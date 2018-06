Rehabilitación de mercados tapatíos impulsa el comercio

Gabriel Rivera es comerciante del mercado Santos Degollado, donde tiene 44 años ofreciendo a los vecinos de Lomas de Polanco diferentes platillos de comida casera. Cuenta que desde que llegó al inmueble, nunca había visto una renovación similar a la entregada en octubre de 2016 por la actual administración de Guadalajara. “Ya nos hacía falta porque el drenaje ya no se iba por la tubería, se desbordaba por abajo y olía muy feo. Los cables de la luz parecían una bomba, pero ahora cada quien tiene su medidor. Todo nos vinieron a remodelar y quedó muy bien, ahora ya nos visita más gente”, cuenta el comerciante, quien indica que las ventas han crecido hasta 30 por ciento.

Así como el Santos Degollado, ya fueron remodelados otros 23 mercados municipales, de los 91 que existen en Guadalajara, los cuales presentaban un estado crítico. Para su rehabilitación, el Ayuntamiento realizó una inversión de 215 millones de pesos, los cuales fueron erogados en la renovación de pisos, instalaciones eléctricas, reparación de techos, tuberías hidrosanitarias, pintura, remodelación de banquetas y colocación de mobiliario urbano (entre otras intervenciones), más siete millones de pesos utilizados para el mantenimiento mínimo en el resto de los mercados, explica Diego Monraz, coordinador de Servicios Municipales. “Encontramos un abandono total de los mercados, con alto riesgo de disfuncionalidad. Hoy, todos son funcionales, ninguno está en alto riesgo. Había locatarios en algunos mercados que no querían regresar porque no se paraba nadie. Hoy son mercados vivos, con un atractivo comercial barrial importante”.

Añade que se espera que los próximos renovados sean los mercados Valentín Gómez Farías y Sebastián Allende, remodelaciones con las que se garantizará que operen en las mejores condiciones.

Locatarios presumen que hay más clientela tras las obras, que costaron 5.8 millones de pesos. EL INFORMADOR/G. Gallo

“Hace como 40 años no veíamos una renovación en el mercado”

Locatarios de los inmuebles rehabilitados agradecen al Ayuntamiento tapatío las obras realizadas en esta administración

Mientras una de sus clientas escoge algunas manzanas, Adela aprovecha para pesar los limones y las cebollas que otro de sus clientes ha puesto en la canasta. Adela ha tenido muchos clientes hoy. Explica que luego de la renovación que se hizo al mercado Ayuntamiento, también conocido como “De los elotes”, luce “con más vida”. A la gente le gusta más.

Adela Sánchez tiene apenas 24 años vendiendo frutas y verduras dentro del mercado, pero sabe gracias a una placa colocada frente a su local, que desde “hace 40 años no se veía una remodelación tan grande” como la entregada en julio de 2017 por el Ayuntamiento de Guadalajara.

“Ya se ve con más luz, más amplio, da la vista de más limpio. Antes me parecía un panteón de tan obscuro que estaba. De plano estaba muy caída la venta, pero ya viene un poco más de gente. No me había tocado ver una remodelación así en 40 años, desde 1978 no le habían hecho nada más que arreglar el drenaje”.

Diego Monraz, coordinador de Servicios Municipales de Guadalajara, indica que el mercado Ayuntamiento, en la colonia Analco, es uno de los que cobra mayor relevancia la rehabilitación hecha a este sector comercial debido a su antigüedad y simbolismo barrial, por lo que fue un “gran reto” su rehabilitación, para la cual fueron invertidos 5.8 millones de pesos.

Con esta suma se renovaron los techos, los pisos, las banquetas, se colocó impermeabilizante, enjarre y pintura nuevos, se cambiaron las tuberías de agua y drenaje, se realizó el colado de andadores y se rehabilitaron los sanitarios.

Otro de los mercados intervenidos fue el Felipe Ángeles, en la colonia Jardines de Guadalupe. Según el coordinador, éste es el segundo mercado, luego del Abastos, que tiene el mayor flujo de legumbres y fruta, por lo que suele ser visitado por un gran número de personas, situación que obligaba su renovación.

En este mercado, con una inversión de cerca de los ocho millones de pesos, se cambiaron las láminas, las estructuras, los pisos y las luminarias, se construyeron módulos de baños y se rehabilitaron los existentes, se colocó pintura nueva y se renovó la caseta de Policía, la oficina de tesorería y el área administrativa.

“Representó un gran reto para esta administración, ya que sus estructuras se encontraban muy viejas. El tamaño es muy grande y se hizo también una renovación integral, no sólo en el interior sino sus banquetas y en su perímetro, se instalaron Puntos Limpios, banquetas libres y mobiliario urbano”.

