Refuerzan “caza” contra motoladrones en ZMG

Ante las denuncias por los robos de motoladrones, los alcaldes de la metrópoli coinciden en una lucha frontal contra este delito.

El alcalde Pablo Lemus dio la instrucción a la Policía de Guadalajara para detener a todos los que circulen en pareja e incumplan los reglamentos. “La instrucción que tienen todos los elementos de la Policía, y la solicitud que hicimos tanto a la Policía Vial (de la Secretaría de Seguridad de Jalisco) como a la Guardia Nacional, es que todos los motociclistas que vayan en pareja y no porten sus identificaciones correspondientes, llámese el casco, sus chalecos distintivos con las propias placas, tienen que ser detenidos para una revisión”.

En Zapopan se aplica el Operativo Jaguar en las vialidades principales, corredores gastronómicos y zonas comerciales. “Se atiende de manera focalizada”, subraya el munícipe Juan José Frangie.

El coordinador intermunicipal de Seguridad de Guadalajara y Zapopan, Roberto Alarcón, confirma que las Policías tienen la facultad de detener a cualquier persona ante la sospecha de anomalías, tras la aprobación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por su parte, el alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, coincide en que se aplican los mismos operativos, sobre todo para detectar a personas con órdenes de aprehensión.

Ahora los delincuentes se han especializado en arrebatar celulares a peatones, pero han perfeccionado sus prácticas para desbloquear los aparatos y usar la información personal para aumentar las ganancias del delito, ingresando a las cuentas bancarias o pidiendo dinero prestado a los contactos de la víctima.

Por eso Pablo Lemus precisa que los motociclistas acompañados serán detenidos en cualquier punto de la ciudad si incumplen con los reglamentos. “No sólo son los robos de celulares, también los asesinatos… quienes los cometieron huyen en una motocicleta”.

Entre enero y noviembre del año pasado se registraron seis mil 799 denuncias penales por robos a transeúntes. Y los motoladrones son los principales señalados. Rubén Masayi González Uyeda, líder de los industriales de Jalisco, indica que si una ley no se actualiza, continuarán las afectaciones contra la población.

Reportan el aseguramiento de 320 motos usadas para delinquir

Tras amagar a una persona con un arma punzocortante y robarle su celular en octubre pasado, en la colonia Americana, dos motoladrones fueron detenidos por policías de Guadalajara, como parte del Operativo Chapultepec.

En mayo pasado, Brayan “N” de 22 años fue capturado por personas que presenciaron el momento en que éste despojó de un teléfono celular a su víctima, quien pidió auxilio. Posteriormente fue detenido por elementos de la Policía Metropolitana.

Durante el año pasado (con corte a noviembre), en la Entidad se aseguraron 320 motocicletas utilizadas en actividades ilícitas.

Además, se recuperaron 265 unidades que tenían reporte de robo, según datos de la la Secretaría de Seguridad del Estado.

El titular de la Coordinación Intermunicipal de Seguridad Pública de Guadalajara y Zapopan, Roberto Alarcón, informó que han solicitado el apoyo de Policía Vial y de la Guardia Nacional para que también se involucren en la revisión de este tipo de vehículos. “Que efectivamente suelen utilizarse para la comisión del delito de robo a cuentahabiente”.

Los operativos entre las corporaciones de seguridad de ambos municipios se pusieron en marcha en octubre pasado para disminuir los delitos patrimoniales en zonas comerciales. Entre sus principales objetivos figura el combate al problema de motoladrones.

El jefe policiaco puntualizó que, como parte de los controles provisionales preventivos, cualquier tipo de sospecha permite que la policía pueda abordar o revisar un vehículo, en este caso una motocicleta, cuando éstas presenten algunas anomalías que pudieran dar motivo a la comisión de un delito.

“Como la falta de placas, que puedan estar transitando dos a bordo de la motocicleta que, sabemos, cuando cometen el robo, uno se queda en la conducción y otro se baja para la comisión del delito”.

En 2019, las autoridades aseguraron 299 motocicletas. En 2020, se decomisaron 477, de acuerdo con la estadística de la dependencia estatal.

Durante los hechos ocurridos en octubre y mayo pasados, los delincuentes viajaban en unidades Bajaj Pulsar, las cuales tienen un costo de alrededor de 60 mil pesos en modelo reciente o desde 20 mil pesos ya usadas.

