Raúl Padilla: Despiden a “la mente más importante” de la UdeG

Diversas personalidades y población en general acudieron ayer al homenaje póstumo que se le ofreció a Raúl Padilla López, exrector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), quien falleció el pasado domingo.

Durante el evento, que se llevó a cabo en el paraninfo, ubicado entre las avenidas Enrique Díaz de León y Vallarta, el rector Ricardo Villanueva dijo que los presentes en el inmueble se reunieron para decirle adiós a un ser humano fuera de serie.

“El Licenciado Padilla no era para nada un común, no era normal. Sólo hay pocas mentes que son capaces de cambiar al mundo. Raúl Padilla era una de esas mentes. Era una mente de mil pistas simultáneas, adelantada por muchas décadas a su tiempo. Es una mente que vamos a extrañar. Hay que decirlo con claridad: la Universidad de Guadalajara hoy pierde a la mente más importante que ha pasado en 230 años”, afirmó Villanueva.

Por su parte, la directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), Marisol Schulz, recordó el impulso que Padilla López dio a este evento.

“Desde un inicio la Feria de Guadalajara fue un espacio de libertad, donde se han dado cita las mentes más brillantes no sólo del ámbito literario, también de la academia, el arte, la política y la ciencia. Raúl Padilla López demostró ser un promotor cultural capaz de congregar voluntades y esfuerzos alrededor de la cultura y los libros”, señaló.

Sin embargo, al homenaje también se acercaron habitantes como Gabriela Mercado y su esposo, psicólogos de profesión. Ella compartió que decidió ir para agradecerle, pues durante su rectorado se implementó el sistema de prácticas profesionales en el Hospital Civil de Guadalajara.

“Fuimos de los primeros en tener nuestras clases ahí. Sabemos que fue gracias a él, a sus gestiones”, acentuó.

Los restos del exrector Raúl Padilla López fueron honrados ayer en el paraninfo de la UdeG. EL INFORMADOR/C. Zepeda

“La muerte de Raúl Padilla ha sacudido a Jalisco”

En medio de una ola de aplausos por parte de la comunidad estudiantil fue recibido el cuerpo del exrector de la UdeG, Raúl Padilla López, en el paraninfo de la Universidad de Guadalajara (UdeG), casa de estudios a la cual sirvió y aconsejó por más de cinco décadas.

Llegó minutos después de las 10:00 horas tras salir de la funeraria donde fue velado. Decenas de coronas le seguían detrás, mismas que al ser bajadas de las camionetas que las transportaban, llenaron por completo las distintas áreas que albergarían el homenaje de cuerpo presente del Licenciado.

Acompañado de una guardia hecha por familiares y funcionarios de la casa de estudios, le fue colocada sobre el ataúd de madera una bandera con la insignia de la Universidad, y sobre una alfombra roja se le condujo hasta el corazón del recinto, donde se montaron al menos nueve guardias de honor durante el evento, al cual asistieron integrantes de la academia, la investigación, la política y la cultura del Estado.

El primero en hablar fue el rector de la UdeG, Ricardo Villanueva Lomelí, quien aseguró, la muerte de Padilla López ha impactado a Jalisco y a México por lo que representa haber pedido una mente tan brillante que revolucionó no solo al sistema educativo, sino en general a la sociedad jalisciense por sus legados en materia cultural y de salud.

“La muerte del Licenciado ha sacudido a Jalisco y a México. No lo pienso negar, me encuentro igual que ustedes, sacudido. Es difícil decirle adiós a un ser humano fuera de serie”.

Señaló que esta es quizá la muerte más importante en la historia de esta casa de estudio, pues dijo, sus ideas y acciones revolucionaron la educación media superior y superior en Jalisco, logrando llevar una escuela a cada rincón del Estado y la segunda Feria Internacional del Libro más importante del mundo.

“Qué fácil era ser rector con un consejero así. Me puso muchas pruebas, pero nunca pensé que me pusiera esta. Les prometo que trataré de ser un buen rector sin él”, expresó Villanueva, quien añadió, este hecho ha sido el más difícil de su rectorado.

