Refuerzan operativo y caen más motos al corralón

Ante las denuncias por motoladrones en zonas como el Centro o Chapultepec, el Gobierno estatal y los Ayuntamientos reforzaron los operativos contra este problema y para identificar a conductores que cometen infracciones.

Entre 2020 y el primer bimestre de este año, la Policía Vial envió al corralón a 17 mil 199 motos por ilícitos o faltas a los reglamentos: 661 al mes, en promedio, según datos de la Secretaría de Seguridad del Estado.

Los Ayuntamientos no se quedan atrás. Los policías municipales tienen la facultad de detener a cualquier persona ante la sospecha de anomalías. Por eso la cifra de motocicletas enviadas al corralón es récord.

Jalisco cuenta con más de 587 mil motos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El problema es que los ladrones las hurtan para después delinquir en ellas.

Elizabeth Rodríguez, delegada de la Federación Rodando y Creando Cultura para el Motociclista, manifestó que están en contra de los operativos. “Llevan poco más de tres años y cada vez están más excesivos”.

Pidió a las autoridades que sean atendidos, sobre todo ante la propuesta de restringir el acceso de motocicletas tripuladas por dos personas en algunas zonas de Guadalajara.

Una de las solicitudes es iniciar una campaña de regularización, como se hizo hace unos años en Morelos, en donde ofrecieron descuentos para el cambio de propietario, en el pago de infracciones y para la licencia, entre otros. Eso sirvió para regularizar todas las motos y tener un parque vehicular identificado. Lo que está pasando, dijo, es que muchas motos que circulan en Jalisco no están a nombre de las personas que las conducen.

Mientras circulaba sobre Lázaro Cárdenas en mayo pasado, Cristian González fue detenido por la Policía Vial. Le retiraron la motocicleta por ir por los carriles centrales y no portar tarjeta de circulación. “Le dije que no tenía la tarjeta porque no me había llegado… la había pagado en línea. Le quise mostrar el comprobante que tenía en el celular y me respondió que eso no lo tomaría en cuenta”.

El joven pagó cuatro mil pesos por los servicios de la grúa, la multa y los tres días que la unidad estuvo en el corralón.

Pese a que está prohibido, este medio de comunicación observó que cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, circularon a bordo de una motocicleta por las calles del Centro de Guadalajara. Ninguno portaba casco, ni chaleco. EL INFORMADOR/G. Gallo

EXENTOS DE VERIFICACIÓN

Durante el primer año de implementación del programa de Verificación Responsable, los motociclistas estarán exentos, debido a que no se cuenta con la legislación necesaria para obligarlos.

Lo anterior podría cambiar pronto, pues de acuerdo con Elizabeth Rodríguez, delegada de la Federación Nacional Rodando y Creando Cultura para el Motociclista, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), Sergio Graf, insistió en que sean incluidos en este programa.

“Nos dice que cuando menos este año no entrarán las motocicletas a verificación. En otros Estados se ha querido hacer, pero es muy distinta la forma de un vehículo a una moto. Hasta ahorita no existen los parámetros que puedan ser aplicables a una motocicleta en cuanto a tecnología”.

En marzo pasado, el titular de la Semadet reconoció que aunque a partir de julio próximo comenzarán a aplicar las multas en contra de quienes no verifiquen en tiempo, los automovilistas no habían respondido de la forma en que se esperaba.

Hasta esa fecha, apenas 157 mil vehículos habían sido verificados en el Estado: 110 mil se verificaron en 2021 y en los primeros meses de este año iban 47 mil, según documentó este medio.

Robo de motocicletas crece en el primer cuatrimestre del año

El robo de motocicletas en Jalisco volvió a incrementarse durante el primer cuatrimestre de este año. De enero a abril se presentaron 951 denuncias por este delito, mientras que en el mismo periodo del 2021 se registraron 813, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Durante la reunión en materia de seguridad que sostuvieron en días pasados el gobernador y los alcaldes metropolitanos, se reconoció que hubo un repunte en el robo de estas unidades en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Ante esto, el mandatario estatal anunció que enviará una iniciativa al Congreso del Estado para reformar la Ley de Movilidad, con el fin de reforzar la estrategia para combatir este delito.