A su vez, al ser de bajo cilindraje, son de las motos más robadas. En diciembre pasado, la Fiscalía del Estado reportó que vecinos de la colonia Santa María, en el municipio tapatío, retuvieron a un hombre, luego de que éste amagara a su víctima con una navaja para apoderarse de su motocicleta.

CASCO. La principal infracción que cometen los motociclistas es no portar el casco.

Sin respuesta

Se solicitó entrevista con la Fiscalía de Jalisco sobre la estrategia contra los motoladrones, pero no se concretó. Tampoco contestó a las siguientes preguntas por escrito:

¿Con cuántas denuncias penales por robo a transeúntes o por robo de motoladrones cerró 2021?



¿Por robo, cuántos motociclistas fueron remitidos en 2021 al Ministerio Público?



Del total de motociclistas acusados de robo en 2021, cuántos fueron vinculados a proceso y cuántos sentenciados por un juez?

JALISCO

Denuncias por robo a transeúnte

De enero a noviembre de cada año

Año Delitos

2021 6,799

2020 9,873

2019 14,073

2018 14,877

2017 16,403

Municipios con más denuncias por robo a transeúnte

2021

Municipio Delitos

Guadalajara 3,100

Zapopan 1,026

Tlaquepaque 869

Tlajomulco 582

Tonalá 552

2020

Municipio Delitos

Guadalajara 4,696

Zapopan 1,592

Tlaquepaque 1,280

Tlajomulco 532

Tonalá 963

RESULTADOS

Zona Metropolitana

Guadalajara: En 2021 se reportaron 181 personas detenidas por delinquir en motos.

En 2021 se reportaron 181 personas detenidas por delinquir en motos. Zapopan: En 2021 se detuvieron a 95 personas por cometer delitos a bordo de motocicletas.

En 2021 se detuvieron a 95 personas por cometer delitos a bordo de motocicletas. Tonalá: De octubre de 2021 a la fecha fueron detenidos 42 motoladrones.

De octubre de 2021 a la fecha fueron detenidos 42 motoladrones. Tlajomulco: Desde 2020 a la fecha suman 583 detenidos por motos robadas o irregulares.

Al día, envían 22 vehículos a los corralones en la Entidad

Como parte de las acciones para detectar a quienes transitan de forma irregular, así como “reforzar la seguridad en la zona y recuperar la tranquilidad en beneficio de las y los residentes del lugar”, en agosto pasado, la Policía Vial implementó un operativo en Tlajomulco de Zúñiga en el que detuvo 182 motocicletas, 24 automóviles y dos mototaxis que incumplían el Reglamento y la Ley de Movilidad y Transporte del Estado.

Entre enero y noviembre pasados, elementos viales retuvieron siete mil 438 motocicletas en la Entidad; es decir, un promedio diario de 22 unidades.

El titular de la Coordinación Intermunicipal de Seguridad Pública de Guadalajara y Zapopan, Roberto Alarcón, informó que si observan que los conductores de estas unidades cometen alguna falta vial, puede ser un motivo para que los policías municipales inicien la revisión. Lo anterior, como parte de los operativos especiales para combatir a los motoladrones.

Por ejemplo, si van dos personas a bordo de una unidad y no portan casco, se inicia la revisión. “La Policía Municipal no está infraccionando. Sería nada más el argumento legal para hacerle una revisión preventiva… procede eso, que se le haga una revisión, que acrediten la propiedad legal de la motocicleta, que no traigan alguna arma, que no estén apareciendo en nuestra base de datos como probables participantes de algún ilícito. Si todo está en orden, continúan su camino”.

TELÓN DE FONDO

Toleran faltas viales

Algunos motociclistas que circulan en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) siguen sin respetar el reglamento.

El año pasado, este medio de comunicación llevó a cabo un ejercicio de observación en el que se destacó que, en el cruce de las avenidas Federalismo e Hidalgo, donde hay una agente de tránsito, los conductores de estos vehículos no obedecen la Ley de Movilidad.

Por ejemplo, cinco pasaron sin chaleco, dos sin casco, seis prescindieron de ambos artículos de protección, tres aceleraron por el carril de alta velocidad y cuatro zigzaguearon entre los coches.

Están obligados a portar chaleco, chamarra o chaqueta de cualquier material que sea antirreflejante y con el número de placas de circulación.

