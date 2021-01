Registran récord de fotomultas en ZMG; denuncian folios “fantasma”

Alicia Hernández, Alberto Varela y Diego Guerrero tienen en común que en este año recibieron fotomultas sin datos sobre dónde cometieron las infracciones viales por exceder la velocidad. Incluso, ni siquiera les llegaron las notificaciones a sus domicilios.

Al respecto, la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad informa que en los primeros días de enero se presentaron irregularidades técnicas con la información de este tipo de multas.

“La Secretaría de la Hacienda Pública, en conjunto con la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad, atendieron las intermitencias en el servicio y fueron corregidas en su totalidad”.

Sin embargo, la única opción que ofrecen a los ciudadanos afectados es que deben tramitar un recurso de inconformidad por la fotoinfracción en las ventanillas ubicadas en Prolongación Alcalde y Circunvalación (en la Secretaría de Transporte), en donde deben presentar el folio.

Aunque es recomendable no salir de casa ante la pandemia, les piden llevar identificación oficial y la documentación del vehículo, de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas. Esto se dificulta para los automovilistas como Alicia Hernández, quien forma parte de la población de riesgo.

Por otro lado, aunque la movilidad en la ciudad es menor que en años anteriores debido a la crisis sanitaria, la Agencia informa por Transparencia que en los primeros 10 meses de 2020 se emitieron un millón 201 mil fotomultas. La cifra es la más alta de los últimos tres años.

Justifica el récord por el “aumento de la velocidad en los vehículos al circular por las vialidades con menor tráfico”.

La dependencia añade que del total de las fotoinfracciones registradas el año pasado, en una de cada cuatro se superaron los 80 kilómetros por hora.

Evidencia. Alicia Hernández recibió una fotomulta sin datos (como fotografía o velocidad). ESPECIAL

Afectado interpone un juicio contra fotoinfracción sin datos

Diego Guerrero afirma que en diciembre de 2020 revisó el portal de adeudos vehiculares del Gobierno de Jalisco y constató que no tenía ninguna infracción. Sin embargo, cuando fue a pagar su refrendo a principios de este año le dijeron que debía una fotomulta.

“Se reflejó hasta enero, pero la fecha era de octubre del año pasado. Lo más extraño es que yo había revisado la plataforma a finales del año y no existía esa multa, entonces supuse que era la famosa multa fantasma”.

Remarca que el folio no arroja datos en el sistema, ya que no subraya el día exacto, la hora, ni la vialidad en la que se cometió la infracción. Por ese motivo decidió irse a juicio. “Soy abogado y por eso me animé… es una irregularidad que aparezca así, que no arroje datos y que ni siquiera llegara a mi domicilio”.

Explica que ingresó la demanda en un juzgado federal, con firma electrónica, debido a que los juzgados estatales están cerrados por la pandemia.

“En materia fiscal existe el recargo y las actualizaciones (por dejar de pagar aumenta el monto). Si demandas la nulidad y ganas se elimina la multa, los recargos y las actualizaciones, y la autoridad estatal está obligada a eliminarla del sistema. Como a nivel local es un desastre, porque no tienen justicia en línea, por eso opté por una instancia federal, que es más accesible y más rápida”.

Acentúa que es la primera vez que le pasa que su infracción no tenga datos. Y que “es muy extraño” porque trabaja en su casa y casi no sale.

“Cuando los datos concuerdan sí las pago, pero esta situación me brinca porque no estoy en la calle y ni siquiera señala dónde es”.

Alicia Hernández, de 76 años, es otra afectada. Explica que utiliza su automóvil para trasladarse a los sitios cercanos, principalmente relacionados con el abasto de alimentos. Aunque viaja a una velocidad baja y por calles secundarias, a principios de este año le aventaron una hoja de fotoinfracción mientras estaba sentada en su casa.

“Vi que me cobraban 450 pesos, pero no trae más datos de las vialidades en las que supuestamente se cometió la infracción. Escuché que tenía que ir a la Secretaría de Movilidad (Transporte) a ver la foto, pero ni modo que acuda (soy de riesgo por la pandemia). Es ilógico porque el carro sólo lo necesito para ir al mandado cerca… y cada 15 días”.

