 33 que representan a la Entidad. Se trata de la priista María del Refugio Camarena, presidenta de la Comisión de Ganadería.

Alberto Bayardo, coordinador del Observatorio Legislativo del ITESO, acentúa que si sólo uno fue considerado para representar esos espacios, “significa de alguna manera que Jalisco no está aportando gente que tenga mucha relevancia nacional a la vista”.

MC tiene el mayor número de diputados federales por Jalisco, con 20 de los 33, pero sólo le tocarán dos comisiones: Movilidad y Zonas Metropolitanas, pendientes de designar.

LAS COMISIONES

Reparto por fuerza política

Morena

Asuntos de la Frontera Norte.

Trabajo y Previsión Social.

Cultura y Cinematografía.

Igualdad de Género.

Seguridad Ciudadana.

Jurisdiccional.

Reforma Político Electoral.

Puntos Constitucionales.

Marina.

Presupuesto y Cuenta Pública.

Pueblos Indígenas y Afroamericanos.

Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento.

Derechos Humanos.

Seguridad Social.

Educación.

Pesca.

Energía.

Diversidad.

Asuntos de la Frontera Sur.

Salud.

PAN

Justicia.

Vivienda.

Defensa Nacional.

Transparencia y Anticorrupción.

Comunicaciones y Transportes.

Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Protección Civil y Prevención de Desastres.

Economía, Comercio y Competitividad.

Federalismo y Desarrollo Municipal.

Asuntos Migratorios.

Radio y Televisión.

Economía Social y Fomento del Cooperativismo.

PRI

Juventud.

Ganadería.

Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Desarrollo y Conservación Rural y Agrícola.

Derechos de la Niñez y la Adolescencia.

Gobernación y Población.

Turismo.

Partido del Trabajo

Bienestar.

Infraestructura.

Relaciones Exteriores.

Verde Ecologista

Deporte.

Ciencia, Tecnología e Innovación.

Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Hacienda y Crédito Público.

PRD

Atención a Grupos Vulnerables.

Cambio Climático y Sostenibilidad.

Movimiento Ciudadano

Movilidad.

Zonas Metropolitanas.

Diputados federales por Jalisco

Movimiento Ciudadano

Jorge Álvarez Máynez.

María Álvarez Solís.

Sergio Barrera Sepúlveda.

Salvador Caro Cabrera.

Leticia Chávez Pérez.

Horacio Fernández Castillo.

Mirza Flores Gómez.

Mauro Garza Marín.

Manuel Herrera Vega.

María Elena Limón García.

Yolanda Martínez Cosío.

Mario Rodríguez Carrillo.

Irisay Rodríguez González.

Morena

Maximiano Barbosa Llamas.

Bruno Blancas Mercado.

Adriana Candelario Figueroa.

Claudia Delgadillo González.

Hamlet García Almaguer.

Cecilia Márquez Alkadef Cortes.

Marco Antonio Pérez Garibay.

Laura Imelda Pérez Segura.

Alberto Villa Villegas.

PAN

Gustavo Macías Zambrano.

Miguel Ángel Monraz Ibarra.

Martha Estela Romo Cuéllar.

Paulina Rubio Fernández.

Ana Laura Sánchez Velázquez.

Desiderio Tinajero Robles.

PRI

María del Refugio Camarena Jáuregui.

Guadalupe Fletes Araiza Haro.

Laura Lorena Haro Ramírez.

Verde Ecologista

Rocío Corona Nakamura.

Antonio de Jesús Ramírez Ramos.