MOTOS

Parque vehicular

La Entidad cuenta con un total de 587 mil 887 motocicletas, con corte a 2020, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Guadalajara es el municipio con más vehículos de este tipo, con 123 mil 826. Le siguen Zapopan (78 mil 928), San Pedro Tlaquepaque (36 mil 531), Tonalá (33 mil 738) y Tlajomulco de Zúñiga (30 mil 061).

Jalisco ocupa el segundo lugar a nivel nacional con mayor número de motos, sólo está por debajo del Estado de México.

Ante la alta demanda de entrega de productos y comida a domicilio derivado de la pandemia, en el Estado se incrementó el número de motocicletas usadas por repartidores, alcanzando 485 mil unidades.

Carlos Ibarra Rubio, director de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Guadalajara, declaró que es el número que “está registrado a través de estudios que hemos desarrollado con las autoridades”.

PABLO LEMUS, alcalde de Guadalajara

Cortesía

"La instrucción que tienen los elementos de la Policía es que todos aquellos motociclistas en pareja y que no porten sus identificaciones correspondientes, tienen que ser detenidos para una revisión."

JUAN JOSÉ FRANGIE, Alcalde de Zapopan

Cortesía

"La atención (de combatir) este tipo de delitos es permanente. Es una prioridad en la adminis- tración. Desde la Comisaría de Zapopan se atiende de manera focalizada y he dado la instrucción de reforzar las zonas donde se detecten incrementos."

SALVADOR ZAMORA, Alcalde de Tlajomulco

Cortesía

"Realizamos patrullajes para detectar y detener, con ayuda del sistema de la videovigilancia y a pie, a todas las motocicletas sin placas, con alteraciones o reporte de robo vigente, que puedan ser utili- zadas en la comisión de algún delito".

SERGIO CHÁVEZ, alcalde de Tonalá

Cortesía

Desde el primer día de la adminis- tración giré instrucciones para que, de manera coor-dinada con autoridades de otros niveles, se combata permanentemente a los motoladrones que se han convertido en un azote delincuencial.

Piden estrategias efectivas y reformas

Urge hacer algo diferente contra los motoladrones porque no está funcionando la estrategia, apunta Miguel Ángel Landeros, presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce) de Occidente.

“Y lo que no vemos es una regulación a quienes compran esos vehículos. Falta revisar a los que están comprando las motos”.

Recuerda que ya se han registrado acciones contra las motos donde van dos personas, porque así es como roban, pero se debe dar visibilidad. “Ya se relajaron las medidas de los chalecos y las placas. Hay que darle seguimiento. Hay suficientes leyes, se necesita que se aplique la ley, con estrategias efectivas”.

Por otra parte, Rubén Masayi González Uyeda, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), indica que “si una ley no se actualiza y no se adecúa a los momentos que estamos viviendo, pues ésta va a generar más allá de un beneficio, un problema”, destacó.

Lo anterior, tras ser cuestionado sobre la propuesta del alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, quien pide reforzar el Código Penal para tener mayores castigos contra los reincidentes de todo tipo de delitos.

Aclara que, si bien es un trabajo que le corresponde a los Poderes Judicial y Legislativo, se deben realizar las reformas necesarias. “Esto lleva un análisis y un estudio, y creo que si algo no hemos hecho en nuestras leyes, es actualizarlas. No podemos dejar que las leyes se hagan obsoletas”.

Resaltó que si una persona delinque y es liberada a los pocos días, cuando requiere un castigo mayor, genera un problema mayor. “Y cada vez estas personas se van haciendo más agresivas, más violentas en sus actos porque se sienten también respaldados a que no sucede nada”.

Añadió que lo anterior “eleva el nivel del asalto”, por lo que el grado de peligro que vive una persona en su vida diaria, es enorme.

Por ello, González Uyeda dijo entender “la desesperación de un alcalde que quiere el progreso y bienestar de la ciudadanía. Sin duda las expresiones son: pongamos más castigos”.

Además de reforzar acciones en calle y operativos, piden reformas a leyes.

TELÓN DE FONDO

Roban todo

Dos motoladrones le robaron su teléfono a Javier mientras pedía un taxi de plataforma a su mamá. Se acercaron, se lo arrebataron y se perdieron dos cuadras después en sentido contrario. Su madre alcanzó a ver que estaban armados. El celular estaba desbloqueado. Los delincuentes lo mantuvieron así y en cuestión de minutos cambiaron contraseñas de sus cuentas para evitar que Javier bloqueara el dispositivo y ellos pudieran entrar al contenido libremente.

