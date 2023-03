Premios Oscar: Bajo el signo de la polémica

Los Premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood, mejor conocidos como los Premios Oscar, a pesar de su siempre relativo prestigio, no han estado exentos de una serie de escándalos y controversias a lo largo del tiempo, desde aquella primera vez que se entregaron, un 16 de mayo de 1929, durante un banquete en la Sala Blossom del Hotel Roosevelt, en el centro neurálgico de California. De cualquier forma, el signo de la polémica ha acompañado estos premios siempre. Veamos ahora un resumen cronológico de estos eventos:

El camino al oscar

1936: Primera estatuilla rechazada

La película “El delator” (1935), dirigida por John Ford y cuyo guionista era Dudley Nichols, resultó premiada por su libreto, pero Nichols rechazó el premio en solidaridad con el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos, que entonces se trabajaban en condiciones muy desfavorables.

1940: El racismo se nota

Hattie McDaniel fue la primera mujer afroamericana en ganar un Oscar por su papel de Mammy en “Lo que el viento se llevó” (1939). Se le premió como Mejor actriz de reparto pero las convenciones segregacionistas le impidieron sentarse con sus colegas blancos, y la obligron a ocupar una mesa en la parte posterior del salón.

1941: Ciudadano Welle

Se suele pensar que “Ciudadano Kane” (1941), considerada una de las mejores películas jamás filmadas, ganó el Oscar a mejor cinta en su año, pero solo obtuvo el del Mejor Guion Original. Sus logros no fueron reconocidos en su momento. Y la cinta premiada fue en esa ocasión “¡Qué verde era mi valle!” (1941), que hoy nadie recuerda.

1964: El beso y más racismo

Sidney Poitier se convirtió en el primer actor afroamericano en ganar el Oscar a Mejor Actor por su papel en “Los lirios del valle” (1963). Ahora, la actriz Anne Bancroft quiso felicitar al actor con un simple beso en la mejilla y eso provocó un escándalo entre los conservadores de aquella época.

1971: Otro desprecio

George C. Scott avisó a la Academia de que rechazaría cualquier premio que ganara por su rol como el General George S. Patton Jr. en la película “Patton” (1970), pero lo nominaron y ganó la estatuilla como Mejor Actor.

Scott despotricó contra la ceremonia y la llamó “desfile de carne de dos horas” y, como dijo, rechazó el galardón.

1973: Brando y los nativos americanos

Marlon Brando rechazó en 1972 su premio, que ganó por su papel en “El Padrino” (1972), pero en lugar de ir a la gala, envió en su lugar a una nativa americana apache llamada Sacheen Littlefeather, quien en su nombre rechazó el premio, como protesta contra la representación de los nativos en Hollywood.

1974: Todo se vio

En 1974, Robert Opel, firme defensor de los derechos humanos y la igualdad, decidió aparecer desnudo en la gala del Oscar para “reivindicar a la comunidad gay”. El presentador, David Niven, mantuvo su sonrisa mientras el protestante pasó corriendo detrás de él y sin ropa.

1975: Contra la guerra

“Hearts and Minds” (1974) fue un documental que criticó la Guerra de Vietnam y ganó el premio de la Academia en su categoría; y el productor Bert Schneider aprovechó y lanzó un discurso antibélico para agradecer a los activistas de la causa; lo que no fue muy bien recibido por la audiencia y la organización de la gala.

1993: Pedir asilo

Susan Sarandon y Tim Robbins fueron presentadores en la gala de los premios, y aprovecharon su momento en pantalla para salirse del guión y pedir la acogida en Estados Unidos de los haitianos enfermos de SIDA aislados entonces en la base norteamericana de Guantánamo. Y los vetaron por un tiempo.

1993: Fuerte rumor

Marisa Tomei ganó como Mejor Actriz de reparto por su papel en “Mi primo Vinny” (1992). Se impuso a Judy Davis, Joan Plowright, Vanessa Redgrave y Miranda Richardson, por lo que se creyó que el presentador (Jack Palance) habría leído el nombre por error, sufrido un lapsus o cualquier otra causa, y que la Academia no corrigió el error.

