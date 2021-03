Por desabasto, van contra “huachicoleo” de agua

El Gobierno de Jalisco implementó ayer un operativo y clausuró 10 tomas clandestinas de agua que afectaban el abasto a la metrópoli. Se realizó en el corredor agrícola de Ocotlán, Poncitlán y hasta la conexión del Canal de Atequiza, según Hugo Luna, jefe de Gabinete.

Sin embargo, no detalló por qué hasta ahora llevan a cabo el operativo, dónde se ubican los puntos detectados, los nombres de las empresas o personas involucradas y las sanciones. Se comprometió a responder hoy.

En videoconferencia, presumió que iniciaron el operativo con el Gobierno federal para identificar las tomas ilegales que afectan la capacidad del abastecimiento en el sistema antiguo de abasto a la ciudad, en donde intereses particulares afectan de forma intermitente los flujos de agua.

“Lo que estamos asegurando es el cumplimiento de la Ley de Aguas Nacionales, que establece de manera prioritaria el uso y el abasto de agua para el beneficio público urbano y doméstico. Con este ejercicio se asegura el abasto de agua para la ciudad…”.

Sobre ese punto, tampoco abundó cómo resuelve los actuales tandeos en la metrópoli, ante la sequía en la Presa Calderón (que afecta a las colonias del Nororiente).

Añadió que avanzan al 70% de la obra del acuaférico, que pretende ser otra fuente para distribuir agua en las colonias afectadas por los tandeos (en tres semanas suman ocho mil reportes, entre solicitudes de agua y otras problemáticas). Afirmó que en los próximos 10 días “estaremos viendo cómo se normaliza el servicio en la mayor parte de la ciudad”.

Las preguntas que Luna se comprometió a responder hoy:

¿Por qué hasta hoy realizan un operativo contra extracciones ilegales de agua?

¿Dónde se ubican los 10 puntos?

¿Qué empresas o personas extraen ilegalmente agua?

¿Qué sanciones fueron aplicadas?

¿Se acaban los tandeos en la ZMG (con el operativo)?

Manifestación. En el Día Mundial del Agua, asociaciones civiles pidieron que el Gobierno de Jalisco desista a la Presa El Zapotillo y respete los acuerdos federales con las comunidades. Frente a las oficinas del SIAPA, demandaron el diseño de un nuevo programa de manejo y gestión del agua, sin recurrir a la especulación y la incertidumbre que generan los tandeos. SUN

Acuaférico no resuelve de fondo el desabasto de agua en la ciudad

El Gobierno del Estado y el SIAPA coinciden en que la obra se concluirá en dos semanas, pero los tandeos continuarán

Aunque se había informado que el desabasto del agua terminaría una vez que concluya la obra del nuevo acuaférico, el director del SIAPA, Carlos Torres Lugo, comunicó que lo anterior no será posible debido a que sigue faltando el agua que se extraía de la Presa Calderón. “No resolvería el problema del abasto totalmente, pero sí un mecanismo que hará más eficiente la distribución, hacerle llegar más fácil el agua a esta zona que se está viendo afectada (Nororiente). Y lo que podemos abonarle es hacerle llegar más fácil el líquido. Con esto habrá una mayor presión, pero seguiremos necesitando ese 14% (que abastece la Presa Calderón)”. Por eso el temporal es la solución al problema en este año.

Detalló que cuando se intentó repartir el agua por la red de la distribución, ésta no fue suficiente y fue cuando se afectaron a más de las colonias proyectadas en un inicio, “por las bajas presiones en nuestras líneas”.

Por ese motivo decidieron implementar un sistema de tandeos. Desde el 18 de marzo, las colonias se dividieron en dos bloques, uno amarillo y otro azul. Cada uno tiene un suministro de flujo constante y dos de servicio intermitente. Esa será la operación para las próximas semanas.

Resaltó que el acuaférico hará que la distribución sea más eficiente. Además, en cada periodo de sequía se quedan sin agua 55 colonias en las partes altas de la ciudad, a las que tienen que proporcionarles pipas. “Apoyaremos con pipas gratuitas y cisternas”.

Sobre las cisternas, dijo que ya tenían alrededor de 30 instaladas, pero según el plan publicado (https://siapa.gob.mx/suministro) habrá cisternas en 55 colonias en Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá. “El programa se sigue fortaleciendo. Hemos rentado pipas, nos han estado ayudando con pipas y haremos la instalación de las cisternas comunitarias”.