Lo mismo le ocurrió a Alberto Varela, quien afirma que recibió una fotoinfracción sin datos. Ni siquiera le fue notificada en su casa. “Me cobraron, pero no dice nada: ni la fecha. Y que según esto trae el descuento del 50%, pero no me llegó la notificación”.

Indica que se dio cuenta porque cada año acude a pagar el refrendo en los primeros días del año, ya que le gusta cumplir con todas sus obligaciones. “Me fui desde temprano y como está uno en la fila, pagué porque lo que quieres es no deber y obtener tus documentos”.

GUÍA

Procedentes, la mitad de los recursos de inconformidad

La Secretaría de Transporte de Jalisco (Setran) precisa por Transparencia que en 2019 recibieron un total de 18 mil 224 recursos de inconformidad relacionados a las fotomultas. De esa cantidad, la mitad (nueve mil 198) resultó procedente.

La cifra de procedentes aumentó respecto a 2018, cuando apenas el 27% de los 67 mil 309 recursos fueron procedentes.

Aunque se pidió el dato actualizado de 2020, la Setran respondió que la Agencia de Infraestructura para la Movilidad del Área Metropolitana de Guadalajara tenía posesión de los datos, pero éste organismo contestó que la Gerencia de Sistema y Control de Velocidad no se encuentra en posibilidades de entregar la información solicitada debido a que ésta se encarga únicamente de la operación y la administración del Programa de infraestructura para el control de velocidad, por lo que no genera ni administra información respecto a la procedencia o la improcedencia de las fotoinfracciones.

En 2019 se dio a conocer que los ciudadanos solamente pagaban dos de cada 10 fotomultas emitidas. Ante eso y para mantener el espíritu del Programa de control de velocidad, que es evitar el mayor número de muertes por accidentes viales, Francisco Jiménez Reynoso, académico de la Universidad de Guadalajara, comentó que es necesario que la actual administración realice los cambios necesarios.

“Se deben hacer los ajustes porque hay ciudadanos que nunca se enteran de que cometieron una infracción o aparentemente cometieron una, independiente de si fue cierto o falso… pero jamás los notifican y los dejan en estado de indefensión para argumentar su defensa en un momento dado”.

La recaudación por las fotoinfracciones en Jalisco ingresa al Fideicomiso de Inversión y Administración para la Mejora de la Seguridad Vial, cuyos fondos se destinan principalmente para regalar apoyos económicos a los dueños del transporte público.

GOBIERNO DE JALISCO

Ley de Ingresos 2021

Servicios de movilidad y transporte: 3 mil 390 millones 485 mil 147.

Programa de verificación vehicular: 769 millones 425 mil.

Multas de movilidad y transporte: 541 millones 663 mil 375.

Impuesto sobre vehículos usados: 77 millones 868 mil 286.

¿En dónde reclamar?

Para reportar recursos de inconformidad por las infracciones que no cometió, debe presentarse en las ventanillas ubicadas en Prolongación Alcalde y Circunvalación (Secretaría de Transporte).

Debe presentar el folio, la identificación oficial y la documentación del vehículo.

Presentarse de lunes a viernes de las 09:00 a 15:00 horas.

Aunque la autoridad pretendía modificar el sistema de las fotomultas, aún no se anuncia el nuevo programa. EL INFORMADOR/Archivo

Siguen los apoyos para los transportistas

De acuerdo con información proporcionada por el Fideicomiso de Inversión y Administración para la Mejora de la Seguridad Vial, cuyos ingresos provienen del pago de las fotomultas, hasta septiembre de 2020 se habían acumulado recursos por 201.2 millones. De esa cantidad, la mayoría se destinó al apoyo del Programa Mi transporte, en su modalidad de apoyos para equipos electrónicos para los camioneros. En 2019 se les otorgaron 99.5 millones de pesos en ese mismo rubro.

El año pasado se informó que, además de los recursos que les regalaron para que compraran el sistema de prepago para sus unidades, les autorizaron otra bolsa hasta por 594 millones de pesos para que adquirieran nuevos camiones. Hasta el corte de septiembre, apenas les habían dado 9.8 millones de esa nueva bolsa.