2000: Amor muy raro

Angelina Jolie causó revuelo al aparecer en la alfombra roja con su hermano James Haven y besarse en los labios. Hubo quien habló incluso de “incesto”, pues en su discurso tras ganar el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por “Inocencia interrumpida” (1999) declaró Jolie estar “muy enamorada de mi hermano”.

2003: Brody y Berry se besan

Halle Berry presentaba el premio a Mejor Actor, que ganó Adrien Brody por “El Pianista” (2002), y cuando subió a recogerlo, agarró a Berry y la besó. Ella confesó después que no había sido planeado, solo aceptó. Pero los organizadores lo juzgaron como “fuera de lugar”.

2003: Oscar a un prófugo

Roman Polanski ganó el Oscar a Mejor Director por “El pianista”. El realizador franco-polaco no estuvo allí para recogerlo, pues en 1977 huyó de los Estados Unidos antes de que fuera condenado tras declararse culpable en el juicio por la violación a la menor Samantha Geimer en 1977. La Academia ha sido duramente criticada por premiar a “un violador, confeso y prófugo”.

2006: ¿Homofobia?

En 2006, ganó como Mejor Película “Crash” (2004), pero debido a que la gran favorita era “Brokeback Mountain” (2005), la sospecha de homofobia inundó los medios por el trato abierto que la cinta de Ang Lee daba al tema.

2013: Más bromas fuera de contexto

Seth McFarlane era el presentador en la gala y tocó varios temas sensibles que sirvieron para calificar el evento como hostil y sexista. Sobre todo en un tema delicado como el maltrato machista, pues comparó la violencia en “Django Unchained” (2012) con el caso de maltrato de Chris Brown y Rihanna.

2015: Antes de la bofetada

El cómico y actor Chris Rock subió al escenario a unos niños asiáticos y profirió chistes racistas. Dijo que los niños asiáticos están especializados en fabricar teléfonos. La Academia se molestó por estos chistes; incluso, Ang Lee y otros 25 académicos de ascendencia asiática firmaron una carta en protesta por el sketch.

2016: Muy blancos

Ese año, las nominaciones a mejores actores y actrices, tanto principales como de reparto, fueron para 20 candidatos blancos. Will Smith y Jada Pinkett-Smith fueron dos de las principales voces que se quejaron de la falta de diversidad y el hashtag #OscarsSoWhite se convirtió en tendencia.

2017: Mala lectura

Al final de la ceremonia, cuando se había anunciado a “La La Land” (2016) como ganadora a Mejor Película, con el equipo de producción recibiendo el premio, resultó que el Oscar era para “Moonlight” (2016). El sobre se había traspapelado. Warren Beatty y Faye Dunaway habían leído el resultado y quedaron marcados por ello, quizá para siempre.

2017: Casey Affleck

Hay una tradición no escrita de que la Mejor Actriz de una edición entrega en la siguiente el Premio a Mejor Actor y viceversa. Por tanto, Brie Larson, ganadora de la estatuilla por “The Room” (2015), entregó el premio a Casey Affleck por “Manchester by the Sea” (2016), pero se sabía de las demandas que (desde 2010) tenía en su contra por acoso sexual. Affleck aceptó públicamente su responsabilidad y se disculpó, pero la Academia le pidió no presentar premio en 2018.

2020: Qué casualidad

La cuenta en Twitter de la Academia publicó el lunes 3 de febrero de 2020 un tuit con una imagen que representaba su lista de predicciones para los premios, sin mensaje alguno. Nunca se había compartido de forma oficial una lista de favoritos. Según la lista, “Parásitos” (2019) ganaría el Oscar a Mejor Película así como el de Mejor Película Extranjera, Sam Mendes sería el Mejor Director, Joaquin Phoenix ganaría como Mejor Actor y Renée Zellweger como Mejor Actriz. Y así fue.

2022: La bofetada.

Fue tal el impacto de lo ocurrido en la ceremonia de ese año que la bofetada que propinó Will Smith a Chris Rock por la broma que hiciera el comediante en alusión a la esposa del ganador del Oscar, fue el momento más viral de todo 2022. Y bueno, ahora Smith enfrenta el veto de la Academia para presentarse durante los premios. Veremos cuánto dura.