También acentuó que es importante que todos los ciudadanos reduzcan el consumo de agua en estos días.

De acuerdo con el SIAPA, el año pasado se registró un consumo de 212 litros diarios por habitante. La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que el uso óptimo por persona es de 100 litros al día.

Mientras tanto, la Junta de Coordinación Política del Congreso de Jalisco acordó la comparecencia del secretario de Gestión Integral del Agua, Jorge Gastón, y del director del SIAPA, Carlos Torres Lugo, para presentar un informe sobre el desabasto (será el 25 de marzo). Ayer, constructores exigieron a la Federación recuperar la inversión para continuar con las obras de infraestructura hidráulica. Y el Gobierno de Jalisco insistirá en que la Federación destrabe la construcción de la Presa El Zapotillo para resolver los problemas de agua en la metrópoli.

CLAVES

Niegan privatización

Reacción

Carlos Torres Lugo, director del SIAPA, respondió a los señalamientos de que el desabasto del agua podría ser una estrategia para privatizar al SIAPA, principalmente porque el organismo tuvo una reducción de 566 millones de pesos en su presupuesto de 2021. “No (se privatizará), de ninguna manera se ha pensado en eso… es otro rumor. Ni se ha pensado”.

Recorte

Torres Lugo dijo que el recorte presupuestal millonario de este año se debió a una baja en los ingresos, por lo que tuvieron que hacer un presupuesto más ajustado. Y en este año, remarcó, se tienen registrados 80 mil recibos menos pagados en la ciudad, lo que significa que la gente no está pagando el agua debido a la pandemia por la crisis sanitaria.

Acciones

El director del SIAPA explicó que “no podemos cortar de tajo el agua (en la ciudad), no se puede tener un recorte por completo. Por eso el presupuesto (de este año) lo hicimos de manera responsable y congruente con la realidad que estamos viviendo. El SIAPA no tiene un subsidio (de los Gobiernos del Estado o de la Federación), dependemos de los ingresos de los usuarios”.

Presa

También negó que el problema del desabasto tenga el objetivo de reactivar la construcción de la Presa El Zapotillo en la zona de Los Altos de Jalisco. “Ha sido un tema desde la anterior administración, no depende tanto del Gobierno del Estado; sin embargo, la decisión federal ha sido de no llevarla. Si esa fuente nos llega, son metros cúbicos por segundo que abonarían a la metrópoli”.

GUÍA

Encarecen productos para almacenar agua

Debido a la crisis del agua que padecen colonias de la ciudad, hay un alza en la demanda de plásticos, baldes y tinacos, lo que encareció los productos.

En un recorrido por varias tiendas de la metrópoli, además de consultas en distintas páginas electrónicas, se constató que los precios están más elevados.

Un joven que atiende en uno de los comercios, ubicado en Avenida Federalismo, contó que en un solo día se acabaron 20 botes de 60 litros.

“Se me vendieron todos ayer, la gente está comprando por la falta de agua, quieren tener en dónde guardar. También se están llevando mucho los de 220 litros”.

Hace unos días, el bote sellado para almacenar 220 litros costaba 815 pesos y ahora subió a 925 pesos; incluso, todavía se alcanzaba a ver la etiqueta anterior. El empleado dice que suben los precios por la cantidad de la demanda que tienen.

En contraste, las tiendas más pequeñas vendieron los botes grandes, por lo que solamente les quedan recipientes para almacenar entre 60 y 120 litros.

Raúl, el dependiente de una tienda ubicada por la zona de Santa Tere, explicó que en la semana pasada se le terminaron todos los baldes “grandes”, por lo que tuvo que hacer el pedido para que le lleguen nuevos. “Sí vamos a subir el precio de los nuevos que lleguen porque también los proveedores nos aumentaron… ahorita todos quieren los que tienen más capacidad”.

En otro local, una vendedora coincidió en que los productos con capacidad superior a los 120 litros son los más pedidos. “Hasta me están pidiendo el bote más grande, ese en el que ofrezco las escobas y trapeadores, pero les digo que no está en venta. Me han preguntado mucho... sí hay gente muy desesperada por el desabasto de agua”.

