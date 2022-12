Reforma electoral: Dan estocada final a autonomía del INE

Diputados y diputadas de Morena y de fuerzas políticas afines aprobaron en lo general y lo particular el “Plan B” de la reforma electoral impulsada por el Presidente López Obrador.

De las 22 reservas presentadas, sólo pasó una del Verde para eliminar la “cláusula de vida eterna”, que le permitía establecer la figura de candidatura común para convenir la distribución de votos entre partidos aliados.

La medida obtuvo 262 votos a favor, 217 en contra y ninguna abstención. Regresará al Senado, donde se avaló el miércoles pasado, para su revisión final. Después será remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación.

Los miembros del Instituto Nacional Electoral (INE) advirtieron que los cambios tienen “deficiencias que ponen en peligro la operación de los procesos electorales”.

Entre estos está el de la normativa que regula la propaganda gubernamental y que según la oposición permitirá a funcionarios hacer proselitismo durante las campañas electorales con recursos públicos.

También desaparece el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), elimina la Secretaría Ejecutiva del Instituto y cancela el Servicio Profesional Electoral.

Ante esto, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, señaló que vendrá “una dura y ardua batalla jurídica”.

“El sistema electoral que hemos construido, si bien es perfectible, es una conquista de todas y todos que una mayoría tiránica no nos puede arrebatar”, aseguró.

La Coparmex afirmó que las modificaciones abren la puerta a elecciones de Estado, generan incertidumbre económica y ponen en riesgo la elección de 2024.

“Ahora la exigencia deberá ser al Poder Judicial, para que la Suprema Corte determine la improcedencia de los flagrantes elementos violatorios a la Constitución dentro del paquete de reformas”, acentuó el organismo a través de un comunicado.

Legisladores de la oposición intentaron convencer a los de Morena para que votaran en contra. SUN/B. Fregoso

Chiquillada se queda sin blindaje en el “Plan B”

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo particular el “Plan B” electoral de Morena y del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

De las 22 reservas presentadas, pasó sólo una del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para eliminar la llamada “cláusula de vida eterna”, apartado que permitía establecer la figura de candidatura común, para convenir la distribución de votos entre partidos aliados.

La reserva fue presentada por el coordinador del PVEM, Carlos Puente Salas.

“Es una reserva con la que les cumplimos lo que pedían, dicen que cuidado con lo que deseas porque se te puede cumplir, y qué creen, concedido, se les cumplió, ¿cuál vida eterna? ¿cuál transferencia de votos?”, reclamó a la oposición.

Agregó que, con ello, acaban con “las mentiras y la intentona de confrontar a una coalición sólida y definida”.

“No como ustedes que están en un periodo de prueba, se dieron un break y ahora están viendo si funciona por segunda ocasión, les puedo decir que las segundas partes nunca son buenas”, declaró.

El diputado de Morena, Víctor Gabriel Varela, celebró la eliminación del “traspaleo de votos”: “Si el pueblo vota a favor de un partido, no puede violarse esa voluntad y regalarle votos a un partido minoritario que no obtuvo el favor del pueblo, y esto obviamente va a desaparecer, y no a los compañeros de la alianza de la 4T, va a desaparecer a los residuales traidores de la otrora izquierda del PRD”.

Gabriel Varela presentó una reserva para eliminar la propuesta que permite a los partidos hacer ahorros o “guardaditos” y no regresar el remanente a la Tesorería de la Federación, para utilizarlos en ejercicios fiscales o procesos electorales futuros.

“Para quitar esta legalización de los ahorritos, de pasar el recurso no ejercido en un año fiscal y dejarlo para usarlo en el próximo periodo, si al INE le quitamos sus ahorritos mañosos a través de fideicomisos, es incongruente que lo mantengamos entre partidos”, planteó. Sin embargo, su propuesta fue rechazada.

LAS MODIFICACIONES

¿Qué cambió en las minutas del “Plan B” en la Cámara Baja?

En coalición, cada partido es responsable del ejercicio libre de sus prerrogativas y presentará la comprobación correspondiente.

Ninguna persona podrá registrarse como candidato a distintos cargos en el mismo proceso electoral.

No habrá sanciones a partidos políticos por padrón inflado o con duplicidades.

Se mantiene la Sala Regional Especializada del TEPJF que había sido eliminada.

