¡Qué buen lugar de pasta!

La tarde se prestó para convivir y fuimos a L’Osteria a una comida larga. Es de Grupo Pasta, que entre tantos tiene: il Duomo y La Pastería. Asistimos cinco personas por lo que probamos de todo. Nos sentamos en la terraza cuya ambientación es muy buena: es fresca y bien iluminada.

De entrada pedimos Lengua de res toscana $248, que bien podría llamarse carpaccio de lengua, ya que viene en una torre de finas rebanadas con una salsa de pesto de hierbas y pistache, ideal para compartir.

Después, Pancetta alla Griglia $178 es un trozo de tocino ahumado en casa preparado a la parrilla. Bueno… Sin sobresaltos, lo sirven en pedazos y la verdad no tiene nada del otro mundo, aunque para los que nos gusta el tocino puede ser un must. La presentación podría tener más punch ya que sólo vienen seis trozos, y se va desangelando. Después, jaibas de concha suave $278 capeados y muy crujientes, justo mi estilo de acumular calorías. Se acompañan de salsa tártara y una poco de picante. La tarde se la llevó el cachete de res; en éste el precio no importa de lo bueno que está: es un trozo de carne tierno, así como la mirada del gatito de “Shrek”; cocinado a baja temperatura, se deshace en la boca, vale mucho la pena disfrutar de él en compañía de tus seres queridos, sólo así permitirías el tenedor ajeno en el plato.

Siguió un Tartar de res $245 ¡excelso!, con un buen queso Grana Padano rallado y aceite de trufa y dijon, el mejor pretexto para volver. Por último una pasta Calamarata con Ragú de mariscos $198 -que es esta pasta en forma de tubo corto y ancho-, con una salsa verde-amarela (porque al decir ragú uno la espera roja) con pequeños trozos de mariscos muy bien lograda y un balance ideal.

La pasta es la gran apuesta de este espacio gastronómico. ESPECIAL

Para acabar quiero comentar que hubo platillos como el Rack de Cordero $580 y la ensalada caprese $148 que pasan sin sello alguno de la casa, que ni siquiera brillan ni poquito, sin chiste para ser tan sencillos de preparar. Pero me detendré a comentar acerca de la Bistecca alla fiorentina $980 que para ser un corte añejado por 50 días debió llevarse la tarde, pero al igual que los toros, tarde de expectación tarde de decepción. Lo pedimos al punto y no nos llegó a pasadito de inglés. Sugerimos una plancha caliente para darle el acabado, pero era muy pequeña para un corte de 1kg y 5 cms de ancho y se enfrió muy pronto. Cuando menos necesitó varios minutos más de plancha y terminación en horno. Hablamos con el chef y estuvo de acuerdo en los comentarios de estos últimos platos.

De postre, la tartaleta de manzana llegó sin madre alguna y se esfumó en menos de lo que canta un jabalí.

PD. No pedimos pizza, pero la de Trufa Negra no tiene rival. Tiene queso taleggio y mozzarella y al llegar a tu mesa le rallan encima trufa negra. Buenaza.



¡Sé feliz!

Toma Nota

Comida 4

Ambiente 4

Lugar 4.5

D: Plaza Landmark

Gastrónomo Callejero @superchofo. ESPECIAL

AC