En entrevista, el rector de la UdeG aseveró que luego de la partida de Raúl Padilla no habrá ninguna persona que supla su lugar como líder de la casa de estudios, y aseguró que su partida debe tomarse como un llamado a la unidad, pues dijo, ante la pérdida de una mente brillante, deberá ser la unión de todas las mentes que componen la universidad las que llenen ese espacio.

La familia de Raúl Padilla lo acompañó en la guardia de honor en el paraninfo. EL INFORMADOR/C. Zepeda

Hoy nuestra familia está rota: David Padilla López

Con el paraninfo como testigo, y ante la falta de ánimos de Trinidad Padilla para externar unas palabras de despedida ante la pérdida de su hermano Raúl, fue David Padilla, otro de sus hermanos, quien tomó el micrófono para despedir ayer al exrector de la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla López.

Durante su intervención, mientras la familia del Licenciado hacía guardia de honor al féretro, David destacó que toda la familia se encuentra consternada por la pérdida, y que hasta ahora no habían vivido un momento tan complicado como éste.

“Qué difícil es despedir a un universitario ejemplar, incansable promotor del arte, la cultura, la libertad de pensamiento, un hombre visionario y transformador. Pero Raúl Padilla, nuestro hermano, es y fue, por encima de todo, un gran ser humano, un hombre extraordinario que como hijo siempre miró por su mamá, hasta el último día, él estuvo pendiente del cuidado y la atención de su querida madre. Hoy nuestra familia está rota”, expresó.

Señaló que, si bien la pérdida será imposible de reparar, como familia se sienten cobijados en este duelo por la compañía, de la comunidad universitaria, a la que Raúl entregó todo en vida, así como de sus más allegadas amistades, además de figuras a nivel local, nacional e internacional.

David Padilla también recordó que desde niño Raúl siempre expresó ideas innovadoras que, sin duda, trascenderían hasta llegar a convertirse en rector de la UdeG, y agradeció a sus hijos, Jésica y Raúl, pues dijo, fueron ellos su inspiración día a día, y por quienes vio siempre.

“Hoy despedimos su presencia física, pero valoramos y agradecemos desde lo más profundo el gran y extraordinario legado que nos deja. Hoy te despedimos padre; hoy te despedimos, hermano.

“Hoy te despedimos y nos dejas un abrumador sentimiento de vacío, no te lo puedo negar, pero también quiero que sepas Raúl, que, a toda la familia, a tu gran familia nos dejas una indestructiva alegría por todo lo que nos regalaste, por tus sonrisas, por tu seriedad, por tus momentos de solidaridad con todos nosotros. Nos encontraremos de nuevo, querido hermano”, finalizó David Padilla.

La FIL fue su proyecto más querido: Marisol Schulz

Si bien el exrector de la UdeG, Raúl Padilla, impulsó distintos proyectos sociales y culturales, de acuerdo con la directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), Marisol Schulz, este era su evento más querido, por la pasión que le imprimió hasta su última edición.

Durante su intervención, hecha ayer en el paraninfo de la UdeG durante la guardia de honor de la FIL Guadalajara, recordó las épocas que estrecharon sus lazos profesionales, enfocadas precisamente en la literatura.

“En mi caso, la relación se estrechó cuando comenzamos a trabajar juntos en el que sin lugar a dudas fue su proyecto más querido, permítanme que lo diga, la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Conocí a Raúl Padilla en 1987 cuando mis labores en el mundo editorial me trajeron a Guadalajara para participar en la primera edición de la que pronto se convertiría en la Feria más importante de habla hispana, la segunda del mundo, no solo en tamaño de importancia, sino que es una referencia a nivel internacional para la cultura y el debate de las ideas”.

Schulz Manaut destacó que este gran proyecto, al cual Padilla López le imprimió todo su corazón, ha logrado consolidarse como un espacio de libertad, donde se han dado cita las mentes más brillantes no solo del ámbito literario, sino también de la academia, el arte, la política y la ciencia, convirtiéndose también en una plataforma para los negocios del mundo editorial.

