Recuperación de autos robados se duplica en los últimos tres años

En 2017, a Kenji le robaron su combi modelo 1989 que había estacionado en la colonia Alcalde Barranquitas. El ilícito ocurrió por la noche, cuando se dio cuenta y la reportó como robada a la Policía de Guadalajara. A las tres semanas recibió una llamada de la Comisaría: la habían ubicado en el barrio de Analco. “Nunca creí que fuera a recuperarla. Luego de los trámites me la regresaron”.

En los últimos tres años, las Policías de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco y Tonalá, así como de la Policía del Estado, duplicaron la recuperación de vehículos con reporte de robo: mientras en 2015 fueron seis mil 44 unidades, en 2018 sumaron 12 mil 730.

El comisario de la Región 3 de la Policía de Guadalajara, Juan Pablo Sánchez, indica que la aplicación de la videovigilancia, los operativos en coordinación de los tres órdenes de Gobierno y la capacitación de los policías, son claves en los resultados. Esta corporación recuperó 13 mil 636 vehículos en los tres años mencionados.

Recuperación de vehículos por comisaría (2015-2018)

Guadalajara: 13 mil 636

Zapopan: 7 mil 300

Tlaquepaque: 5 mil 276

Tlajomulco: 3 mil 442

Tonalá: 1 mil 256

Policía del Estado: 5 mil 805

La lista de recuperados

De manera mensual, la Fiscalía del Estado da a conocer una lista de los vehículos que fueron recuperados en Jalisco.

Para consultarla es necesario consultar el sitio de internet fge.jalisco.gob.mx/content/vehiculos-recuperados .

. En el último corte presentado, la dependencia publicó alrededor de 200 unidades, entre las que se encuentran automóviles, camionetas y motocicletas de distintas partes del país, incluyendo Ciudad de México, Guerrero, Guanajuato y San Luis Potosí.

Para recuperarlos es necesario acudir a las instalaciones del Centro Vehicular de Devolución Inmediata de las 8:00 a las 16:00 horas, de lunes a viernes, donde se deberá acreditar la propiedad del vehículo para posteriormente realizarse un dictamen de identificación, con el que se corrobora que la unidad se encuentra en regla.

Refuerzan estrategias para recuperar autos robados

Tras una persecución el pasado 30 de mayo, oficiales de la Comisaría de Guadalajara detuvieron a un hombre que circulaba a bordo de un vehículo que horas antes había sido reportado como robado. Los policías tapatíos le marcaron el alto en calles de la colonia Aarón Joaquín, pero el sujeto aceleró y luego disparó contra los oficiales. Después de neutralizarlo, los agentes se percataron que en una finca cercana se encontraban otros dos autos con reporte de robo, que también fueron asegurados. El detenido quedó a disposición del Ministerio Público.

El comisario de la Región 3 de la Policía tapatía, Juan Pablo Sánchez, señaló que trabajan para generar estrategias y operativos que beneficien la recuperación de unidades robadas, como la colocación de etiquetas que distinguen a los vehículos de cierta colonia, motivando a que, cuando los vecinos identifiquen una unidad ajena a su zona, puedan reportarla a la corporación, pues en ocasiones “los vehículos robados suelen ser abandonados en ciertos espacios donde no se sospeche de éstos”.

Otra de las estrategias consiste en que todos los oficiales tienen la indicación de verificar todo vehículo que les parezca sospechoso, con la finalidad de comprobar que se encuentran en orden, además de la coordinación con el Centro de Comunicaciones y Observación Electrónica (CECOE), donde se monitorea la ciudad por medio de las cámaras de videovigilancia.

Por su parte, el comisario jefe de la Comisaría de Zapopan, Jorge Arizpe, coincidió en que las estrategias acompañadas de la videovigilancia también ayudan a la localización de unidades. Y señaló que el aumento en la localización se debe, en gran medida, al Escuadrón de Recuperación e Identificación Vehicular (Eriv), “con el que han localizado alrededor del 90% de los vehículos reportados como robados dentro del municipio, debido a que los 52 oficiales que lo integran se especializan exclusivamente en recuperar unidades robadas, acudiendo principalmente a los espacios con mayor afluencia, como plazas o estadios deportivos”.

Por ejemplo, en 2018 fueron robados dos mil 212 automóviles, y se consiguió la localización de dos mil 90.

