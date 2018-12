Recompra de bonos del NAICM ayuda al peso y a la Bolsa

El peso y la Bolsa Mexicana de Valores terminaron el primer día hábil de la administración de Andrés Manuel López Obrador con saldos positivos, tras el anuncio del Gobierno para la recompra de bonos del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). El tipo de cambio cerró ayer en 20.35 pesos por dólar. Por su parte, el principal indicador de la Bolsa, el S&P BMV IPC, se ubicó en 42 mil 081.78 unidades (un incremento de 349 enteros respecto al nivel previo).

La Federación anunció la recompra de bonos por mil 800 millones de dólares relacionados con el NAICM, lo cual generó optimismo, pero prevalecen las dudas sobre el procedimiento que continuará. López Obrador aclaró que sigue el plan en Santa Lucía y que, sobre el proyecto de Texcoco, el fideicomiso de inversión es para proteger a los inversionistas: “Para que el Gobierno cumpla su palabra y que los accionistas no pierdan, que estas inversiones se garanticen”.

Tengo las riendas del poder en las manos: López Obrador

López Obrador acepta que la seguridad es la principal demanda de la población. Promete mejorar los indicadores. EL UNIVERSAL

En su tercer día de Gobierno, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que comenzó bien su administración y aseveró que tiene “las riendas del poder en las manos”.

“Empezamos bien, tengo las riendas del poder en las manos; es decir, hay Gobierno en México y es un Gobierno para darle seguridad y protección a los mexicanos, que se mantenga la esperanza y que la expectativa que hay de cambio… se va a convertir en realidad”.

Acompañado de su gabinete de Seguridad, el titular del Ejecutivo federal afirmó que su Gobierno no va a hacer ningún tipo de acuerdo ilegal con la delincuencia, pues debe de haber una frontera entre la autoridad y los delincuentes.

En una primera reunión de seguridad, detalló que se redujo el número de homicidios entre sábado y domingo, ya que en promedio fueron 50 homicidios por día, cuando en el anterior sexenio sumaron entre 70 y hasta 100 ejecuciones diarias.

"Está bien eso, que empiecen a ser oposición… eso es un buen ejercicio. Llevan tiempo sin ser oposición, desde que se fundó ese partido, no eran oposición". Presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre el PAN

También anunció que el domingo se desplazaron y estuvieron en actividad 35 mil 745 elementos de la Policía Militar, Naval y Federal en 150 coordinaciones del país, de las 266 que se pretenden crear con la Guardia Nacional, dentro de su Plan de Seguridad.

“Se están fortaleciendo los datos, agrupamientos, con el apoyo de las Policías estatales y municipales. Por decisión de las autoridades locales se están integrando a estas coordinaciones”.

Añadió que “estamos empezando a revisar la incidencia delictiva, el propósito es tener una fuente confiable para saber el comportamiento de los delitos cometidos en el país en las últimas 24 horas”.

Crean comisión especial para investigar el caso Ayotzinapa

México ha entrado en una nueva etapa y el Presidente Andrés Manuel López Obrador lo quiso dejar claro desde ayer cumpliendo lo que había prometido: celebró su primera reunión diaria con el gabinete de seguridad, ofreció una conferencia de prensa y su primera orden fue un decreto para crear una Comisión de la verdad que investigue de forma imparcial la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014.

No habrá impunidad, dijo a los padres de los alumnos desaparecidos, quienes le recordaron que habían depositado en él todas sus esperanzas después de 50 meses sin respuesta. López Obrador se comprometió a llegar no sólo a los autores materiales sino a los intelectuales.

El escenario fue inédito desde las primeras horas del lunes. Primero se presentó ante la prensa flanqueado por la plana mayor de las fuerzas armadas y su gabinete de seguridad y contestó preguntas durante casi una hora. “Díganme si esto no es un cambio”, bromeó con los reporteros.

La firma del decreto fue todavía más simbólica con el grito de “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, resonando en Palacio Nacional y los padres de los desaparecidos por primera vez delante del jefe del Ejército.

El decreto, que el nuevo Gobierno considera el primer paso para que las víctimas de la violencia en general tengan acceso a la justicia, establece que la Comisión debe funcionar en 30 días y debe contar con la participación de organismos internacionales y de familiares de las víctimas. Además, deja abierta la puerta para investigar al Ejército, una de las demandas que habían hecho los padres de los desaparecidos. Y prohíbe que se clasifiquen como secretos los documentos sobre graves violaciones a los derechos humanos o que obstruyan la persecución de delitos, mientras establece mecanismos de protección de testigos que puedan aportar datos al caso.

