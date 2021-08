¿Qué alimentos no comer por la noche?

En muchas ocasiones, el no poder conciliar el sueño se debe a la pesadez causada por la ingesta de algunos alimentos que no permiten que el cuerpo haga un buen proceso de digestión y, por lo tanto, no permiten el descanso necesario para dar comienzo a un nuevo día.

La salud está relacionada directamente con la dieta diaria, por tanto, es necesario saber qué se consume y en qué cantidades para evitar daños en el organismo.

"Son muchos los alimentos nutritivos y necesarios para el buen funcionamiento del cuerpo, sin embargo, se debe regular su consumo según los horarios determinados, pues aunque los alimentos sean saludables, la actividad digestiva no es la misma en todo momento, por lo cual se debe prestar especial atención qué se pueden comer y qué no a ciertas horas", afirma el doctor Manuel Medina.

Lo más recomendable es evitar aquellos que contengan azúcar, proteínas y grasa, y cenar al menos dos horas antes de ir a dormir. Asimismo, en las noches el cuerpo no requiere alimentos en abundancia debido a que el cuerpo se encuentra en reposo, por lo cual no necesita energía almacenada para ninguna actividad.

A continuación, te presentamos una lista con aquellos alimentos que debes evitar para no aumentar de peso y poder conciliar el sueño.