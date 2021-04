Por desabasto, encarecen medicinas contra cáncer

Aunque sólo le faltaban nueve dosis de Trastuzumab para concluir una parte de su tratamiento contra el cáncer de mama en noviembre pasado, María Esther dejó de recibir los biológicos en hospitales públicos porque no tenían ese medicamento. “Me respondieron que no sabían cuándo llegaría, pero el doctor dijo que esas vacunas eran las últimas que me faltaban para reforzar… para que no me regresara el cáncer”.

Para María Esther, quien vive en Puerto Vallarta, es imposible adquirir la medicina en una farmacia, pues tiene un costo de 70 mil pesos.

Lo mismo sucede con la mayoría de los pacientes que se enfrentan al desabasto de medicamentos en la Entidad. Alejandro Barbosa, director de la Asociación Nariz Roja, confirma que sigue la falta de algunos fármacos porque no se ha completado la compra consolidada internacional que pretende el Gobierno federal en conjunto con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

Debido a este cambio en la adquisición de medicinas, lamenta, en México se han dejado de producir algunas claves que se conseguían a costos bajos. “Son 19 tipos de quimioterapias que ya no están en el mercado. Lo que hay son productos que se traen del extranjero a precios extremadamente elevados”.

Por ejemplo, una caja de Vincristina, que costaba 100 pesos, ahora se consigue hasta en dos mil 900 pesos. “Otros productos que costaban 300 (como la Ciclofosfamida), hoy cuestan hasta seis mil pesos”.

Añade que los hospitales públicos que tenían preferencia por el Gobierno federal, al depender directamente de éste, “se están viendo desprovistos de los medicamentos. Aunque es difícil determinar a qué porcentaje asciende el desabasto” en esos nosocomios.

Graciela Macías, representante de la Asociación unidas en una sola voz, ratifica que aún faltan fármacos. “Tengo muchas mujeres que me dicen que no hay medicinas. Lamentablemente se agregan hasta tres pacientes nuevos por semana al grupo, pero imagínate los enfermos avanzados”. Acentúa que son pacientes de todos los hospitales públicos en Jalisco; sin embargo, los Hospitales Civiles de Guadalajara, el Hospital de Zoquipan y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) niegan desabasto.

“No te dicen cuándo llegará el medicamento contra el cáncer”

Desde hace un año y medio, como parte de su tratamiento contra el cáncer de mama, Xóchitl toma el medicamento Palbociclib. Sin embargo, desde hace dos meses, en la farmacia del Hospital General de Occidente, conocido también como Zoquipan, le dicen que no lo tienen.

“Lo demás sí hay, pero ese no. Es muy preocupante para todas las mujeres que estamos con ese tratamiento, que no lo estemos tomando al 100 por ciento”.

Puntualiza que esa medicina la adquiere cada mes. “Nos dura 21 días y descansamos siete días. La cosa que me llama la atención es que no hay… pero no te dicen cuándo llegará el medicamento contra el cáncer”.

Acentúa que han preguntado no sólo en la farmacia del hospital sino también en el área que se encarga de las adquisiciones y licitaciones, aunque les contestan que también desconocen cuándo podrán adquirirlo. “Que van a buscar al proveedor. Lo que me llama la atención es que las farmacias especializadas, las particulares, en esas preguntas por el medicamento y sí lo tienen. Está en 70 mil pesos”.

Debido al costo elevado que tiene el Palbociclib, aclara que no cuenta con los recursos para comprarlo. Y sólo conocerá las afectaciones que esto le provoca una vez que se realice nuevos estudios. “La situación es preocupante en mi caso… imagino que también para las demás. Se siente uno sin rumbo fijo. No sabemos para dónde ir. ¿Qué hacemos?”.

Ante la existencia de esta clave en las farmacias particulares, ha buscado ayuda con algunas organizaciones para que la apoyen. “Me dicen: Ahorita no tenemos el dinero que nos proporciona el Gobierno para las asociaciones. Además, si nos dan, pues es carísimo ese medicamento. Igual se te apoyaría, pero se te cobraría una aportación simbólica”.