“abre todas las puertas, incluso donde podrían haber sido cerradas anteriormente”. Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas

La decisión de aceptar la participación de organismos internacionales en la Comisión es un reconocimiento del nuevo Gobierno a lo que han hecho en los últimos años, afirmó Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien ve con optimismo la nueva etapa que inicia para la investigación.

El representante acentuó que este hecho tiene un valor simbólico e incluyente porque se destacó la importancia de la participación de los padres de los normalistas. “Tenemos una opinión muy positiva desde la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”.

Resaltó que el contenido del decreto es “muy positivo” porque instruye a todas las dependencias del Estado a colaborar con la investigación del caso, por lo que con estas medidas “abre todas las puertas, incluso donde podrían haber sido cerradas anteriormente”.

Prometen universalizar los derechos de salud

En la presente administración se van a universalizar los derechos de salud sin discriminación de ningún mexicano, para igualar la puerta de acceso a la población más vulnerable al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), afirmó su director Germán Martínez Cázares, al encabezar la ceremonia por el Día internacional de las personas con discapacidad. Subrayó que el Presidente le ha instruido llegar al objetivo general de universalizar los derechos de salud, en lo que el IMSS actuará sin regateos para atender a los más pobres.

Por ello, de manera preferente se dará servicio a la población en general a través del IMSS-Bienestar, antes llamado IMSS-Prospera. Germán Martínez destacó que paralelamente se tiene la encomienda de cuidar financiera y responsablemente al IMSS ordinario; es decir, el que se subvenciona de las cuotas obrero-patronales, al que es para los asegurados.

Celebra que el PAN comience a ser “oposición”

Tras asegurar que en su Gobierno no habrá censura, López Obrador celebró que el PAN comience a ser “oposición”, porque desde la elección de 1988 se convirtió un partido del régimen.

Ello luego de que Acción Nacional lanzó un video en el cual comparan al Presidente con “dictadores” como Adolfo Hitler, José Stalin y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-Un, así como el fallecido Hugo Chávez.

“Está bien eso, que empiecen a ser oposición… eso es un buen ejercicio. Llevan tiempo sin ser oposición, desde que se fundó ese partido, no eran oposición, sobre todo a partir del 88 se convirtió en un partido de régimen. Qué bien que ahora estén retomando sus orígenes como partido opositor. Siempre van a tener nuestro respeto y no va a haber censura. No vamos a enojarnos”.

Discurso de López Obrador duró 50 minutos

Logra audiencia de 17 millones

La empresa Nielsen Ibope México reportó que 17 millones de personas vieron por lo menos un minuto de las transmisiones de la toma de protesta de López Obrador, el pasado 1 de diciembre.

Esto significó, según Nielsen, que seis de cada 10 personas que tenían encendido su televisor entre las 10:50 y las 12:52 horas sintonizaron el evento, por lo que obtuvo 12.48 puntos de rating, dato que considera el tiempo promedio de exposición, que fue de una hora con ocho minutos.

Reportó que el segundo pico de mayor audiencia tuvo su punto en el primer discurso a la nación, en el Zócalo capitalino, entre las 17:43 y las 19:18 horas, donde se alcanzó 9.55 millones de personas que vieron al menos un minuto, y un rating porcentual de 8.29 puntos.

La ceremonia de la entrega del Bastón de Mando en la plancha del Zócalo, entre las 16:50 y las 17:42 horas, alcanzó una audiencia de 6.7 millones de personas que vieron al menos un minuto de la transmisión, y que obtuvo 6.85 puntos de rating en total.

En cuanto a redes sociales, recopiló datos de las transmisiones especiales del evento, las cuales alcanzaron 3.3 millones de interacciones en Twitter, Facebook e Instagram.

Trump felicita a AMLO por su “tremenda victoria política”

Donald Trump felicitó a López Obrador por su “tremenda victoria política”, tras asumir la Presidencia. A través de Twitter, aseguró: “Felicitaciones al recién inaugurado Presidente. Tuvo una tremenda victoria política con el gran apoyo del pueblo mexicano. ¡Trabajaremos bien juntos por muchos años por venir!”. Por otra parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se reunió con el personal de la embajada de México en Washington. Ambos países buscan controlar el flujo migratorio de centroamericanos hacia el Norte.