“Manosearon al INE, violaron al INE”, dijo la legisladora Silvia López Castro, del PRI, en su intervención en la tribuna de la Cámara de Diputados. SUN/B. Fregoso

“No son tiempos de entierro”

Tras advertir que una “mayoría tiránica” no puede derrotar la construcción del sistema electoral, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, señaló que vendrá una batalla jurídica por la reforma electoral.

“Va a venir una dura y ardua batalla jurídica en la que quienes estamos convencidos de que el sistema electoral que hemos construido, si bien es perfectible, es una conquista de todas y todos que una mayoría tiránica no nos puede arrebatar”, sostuvo.

“Hay quien pretende echar a doblar las campanas por la democracia y por el INE. A ellos creo que hay que decirles que guarden las palas porque no son tiempos todavía de entierro”, expresó el consejero presidente.

Durante la inauguración del II Encuentro Nacional del Mecanismo de Seguimiento y Gobernanza, Lorenzo Córdova afirmó que van a explotar todos los cauces jurídicos que estén al alcance de la ciudadanía y las instituciones “para que salvemos la democracia”, la cual afirmó que no es una construcción de uno, sino de todos.

A fin de evitar una regresión democrática, subrayó que México tiene una enorme tarea y desafío histórico, el cual es preservar “lo bueno de lo poco que hemos hecho bien en las últimas tres décadas”.

El consejero señaló que han consolidado un sistema democrático en el que los ciudadanos pueden emitir un voto libre en elecciones auténticas y con autoridades autónomas del poder e independientes de los intereses de partidos.

RICARDO MONREAL

Quiso quedar bien con Dios y el diablo

Senadores del bloque de contención expresaron puntos de vista divergentes con respecto a la votación de Ricardo Monreal en contra del “Plan B” de reforma electoral, pues mientras algunos señalan que fue una decisión pactada para quedar bien al mismo tiempo con el Gobierno y con la oposición, otros reconocen su congruencia y algunos advierten que dejó pasar la oportunidad de pasar a la historia y reafirmar su liderazgo.

Germán Martínez, del Grupo Plural, dijo que el coordinador de Morena “sigue actuando con tibieza y como equilibrista”, sin arrojo y de forma calculadora, lo que no lo deja bien parado ante los ojos de las bancadas de oposición, pues no ha quedado bien en tres ocasiones.

“Dejó pasar la oportunidad de marcar con claridad, con rotundidad, sin medias tintas, su liderazgo. No sé si tenga una cuarta oportunidad, pero Monreal primero rechazó la oportunidad que le dimos de hacerlo presidente de la Mesa Directiva; segundo, votó en amarillo la militarización del país, en abstención, y tercero, ahora ya vota en contra, pero sólo la reforma al INE. Desde mi punto de vista sigue actuando con equilibrios, tibio, sin arrojo, con cálculos bajo la mesa y rogándole al Presidente una foto, rogándole a los partidos de oposición una gira con Santiago Creel”, apuntó.

En contraste, senadores del PRI y MC destacaron que el voto en contra de Monreal Ávila no afectará la interlocución, por el contrario, se mantendrá, pero además se fortalece políticamente el zacatecano “por su congruencia entre lo que piensa y lo que hace”.

El vicecoordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, expuso que el líder de la bancada morenista siempre ha sido y será un gran interlocutor, negociador y político que cumple acuerdos, por lo que su postura en contra del plan B no debe sorprender a nadie, porque manifestó su verticalidad entre lo que piensa, dice y hace.

En entrevista, expuso que Monreal es un gran constitucionalista, conoce el Estado de derecho y es congruente entre lo que enseña en la UNAM y sus posturas.

La oposición no pudo detener las minutas en la Cámara Baja. SUN/B. Fregoso

DEBATE

Oposición dio la lucha en la tribuna para defender la democracia

El debate en el pleno del “Plan B” se frenó durante cinco horas, luego de que la propuesta del PVEM para establecer la figura de candidatura común que permitiría convenir la distribución de votos entre partidos aliados abrió polémica ante la opinión pública e incluso derivó en un amago del Presidente, quien dijo que no descartaba vetar la ley por ese solo apartado, ya que “da la impresión que se está actuando de manera tramposa”.

Jorge Álvarez Máynez advirtió que aunque no se aceptó su propuesta de moción “vamos a dar la lucha en la Suprema Corte”.

La diputada Elizabeth Pérez Valdez (PRD) señaló que con la reforma “se viola la Constitución, y Morena y sus aliados buscan que el Presidente y su partido se perpetúen en el poder”, mientras que Jorge Espadas Galván (PAN) señaló que no ha terminado la batalla. “Sigue y daremos la pelea. Aquí seguimos defendiendo al INE porque la reforma representa un golpe a la democracia y a la libertad”.