Acerca de los tinacos y las cisternas, en los sitios de internet de varios proveedores se demuestra el aumento de los precios. Por ejemplo, el tinaco de mil 100 litros se podía comprar a mil 540 pesos, pero en algunos lugares ya lo ofertan hasta en dos mil 500 pesos.

En otras capacidades, el aumento ronda los 30% y 50% respecto a los meses previos.

RECOMENDACIONES

Consejos para ahorrar

Revisar regularmente las llaves y las tuberías de las casas para detectar fugas y repararlas.

Cuidar que las llaves del agua queden siempre bien cerradas después de utilizarlas.

En la limpieza del hogar no espere a que la fuerza del agua haga el trabajo. Usted puede usar un cepillo o una franela para remover las partículas de mugre al limpiar o lavar.

Aprovechar el agua jabonosa de la lavadora para limpiar los baños, los patios o las banquetas.

Recolectar agua de lluvia para regar plantas, limpiar la casa o el baño.

En la regadera no desperdicie el agua fría. Coloque una cubeta para recoger el agua. Puede usarla para limpiar la casa, el coche o regar las plantas.

Que los baños no duren más de cinco minutos.

Instalar economizadores de agua en la regadera, el baño y el fregadero. Son fáciles de colocar y los puede comprar en tiendas de autoservicio, tlapalerías o ferreterías.

Lavar las verduras en un recipiente con agua.

TELÓN DE FONDO

Hacen su “agosto”

Por la escasez de agua potable en diversas zonas de la metrópoli por los problemas que enfrenta la Presa Calderón (que abastece 14% de la demanda en la ciudad), y debido a la tardanza de las unidades que ofrece de forma gratuita el Servicio Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), los tapatíos han tenido que pagar por pipas que les lleven el líquido hasta sus domicilios.

Sin embargo, de acuerdo con un sondeo realizado por este medio de comunicación, en 12 empresas del ramo, los costos van de los 500 pesos hasta los mil 800.

Por ejemplo, Edwing Oliden, uno de los afectados en la Colonia Jardines de la Paz en Tlaquepaque, afirmó que en su casa carece del servicio desde hace dos semanas.

Explicó que llamó al SIAPA para que lo apoyara y la persona que lo atendió le prometió que el problema se resolvería a la brevedad. Pero no fue así. En ese periodo su familia gastó dos mil 500 pesos en dos pipas.

Otro caso es el de Érika García, quien vive en la Colonia Nuevo Vergel en Zapopan. No tiene agua desde el 28 de febrero. El 2 de marzo solicitó una pipa al SIAPA y le contestaron que tardaría de dos a tres días, pero no fue así.

Su desesperación la llevó a pedir una pipa en lo privado. Desembolsó 700 pesos. Antes del desabasto requirió otra pipa y pagó 400 pesos.

TENDENCIA. Ante los cortes de agua, hay un alza en la demanda de plásticos, baldes y tinacos. Los precios se incrementaron. EL INFORMADOR • F. ATILANO

PUNTEO

Sin actualizar, indicador de cobertura

El año pasado no se actualizó el indicador del “porcentaje de cobertura del servicio de agua potable”, que se refiere a la población que cuenta con el servicio de agua en su vivienda conectado a la red pública, dentro del terreno, agua de la llave pública y de otra vivienda entre la población total del Estado.

Esto quiere decir que en Jalisco un 4.3% padecía este problema, que en 2019 significaron 356 mil 164 personas, según datos de la Secretaría de Gestión Integral del Agua.

En un recorrido en la Colonia Nueva Israel, en Tonalá, una de las colonias sin servicio en la metrópoli, se dio cuenta que muchas personas vivían sin el líquido. María contó que se abastecía con pipas o de un depósito improvisado en la barranca. A veces sale con lodo, pero mezclaba cloro para sus actividades de aseo y preparación de alimentos.

Además, la misma dependencia estatal compartió que el rezago más grande estaba en el alcantarillado, ya que el 92.6% de la población en el Estado tiene drenaje conectado a la red pública; es decir, que el 7.4% de los habitantes no cuenta con el servicio.

PRECIOS

Recipientes

• De 55 litros:

Desde 124 hasta 320 pesos (sube de precio si es tambo industrial).

• De 130 litros:

Desde 236 hasta 424 pesos.

Sigue #DebateInformador, participa en Twitter en el debate del día @informador

Cortes de agua

¿Qué opina de los tandeos aplicados por el SIAPA?

JL