Precios de las gasolinas detonan nuevo pleito entre AMLO y cúpulas

Aunque el Gobierno suma cuatro semanas aplicando estímulos o subsidios a las gasolinas, los precios aún no bajan para los consumidores. Por eso el Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a las concesionarias de aumentar sus márgenes de utilidad porque se quedan con parte de los apoyos fiscales de la Federación.

Mientras advirtió que evidenciará a los gasolineros que vendan más caro, abrió la posibilidad de que el Gobierno instale estaciones de servicio con precios justos, con el objetivo de que exista una mayor competencia.

Las declaraciones de López Obrador provocaron un nuevo enfrentamiento con el sector empresarial. El líder nacional de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, de visita en Guadalajara, calificó como un “despropósito las acusaciones del Presidente”. Primero, respondió que los precios de combustibles no reducen al público porque Pemex aún no abarata los costos. Y segundo, sobre la advertencia de que el Gobierno podría operar gasolineras, subrayó: “Es desafortunado este amago. Sería un retroceso en términos históricos”.

Destaca que, durante enero pasado, la recaudación del impuesto a las gasolinas reportó un aumento de 17 mil millones de pesos, en comparación con el mismo mes de 2018 (pese al desabasto en 10 Estados). Los ingresos por este concepto en el primer mes del presente año fueron por 29 mil 690 millones de pesos, frente a los 12 mil 601 millones que se recaudaron en enero de 2018.

El crecimiento en la recaudación fue por la eliminación de los subsidios que aplicaba la Secretaría de Hacienda para suavizar los precios, pues el estímulo se dejó de aplicar en noviembre pasado; sin embargo, el subsidio regresó en las últimas semanas, por lo que hay menos recaudación.

El problema es que los precios no bajan. En la Zona Metropolitana, Guadalajara es el municipio con la venta de gasolina Magna más alta, con un promedio de 20.97 pesos por litro, pero con un máximo de 21.65. En Zapopan, la media es de 20.93; mientras que en Tonalá es de 20.38 pesos.

Responsabiliza Gobierno a los gasolineros por altos precios

El Gobierno federal planea la creación de estaciones de servicio especiales para la venta de gasolinas, en caso de que las estrategias que implementa no se vean reflejadas en menores precios para los consumidores.

El subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, precisó que en la actualidad los precios de los combustibles aumentan principalmente por las políticas de venta dentro de las estaciones de servicio. En ese sentido, puntualizó que el margen de utilidad para la Magna es de 55%, para la Premium sube a 84% y para el Diésel, 36%, lo cual no tiene que ver con la política de fijación de los precios del Gobierno, sino al interior de las estaciones de servicio.

De tal forma, el estímulo a las gasolinas, que tenía como objetivo la disminución del precio de los combustibles para los ciudadanos, está siendo absorbido por las gasolineras y sumado a su ganancia. “En marzo, los márgenes capturaron 63% del estímulo (en promedio); es decir, de cada peso de estímulo que el Gobierno otorgó, 63 centavos se lo quedaron las estaciones de servicio y 37 centavos fueron como beneficio al consumidor”.

Explicó que pasa algo similar en el mercado del gas LP: a pesar de la caída de los precios de referencia no se ha traducido en un menor costo para los consumidores, por lo que las ganancias se quedan con los distribuidores.

Por eso el Gobierno aplica dos investigaciones por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica, por posibles prácticas monopólicas absolutas y relativas en el mercado, así como un nuevo mecanismo de actualización de las tarifas por parte de Hacienda.

A su vez, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a concesionarios y distribuidores para que actúen con responsabilidad: “Que no se abuse porque se va a dar seguimiento al tema”.

Llamó a que revisen sus márgenes de utilidad y ayuden al Gobierno: “Es una convocatoria amigable”. Y si no se entiende o si no funciona este mecanismo, “pensaríamos en crear nosotros un grupo de estaciones de venta en el país... las suficientes para que se venda a precio justo”.

Recomendación

En cuanto a los consumidores, el Presidente Andrés Manuel López Obrador apuntó que existen herramientas para que sepan dónde se puede comprar más barato, como aplicaciones móviles (en la página www.gob.mx/cre hay más información).

Incluso, adelantó que todos los lunes en conferencia de prensa se darán a conocer cuáles fueron las estaciones donde se vendió la gasolina más cara y más barata.

GUÍA

Sube la inflación

En marzo pasado, los precios al consumidor aumentaron 0.39%, ligeramente por debajo de lo esperado. Con ello, la inflación a tasa anual se ubicó en 4%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El organismo refirió que el incremento mensual de la inflación fue resultado del aumento en gasolina, limón y vivienda, lo cual fue parcialmente contrarrestado por la baja en algunos productos agropecuarios.

Los productos con alza en los precios fueron: gasolina (Magna), limón, vivienda propia, gas doméstico LP, jitomate, gasolina de alto octanaje, loncherías, fondas, torterías y taquerías, transporte aéreo, club deportivo y restaurantes y similares.

En contraste, los productos con precios a la baja fueron: chile serrano, papa y otros tubérculos, otros chiles frescos, plátanos, papaya, nopales, cebolla, electricidad, melón y pollo.

El organismo apuntó que el índice de precios de la canasta básica mostró un aumento mensual de 0.66%, así como de 4.25% anual. Por Entidad federativa, las que tuvieron variaciones de precios por arriba de la inflación nacional en marzo de este año fueron: Baja California Sur, Jalisco, Baja California, Colima y Yucatán. Por el contrario, con variaciones por debajo de la nacional fueron: Guerrero, Tamaulipas, Estado de México, Zacatecas y Guanajuato.

El Inegi resaltó que durante marzo de 2019, el Índice Nacional de Precios Productor Total, excluyendo el petróleo, presentó un aumento de 0.18% mensual, alcanzando una tasa anual de 4.25 por ciento.

