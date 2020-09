Presume AMLO baja de delitos; violencia no cede

En un mensaje sin autocrítica, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) destacó en su Segundo Informe de Gobierno el combate a la inseguridad, las acciones contra la corrupción, los planes de austeridad, los programas sociales y la atención a la pandemia.

Subrayó que dar empleo, educación y bienestar es la base de su estrategia de seguridad pública, así como el despliegue de la Guardia Nacional, que hasta el momento cuenta con 97 mil elementos. Y presumió: “Casi en todos los delitos hay disminuciones en comparación con noviembre de 2018. Hay menos secuestros, feminicidios, robos a transeúntes, a transportistas, robo de vehículo, transporte público colectivo, robo a negocio y a casa habitación. En todos ellos se ha registrado una baja del orden de 30%, en promedio”.

Reconoció que sólo han aumentado dos ilícitos: “Homicidio doloso y extorsión, en 7.9 y 12.7%, respectivamente, vinculados a la delincuencia organizada”, que es competencia principalmente del Gobierno federal, ya que los robos se atribuyen al fuero común (estatal).

Pese a los multihomicidios y masacres, acentuó que “ahora hay justicia para el pobre y, en materia de seguridad, ya no manda la delincuencia organizada como antes. Ya no hay torturas, desapariciones ni masacres. Se respetan los derechos humanos y se castiga al culpable, sea quien sea. Ya no hay en el Gobierno federal funcionarios como (Genaro) García Luna (responsable de la seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, quien se encuentra preso en Estados Unidos)”.

Ante los “buenos” resultados que resaltó, agosto cerró como el segundo mes más violento en lo que va del año, al acumular dos mil 524 víctimas de homicidio doloso en el país (sólo por debajo de marzo, con dos mil 585), según el Gabinete de seguridad federal, principalmente en Guanajuato, Estado de México, Baja California y Michoacán.

Amnistía Internacional rechazó la versión del Presidente y recordó que del 1 de diciembre de 2018 a la fecha van 11 mil 653 desaparecidos. Y también siguen las masacres, como la presunta ejecución extrajudicial en Nuevo Laredo.

En su Segundo Informe, el Presidente López Obrador reconoció que los asesinatos y las extorsiones aumentaron en el país. Agosto ya es el segundo mes más violento en lo que va de 2020, con dos mil 524 víctimas de homicidio. AFP/A. Estrella

México saldrá de pandemia con sistema de salud fuerte: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó que México saldrá de la pandemia del COVID-19 con un sistema de salud fortalecido. Y lamentó que la enfermedad ha dejado dolor y tristeza, pero también reforzó “el amor de las familias y el humanismo de los trabajadores” de la salud.

Al presentar su Segundo Informe de Gobierno, apuntó que la pandemia “no es un asunto político sino de salud pública”. Por eso confió las decisiones en la materia a un equipo de profesionales con gran experiencia y capacidad, como Hugo López-Gatell.

“El coronavirus nos ha dejado dolor, tristeza y penurias, pero también ha fortalecido el amor de las familias, ha demostrado el humanismo y la entrega de los trabajadores de salud… y ha resaltado la conocida fraternidad de nuestro pueblo. Es indudable que saldremos de la pandemia con un mejor sistema de salud”.

Señaló que recibió el Gobierno, el 1 de diciembre de 2018, con 401 hospitales abandonados, saqueados o a medio construir, y con un déficit de más de 200 mil profesionales de la salud.

Dijo que, en pocos meses, su Gobierno ha reconvertido, con el apoyo de los Estados y de las Secretarías de la Marina y de la Defensa Nacional, 969 hospitales para atender pacientes con COVID-19. Y se han instalado 32 mil 203 camas generales y 10 mil 612 camas con ventilador. Además, se han contratado a 47 mil médicos generales, especialistas y enfermeras.

Recordó que México propuso ante la ONU una iniciativa para que los medicamentos y las vacunas tengan carácter no lucrativo, además de que el país participa en los principales esfuerzos internacionales para desarrollar una vacuna contra el nuevo coronavirus.

Subrayó el compromiso que el Gobierno de México concretó con la Universidad Oxford, con la firma AstraZeneca, con la fundación Carlos Slim y con el Gobierno de Argentina. “Esperamos que ese acuerdo dé resultados desde noviembre y que podamos empezar aplicar la vacuna, a más tardar, a principios del año próximo de manera universal y gratuita”.

Al hablar de la pérdida de empleo por la pandemia, informó que en agosto se crearon 93 mil empleos y se logró apreciar el peso al cotizarse a menos de 22 pesos por dólar.

