Por coronavirus jaliscienses reciben 225 incapacidades al día

Entre el 1 de marzo y el 31 de julio de 2020, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio una incapacidad temporal a 34 mil 344 trabajadores de Jalisco por ser sospechosos de padecer COVID-19: 225 al día, en promedio.

El IMSS desglosa que una tercera parte de las solicitudes aprobadas corresponde a personas que tienen entre 29 y 39 años.

La estadística aborda sólo a los que tienen seguridad social. En agosto eran 1.7 millones.

Aunque el IMSS no comparte a cuántos no se les brindó el permiso, explica que los principales motivos por los que no se otorgan son: no presentar síntomas y no contar con CURP, número de seguridad social, correo electrónico, teléfono y cuenta CLABE.

Incapacidades otorgadas*

México: 690 mil 296.

Jalisco: 34 mil 344.

Contagiados del virus*

México: 424 mil 637.

Radar Jalisco: 13,061.

Jalisco con el Modelo Centinela: 29 mil630.

* Estudio del 1 de marzo y al 31 de julio de 2020.

Fuente: Transparencia IMSS.

Un total de 34 mil 344 jaliscienses recibieron una incapacidad temporal del IMSS por ser sospechosos de padecer COVID-19, entre el 1 de marzo y el 31 de julio. EFE

Incapacidades por COVID-19 superan contagios confirmados

Un conductor del transporte público comenzó a presentar síntomas de COVID-19; sin embargo, desconocía que tenía la posibilidad de pedir una incapacidad temporal para ausentarse del trabajo. Gracias a la hija de su esposa, quien lo ayudó a contestar un cuestionario en línea, obtuvo el permiso especial sin necesidad de acudir a la Unidad de Medicina Familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Mía López cuenta que el esposo de su mamá pudo faltar al trabajo, con su respectivo subsidio. Aunque no fue necesario demostrar con una prueba que estaba enfermo, días después el hombre confirmó que tenía el virus gracias a una aplicación solicitada en Radar Jalisco. El permiso le ayudó a quedarse en casa lo más pronto posible y evitar contagios entre usuarios del transporte, ya que su empleador no quería que dejara de trabajar, mientras la prueba le fue aplicada varios días después.

El IMSS detalla mediante una solicitud de Transparencia que, del 1 de marzo al 31 de julio de 2020, otorgó en México un total de 690 mil 296 incapacidades temporales para el trabajo a los asegurados de las empresas afiliadas al IMSS, cuya descripción como “caso sospechoso” incluye el diagnóstico médico del COVID-19. En ese mismo periodo, la Secretaría de Salud Federal informó que 424 mil 637 personas tenían el padecimiento en el país; es decir, que además de los confirmados, otros 265 mil 659 ciudadanos reportaron síntomas y pidieron la incapacidad.

En ese periodo, en Jalisco se brindaron 34 mil 344 incapacidades, lo que representa cuatro mil 714 casos extra a los detectados mediante Radar Jalisco hasta ese corte, y 21 mil 283 más de los reportados por el modelo “Centinela” en el Estado; es decir, que casi el triple de las personas aseguradas solicitaron el permiso si se compara con los casos confirmados por la Federación hasta el 31 de julio.

La semana pasada, la Universidad de Guadalajara anunció que el número real de casos del virus que están activos duplica al que reportan las autoridades estatales.

Incapacidades

El IMSS cuenta con cursos sobre el nuevo coronavirus, además de un apartado para sacar el permiso en http://www.imss.gob.mx/covid-19/permiso .

. Para iniciar su solicitud, deberá contar con CURP, número de seguridad social, correo electrónico, teléfono y cuenta CLABE interbancaria al nombre de los interesados.

El permiso se otorga en una sola ocasión hasta por 14 días. Si al término de éste continúa con la sintomatología , deberá acudir a su hospital más cercano para que le extienda un médico otra incapacidad.

Es un trámite gratuito para los derechohabientes.

En caso de requerir una reimpresión del permiso del COVID-19, ingrese nuevamente sus datos y el correo electrónico en el portal.

En el escritorio virtual de la página web del IMSS los derechohabientes tienen acceso a los diversos servicios digitales, como obtener o recordar el Número de Seguridad Social, consultar la vigencia de los derechos y las semanas cotizadas.