Señaló también que a todas las líneas de comunicación de la Feria han llegado innumerables de mensajes de condolencias y solidaridad “de prácticamente todos los rincones del mundo”, con lo cual se corrobora la trascendencia y el alcance de su legado, en favor del encuentro de culturas y del diálogo internacional.

“Sin sus aportes e inteligencia, Guadalajara y Jalisco no serían los mismos, México no sería el mismo, la cultura no sería la misma, y el mundo editorial que construyó sería completamente diferente. El legado de Raúl Padilla es incuantificable”, finalizó la directora.

Se desbordó la entrada al paraninfo para despedir al exrector. EL INFORMADOR/C. Zepeda

Los sindicatos también lo despiden

Otras dos guardias de honor fueron montadas por funcionarios de los sindicatos de trabajadores de la Universidad: el Sindicato Único de Trabajadores de la UdeG (SUTUdeG) y el Sindicato de Trabajadores Académicos de la UdeG (STAUdeG).

Durante sus intervenciones en el homenaje, los líderes sindicales aseguraron que Raúl Padilla fue un ejemplo a seguir, como un líder que construía acuerdos en favor de todos, y destacaron su calidad humana y sensibilidad social.

José de Jesús Becerra, secretario del SUTUdeG, recordó que de esa sensibilidad derivó la firma, todavía como rector, del acuerdo hecho el 23 de marzo de 1994 para concretar el primer contrato colectivo de su organización sindical, el cual describió como “generoso hacia con sus trabajadores, que hoy es garante de sus prestaciones y estabilidad laboral, que no pone en riesgo la viabilidad financiera de la institución”

Reconocen su legado en el Hospital Civil

Fue gracias al impulso del ahora exrector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Raúl Padilla López, que se pudo llevar a cabo la conclusión de la obra física del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara y el proyecto de la construcción de la torre de especialidades de este nosocomio público.

Así lo dio a conocer el director del nosocomio, Jaime Andrade, ayer durante su mensaje de despedida al Licenciado.

“Gracias a su tenacidad, gestiones y liderazgo se hizo posible la decidida voluntad, apoyo y financiamiento, autorizado por el entonces Gobernador del Estado de Jalisco, Enrique Álvarez del Castillo, para lograr conclusión de la obra física e inicio de funciones del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara ‘Dr. Juan I. Menchaca’, el 1 de febrero de 1988, luego de más de tres décadas de construcción fallida, que prolongaron la consolidación del largamente esperado Hospital-Escuela”, recordó el director.

Pero además de ello, señaló, fue dentro de su rectorado al frente de la Universidad de Guadalajara, que se emprendió la construcción de la Torre de Especialidades del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”.

Esta gran obra, apuntó, también marcó el inicio de la extensión de la infraestructura hospitalaria del antiguo nosocomio hacia nuevas instalaciones que vendrían en los años subsecuentes, como el edificio del Centro Integral de Atención al Neonato y a la Mujer, el Centro Integral de Urgencias para pacientes Adultos y Pediatría y el nuevo Edificio de Consulta Externa.

Ejemplo para las organizaciones estudiantiles

Para la presidente de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), Zoé García, una de las herencias sociales más importantes que deja el exrector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Raúl Padilla, fue la de llevar organizaciones estudiantiles democráticas y libres de violencia.

“Muchas de las veces, como aprendemos a hacer las cosas es a través de las enseñanzas de las generaciones, y sin duda las enseñanzas que dejó el Licenciado son las que nos dictan la ruta de cómo debemos construir una organización democrática, porque tenemos que recordar que la generación de esos universitarios fue la que nos dio pauta de cómo generar una organización sin violencia, tras despistolar a la federación, y que nos ha dado el camino para tener un terreno sin barreras”, expresó Zoé en entrevista.

Durante su intervención, la presidenta de la FEU describió a Padilla López como uno de los universitarios más ilustres de la historia de la Universidad y un reformador para que el movimiento estudiantil y el sistema educativo se renovaran, bajo un proceso encausado para llevar planteles educativos a todos los rincones de Jalisco.

“Seguirás siendo guía, luz entre niebla y símbolo de unión en los momentos más difíciles que atraviese nuestra querida universidad”.