El mercado Santos Degollado fue otro de los que representaron mayor relevancia al momento de su renovación debido a su ubicación dentro del corredor comercial de la colonia Lomas de Polanco, pues incluso éste presentaba ya hundimientos y socavones que ponían en peligro a las personas que lo visitaban. Con una inversión de 5.5 millones de pesos se colocaron tuberías, cableado eléctrico e instalaciones de gas nuevas, se renovaron los pisos y se rehabilitaron las banquetas en torno al inmueble, además de que se establecieron luminarias y mobiliario urbano para la comodidad de sus visitantes.

Los clientes agradecen las obras

Alejandra toma una canasta y empieza a colocar en ésta algunas cebollas, zanahorias y calabazas, mientras le pide a la comerciante algunos elotes “tiernitos”. Recuerda que cuando era una niña acudía acompañada de su abuelita al mercado “De los elotes”. Ahora que tiene 29 años asiste con su familia a surtir las legumbres para su hogar, le gusta comprar allí porque considera que las frutas y verduras son de buena calidad. Para Alejandra las renovaciones recién hechas le hacían mucha falta, pues no se podía caminar por los pasillos debido a su mal estado y en tiempo de lluvias se hacían presentes las goteras y se inundaba el establecimiento.

“Ahora que lo arreglaron ya se ve mucho mejor y le da una gran ayuda a los comerciantes. A uno le da gusto llegar a comprar a un mercado bonito”.

Carmen Arceo es clienta asidua del mercado Felipe Ángeles. A ella le gusta acudir a comprar sus enseres a ese mercado debido a que “hay buenos precios”, además de que se siente la alegría de los locatarios. Para ella la renovación hizo que le den más ganas de acudir a comprar; sin embargo, siente que falta una mayor convivencia entre vecinos y comerciantes. Por su parte, la señora Rufina, clienta desde hace 40 años del mercado Santos Degollado, señala que en todo ese tiempo nunca había visto una rehabilitación tan grande. “Ahora se ve diferente, me siento más segura de venir a comprar aquí mi mandado porque aquí encuentro todo lo que necesito”.

María Eugenia Esqueda, administradora del mercado Felipe Ángeles, manifiesta que luego de las mejoras el comercio ha incrementado hasta 30%, situación que ha provocado que los locatarios se sientan “contentos” pues “hace muchísimos años que no se les invertía o se les hacía algún cambio”.

Para ella una de las modificaciones más importantes fue la colocación de la ventilación y la rehabilitación del cuarto de la basura.

Roberto Alzaga, administrador del mercado Santos Degollado, comenta que los locatarios se sienten satisfechos con las renovaciones hechas, pues gracias al material térmico colocado ya no se siente tanto calor como antes se sentía debido al techo de lámina.

El Ayuntamiento tapatío ya invirtió 215 millones en la rehabilitación de 24 mercados (en la foto, el Santos Degollado).EL INFORMADOR/G. Gallo

Mercado Libertad, a la mitad de su renovación

Como parte de las acciones realizadas para reactivar la economía de la Zona Centro de Guadalajara, el Ayuntamiento inició con la renovación del mercado Libertad, también conocido como “San Juan de Dios”, para las que se invirtieron en una primera etapa 22.5 millones de pesos.

Con estos recursos, el pasado 19 de julio de 2017 fue entregada la primera parte de las obras, que consistió en la rehabilitación de las redes de agua potable e hidrosanitarias, así como las instalaciones eléctricas y de gas, la colocación de una red para evitar incendios, pintura nueva y cambio de luces en el interior, cambio de piso y rehabilitación las escaleras, impermeabilización del techo, colocación de nuevos domos y renovación de los bajantes, así como la rehabilitación del área de lavaderos y obra civil.

Además, fue anunciada la inversión de 10 millones de pesos, con los que se realizó la peatonalización de la calle Alfareros para unir la plazoleta con el mercado, se colocaron ciclopuertos y motopuertos, así como la construcción de rampas y cruceros con accesibilidad universal.

Lo anterior, según el coordinador de Servicios Municipales, Diego Monraz, constituye el 50% de las actividades a realizar para la rehabilitación del mercado; sin embargo, el resto de la obra correrá a cargo de la siguiente administración, aunque esto no signifique que el mercado se encuentre en riesgo, sino que se intervino de forma urgente la zona de locales que presentaba la necesidad de una acción inmediata.

Al respecto, el candidato a la presidencia de Guadalajara, Ismael del Toro, asegura que gracias a su “Gobierno de continuidad” utilizará “todo el trabajo técnico y los avances que se den durante la actual administración para hacer una conclusión de dichas obras”.