El alcalde de Tlajomulco, Salvador Zamora, acentuó que además del apoyo del monitoreo del C4 del municipio, lo que ha favorecido es el patrullaje de los elementos en las principales vialidades. “Si logramos detener personas en unidades robadas, seguramente evitamos que se cometan otros delitos”.

Por último, la Comisaría de Tlaquepaque contestó que además de las estrategias mencionadas, se cuenta con un operativo especial sobre carretera libre a Zapotlanejo, carretera a Chapala, periférico Sur y otras zonas con flujos de camiones de carga.

Procesan sólo 1 de cada 10 detenidos en el Estado

De enero de 2015 a diciembre de 2018, nueve mil 906 personas han sido detenidas por presunto robo de vehículos por las comisarías de la Zona Metropolitana de Guadalajara, la Policía Estatal y la Fiscalía del Estado, ya sea por abordar alguna unidad reportada como robada o que se encontraran en el lugar de la localización de las mismas. Sin embargo, sólo 790 personas han alcanzado un proceso penal en los últimos tres años; es decir, apenas uno de cada 10 detenidos.

El comisario de la Región 3 de la Policía de Guadalajara, Juan Pablo Sánchez, y el comisario jefe de la Policía de Zapopan, Jorge Arizpe, responden que es necesario que la ciudadanía acuda a presentar una denuncia en caso de ser víctima del robo de su vehículo, pero también debe ratificarla y continuar con el proceso; de lo contrario, si detienen a los delincuentes, existe el riesgo de que puedan quedar libres.

El académico de la Universidad Panamericana (UP), José Colomo Guajardo, lamenta las fallas en la integración de las carpetas de investigación, desde el llenado de los reportes policiales, hasta la incorporación de elementos y pruebas por parte del Ministerio Público, lo que ocasiona que no puedan seguirse los procesos penales de manera correcta y que los señalados como responsables queden libres.

Le roban tres vehículos… ¡en dos años!

En diciembre de 2018, Daniel fue despojado de su vehículo a mano armada. Acudió a una tienda de autoservicio ubicada en la colonia Talpita, acompañado de su primo, un menor de edad, a comprar un garrafón de agua. Al salir del establecimiento, dos hombres se acercaron y lo amagaron con una pistola para que le dieran las llaves del automóvil. Era la segunda vez que se lo robaban. “El carro ya me lo habían robado a finales de 2017 y lo recuperé. Cuando me lo quitaron la segunda vez les di las llaves rápido porque, como iba con el niño, me preocupó que le pudieran hacer algo. Se lo llevaron y no lo pude recuperar de nuevo”.

En enero de este año le roban nuevamente una camioneta, mientras esperaba la luz verde de un semáforo en La Minerva.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), de enero a diciembre de 2018, en Jalisco fueron robados 11 mil 760 vehículos asegurados, de los cuales, más de la mitad fueron robados con violencia.

Jalisco quedó en segundo lugar nacional de vehículos asegurados robados, sólo por debajo del Estado de México (con 25 mil 913). El tercer puesto fue ocupado por la Ciudad de México, con 10 mil 693 robos.

Durante 2018, de cada 10 vehículos con seguro que fueron robados en Guadalajara, dos fueron camionetas tipo pickup. Y sólo en uno de cada 10 casos se trató de algún vehículo de carga pesada. El resto de las unidades robadas fueron automóviles y motocicletas, según el informe de Robos de Vehículos Asegurados presentado a inicios de este año por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

En el caso de Zapopan, tres de cada 10 unidades robadas fueron de tipo pickup.

Existe una tendencia nacional sobre los vehículos más robados según su tipo: en el primer puesto se encuentra el Nissan Tsuru, mientras que la pickup NP300 y el Versa, se posicionan en el segundo y tercer lugar, respectivamente.

Porcentaje de robos según el día de la semana

Lunes: 15.5%

Martes: 16.6%

Miércoles: 16.7%

Jueves: 16.1%

Viernes: 14.6%

Sábado: 11.4%

Domingo: 9.1%

Fuente: AMIS.

Recupera su camioneta con GPS

En abril pasado, Claudia fue despojada de su camioneta en la colonia Analco de Guadalajara. Con el vehículo, los delincuentes también se llevaron sus pertenencias. Sin embargo, desconocían que la unidad contaba con la tecnología suficiente para cortar el suministro de gasolina y evitar que la camioneta continuara circulando.