Cynthia López Castro (PRI) advirtió que se trata de una reforma engañosa, repleta de inconsistencias que pone en riesgo la integridad del Padrón Electoral.

En defensa del proyecto, el diputado Benjamín Robles Montoya (PT) denunció que los “seudoconsejeros electorales han deshonrado al INE”, por lo que resulta urgente reformarlo, mientras que Puente Salas, coordinador del PVEM, insistió en que buscarían eliminar la llamada “cláusula de vida eterna”, pues es polémica y no la necesitan.

LA VOZ DEL EXPERTO

Daña a la estructura

Paula Ramírez Höhne, presidenta del IEPC Jalisco.

La consejera presidenta del IEPC, Paula Ramírez Höhne, explicó que entre los daños más graves de este “Plan B” se encuentran las modificaciones a las estructuras del INE y del Tribunal Electoral Federal, al suponer una disminución significativa en sus estructuras profesionales técnicas y operativas, “de manera que ellos suponen el desmantelamiento del sistema electoral mexicano”.

También dijo que algunas de sus facultades se verán afectadas debido a las reformas de diversos artículos donde se restringe al INE la facultad reglamentaria, limita a las autoridades jurisdiccionales su facultad interpretativa y se prohíbe a los Institutos Electorales y de Participación Ciudadana y al INE invertir en el voto electrónico, entre otros puntos.

Cuestionaron fuertemente el retroceso a la democracia al lesionar al INE. SUN/B. Fregoso

Habrá menos recursos

Paúl Alcántar, profesor de Ciencias Sociales y Gobierno del Tec de Monterrey.

El profesor de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tec de Monterrey, Paúl Alcántar, consideró que el sistema democrático sufrirá un daño grave en la parte operativa de la institución, donde hay una reducción considerable a los recursos económicos (tres mil 200 millones de pesos) que se dejarían de asignar al INE.

Los mismos, indicó, ayudan a atender los procesos administrativos, pero también son necesarios para los procesos de afiliación de nuevos ciudadanos al Padrón Electoral, afectando unas 300 oficinas. También está en riesgo la capacidad institucional para capacitar a la ciudadanía previo a una elección, como los funcionarios de casillas, pues el periodo se reducirá sólo a un mes.

Es antidemocrático

Javier Soto Morales, profesor de la Facultad de Derecho de la UP

Para Javier Soto Morales, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana (UP), el “Plan B” no fue en ningún momento un proceso democrático, sino un acto arbitrario autocrático del Gobierno Federal, lo cual pone en riesgo el sistema democrático del país, pues debilita al INE, acaba con un organismo profesional e imparcial y pasa por alto todas las disposiciones constitucionales en materia electoral.

Los daños al sistema, acentuó, comenzarán a verse en las elecciones intermedias de 2023 (en Coahuila y Estado de México), si los legisladores de oposición no toman las acciones correspondientes para insistir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que revoque lo aprobado.

Luego de un receso de cinco horas, los legisladores votaron las minutas. SUN/B. Fregoso

Coparmex alerta por regresión e incertidumbre

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) considera que las modificaciones a las leyes secundarias aprobadas abren la puerta a elecciones de Estado y ponen en riesgo la elección de 2024.

“Representan una regresión para la democracia y son una afrenta para la ciudadanía que, por 30 años, ha luchado para construir instituciones sólidas que den certeza”.

Es un efecto adverso muy preocupante a la economía, publica la Confederación, ya que esta reforma genera incertidumbre política ante la posible comisión de fraudes y actos irregulares de funcionarios durante las campañas. “La frágil confianza en nuestro país se ve aún más vulnerada con estas modificaciones legales que podrían ahuyentar inversiones, convertirse en un freno económico y agravar la inflación”.

Es viable echar abajo “Plan B” en la Corte

Luego de que se aprobara el “Plan B” a la reforma electoral, explicó Javier Soto Morales, profesor de la Facultad de Derecho de la UP, es viable y necesario que se presenten los recursos correspondientes para echar abajo lo aprobado pues, dijo, tiene inconstitucionalidades.

Por ejemplo, la Constitución señala que en el INE existirán órganos de dirección, como el Consejo General y órganos ejecutivos. Sin embargo, la reforma elimina a la Junta General Ejecutiva, que sería sustituida por una Comisión de Administración integrada por cinco y consejeros, desnaturalizando su función de dirección e implicándolos en tareas administrativas ordinarias como la gestión de los recursos, que son ajenas a su labor de dirección.