Otros conceptos en los que el fideicomiso erogó recursos fueron al pago del personal y para el servicio de nómina “outsourcing”, para combustible y mantenimiento de los vehículos del programa de fotoinfracciones, así como seguros contra robos o vandalismo.

En el concepto de “apoyo para gastos funerarios a las víctimas del transporte público” no se han erogado recursos desde 2018, pese a que cada año hay fallecimientos relacionados con este tema.

A principios de año se dio a conocer que durante 2020 se registraron 25 personas que fallecieron en accidentes donde se involucró el transporte público, lo que significa un descenso de 17% respecto al 2019, pero no se logró alcanzar la meta de cero muertes proyectada por el Gobierno estatal. Incluso, hace unos días trascendió que un motociclista murió en la colonia La Magdalena, en Zapopan, luego que una unidad del transporte público lo embistió. El conductor de la unidad huyó del lugar.

TELÓN DE FONDO

Burlan multas

De un total de tres millones 223 mil vehículos que fueron captados superando los límites de velocidad en diferentes puntos de la metrópoli, entre enero y septiembre de 2019, dos millones 286 mil libraron la fotomulta, principalmente por circular con placas foráneas. Sólo se pudieron aplicar 936 mil 565 infracciones.

En el programa de trabajo 2020 de la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad se muestra una gráfica en la que se aprecian las 10 causales de descartes. Más de la mitad de los “correlones” portaban placas de otros Estados. Le siguen los automotores con placas irreconocibles, aquellos que no se alcanzaron a capturar porque quedaron fuera de foco y los que transitaban sin placas. El resto, entre los que se encuentran las unidades de emergencia, representa menos de 10 por ciento.

De acuerdo con datos de la Agencia, en este año los descartes de incidencias han mostrado un comportamiento menor.

Para hacer frente a esta problemática, la Agencia propone reestructurar el Sistema de control de velocidad del Área Metropolitana de Guadalajara, contar con nuevos dispositivos para la detección de los “correlones”, también fomentar la movilidad segura, así como los criterios de captura, entre otros.

Destaca que Entidades como Ciudad de México, Jalisco y San Luis Potosí carecen de convenios para multar a los vehículos con placas foráneas, lo que permite que los gestores o “coyotes” ofrezcan trámites para que propietarios de autos y camionetas cambien sus matrículas para eludir sanciones o el pago de la tenencia.

La recaudación por las fotoinfracciones se destinan principalmente a apoyar a los dueños del transporte público. EL INFORMADOR/Archivo

Prevén recaudar más por vehículos usados

Según la Ley de Ingresos de 2021, el Gobierno estatal recaudará más por el Impuesto sobre la adquisición de vehículos automotores usados, con un total de 477.8 millones de pesos. La cifra es superior que lo estimado para el Impuesto sobre hospedaje, que es de 333.8 millones.

En otros rubros relacionados al uso del automóvil, donde la previsión es mayor, es en el Programa de verificación vehicular, que tiene ingresos estimados por 769.4 millones de pesos.

Pese a la crisis económica, en este año los automovilistas pagarán más por el refrendo vehicular y la licencia, así como las placas. Lo mismo aplica a los motociclistas.

El refrendo vehicular pasó de 649 pesos a 688 pesos, la licencia de automovilista subió de 696 a 766 pesos, mientras la renovación pasó de 584 pesos a 642 pesos.

En el caso de los motociclistas deberán pagar 276 pesos por el refrendo, que representa 16 pesos más que el año anterior, y 440 pesos por la licencia, que significa 40 pesos adicionales.

A los que paguen en enero se les otorgará un descuento de 10 por ciento. Durante febrero y marzo recibirán descuento de 5 por ciento.

Los contribuyentes deberán cubrir una aportación obligatoria de 55 pesos, de los cuales 32 serán para apoyar a la Cruz Roja y los otros 23 pesos para el Hogar Cabañas.

Por otro lado, también se consideró el cobro a los choferes de las plataformas digitales, quienes tendrán que desembolsar 700 pesos por una identificación, y mil 942 pesos por la autorización para circular.