“Sería un retraso histórico”

El líder nacional de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, calificó como un “despropósito las acusaciones del Presidente, Andrés Manuel López Obrador”, por culpar a las empresas gasolineras por los altos precios. “Es desafortunado este amago por parte del Presidente, de señalar que se van a construir gasolineras directamente por parte del Gobierno. Sería un retroceso en términos históricos”.

Apuntó que el sector privado no ha bajado los precios del combustible al público porque Pemex, quien proporciona la mayor parte del suministro de hidrocarburos en el país, no ha abaratado los precios, por lo que no se puede culpar a las empresas por el costo.

Sostuvo que hay grandes avances en los últimos años en el tema, al indicar que actualmente es la primera vez en la historia en que hay competencia y los consumidores pueden elegir entre diferentes opciones no sólo el precio sino también la calidad.

Buscarán reunión con Hacienda

Los empresarios gasolineros buscarán una reunión técnica con autoridades de la Secretaría de Hacienda para hablar sobre los componentes de los costos de la gasolina en México, desde la molécula hasta los logísticos.

Fuentes de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) señalaron que buscan una reunión “para cruzar información y estar todos en la misma frecuencia, en el entendido que el precio final del consumidor de las gasolinas y Diésel es siempre consecuencia de una estructura de costos”.

Detalló que los precios varían no sólo por el componente internacional, como la importación o la relación precio-dólar, sino también por cuestiones internas, como la distancia que hay entre las estaciones de servicio y las terminales de almacenamiento.

“Lo que genera esto es un impacto diferenciado que el gasolinero refleja en su precio final. Los costos regulatorios son distintos, es información que es importante que sea analizada con la Secretaría de Hacienda y las áreas correspondientes, porque lo que buscamos son enfoques convergentes”, aseguró la asociación.

CLAVES

Que no habrá gasolinazo…

Mensaje. Mientras el Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los distribuidores de combustibles a actuar con responsabilidad y regular sus márgenes de utilidad, sostuvo que no habrá aumentos en los precios de los combustibles más allá de la inflación. “En todo este año, no va a haber gasolinazos como había anteriormente”.

Medios. López Obrador dio a conocer que mediante una aplicación móvil se reforzará la difusión de los precios entre los consumidores. Además, como primera estrategia, todos los lunes se dedicará un minuto en sus conferencias para informar cuáles fueron las estaciones donde se vendió más caro el combustible y en cuáles más barato. “Que no piensen que no estamos observando el comportamiento en el manejo de los precios al consumidor”.

Anuncio. Confió en que, con la primera medida, se logre el propósito de que se estabilicen los precios; de lo contrario, el Gobierno federal podría crear estaciones de servicio especiales para la venta de gasolinas a precios justos en todo el país.

Impuesto. También confirmó que no habrá aumento de impuestos ni nuevas contribuciones. Negó que sean ciertas las versiones acerca de que se piensa restablecer el impuesto sobre la tenencia de vehículos.

TELÓN DE FONDO

Alertan por desabasto… en la frontera Norte

Los importadores de gasolinas que cruzan la Frontera con Estados Unidos para traer a México el combustible en camiones cisterna denunciaron que se están tardando hasta tres días para ir y regresar, cuando en condiciones normales lo hacen en 16 horas, lo que puede detonar problemas de desabasto en las ciudades contiguas del país.

Los retrasos se deben a que el Gobierno de Estados Unidos retira a los agentes de las aduanas en los puentes fronterizos, especialmente en Texas, lo que dificulta las labores de inmigración y cruce de mercancías desde y hacia el mercado norteamericano, denunció Julio Jáuregui, ejecutivo de la importadora de combustible (Enermex). “El viaje de ida y vuelta para los camiones que viajan desde el Norte de México para traer productos refinados desde Estados Unidos está tomando cerca de 72 horas en lugar de las 16 horas típicas”.

Dijo que los principales retrasos para las compañías importadoras como Enermex se encuentran en los puntos del cruce de Laredo-Nuevo Laredo, Reynosa-McAllen y Matamoros-Brownsville en Texas.

Reveló que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó a más de 750 oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) que fueran reasignados a tareas de la Patrulla Fronteriza, que según él se necesitan para combatir la inmigración ilegal.

Esto ha provocado que el tránsito intensificado de turistas y autobuses de pasajeros tome una eternidad, dejando pocos carriles abiertos saturados.

Las importaciones por ferrocarril no se ven afectadas porque los trámites se envían por adelantado y los equipos de rayos X se utilizan para controlar la carga.

El principal cuello de botella se produce al entrar a Estados Unidos, “aunque el servicio de aduanas de México se ha estado moviendo para facilitar el ingreso de camiones de combustible con gasolina y combustible para aviones o productos refinados en general”.

Aprueban sanciones por comprar huachicol

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer, por unanimidad, reformas a la Ley federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, para sancionar a los concesionarios de gasolineras que compren combustible robado, conocido como huachicol.

La reforma obtuvo el apoyo de todos los grupos parlamentarios. Entre las adecuaciones a la legislación se encuentra el decomiso del local y los insumos, así como incapacitar a los permisionarios para obtener otro permiso en un plazo mayor a tres meses y menor a 15 años. Además, un agregado al Artículo 22 de la legislación propone que los que tengan permiso para transportar y distribuir combustible, coloquen a los medios de transporte un sistema de geolocalización compatible con los criterios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

La presidenta de la Comisión de Justicia, María del Pilar Ortega (PAN), abundó en que un juez de control podrá pedir a la Comisión Reguladora de Energía la suspensión provisional de la concesión mientras se lleva a cabo la investigación del delito.

El dictamen, que fue enviado al Senado.