Añade que nunca había tenido problemas con el abasto de medicinas. “Ese medicamento me lo estaban dando, pero tiene dos meses que no hay. Incluso, le agradezco el apoyo al Gobierno porque estos tratamientos son muy caros, pero ahorita pues no hay. Es el detalle”.

"CERO DESABASTO"

Denuncian corrupción

A partir de marzo del año pasado, la plataforma “Cero desabasto” incluyó en sus informes el indicador de percepción de corrupción para integrarlo a los informes “Mapeando el desabasto en México”, debido a que la ciudadanía ve este problema como una potencial causa del no surtimiento de medicamentos.

Entre marzo y diciembre de 2020 fueron cuestionados sobre el tema un total de mil 900 personas, de las cuales cuatro de cada 10 consideraron que sí hubo prácticas de corrupción involucradas en su caso.

“Durante los meses más álgidos de la pandemia, observamos un mayor número de pacientes que consideraron que hubo corrupción en su proceso de surtimiento, lo cual puede estar relacionado con la baja de atenciones en salud, los nuevos protocolos de distanciamiento social y la reconversión de unidades de salud en centros de atención COVID-19”, se destaca en el informe.

Se añade que estas percepciones en torno a la corrupción son importantes para entender el grado de confianza que tienen las personas en el sistema de salud. “Para crear estrategias que resuelvan estas deficiencias”.

Con relación al Mapeo Nacional de Desabasto de Medicamentos, Ciudad de México, Estado de México, Chihuahua, Jalisco, Nuevo León y Veracruz encabezan la lista de las Entidades con mayor número de reportes de desabasto.

Juntos aglomeran más de la mitad de los casos registrados en la plataforma “Cero Desabasto”.

Entre 2019 y 2020 se presentaron tres mil 612 quejas, de las cuales, estos seis Estados acumularon dos mil 045.

En el caso del Estado de Jalisco, mientras hace dos años se presentaron 60 reportes, el año pasado cerró con 152.

TESTIMONIOS

“Uno no puede costear el tratamiento”

Aunque Santos cumplió con los trámites para que le siguieran otorgando su tratamiento contra el cáncer en la Clínica 110 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), tenía dos meses sin que le proporcioran las medicinas.

Subraya que se trata de medicinas costosas.

En su caso, no le habían entregado el fármaco Imatinib, que tiene un costo de 18 mil pesos cada caja.

“Y necesito dos cajitas por mes. Pero debo ganar por lo menos 36 mil pesos al mes para comprarme mis medicamentos. Los proporciona el IMSS. Sin embargo, uno no puede costear el tratamiento”.

Santos sigue pendiente de la entrega de sus medicamentos, pero ya se comunicaron del Instituto para revisar su trámite.

Este medio se comunicó el lunes pasado con la Coordinación de Comunicación Social del IMSS en Jalisco para solicitar información sobre estos casos y, con una tarjeta informativa, se respondió que no hay desabasto en el Estado.

La dependencia federal solicitó los contactos de los afectados para comunicarse de manera directa con ellos, garantizando que se les daría seguimiento para solucionar los problemas.

Hay denuncias de que otros pacientes pasan por la misma situación; incluso, con mayor retraso en la autorización del documento que requieren.

“Hay compañeros que tienen tres o cuatro meses que no se los han dado”.

La señora Hilda, quien también padece de leucemia, informó que desde hace dos meses no le brindaban el medicamento de Nilotinib.

“Aquí simplemente somos como 15 compañeros que están afectados por la falta de las medicinas”.

Aunque el pasado miércoles le entregaron finalmente la autorización que requiere, al acudir a la farmacia le dijeron que no estaba registrada en la computadora, por lo que tampoco podían entregarle la medicina. Sin embargo, el pasado jueves le entregaron sus medicinas.