Algunas de las comisiones más importantes Comisión Titular Partido Comunicaciones y Transportes Víctor Manuel Pérez Díaz PAN Energía Manuel Rodríguez González Morena Hacienda y Crédito Público Luis Armando Melgar Bravo PVEM Infraestructura Reginaldo Sandoval Flores PT Justicia Felipe Maclas Olvera PAN Presupuesto y Cuenta Pública Erasmo González Robledo Morena Puntos Constitucionales Ramiro Robledo Ruiz Morena Salud Emmanuel Reyes Carmona Morena Vigilancia de la Auditoría Superior Guillermo Angulo Briceño PRI

CLAVES

Amplían comisiones

Inicio. El pasado martes, el Senado de la República aprobó la ampliación del número de comisiones legislativas, al pasar de 46 a 51. De acuerdo con la reforma, los cambios consisten en distintas fusiones y divisiones de las actuales comisiones ordinarias, “dando una mejor estructura y correlación con las materias de las Secretarías de Estado de la actual administración federal y poniendo especial atención a los temas de las políticas públicas que son de interés en el Gobierno federal, para este parlamento y de relevancia para nuestra sociedad”.

Planes. Se agrega que el objetivo es atender la diversidad de materias y los temas relacionados a las necesidades de la sociedad y que están siendo abordadas por el actual Gobierno.

Novedades. Las nuevas comisiones son: Bienestar, Cambio Climático y Sostenibilidad, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, Diversidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Movilidad, Pueblos Indígenas y Afroamericanos, Reforma Político-Electoral, Seguridad Ciudadana y Zonas Metropolitanas.

Cuotas. Alberto Bayardo, académico del ITESO, enfatiza que reconfigurar las comisiones es un asunto de cuotas de poder, “sobre todo porque son los espacios donde se pueden dar a conocer en términos mediáticos, por eso son posiciones muy codiciadas. El que ampliaran a 51 comisiones es reflejo de que no se pusieron de acuerdo. Era tanta la ambición de todos lados que no eran suficientes las comisiones para hacer un reparto adecuado”.

Alerta. Añade que estos cambios pueden resultar en problemas, “porque en ocasiones ese tipo de repartos tienen que ver con una lógica de poder y no tanto por una cuestión más racional de decir cuál es la mejor manera de repartirse todo el trabajo”. Pese a esto, el académico puntualiza que sobre la marcha se irá conociendo si valió la pena o no crear comisiones.

VOZ DEL EXPERTO

“No se reflejó la paridad”

Luis Antonio Corona Nakamura, investigador de la UdeG.

Aunque por primera vez en la historia, en la Cámara de Diputados se logró la paridad de género al quedar integrada por 250 hombres e igual número de mujeres, no se ha materializado en el reparto de las presidencias de las comisiones legislativas, destaca el académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Luis Antonio Corona Nakamura. “Las comisiones en su mayoría están integradas por hombres. Ahí no se reflejó la paridad que se anhelaba tanto en el voto como en la conformación de las comisiones, ya que solamente 17 comisiones son presididas por mujeres (de un total de 40 que ya cuentan con coordinador)”.

El pasado 23 de septiembre, Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena, aseguró que la fuerza política que él representa garantizará el principio de paridad en la designación de las presidencias de las 20 comisiones que le corresponden al partido, pero hasta el momento sólo seis han sido para mujeres de ese grupo.

El académico comenta que la integración de las comisiones se da en tiempos complejos, pues se está en la conformación de los bloques opositores. “Venimos de un proceso electoral que estuvo muy competido” por el grupo de Morena y sus aliados (PT y PVEM), así como la del PRI-PAN-PRD. “Movimiento Ciudadano todavía no se pronuncia hacia qué lado se va a integrar”.

Legislatura priorizará reformas eléctrica, electoral y seguridad

Los diputados de la actual Legislatura federal se centrarán en tres reformas constitucionales: la eléctrica, la electoral y otra en materia de seguridad relacionada con la Guardia Nacional.

La primera pondrá a prueba la alianza PRI-PAN-PRD y, por lo tanto, condicionará el reacomodo de las fuerzas políticas en la Cámara de Diputados, opinan expertos.

Alberto Bayardo, coordinador del Observatorio Legislativo del ITESO, subraya que la reforma eléctrica es el primer tema que llegó del Ejecutivo federal a la nueva Legislatura.