La presidenta del IEPC, Paula Ramírez, coincidió con Soto Morales respecto del sustento de la inconstitucionalidad, por lo cual es viable y necesario que intervenga la SCJN. “La Corte deberá de pronunciarse en torno a la constitucionalidad de estas normas, creemos que hay diversas normas que rebasan los límites que nos marca la constitución federal”.

Por último, el académico del TEC de Monterrey, Paúl Alcántar, señaló que si bien los grupos de oposición pueden argumentar violaciones a la ley, lo que hizo Morena en estos días fue amparar inconsistencias y la Suprema Corte de la Nación no podrá emitir cambios sustanciales.

Ayer presentaron la agrupación Foro Plural Jalisco. EL INFORMADOR/A. Camacho

Foro Plural Jalisco reprueba la reforma

Para la agrupación Foro Plural Jalisco, esta reforma electoral es un intento del grupo en el poder para imponer una sola voz y un solo punto de vista, por demás autoritario, sobre lo que debe ser un proyecto democrático de país, sin consultar a la ciudadanía y sin el planteamiento de un amplio consenso de la comunidad.

“Esta reforma se percibe que sólo responde a un interés que pretende censurar la diferencia de ideas y opiniones. Que quita a los ciudadanos la posibilidad de seguir organizando las elecciones y que pretende imponer lo que históricamente hemos conocido como argucias de mapaches o defraudadores electorales. Algo que ya había sido por demás superado”.

Explicó que es claro que el “Plan B” de reformas electorales, “violenta abiertamente el Estado de derecho y la constitucionalidad, ya que no busca en lo absoluto la reducción de gastos electorales, sino solo el control de un grupo en las elecciones federales, locales y municipales”.

Los integrantes del Foro “coincidimos en que es factible una reforma que perfeccione tanto al Instituto Nacional Electoral (INE), como al sistema político y electoral de nuestro país. Pero esta intención de reforma debe darse necesariamente “con la opinión de la ciudadanía”.

Ayer se presentó esta agrupación Foro Plural Jalisco, misma que conforman:

Eduardo Almaguer Ramírez, Julieta Angulo Mejía, Cecilia Carreón Chávez, Salvador Cosío Gaona, Ana Laura Chávez Velarde, Ana Estela Durán Rico, Emilio González Márquez, Verónica Beatriz Juárez Piña, Margarita Mondragón Galindo, Beatriz Mora Medina, Juan Alonso Niño Cota, Erick Brandon Palacios Sánchez, Paulina Patlán Reynoso, Carmen Lucía Pérez Camarena, Silvia Elizabeth Raygoza Jáuregui, Jaime Robles Gómez e Irina Brighite Segura Contreras.

Aprovecharon para exigir a la Cámara de Senadores y Diputados los siguientes puntos:

Retomar su papel de contrapeso y dejar de actuar como comparsa del Ejecutivo Federal al omitir el debate y discusión de un tema tan trascendental como lo es una reforma electoral. “Estaremos en lo individual y en lo colectivo haciendo llegar mailing y expresando en redes sociales nuestra posición y expresión ciudadana”.

Abandonar las prácticas de opacidad del acto administrativo, pues es obvio que lo que hacen es lo que comúnmente se conoce como leguleyada del procedimiento legislativo, práctica que sólo fomenta la violación al estado de derecho y en este caso se estigmatiza cada vez más nuestra a democracia.

Compeler a los representantes populares en el Congreso de la Unión, de los partidos de oposición PAN, PRI, PRD y MC, presenten de inmediato una acción de inconstitucionalidad y no cejar en detener este atropello a la democracia y nuestras libertades.

Convocar a la discusión, debate y fincamiento de medidas de presión, para prevenir que la mayoría de Morena en el Senado actúe irresponsablemente y bajo los intereses de su líder, que como de su Iniciativa de Ley se desprende, ha demostrado tiene una clara fijación por destruir la democracia mexicana.

Invitar a la ciudadanía a la elaboración y realización de un “amicus curiae”, como un recurso pleno de la ciudadanía promovido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con objeto de reforzar el rechazo de la ilegal reforma a la Ley que pretende darse.

“Creemos que la política no es un espacio exclusivo de los partidos políticos o de un solo liderazgo. Somos la pluralidad mexicana la que participando construiremos el proyecto de nación a la que aspiramos”, finaliza la agrupación.