El cuestionario para el permiso del COVID-19 no sustituye a una prueba de laboratorio que identifica los casos asintomáticos. Es únicamente informativo y no representa un diagnóstico médico.

Si presenta deterioro en su salud, durante el tiempo de descanso o una vez concluido el permiso, acuda inmediatamente a su unidad médica para que le brinden la atención necesaria.

El permiso es homologable a la incapacidad temporal para el trabajo, en el ramo de Enfermedad General. Ampara la ausencia del trabajador en su centro laboral hasta por 14 días, determina el descuento de las cuotas obrero-patronales y permite el pago del subsidio por parte del IMSS .

Positivos con Modelo Centinela, una tercera parte de Radar Jalisco

La Secretaría de Salud Federal reportó que, hasta el 7 de octubre, el Modelo Centinela registró 28 mil 639 casos positivos de COVID-19, lo que representa 38% del acumulado de los 75 mil 394 casos detectados por Radar Jalisco, y de los cuales tres mil 462 fueron muertes.

En abril pasado, el Gobierno estatal y la Universidad de Guadalajara (UdeG) implementaron el sistema activo y masivo de detección de casos, conocido como Radar Jalisco.

La diferencia con el Modelo Centinela, que realiza la Secretaría de Salud Federal, es que el primero registra a las personas con síntomas claros, quienes van a una unidad médica que comparte información sólo con las instancias públicas, y únicamente a los que les aplican la prueba PCR.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, ha explicado en reiteradas ocasiones que todas las defunciones, hospitalizaciones y eventos ambulatorios se registran. Por otro lado, el pasado 5 de octubre agregaron en la cifra de fallecidos a personas que tuvieron contacto con casos confirmados del COVID-19, a lo que le llamaron “asociación epidemiológica”, con datos recabados en los últimos dos meses.

El director de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal, José Luis Alomía, explicó que son personas fallecidas que en su momento no pudieron acceder a una toma de muestra. Esto quiere decir que la cifra de decesos incluye tres grupos, que son casos confirmados por laboratorio, por asociación epidemiológica y una dictaminación clínico-epidemiológica.

Mientras que Radar Jalisco se caracteriza por la búsqueda de casos, lo que incrementa la probabilidad de detectar enfermos aún con síntomas leves o asintomáticos para cortar las cadenas de contagio. La decisión sobre a quién le aplican las pruebas funciona bajo un algoritmo, en el que inciden los síntomas y el contacto con las personas infectadas.

Quedarse en casa ayuda a romper las cadenas de contagios. EL INFORMADOR/F. Atilano

TESTIMONIO

Conductor del transporte evita más contagios

Cuando un conductor del transporte público en la ciudad comenzó con síntomas del COVID-19, la hija de su esposa, Mía López, le recomendó tramitar su permiso especial por parte del Seguro Social. Sin embargo, debido a la brecha tecnológica, López decidió hacer el registro.

“Entré al IMSS en línea. Él me pasó todos sus datos. Llamé a la ayuda telefónica y me dijeron que estaba bien que yo lo ayudara. Te hacen preguntas como si tienes dolor de cabeza, diarrea y otros síntomas”.

Acentúa que ella contestó el documento con los síntomas que el conductor tenía. Eso fue suficiente para que el chofer pudiera enviarle el permiso a su empleador.

Detalla que esto ayudó mucho debido a que la prueba en Radar Jalisco se la programaron para una semana después.

“Por eso le pedían que fuera a trabajar, pero él no podía arriesgarse porque se sentía enfermo y no podía arriesgar a la gente. Con el papel del IMSS, el patrón ya no pudo hacer nada”.

Mía López indica que también su mamá se contagió, pero ella es ama de casa, por lo que el dinero que recibieron de la incapacidad les sirvió para poderse quedar sin trabajar. “Primero faltó los 15 días que te dan, pero luego llegó a un acuerdo con el patrón para faltar todo el mes. El plan es que no salgas para que no pongas en peligro a las demás personas”.

Recalca que esta situación ocurrió en junio pasado, y que el hombre ya regresó a trabajar.