Añade que, de llegar al cargo, tendrá tres meses previos antes de tomar el puesto que utilizará para conocer las agendas de infraestructura y los proyectos ejecutivos de la segunda parte de la rehabilitación de este mercado para iniciar de manera inmediata con las mejoras restantes.

Del Toro apuesta por la apropiación barrial de los mercados

Para Ismael del Toro, candidato emecista a la alcaldía de Guadalajara, la importancia de regresar los mercados a las comunidades reside en que la apropiación de sus espacios puede abonar para terminar con la inseguridad en las colonias.

Por este motivo, señala que de llegar al cargo luego de las elecciones del 1 de julio se enfocará en la creación de políticas públicas que puedan regresar a los vecinos a los espacios públicos, entre los que se encuentran los mercados municipales, a través de estrategias de cohesión social y recreación.

“Los mercados habían dejado de ser un espacio de convivencia y evidentemente Guadalajara tiene una vocación comercial. Uno de los referentes fundamentales de los barrios y las colonias son los mercados, por eso la apuesta es que aprovechemos lo que ya se avanzó en esta administración, que se tuvo una muy buena intervención para modificar los 24 mercados municipales, que eran los que tenían una mayor complejidad de intervención en infraestructura”.

Su propuesta será dirigida en dos sentidos: el primero será el fortalecimiento de las condiciones de los locatarios y su entorno; el segundo, que en los espacios ya rehabilitados se realicen actividades generadoras de comunidad, como eventos culturales o en las que participen los adultos mayores, “ver cómo esos espacios se vuelven a convertir en espacios de convivencia de los tapatíos”.

Lo anterior será parte de la estrategia que será implementada a la par de la rehabilitación total de los 91 mercados del municipio. Indica que invertiría una bolsa de poco más de 200 millones de pesos.

En una primera etapa de rehabilitación, fueron sustituidas redes eléctricas e hidrosanitarias del mercado Libertad. EL INFORMADOR/Archivo

Algunas intervenciones

Mercado Libertad (San Juan de Dios), 20 millones de pesos de inversión

• Delimitación de los locales.

• Mantenimiento a las instalaciones de gas, sistema de protección contra incendio e instalaciones eléctricas.

• Alimentaciones hidráulicas en planta baja.

• Instalación de 1,780 luminarias, 48 tragaluces y domos.

• Rehabilitación de los baños.

• Pintura en 40 mil metros cuadrados e impermeabilización de áreas críticas.

• Limpieza profunda de áreas comunes.

• Renovación de los lavaderos, escaleras, pisos dañados, coladeras y bajantes.

• Mejoraron el manejo de los residuos.

• El cableado se canalizará en ductos adecuados.

• Iluminación, arbolado y balizamiento de las calles perimetrales.

Aldama, 16 millones de pesos de inversión

• Demoliciones en general.

• Losas de concreto armado.

• Escalones.

• Aplanados.

• Trabajos de albañilería.

• Acabados.

• Herrería estructural.

• Instalación de Punto Limpio.

• Pintura.

• 43 locales para feria del calzado.

• Cambio de cubierta de asbesto por tipo multitecho.

• Banquetas nuevas.

Javier Mina, 13 millones de pesos de inversión

• Sustitución de la red eléctrica general.

• Sustitución del sistema de iluminación.

• Renovación del sistema de medición de energía eléctrica.

• Construcción de estructura y cubierta en la zona de comedores.

• Reforzamiento de estructura y sustitución de la cubierta en la zona de canasta básica.

• Sustitución de la red hidráulica general.

• Remodelación integral del módulo de baños.

• Reposición general de pisos de concreto.

• Pintura general.

• Sustitución de cortinas metálicas.

• Reposición de banquetas de concreto al exterior.

• Colocación de un Punto Limpio.

Ponciano Arriaga, 11.9 millones de pesos de inversión

• Cambio de cubierta.

• Rehabilitación de baños

• Pulido de pisos en andadores.

• Cambio de cortinas en locales exteriores.

• Instalación de un Punto limpio.

• Pintura general.

• Construcción de banquetas y rampas.

• Lona en el pasillo del mercado.

• Rehabilitación de los baños públicos.

• Impermeabilización.

• Instalación eléctrica para alimentación de locales.

• Canalizaciones.

• Concentración de medidores.

San Jacinto, 11.8 millones de pesos de inversión

• Impermeabilización.

• Rehabilitación de banquetas.

• Construcción de andadores.

• Rehabilitación de baños.

• Renovación de la red sanitaria, eléctrica y red hidráulica.

• Sustitución de la techumbre.

