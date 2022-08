Recuperan espacios tapatíos con arte urbano

Con una mezcla de expresiones artísticas urbanas, desde hace unos días, la cancha de usos múltiples y una de las bardas del Parque San Francisco, ubicado en la Colonia Los Arrayanes de Guadalajara, lucen llenas de colores. “Le da un aire más bonito y es más llamativo. Cuando ves la cancha dices: ¡Qué chido, quiero ir ahí! Desde lejos, ver los colores te invita a practicar los deportes”, comenta la vecina Yunuen Yebra.

Este parque es el primero de un total de 40 espacios del municipio que serán intervenidos a través del programa “GuadalajArt”, que arranca hoy lunes a cargo de la Dirección de Juventudes y la Coordinación de Servicios Públicos.

El alcalde Pablo Lemus subraya: “Este programa pronto se consolidará como una nueva plataforma para mostrar la enorme creatividad que caracteriza a los artistas jóvenes de Guadalajara, enriqueciendo la enorme oferta cultural de nuestra ciudad. ‘GuadalajArt’ es un esfuerzo conjunto que busca el talento de los jóvenes… y tiene como objetivo recuperar y revivir los espacios públicos a través del color del arte urbano”.

Martín Obed Pérez Fletes, director de Mejoramiento Urbano, explica que se trabajará en lugares como las partes bajas de los puentes, las avenidas y los parques, entre otros, “con el fin de recuperar estos espacios y brindar una alternativa, tanto cultural y artística”.

Se destinarán 2.1 millones de pesos para este programa en la primera etapa. Además del arte, se incluyen trabajos de limpieza, retiro de escombro, pintura de mobiliario, balizamiento y reparación de juegos, entre otras obras.

Luisa Fernanda Chavira Robles, directora de Juventudes, informa que la intención es que los jóvenes artistas se apropien de los espacios mediante el arte. La convocatoria puede revisarse en la página de Facebook de esta dependencia. Entre los requisitos se encuentran ser residentes de Guadalajara, tener entre 15 y 29 años y presentar una propuesta.

Próxima intervención

El siguiente punto en el que se desarrollarán estas acciones y que serán en conjunto con el Ayuntamiento de Zapopan, es la parte baja del puente de Patria y Américas.



Ayuntamiento convoca al programa "GuadalajArt" para mejorar colonias

El municipio prepara la renovación de los espacios en la ciudad, con talento de artistas locales e internacionales.

Desde hace alrededor de dos años, Juan Daniel Martínez Sánchez, de 28 años, se dedica 100% al arte. “Estoy trabajando para un sello discográfico haciendo diseños e ilustraciones. También le trabajo a marcas de ropa y haciendo muralismo con mucha influencia del grafiti”.

Cuenta que tras enterarse de la convocatoria del Ayuntamiento de Guadalajara para participar en el programa “GuadalajArt”, mandó una propuesta para intervenir la cancha del parque San Francisco.

“Es algo abstracto lo que estoy haciendo, con colores muy intensos. Quise darle mucho dinamismo a la cancha, que la gente la vea y quiera correr, quiera jugar, que se divierta”.

Enfatiza que desde siempre le ha gustado dibujar. “Le pedía a mi mamá regalos de pintura, todo eso, pero tengo dos años dedicándome de tiempo completo porque antes tenía empleo en una empresa y ahorita gracias a Dios estoy dándole más tiempo”.

Aclara que no estudió arte, “pero toda mi vida he estado practicando y practicando, estudiando por mi cuenta porque falta mucho por aprender”.

Martínez Sánchez decidió dedicarse por completo al arte por la demanda que tenía su trabajo por parte de algunas personas o compañías. “Tenía trabajos aparte de lo que estaba haciendo en una empresa y llegó el momento en que no tenía el tiempo para darle a los trabajos que me pedían por fuera”.

Al darse cuenta que ya no le alcanzaba el tiempo para este tipo de trabajos y sí recibía una remuneración, decidió dejar la empresa. “Le aposté más al arte, al diseño y ahorita estoy trabajando por mi cuenta”.

Detalla que le pedían grafitis o murales para algunos locales comerciales, restaurantes, así como otros tipos de diseños. “No se me hizo fácil, pero fue más sencillo dedicarme a esto por las puertas que abrieron los demás”.

Requisitos de participación

Artistas de 15 a 29 años podrán registrarse en la convocatoria lanzada por la Dirección de Juventudes. A través del programa se les brindará un espacio para expresarse, de acuerdo a las dimensiones y estilo que manejen.

Las mujeres consideran que la intervención propicia un mejor ambiente en el parque. EL INFORMADOR/ A. Camacho

Inversión

Se destinarán dos millones 190 mil pesos para mano de obra, materiales y trabajos de los servicios públicos.

¿Qué es "GuadalajArt"?

Es un programa del Gobierno de Guadalajara en el que jóvenes, artistas locales e internacionales, y las coordinaciones de Servicios Municipales y Combate a la Desigualdad (mediante las Direcciones de Juventudes y Mejoramiento Urbano), logran intervenir diferentes espacios en toda la ciudad para mejorar la imagen urbana con la creación de murales de arte urbano.

¿Cuál es el objetivo?

Recuperar a través del arte urbano espacios públicos abandonados o constantemente vandalizados, que generan contaminación visual, en el que personas de la misma comunidad, artistas locales, niños y jóvenes puedan formar parte del concepto y participen en los murales. Con esto, se pretende que los jóvenes se desenvuelvan en espacios seguros y se apropien de ellos.