“Luego de haber estado en 25 la mezcla del petróleo, pasó de 0 a 40 dólares por barril. El consumo de los productos básicos en el país en vez de reducirse por la pandemia (del coronavirus), aumentó en 9.5% en términos reales con relación al año pasado. Y la recaudación de impuestos se mantuvo prácticamente igual que en 2019”.

Indicó que la construcción de los proyectos como el Aeropuerto Felipe Ángeles o la refinería Dos Bocas en Tabasco “van viento en popa”. Agregó que, con el inicio de los trabajos del Tren Maya y los trabajos del Istmo de Tehuantepec, se generarán más de 150 mil empleos en el transcurso de este año.

Autocomplaciente y sin autocrítica: expertos

El discurso de López Obrador “fue autocomplaciente” y “sin autocrítica” hacia su gestión, coincidieron especialistas en Ciencia Política y Políticas Públicas.

Explicaron que el Presidente reutilizó el discurso de sus conferencias matutinas y lamentaron que, en temas como seguridad pública, atención de la salud y programas sociales, no hubo una reflexión crítica sobre los resultados que se han obtenido desde diciembre de 2018.

“Me hubiera gustado que reconociera que las cosas no van bien y anunciara algunos correctivos, pero eso nunca pasará”, señaló el historiador y politólogo José Antonio Crespo, quien criticó que AMLO no habló sobre las millones de personas del sector informal que han pedido su empleo por el COVID-19 y que han pasado a una condición de pobreza o pobreza extrema, además de que se adjudicó logros que no dependen del Gobierno: “No es sólo de López Obrador, todos los presidentes en los informes tienen un tono triunfalista, desde luego atribuyendo como un triunfo del Gobierno cosas que no dependen de éste; por ejemplo, las remesas o que se active el comercio con los Estados Unidos”.

Por su parte, Víctor Manuel Alarcón, politólogo de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), pidió prestar atención a algunas cifras para ver si en realidad se sostienen. “Hay cierta autocomplacencia en los temas de combate a la corrupción, la inseguridad, las cifras de que hay una disminución de 30% de los hechos delictivos… ese dato no se sostiene o, al menos, es de muy dudosa comprobación. También esta lectura de que su estrategia para afrontar el tema de la pandemia ha sido exitosa… incluso, la colaboración con gobernadores en ciertos temas también es un poco dudosa la veracidad. Hay elementos importantes que valdría la pena cuestionar (sobre el informe)”.

Por último, Gildardo López Hernández, académico de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana, consideró que el Presidente emitió un discurso reiterativo, con temas como el combate a la corrupción y el de “primero los pobres”, al mismo tiempo que se evitó una reflexión sobre los errores cometidos en el pasado. “La autocrítica brilló por su ausencia, no hubo ni una referencia ni siquiera velada a algo que deba redireccionarse. En realidad, es la constante referencia al pasado y tratar de contrastar con los regímenes del PRI y del PAN”.

El Segundo Informe de López Obrador se desarrolló en Palacio Nacional, con 70 invitados. EFE/J. Méndez

Deporte, el tema ausente

La palabra deporte brilló por su ausencia en el informe. No sé habló de proyectos, planes, avances o estrategias, en general.

El Presidente hizo énfasis en el combate a la corrupción, pero dejó en el aire las acusaciones que hay contra Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

Reformas y pendientes

López Obrador destacó la iniciativa de reforma al Poder Judicial para garantizar el acceso a la justicia. “Actualmente, esta iniciativa se encuentra pendiente para estudio y dictamen en la Cámara de Senadores”.

También resaltó la reforma penal-fiscal, que endurece las penas por la defraudación fiscal y para combatir la evasión de impuestos.

Señaló que se publicó la Ley de Amnistía y que permanece pendiente en la Cámara de Diputados la discusión de la iniciativa de la Ley Federal de Combate al Conflicto de Interés.

Las frases y las cifras del mensaje

En su discurso, AMLO trató temas como la corrupción, la pandemia por el COVID-19, la seguridad, la economía, los programas sociales, el juicio a expresidentes y la libertad de expresión, entre otros.

Las mejores frases que dijo el Presidente:

“Estamos enfrentando la crisis económica con una fórmula distinta, peculiar, heterodoxa… diría única en el mundo”.

“No se da prioridad a las grandes empresas y los bancos. Por el bien de todos, primero se rescata al pueblo”.

“Este Gobierno no será recordado por corrupto, nuestro principal legado será purificar la vida pública. Y estamos avanzando”.