Agregó que está por lanzarse una licitación por 40 millones de pesos para equipar el Escudo Urbano C5 (sistema de videovigilancia), en particular para los arcos detectores de placas. “En algunos puntos donde hemos detectado que hay un problema más marcado de salida de vehículos y motocicletas robadas”.

En la pasada mesa de seguridad se reportó que, entre enero y abril de este año, 20 personas fueron vinculadas a proceso por este delito. Elizabeth Rodríguez, delegada de la Federación Nacional Rodando y Creando Cultura para el Motociclista, señaló que las autoridades estatales y municipales informaron que los operativos implementados en contra de los motociclistas han sido para bajar los índices delictivos, pero no han dado a conocer las estadísticas que lo demuestren.

“Hasta la fecha no nos dan la información. Sólo dicen que recogen motos que tienen reporte de robo, pero no hay detenidos. Eso se nos hace muy extraño”.

Comentó que han buscado soluciones a los problemas que padecen, pero las autoridades les dan largas.

Para finales de este mes tienen agendada una cita con Jonadab Martínez, director de Seguridad Vial de la Secretaría de Transporte (Setran), de quien esperan resultados.

Una de las peticiones es eliminar la obligatoriedad de portar el número de las placas en el chaleco. “Desde hace dos años, Derechos Humanos estableció que es violatorio a nuestros derechos. No se ha modificado la ley, y eso también es una causal para que a cualquier compañero le quieran quitar la moto o le emitan un folio”.

Solicitan también que se implementen campañas para generar conciencia tanto en los automovilistas como en los motociclistas en materia de cultura vial, y prevenir así los accidentes.

Además, piden que sea equitativo el cobro del servicio de grúa por trasladar las motos a los corralones. Este, dijo, cuesta entre dos mil y tres mil pesos por cada moto.

“A la hora de los operativos, suben más de 15 o 20 motos a la grúa, pero el servicio de ésta la cobran completa a cada conductor”.

Solamente en abril de este año, la Policía Vial aseguró 992 motocicletas que circulaban con irregularidades. EL INFORMADOR/G. Gallo

Avanza iniciativa de Guadalajara

La Comisión de Reglamentos del Ayuntamiento de Guadalajara avanza en la elaboración del dictamen para restringir el acceso de motocicletas tripuladas por dos personas a algunas zonas de la ciudad, principalmente, de las que tienen mayor problema de robos.

Luis Cisneros, regidor y promotor de la iniciativa, informó que ya sostuvieron un encuentro con el titular de la Comisaría tapatía, Juan Pablo Hernández, quien respondió que ésta les otorgaría herramientas para retirar de circulación las motocicletas que no cuentan con documentación, las cuales, en su gran mayoría, son utilizadas por los motoladrones.

En la iniciativa para modificar el Reglamento de Justicia Cívica (antes de Policía y Buen Gobierno) se plantea una medida temporal para que los motociclistas no puedan circular en el Centro Histórico, Paseo Alcalde, Chapultepec y Providencia, “posiblemente en polígonos más restringidos respecto a los que se están planteando en la iniciativa original”.

Se hizo también una adición, en la que se propone que los policías adviertan a las personas, hasta en una ocasión, para que abandonen la zona restringida en sus vehículos y no vuelvan a incurrir en dicha infracción.

“Se procederá a su arresto en caso de que la persona se niegue a abandonar la zona restringida; reincida en su conducta o no existan elementos que comprueben la propiedad o identificación del vehículo”.

El regidor subrayó que el arresto sería de seis a 12 horas. “En el caso de que no cuentes con la documentación debida del vehículo, procedería el retiro de éste”.