Los delincuentes aprovecharon y desde el WhatsApp comenzaron a pedir dinero “prestado” a los amigos y familiares de Javier; incluso, algunos estuvieron a punto de enviar el dinero. Sin embargo, gracias a que publicó en sus redes sociales sobre el robo, impidió las transacciones, pues la gente se enteró que no era él quien solicitaba el apoyo. “A pesar de que me estaba ayudando un especialista en sistemas, fue muy difícil tratar de cerrarles las vías. De ser un robo de un celular se volvió una pesadilla, porque estaban tratando de quedarse con mis cuentas, con mi identidad. Toman el control y hacen un montón de cosas que provocan más daños. Afortunadamente tuve el privilegio de que, en mi trabajo, me ayudaran a hacer todos los movimientos necesarios para recuperar mis cuentas, pero no imagino por lo que pasa otra gente sin ese apoyo. Al final logré recuperar mis cuentas, pero sentía miedo porque tenían toda la información sobre mí”, contó Javier.

Los delincuentes han evolucionado y no sólo roban los equipos para su posterior venta, sino que aprovechan para acceder al contenido y obtener dinero de distintas formas, como a través de las aplicaciones del banco o defraudando a los contactos disponibles, aprovechando que el usuario no tendrá acceso a ni podrá avisar a sus conocidos del robo en algún tiempo. Por eso recomendó establecer contraseñas para el dispositivo, pero también para el uso de las aplicaciones, especialmente las bancarias, además de mantener cerradas las cuentas de correos y redes sociales para evitar que accedan al sistema y a los contactos.

También hacer respaldos cada determinado tiempo para trasladar las imágenes a “la nube” o memorias externas.

Entre enero y noviembre de 2021 sumaron seis mil 799 denuncias penales por robos a transeúntes, quienes han perdido sus carteras, joyas o celulares. Y los motoladrones son los principales señalados, por la forma fácil en la que escapan de la escena del delito.

Rubén Masayi González Uyeda, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco.

(Izquierda) Cortesía

Si una ley no se actualiza va a generar, más allá de un beneficio, un problema. Si una persona delinque y es liberada a los pocos días, genera un problema mayor. Se requiere un castigo mayor (contra reincidentes).

Miguel Ángel Landeros, presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce) de Occidente.

Cortesía (Derecha)

Lo que no vemos es una regulación a quienes compran esos vehículos. Falta revisar a los que están comprando las motos.

También se requiere reforzar los operativos.

PERFIL

Operan “bien vestidos”

“Bien vestidos”, “con traje”, “en parejas de novios” y “hasta en familia”, es como locatarios y policías describen a los motoladrones que operan en la zona Centro de Guadalajara, por lo que el perfil de dos hombres a bordo de una motocicleta no es el único que los delincuentes utilizan para robar a sus víctimas.

“Anda uno en las tardes en una moto, como de motocross, con un cuate hasta de traje. Los dos están cazando a sus víctimas en las paradas del camión, es ahí donde aprovechan. Cuando ven que alguien anda despistado, se regresan en sentido contrario, les arrebatan el teléfono y así se van hasta que se pierde entre las calles”, explicó un comerciante de un negocio de comida de la calle Juan Manuel.

Los trabajadores de un local de uniformes cercano al Paseo Alcalde explican que, además de las paradas de camión, los delincuentes aprovechan este andador para robar teléfonos cuando la gente está sentada en las bancas o cuando se toman fotografías, especialmente cuando no ven policías.

Los comerciantes de distintos locales, quienes prefirieron ocultar sus identidades “porque seguido los ven pasar en las mismas motos y tienen miedo a que los tengan ubicados”, indican en que los horarios en los que más roban son antes de las 9:00 horas, cuando los trabajadores entran a los locales de la zona. También cuando los policías del Paseo Alcalde, de la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres o las plazas del Centro, se van a comer. Y después de las 17:00 horas.

Entre las calles “favoritas” de los motoladrones se encuentran Hidalgo, Independencia, San Felipe, Reforma, Garibaldi, Pedro Loza, Paseo Alcalde, Liceo, Pino Suárez y Degollado, aunque estas no son exclusivas.