“No es para presumir, pero en el peor momento contamos con el mejor Gobierno. Estamos enfrentando dos crisis: sanitaria y económica… y vamos saliendo adelante”.

“Este año, los adultos mayores, así como los niños y las niñas con discapacidad, recibieron por anticipado sus pensiones... sólo falta pagar noviembre y diciembre. Se han destinado 115 mil millones en beneficio de nueve millones de personas”.

“Sigue avanzando el proyecto de Internet para Todos. Hay conectividad en 26 mil 789 localidades y, en 2021, habrá señal en todo el territorio nacional”.

para Todos. Hay conectividad en 26 mil 789 localidades y, en 2021, habrá señal en todo el territorio nacional”. “Desde julio pasado entró en vigor el nuevo Tratado Comercial con Canadá y Estados Unidos. Significa impulsar las actividades productivas, conseguir más inversión, crear más empleos y más bienestar”.

“No se puede olvidar que las cinco administraciones pasadas otorgaron concesiones por 118 millones de hectáreas para la explotación minera, el equivalente al 60% del territorio nacional”.

“Miren cómo han cambiado las cosas: invité al fiscal general y al presidente de la Suprema Corte y no pudieron asistir. En otros tiempos, eso no pasaba, porque ellos tienen la arrogancia de sentirse libres. Este es el cambio”.

“Desde Francisco I. Madero, nunca un Presidente había sido tan atacado como ahora. Los conservadores están enojados porque no hay corrupción y perdieron privilegios. Sin embargo, gozan de una absoluta libertad de expresión”.

“Sólo han aumentado dos delitos: homicidio doloso y extorsión, en 7.9 y 12.7%, respectivamente, vinculados a la llamada delincuencia organizada”.

“Sigue en pie el compromiso de terminar de sentar las bases del México del porvenir para el primero de diciembre (próximo)”.

Simpatizantes del presidente se manifestaron a fuera del Palacio Nacional. AFP/P. Pardo

Empresarios anuncian planes

Los empresarios volvieron a tenderle la mano al Presidente, tras el Segundo Informe, de cara a la recuperación económica y a la próxima presentación de la segunda parte del Plan Nacional de Infraestructura. Y también presentarán otro plan de reactivación económica.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar, subrayó que López Obrador destacara en su discurso “la importancia del apoyo que el sector empresarial le ha brindado”. “Lo más importante es poner la mirada en el porvenir y ver exactamente qué debemos hacer para recuperarnos lo más pronto posible”, insistió Salazar al ofrecer una actitud “de propuesta y de búsqueda de soluciones”. Respaldó la lucha contra la corrupción del actual Gobierno, pero lamentó tanto la situación de inseguridad como las cifras “verdaderamente impactantes” que el COVID-19 deja en la economía.

López Obrador volvió a insistir en que la economía se recuperará en forma de “V”; es decir, de inmediato en cuanto se normalice la situación sanitaria, aunque Salazar calificó esa afirmación como “prematura”. “Es muy prematuro. Todos quisiéramos que (la recuperación) fuera en forma de ‘V’. Todos los países están intentando buscar mecanismos para recuperarse”.

El representante de los empresarios definió el próximo plan de infraestructura, que ya está “listo para presentarlo” al Presidente, como “el principal incentivo y el principal estímulo para la recuperación. Al plan de infraestructura incluso le hemos dado un poco de proceso y de método. Estamos listos”. Ese plan tendrá también proyectos de energía.

Sobre los ahorros por 560 mil millones de pesos por combatir la corrupción (según López Obrador), Carlos Salazar contestó: “No conocemos de dónde sale la cifra, cómo sale. Suponemos que se están haciendo porque el Gobierno está siendo enormemente austero”. Pero esperan un informe de Hacienda, que detalle este control del gasto.

Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, opinó que “se ha hecho mucho, pero falta mucho por hacer... una reactivación. Tenemos que trabajar todos juntos para lograr una recuperación rápida y recuperar los niveles que teníamos antes de la pandemia”, dijo Del Valle, quien insistió en que “ya se está trabajando en un plan de reactivación”, que en los próximos días presentará “de manera conjunta (con el Gobierno)”.

Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, indicó que el informe fue “desangelado, pareció más una conferencia mañanera de larga duración y sin preguntas”. Lamentó que la crisis es una muestra de “que tenemos al peor Gobierno en el peor momento, aunque hay algunos funcionarios valiosos. No hay planteamiento novedoso”.

También criticó la falta de apoyos a microempresas y trabajadores.