Sobre la dificultad del trámite, destaca que la incapacidad se recibe en menos de una hora.

“Lo único es que la página tiene un diseño extraño, lo digo porque soy diseñadora gráfica. También hay preguntas confusas, pero marqué al teléfono y me ayudaron. Lo demás es sencillo, es una buena alterativa para cuidarnos”.

DATO

La aplicación

En la actualización 5.6.1 de la aplicación “IMSS Digital” para las plataformas Android y Apple se incluyeron infografías sobre las medidas de prevención del COVID-19, los síntomas y los signos de alerta, los cuidados para los adultos mayores y la comunicación con los hijos, entre otras recomendaciones.

También hay una lista de teléfonos para comunicarse cuando existen signos de alerta y un servicio de notificaciones.

Por esas vías, los usuarios recibirán los mensajes preventivos o informativos, que no se guardan como históricos ni se almacenan en los dispositivos.

Fuente: IMSS.

TELÓN DE FONDO

Exigen que desempleados conserven seguridad social

La diputada capitalina Margarita Saldaña Hernández propuso que las personas que perdieron el empleo a consecuencia de la pandemia del COVID-19, conserven los servicios médicos del IMSS como derechohabientes al menos ocho semanas más, como lo establece el reglamento.

“Esta iniciativa plantea reformar la Ley del Seguro Social, para que la gente derechohabiente sin empleo siga con la atención ocho semanas más, como lo establece la norma”.

Recordó que actualmente el Artículo 109 del citado ordenamiento legal establece este plazo, “pero no se respeta, sino que el Estado lo ha disminuido, con el argumento de que es para no generar gastos extra”, denunció la legisladora.

Por ello, en su iniciativa pide que el asegurado que pierda su trabajo remunerado, “pero que haya cubierto inmediatamente antes de tal privación un mínimo de ocho cotizaciones semanales ininterrumpidas, conservará durante las ocho semanas posteriores a la desocupación el derecho a recibir asistencia médica y de maternidad, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria. Del mismo derecho disfrutarán sus beneficiarios”.

Destacó que “en caso de la ocurrencia de un fenómeno perturbador de carácter geológico, hidrometeorológico, químico, sanitario-ecológico o socio-organizativo declarado por la autoridad competente, no se requerirá que los recursos que se destinen para ampliar el período de la conservación de derechos se encuentren previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, por ser de carácter eventual y no previsible”, asentó en su propuesta la diputada.

De acuerdo con datos del Inegi y del Banco de México, más de 12 millones de personas perdieron sus puestos de trabajo durante abril y mayo pasados por la pandemia, mientras el IMSS estableció que la crisis económica dejó una perdida histórica de empleos, pues en cinco meses de contingencia se perdieron un millón 117 mil 584 plazas formales.

“Si bien los datos presentados por el Ejecutivo federal distan mucho de coincidir con los de las dos instituciones del país, lo cierto es que millones de familias se quedaron de un día para otro sin recibir ingresos y, además, con un servicio médico con tiempo muy limitado a través del IMSS”.

En cinco meses de contingencia se perdieron un millón 117 mil 584 plazas formales. EL INFORMADOR/G. Gallo

Recomendaciones

Las medidas de higiene básicas

Las personas que padezcan enfermedades como la diabetes, hipertensión, la obesidad mórbida, la insuficiencia renal, lupus, cáncer, las enfermedades cardiacas y respiratorias, así como trasplantes, personas adultas mayores de los 60 años, embarazadas y las que estén a cargo del cuidado de sus hijas e hijos menores de 12 años de edad, deben hacer resguardo familiar en casa.

También deben conservar una sana distancia, en caso de tener contacto con personas fuera de la familia nuclear. Deben estar cuando menos a 1.5 metros de distancia el uno del otro.

Deben tener protección y cuidado las personas adultas mayores. La medida más importante es el aislamiento social voluntario de las personas y seguir las recomendaciones de sana distancia, así como las medidas de prevención si se visita a personas adultas mayores.

Se suman el uso de cubrebocas y el lavado frecuente de manos, además de saludar a distancia.

Sigue #DebateInformador

¿Qué opina de la atención a los enfermos del nuevo coronavirus?

Participa en Twitter en el debate del día @informador