Tras el robo, Claudia llamó a su hermano, quien, con ayuda de una aplicación móvil, hizo uso de la estrategia digital que tenía instalado el vehículo y consiguió que la camioneta se detuviera cuadras adelante. Los delincuentes se vieron obligados a abandonar el vehículo y darse a la fuga.

Su hermano tomó su motocicleta y con rastreador en mano acudió al sitio donde había sido dejada la unidad. “Me acerqué a donde estaba la camioneta y cuando me cercioré de que los delincuentes no estaban por ahí, fui por ella. Los policías ya habían llegado y me dijeron que tenía que hacer el reporte del robo y que ellos tenían que levantar su reporte policial”.

La tecnología GPS cada vez es más utilizada para rastrear vehículos, buscando de esta manera disminuir el riesgo del robo de alguna unidad, así como para dar con su localización en caso de que esto ocurra.

Entre los sistemas más conocidos se encuentra Lo/Jack, un geolocalizador que permite conocer la ubicación del vehículo. Los distribuidores de este sistema mantienen comunicación directa con las aseguradoras y con las corporaciones policiales para trabajar en conjunto en la recuperación de los vehículos robados.

Sin embargo, existe también Track Solid: por medio de un dispositivo permite, además de la geolocalización, cortar el suministro de combustible con sólo enviar un mensaje desde una plataforma, a la cual el dueño tiene acceso por medio de un usuario único, permitiendo que el vehículo se detenga. “El vehículo se va a detener lentamente sin causar ningún accidente. Este es un sistema que permite la recuperación de la unidad sin tener que reportarlo como robado. En 90% de los casos se puede recuperar el vehículo si se actúa de manera rápida. Una vez que nosotros instalamos el dispositivo no tenemos contacto con ninguna Policía, por lo que la recuperación corre a cargo completamente del dueño de la unidad; sin embargo, pueden solicitar el apoyo de cualquier oficial para que lo acompañen a recuperarlo, porque hay personas a las que les da miedo”, confirmó Carlos Ayala, uno de los distribuidores de este sistema en Guadalajara.

LA VOZ DEL EXPERTO

Recomiendan “blindaje”

Juan Carlos Workowski (asesor de seguros)

Contar con un seguro vehicular o alguna medida contra robos, ayuda a las personas a respaldar su patrimonio en caso del hurto de sus unidades. De acuerdo con el asesor del despacho de Seguros Wolstein y Asociados, Juan Carlos Workowski, “blindar” tu vehículo con algún seguro no sólo sirve para proteger la unidad, a sus pasajeros y a terceros en caso de algún accidente o siniestro, sino que permite recuperar parte de lo perdido en caso de un robo, además de que existen pólizas y otras opciones que devuelven el costo total de la unidad.

Otra de las opciones es el grabado del número de serie del vehículo en distintas partes y autopartes de las unidades. Además de evitar el robo de piezas, no permite que el vehículo sea “remarcado” fácilmente.

El sistema de localización GPS, acentuó, es uno de los más utilizados en los últimos años en el país, gracias a la fácil instalación y las oportunidades de monitoreo de las unidades. Por ejemplo, hay automóviles en los que las aseguradoras obligan a los propietarios a adquirir dicho sistema para otorgar una póliza, debido a que son unidades muy costosas o que se encuentran dentro de los tipos de vehículos con mayores probabilidades de robo.

Por lo anterior, remarcó el asesor, es recomendable que antes de adquirir un vehículo el comprador consulte a través de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros cuáles son las unidades que más se roban, con la finalidad de determinar qué tipo de medida de seguridad debe adquirir.

Una unidad por cada dos personas

En el Área Metropolitana de Guadalajara hay un auto por cada dos personas, de acuerdo con cifras del Inegi; es decir, la mitad de las cinco millones de personas que habitan en los 9 municipios que integran la metrópoli cuenta con un vehículo.

Al analizar las cifras del parque vehicular se encontró que ha crecido de forma importante en los últimos 17 años.

Mientras en 2000 había 848 mil unidades, para 2017 el número se disparó a dos millones 328 mil.

En promedio entraron en circulación poco más de 87 mil vehículos cada año.

El gran salto se dio a partir de 2001, pues en apenas 12 meses la cifra de vehículos creció 21 por ciento.

