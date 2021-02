Proyectan 4 mil asesorías gratuitas a víctimas del delito en Guadalajara

Un desconocido llegó a su domicilio con un ramo de flores que supuestamente le envió su esposo. A Laura no le pareció extraño porque su pareja suele tener ese tipo de detalles, pero tras abrir la puerta, alguien la empujó, cayó al suelo y dos delincuentes ingresaron a la casa.

En el interior de la finca ubicada en la Colonia Santa María de Guadalajara se encontraban también cuatro niños. Los hampones amenazaron con una pistola a la señora de 58 años y a uno de sus nietos de cinco años. Le pedían una cantidad de dinero que no tenía en su hogar, pero que en días previos les había comentado a algunas personas que dispondría de esos recursos para realizar unos pagos. Al final se llevaron 66 mil pesos en efectivo y dispositivos electrónicos.

Laura, quien interpuso una denuncia por el robo a casa habitación ocurrido el pasado 18 de enero, es apoyada en este proceso por abogados de la Unidad Especializada de Asesoría Jurídica Municipal para Atender a Víctimas del Delito, puesta en marcha en enero pasado por el Ayuntamiento de Guadalajara que encabeza Ismael del Toro.

El área forma parte de la Comisaría de Seguridad y está integrada por 20 abogados, quienes este año podrían atender hasta 200 casos cada uno; es decir, un total de cuatro mil, informó la titular de la Dirección General Jurídica, Bárbara Trigueros. “La Policía les avisa cuando se comete un delito. Ellos acuden al lugar, hablan con la víctima y le ofrecen el servicio de representación legal (gratuito)”.

“Lo que buscamos es que haya una reparación del daño y que las víctimas estén acompañadas durante todo este proceso porque cometieron un delito en su contra”.

Ismael del Toro destacó que se creó este servicio para atender a las víctimas de delitos.

Unidad de asesoría a víctimas logra las primeras vinculaciones a proceso

A menos de un mes de la puesta en marcha de la Unidad de Asesoría Jurídica para Atender a Víctimas del Delito de Guadalajara, abogados que la integran y brindan apoyo legal gratuito a los afectados lograron las primeras dos vinculaciones a proceso. Una por el delito de intento de homicidio y otra por robo de vehículo.

A esta área, que se puso en marcha en la segunda semana de enero pasado y cuenta con 20 defensores, le han sido asignados 16 casos (con corte al pasado 3 de febrero), pero se proyecta que pueda dar trámite hasta cuatro mil expedientes al cierre de este año.

Bárbara Trigueros, titular de la Dirección General Jurídica del Ayuntamiento, informó que los abogados atienden a las víctimas de cualquier delito cometido en Guadalajara. “Lo que pensamos es que en cualquier momento nos podría rebasar la cantidad de asuntos. Ahí se están delimitando algunos lineamientos”.

Debido a que se trata de un proyecto único en el país, la actual administración espera que se consolide y, de ser necesario, ampliar la plantilla de personal que conforma el área. “Tiene varias intenciones: una es acompañar a las víctimas y la segunda es tratar de inhibir la cantidad de delitos que existen”.

Subrayó que se logra una diferencia importante cuando las víctimas aceptan la defensa, aunque el delito denunciado no se considere grave ni amerite prisión preventiva. “Por ejemplo, los robos conejeros o los robos de autopartes. Se comete el mismo delito una y otra vez… la intención es que los abogados puedan conseguir que primero se les dé una medida cautelar”.

Apuntó que si alguien comete un robo en el Centro tapatío y le dictan medidas cautelares, el imputado no puede acercarse a este perímetro. “Si tú desobedeces esa medida cautelar y vuelves a robar en el Centro o en cualquier otro lugar, un abogado puede llevar seguimiento a eso y decir: ‘Esta persona no puede llevar su proceso en libertad, lo tiene que llevar en prisión’”.

Indicó que es en esos casos cuando el juez puede modificar la medida cautelar. “Y con eso también podemos llevar el proceso en prisión y podemos disminuir la tasa de delitos”.

Llega a comprar cigarros y le roban la camioneta

Una de las vinculaciones a proceso de los primeros casos asignados a la unidad especial fue por un robo de vehículo.