Explica que es más fácil que Morena se acerque al Partido Revolucionario Institucional (PRI) para lograr los votos necesarios para la aprobación de la misma, porque muchos de sus integrantes formaron parte de ese partido. “Ahí vamos a ver qué tanto pesa la alianza que habían formado PRI-PAN-PRD. Veremos si Morena logra desbaratarla, al menos en este tema en particular”.

Lo que sería lamentable, subraya, es que el PRI se sume y simplemente se apruebe sin discutir y hacer modificaciones a la iniciativa. “Hemos visto en otras ocasiones que la mandan con errores, incluso de técnica legislativa, ya no se diga en cuestiones que puedan violar los derechos humanos o algunas otras cuestiones relativas a la Constitución, simplemente por el hecho de que no le pueden modificar nada porque el Presidente no lo quiere. Eso sería muy lamentable”.

Sobre la reforma electoral menciona que también se viene un amplio debate. “Hay una discusión fuerte porque está clara la intención de López Obrador de quitar a todos los consejeros del Instituto Nacional Electoral que no le son cómodos. Quiere renovar todo eso, incluso van a querer renovar el Tribunal Federal Electoral para poner también a magistrados que sean más afines al partido en el poder, que es algo que siempre ocurre. No es novedad en este caso, pero no debería ser”.

Con relación a la desaparición de los órganos electorales locales, comenta que ya lo habían intentado en reformas anteriores, pero se resistieron muchos los Estados. En esta ocasión ve difícil que no avance porque hay una mayoría de gobernadores de Morena que respaldarán la propuesta.

Luis Antonio Corona Nakamura, académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG), recuerda que un tercer tema que le interesa al Presidente es la reforma en materia de seguridad para que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El pasado 31 de agosto, el López Obrador hizo referencia al tema. “La Guardia Nacional, que está funcionando muy bien, que tiene 100 mil elementos, que ya se han construido más de 190 cuarteles, que ya es una institución en formación, disciplinada y con profesionalismo, que no quede suelta, para no caer en el fracaso que significó la llamada Policía Federal, que se echó a perder”.

Crean bloque contra iniciativa presidencial

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Consejo Coordinador Empresarial manifestaron su rechazo a la iniciativa de reforma constitucional sobre el sector eléctrico, “por ser contraria al bienestar de los consumidores de electricidad y al limitar la competitividad, que es esencial para el desarrollo social y económico del país”.

En el documento para hacer oficial su postura, la Coparmex subrayó que coincide en la importancia de continuar fortaleciendo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero considera que la mejor forma de consolidar al sector energético es a través de la creciente colaboración entre los diferentes actores, sean públicos o privados.

“El sector eléctrico no debe ser visto como un fin en sí mismo, sino como un medio proveedor de un insumo básico para alcanzar el bienestar de los mexicanos”.

Para que las familias paguen menos por sus gasolinas, gas y, en este caso, electricidad, “son necesarios más competidores y mayor oferta”.

GUÍA

Proponen presupuesto a la baja

De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2022, se propone un gasto menor para la Cámara de Diputados.

Para el próximo año se etiquetaron recursos por ocho mil 170 millones de pesos, mientras que en este año contó con una bolsa de ocho mil 282 millones; es decir, 112 millones menos.

En los criterios para el ejercicio del presupuesto 2022 dirigido a la Cámara de Diputados, se otorgan los recursos suficientes a los legisladores para el fortalecimiento de sus actividades.

Además, se seguirán reforzando los lineamientos de austeridad y la disciplina presupuestaria, que permitirán contribuir con la eficiencia del gasto.

En materia de inversión pública se reporta que se dará importancia a los trabajos de mantenimiento mayor a los edificios, a fin de preservar la seguridad de las personas, “destacando la continuidad a la rehabilitación de las fachadas de neocantera y reparación estructural del Edificio A, en peligro de desprendimiento. También la explanada”.