Ayer, el área de Comunicación del IMSS solicitó de nuevo los contactos de más afectados para comunicarse de manera directa con ellos, garantizando que se les daría seguimiento para solucionar el problema. Y sólo seis estuvieron de acuerdo en otorgar sus teléfonos.

Por lo pronto, el Instituto Mexicano del Seguro Social sí respondió a los casos denunciados a este medio de comunicación respecto a la falta de fármacos en la ciudad.

El IMSS responde a los enfermos

La Coordinación de Comunicación Social del IMSS en Jalisco respondió lo siguiente, con relación a los medicamentos que tienen algunos meses sin aplicar a un sector minoritario de pacientes del Hospital General Regional 110:

En el caso del fármaco Imatinib, se cuenta con el suministro suficiente en el nosocomio y a nivel estatal para atender a las y los pacientes inscritos en el censo de atención oncológica.

Respecto al fármaco Nilotinib, recientemente se efectuó un proceso de compra y se distribuyó a los hospitales.

El IMSS en Jalisco tiene un registro de las y los pacientes en tratamiento oncológico, con quienes mantiene una comunicación para brindarles atención médica e información.

En caso de requerir alguna gestión de surtimiento de medicamentos, el Instituto recuerda que cuenta con los módulos de Atención y Orientación al Derechohabiente en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) y hospitales, además del teléfono 800-147-0000, en horario de las 08:00 a las 15:00 horas, de lunes a viernes. Y en el correo: atencionaldh.jalisco@imss.gob.mx.

TELÓN DE FONDO

Aumentan las consultas

Pese a la pandemia, las consultas brindadas en el Instituto Jalisciense de Cancerología (IJC) durante el año pasado rebasaron las estimaciones previstas, informó su titular, José Enrique Cabrales.

Declaró que se tenía considerado ofrecer dos mil 400 consultas de “primera vez” en 2020, pero se brindaron dos mil 595 atenciones a nuevos pacientes.

Con relación a las cirugías, puntualizó que se tenían previstas alrededor de 518, pero se realizaron mil 729. Además, en todo el año se dieron 34 mil 005 consultas externas especializadas, cuando se esperaban alrededor de 30 mil 200.

Cabrales hizo un llamado a sus pacientes para que, en caso de que presenten los síntomas del COVID-19, o que fueran diagnosticados con el virus, lo hagan de conocimiento al Instituto para no poner en riesgo al resto de los pacientes que acude a la unidad médica.

“Nos gustaría que tuvieran la conciencia de externar si eso está sucediendo para poder tomar las medidas pertinentes. No se les va a suspender la consulta... no se les va a dejar de atender”.

SABER MÁS

“Que no falten...”

El pasado 16 de febrero, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al tema de los medicamentos para los niños con cáncer. Aseguró que ya estaban abasteciendo, “que no falten los medicamentos”.

De nuevo justificó que la tardanza en la adquisición de los medicamentos obedece a que las “mafias que existían” en el país en estos procesos, intentan intervenir en las compras internacionales que realiza el Gobierno federal.

“Están queriendo meterse para seguir acaparando las compras, incluso, con la participación de la ONU. Nos ha costado muchísimo, no en lo económico, sino por el bloqueo y la intromisión de estos monopolios”.

Sin embargo, aseguró que son “perseverantes. Aunque nos lleve tiempo, se va a resolver y vamos avanzando en este propósito”.

GUÍA

Compra internacional

En julio pasado, el Gobierno federal firmó un acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas (UNOPS) para la gestión de la compra consolidada de medicamentos y material para el periodo 2021-2024.

El pasado 23 de marzo, la organización informó que hasta esa fecha se habían adjudicado contratos para proveer 98 millones de unidades de medicamentos.

“Los contratos adjudicados tienen valor total de 18 mil millones de pesos para más de 210 claves de medicamentos”, se presume.

También se priorizaron las compras para medicamentos de patente.