“El borrado de grafiti es una actividad constante en la ciudad, por eso es que se buscan alternativas que ayuden a que los espacios se recuperen de una forma distinta”, detalla el Ayuntamiento tapatío a través de una ficha informativa.

Se incluyen también los trabajos de limpieza, retiro de escombro, pintura de mobiliario, balizamiento, reparación de juegos, entre otras acciones.

Los habitantes acuden a realizar actividades recreativas. EL INFORMADOR/ A. Camacho

"Soy grafitero de toda la vida"

Eduardo Ávalos tiene 29 años. Desde que estaba en el kínder desarrolló el gusto por el grafiti. Recientemente uno de sus diseños fue elegido para la intervención del parque San Francisco.

Declara que se enteró de la convocatoria del programa “GuadalajArt” a través de la página de la Dirección de Juventudes del municipio. Se inscribió y envió dos propuestas para ser uno de los artistas a quienes se les asignó la tarea de plasmar su arte en una de las bardas de este espacio público.

“Soy grafitero de toda la vida. Lo que me gusta es todo lo que venga dentro del movimiento urbano. Aquí la propuesta que hice fue sobre el hip hop, sobre la música. Se apegó al tema de esta intervención que es de culturas urbanas”.

Remarca que desde niño se interesó por este mundo. “Recuerdo que cuando iba con mi mamá al Centro o algún lugar, me gustaba ir recorriendo las calles o todas las avenidas donde estaban los grafitis”.

Ávalos dice que desde el año 2017 comenzó a trabajar de manera profesional. “Que es cuando ya podía solventar un poco los gastos del material. Antes por todo lo de la escuela era muy difícil comprarlo para poder realizar alguna obra”.

Reconoce que al inicio de su carrera le cerraron algunas puertas por la falta de calidad en el trabajo, ya que era muy joven. “Es muy lógico, ya que no cualquier persona te va a querer prestar su espacio para que intervengas, siendo que todavía no tienes una calidad de trabajo alta”.

Cuando era adolescente, destaca, compraba aerosoles y comenzaba a practicar. “El gusto y la pasión me llevó a estudiar un poco lo que hacía. Y cuando hablo de estudiar, no me refiero a la escuela, simplemente me refiero a analizar cuando veía a personas pintar. De esa forma empecé a desarrollar mejor mi técnica y hoy en día es mi fuente de empleo”.

Posteriormente estudió diseño gráfico. “Engañado un poco, pensando que el diseño tenía que ver o era muy relacionado al grafiti y la verdad es que no. Lo que yo sabía de grafiti me sirvió más para mi licenciatura”.

Uno de los momentos que recuerda como el parteaguas en su carrera, fue hace 12 años, aproximadamente, cuando lo invitaron a participar en una obra que realizaron varios artistas en el panteón de Mezquitán. “Nunca había tenido alguna intervención en algún evento y el tener la interacción con artistas de renombre y ver todo lo del grafiti a fondo, porque eran más buenos que yo, ahí fue el parteaguas. Te llenas de motivación y de ahí para adelante”.

Los artistas Eduardo Ávalos (izquierda) y Juan Daniel Martínez Sánchez (derecha). EL INFORMADOR/ A. Camacho

Vecinos avalan intervención

Tras las acciones de mejoras realizadas en el parque San Francisco, Yunuen Yebra, quien tiene 15 años y es vecina de la zona, comenta que dan más ganas de acudir a este espacio ubicado en la colonia Los Arrayanes.

“Suelo venir a jugar basquetbol o a veces nada más a sentarme y relajarme un poco. Se me hace muy bien que pinten porque se siente la energía más tranquila, más que nada porque nosotros que estamos jóvenes necesitamos ese ambiente”.

Informa que tiene alrededor de un año viviendo en la colonia y le gusta más cómo se ve el espacio tras la intervención.

Yunuen suele acudir dos o tres veces a la semana. “Depende de que no se me interponga el estudio o el trabajo. Seguido veo que vienen compañeros de la prepa y vecinos, algunos pasean a sus cachorros”.

El arte que se plasmó en la cancha y una de las bardas del parque, dice, captura la atención de los vecinos. “Hay más niños, hay más gente y eso hace que los malandros se alejen porque hay más personas”.

Considera que la gente que vive en ésta y otras colonias vecinas se está apropiando del espacio. “Hay un señor que camina y junta la basura cuando se va. Sí está limpio, igual entre los que venían se encargaban de limpiarlo”.

Telón de fondo

Refuerzan remodelación de espacios

Para reforzar la remodelación de espacios públicos, el Ayuntamiento de Guadalajara puso en marcha el programa “Enchulemos Guadalajara”. La primera intervención fue en el parque Los Pinos, en la colonia Los Colorines.

Las acciones consisten en la reparación de mobiliario y de juegos, poda de árboles, habilitación de nuevas bancas, atención a árboles enfermos y revisión de luminarias, entre otras.

“Desde el inicio se nos encomendó mantener y mejorar los espacios públicos para que tengamos una buena interacción social y que los niños y niñas puedan desarrollarse de manera adecuada”, dijo Kevin Fraga, jefe de la Unidad de Proyectos y Concesiones de la Coordinación de Servicios Públicos Municipales.

En este año planean atender 100 sitios más en el municipio. Entre estos destaca el Jardín Santiago Guzmán, en la colonia Miguel Hidalgo; el parque Legalidad, en Lomas de Independencia, y el parque Río de Janeiro, en la colonia San Marcos.

Ciudadanos remarcan que los colores en la cancha motivan a realizar actividades deportivas. EL INFORMADOR/ A. Camacho

CT