El pasado 18 de enero, Martín circulaba en su camioneta por la Colonia Monraz cuando decidió llegar a una tienda de autoservicio a comprar unos cigarros.

Al salir ingresó a la unidad e intentó buscar en su celular la dirección del hotel en el que se hospedaba, pero un hombre abrió el vehículo, le puso una navaja en el estómago y le dijo: “Dame las llaves o te voy a matar”.

Martín descendió de la camioneta y le dio las llaves al delincuente. Posteriormente se comunicó al teléfono 911 para reportar el robo de la unidad.

Policías que realizaban operativos por la zona ubicaron el vehículo y se dio una breve persecución. Luego fue detenido por policías municipales.

Mientras esto ocurría, los abogados de la unidad especializada llegaron al lugar donde se encontraba la víctima, a quien tranquilizaron, según contó Elías Armando Aguilar Guerrero, asesor jurídico de esa área.

Martín les informó que vive en la Ciudad de México, pero visita seguido Guadalajara por cuestiones de trabajo. Luego se levantó la denuncia ante la Fiscalía estatal y se realizaron los trámites para recuperar la camioneta.

Al tercer día se le regresó la unidad y se tuvo la audiencia de control y detención.

“Se alegaron cuestiones que el defensor quería hacer ver de errores en el procedimiento. Completamos el dicho del Ministerio Público con algunas observaciones, a efecto de que no pudieran hacer valer ante el juez de control los presuntos errores en el proceso. Y se logró la ratificación de la legal detención; posteriormente se formuló la imputación y la vinculación a proceso”.

Se decretó un plazo de cierre de investigación complementaria de tres meses y el detenido estará en prisión preventiva oficiosa por un año.

PUNTEO

Convenios

Para que se fortalezca el trabajo que realiza Unidad Especializada de Asesoría Jurídica Municipal para Atender a Víctimas del Delito, el Ayuntamiento de Guadalajara proyecta la firma de convenios con otras dependencias o instituciones.

El Sistema DIF Municipal es una de las áreas con las que podrían coordinarse para apoyar a las víctimas con asesorías psicológicas. “Por ejemplo, en el caso de la violencia contra las mujeres, hay programas que tiene el Ayuntamiento a los que también se podrían acceder. Otra de las formas en que podemos darnos cuenta que se cometió una violación a una medida de protección que tiene una mujer que es víctima de violencia, también puede ser la forma en la que el abogado va y le dice a la víctima: ¿Quieres que te represente? Y es un servicio gratuito”, destacó la directora jurídica.

Cuando lanzaron la convocatoria para contratar a los abogados que integran la unidad especial, el Poder Judicial y Jalisco Cómo Vamos los apoyaron en el proceso de evaluación de los perfiles. Por ello, el primero se ofreció para capacitar al personal, mientras que el segundo busca establecer sistemas de medición del trabajo que éstos realicen.

TESTIMONIOS

Amenazas previas

En las inmediaciones de la Clínica 14 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), un joven de 24 años que se dedica a lavar carros en la zona fue agredido con un machete por otro lavacoches. Ambos tenían conflictos por la actividad a la que se dedican.

La víctima recibió lesiones en un brazo y perdió el dedo angular de la mano izquierda. Mientras esto ocurría, dos policías que realizaban rondines por la zona escucharon los gritos.

Los elementos llegaron al lugar y le pidieron al agresor que se detuviera. Éste aventó el machete e intentó huir, pero fue detenido por los agentes.

El lesionado fue atendido por médicos de la clínica del IMSS, quienes lo ingresaron a Urgencias. Debido a que no era derechohabiente, fue enviado al Hospital Civil Viejo de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”.

Tras recibir el reporte de la Policía Municipal, los abogados de la Unidad Especializada de Asesoría Jurídica Municipal para Atender a Víctimas del Delito se trasladaron al hospital para ofrecer los servicios legales gratuitos.

La agente de esta área, Marisol Contreras Ramos, se entrevistó con la víctima que se dedica a lavar las camionetas de la Policía del Estado en esa zona. Y le informó que “ya había previas amenazas, porque ya había lesionado. Hay antecedentes de que el imputado ha lesionado a otras personas. En la carpeta de investigación se les dará seguimiento también a esas víctimas”.