Remarcó que se busca retirar de circulación las motos apócrifas con que se cometen los delitos. “La mejor manera de combatir a estas bandas delictivas es pegándoles en el bolsillo y esto lo lograríamos retirando de circulación las motocicletas”.

El objetivo, precisó, es lograr “una incidencia de cero casos, incluso es el compromiso que el comisario nos planteó, si eventualmente se aprobara esta medida de restringir el acceso en estas zonas”.

TELÓN DE FONDO

Plan violenta los derechos humanos

La propuesta para restringir la circulación de motocicletas con dos pasajeros arriba en algunas zonas del municipio tapatío podría violentar los derechos humanos de los tapatíos, sostuvo el diputado Óscar Vásquez Llamas, vocal de la Comisión de Movilidad en el Congreso estatal.

El legislador morenista argumentó que no se puede presuponer que quienes utilizan este tipo de transporte son delincuentes, y sostuvo que la medida planteada atentaría contra el libre tránsito.

“Es una medida retrógrada, discriminatoria y estigmatiza a un sector de la población porque está prejuzgando a personas por usar un medio de transporte. Esta propuesta violenta los derechos humanos de los tapatíos, atentando contra el libre tránsito y el derecho a la movilidad, toda vez que se plantea restringir el tránsito de motocicletas, independientemente que las mismas cumplan con todos los requisitos establecidos en la ley”, expuso.

Vásquez Llamas propuso que la Comisión Estatal de Derechos Humanos capacite a las representaciones edilicias en ese sentido y las sensibilice respecto a no revictimizar a las personas por sus condiciones materiales.

Motociclista sin casco circula por arriba del puente peatonal de Periférico y Federalismo. EL INFORMADOR/G. Gallo

GUÍA

Restricción no aplicará a repartidores

Los repartidores que utilizan motos para la entrega de comida y otros servicios quedarían exentos de las restricciones que se proyectan implementar en Guadalajara, para evitar que las motocicletas tripuladas por dos personas adultas accedan a algunas zonas de la ciudad.

El regidor Luis Cisneros puntualizó que se atenderá también la petición por parte de los repartidores para que haya una línea directa de comunicación con la Comisaría de la Policía. “Para que puedan reportar los eventuales abusos que pudiera haber por parte de la Policía que los detuviera y no respetara la exención que tendrán los repartidores de esta comida”.

Reconoció que muchos de los repartidores necesitan laborar en pareja para atender los pedidos de las plataformas en las que trabajan.

Aunque serán flexibles para prevenir abusos en contra de estos trabajadores, aclaró que habrá mucha vigilancia y cero tolerancia para quienes incumplan las nuevas medidas.

En agosto pasado, este medio publicó que debido a la pandemia por el nuevo coronavirus, en la Entidad se elevó el número de motocicletas usadas por repartidores, alcanzando un registro de alrededor de 485 mil unidades.

Al cierre de 2019, en Jalisco había 536 mil 595 motocicletas en circulación, por lo que casi nueve de cada 10 unidades se utilizaban para prestar estos servicios. Se dio a conocer que el número estaba registrado a través de estudios realizados por la Cámara de Comercio de Guadalajara.

Otra de las medidas que se podrían analizar en el Congreso del Estado para poner orden en la circulación de motocicletas y combatir los delitos cometidos a través de estas unidades es la relativa a las reformas a la Ley de Movilidad para que las policías municipales soliciten convenios con el Gobierno del Estado, con el fin de sancionar las faltas viales con incidencia en la seguridad preventiva.

Otra reforma que se proyecta es para que todas las motocicletas que se vendan en los establecimientos comerciales, se entreguen con placas.

“Para que tengamos la certeza de que las motocicletas que circulan en el Estado tienen un legítimo propietario, porque está documentado que los delitos los cometen con motocicletas que están reemplacadas o que no tienen placas, o que son robadas y no tienen documentación en orden”, subrayó el regidor Luis Cisneros.