Informó que el imputado ya fue vinculado a proceso por lesiones dolosas. En representación de la víctima solicitó un año de prisión justificada. “Nos concedieron un año de prisión y tres meses de plazo para el cierre de la investigación”.

CLAVES

Buena respuesta

Servicio

Debido a que la unidad de atención a víctimas del delito es nueva y la ciudadanía no conocía de este tipo de servicios en los que pueden ser acompañados de manera gratuita por abogados, los agentes que la conforman reconocen que hay quienes se muestran con desconfianza cuando se acercan a ofrecer las asesorías jurídicas.

Defensa

“Desde que se inicia la carpeta de investigación, el imputado cuenta con un defensor de oficio, pero la víctima no contaba con un asesor jurídico de apoyo. Para la ciudadanía es algo nuevo, que a veces les causa hasta desconfianza”, reconoció la agente tapatía Marisol Contreras.

Respuesta

Pese a esto, la ciudadanía ha respondido de forma satisfactoria. “Hemos tenido buena respuesta”.

Reparación

La abogada comentó también que muchas de las víctimas quieren sólo la reparación del daño. “Por ejemplo: con que me regresen mis cosas es más que suficiente. Si me robaron un celular, con que me lo regresen; si me robaron el carro, nada más con que me hagan el acompañamiento para que el Ministerio Público me atienda. Más allá, no pretenden seguir”.

Delitos

En el caso de los delitos que son dolosos, añadió, a los abogados les interesa darles seguimiento. “Llegar con las carpetas de investigación, que cause impacto en el ámbito jurídico, que no se quede en un número más”.Avances En los primeros días del programa han estado trabajando para que los conozcan también en la Fiscalía, asesorando a las víctimas y recabando los datos de prueba para entregarlos al Ministerio Público, para que se judicialicen los casos y se dé una reparación del daño.

Le roban 66 mil pesos

El pasado 18 de enero, Laura fue víctima de robo a casa habitación. Los hechos ocurrieron en la Colonia Santa María, en Guadalajara.

La agente Marisol Contreras Ramos es la encargada de brindar asesoría gratuita por parte del Ayuntamiento a la señora.

La víctima explicó que un desconocido tocó a la puerta de su casa y le dijo que haría una entrega de flores enviadas por su esposo.

La abogada del caso narró que la señora de 58 años se asomó y vio que sí llevaban un ramo de flores, por lo que decidió permitirles pasar a su casa.

Tras abrir la puerta, la empujaron y cayó al suelo. Posteriormente ingresaron dos desconocidos.

“La empezaron a amedrentar pidiéndole un dinero que no tenía (en su casa), pero que ella había anunciado (a otras personas) que había tenido en sus manos. Un dinero que usaría para diferentes pagos”.

Los delincuentes la agredieron verbalmente y revisaron todo el domicilio en donde se encontraban cuatro nietos de la víctima. A ella y uno de los menores de cinco años los amenazaron con un arma de fuego.

“No estaban los 200 mil pesos que le pidieron, pero sí se llevaron una tablet, un celular, 60 mil pesos que tenía guardados en un cajón y de su bolsa le sacaron seis mil pesos”.

Laura presentó la denuncia ante la Fiscalía estatal y se abrió una carpeta de investigación. Los abogados de Guadalajara están trabajando con la Policía Investigadora para la entrega de todos los datos de prueba para que se emita una orden de aprehensión, “ya teniendo bien señalado al imputado o los imputados que resulten de ese asunto”.

Durante el año pasado, los robos a casas disminuyeron en el municipio tapatío con respecto al 2019, al pasar de mil 577 a mil 073, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

SABER MÁS

Capacitación policial

La unidad responsable de atender a las víctimas permitirá que los policías mejoren en el llenado del Informe Policial Homologado, uno de los principales problemas en el actuar de los elementos como primeros respondientes en el actual sistema de justicia penal.

En la Comisaría de Seguridad ya hay un área para ayudar a los agentes en ese proceso. “Estos van y presentan el informe, y cada vez se llena de mejor manera”, precisó Bárbara Trigueros.

Recordó que el nuevo sistema requiere de personas con más capacidades para evitar fallas en el proceso de recolección de pruebas sobre un hecho delictivo.

Ayuntamiento de Guadalajara

JL