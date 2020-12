Por COVID-19, ocho muertes de personal médico al día

El riesgo siempre existe. “Tratamos de utilizar todo nuestro equipo de protección personal cuando nos toca pasar visita, que es dos o tres veces por semana, porque también no estamos entrando a diario (al área COVID-19). Nos estamos ayudando”, subraya Tranquilino Humberto Gutiérrez, jefe de Dermatología del Nuevo Hospital Civil “Dr. Juan I. Menchaca”, una de las unidades que entraron al plan de reconversión para atender a los pacientes infectados.

En lo que va de la pandemia, en el país se han registrado 164 mil 196 contagios de COVID-19 entre el personal de la salud, entre dentistas, enfermeros, médicos y otros trabajadores hospitalarios, así como dos mil 179 fallecimientos: un promedio de ocho defunciones diarias (con corte al pasado 7 de diciembre, que es la última actualización), según el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Viral.

De acuerdo con este reporte de la Secretaría de Salud federal, Jalisco se ubica como la sexta Entidad con el mayor número de muertes acumuladas entre los trabajadores de la salud, sólo por debajo de la Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Puebla y Tabasco. Sin embargo, en el documento no se desglosa el número de casos por Estado.

Este medio de comunicación reportó que, entre el 14 de marzo y hasta el pasado 28 de octubre, la Coordinación de Desarrollo Social de Jalisco documentó la muerte de 71 trabajadores de la salud a causa del nuevo coronavirus, según cifras otorgadas por medio de Transparencia.

Un informe de Amnistía Internacional, presentado a principios de septiembre pasado, revela que México se ubicó en el primer lugar con el mayor número de defunciones entre el personal de la salud, por arriba de países como Estados Unidos y Brasil.

Vacuna divide las opiniones entre el personal de salud

PRIORIDAD. Para la vacunación, el Gobierno federal dará prioridad al personal de salud que atiende la pandemia. EL INFORMADOR • F. Atilano

Personal médico pide más información sobre el programa de vacunación anunciado por el Gobierno federal. Médicos y enfermeras serán la prioridad

Aunque serán los primeros en recibir la vacuna del COVID-19, debido a que son quienes se encuentran en la primera línea de atención, el personal de la salud en Jalisco tiene opiniones divididas sobre la aplicación del biológico. Pide mayor información sobre posibles efectos secundarios.

Lourdes Ortiz, quien labora en Terapia de Cuidados Intensivos Neonatales del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”, exclusivo para atender el nuevo coronavirus, comenta que hay compañeras que en estos momentos están renuentes a aplicársela. “Porque se supone que deben ser con tiempo esas vacunas”.

Carmesí Sánchez, médico general de la Clínica 3 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde se tienen dos módulos de atención a pacientes con síntomas del COVID-19, subraya que no les han informado sobre el plan de vacunación. “Sólo sabemos que iniciarán por el personal de salud. Al parecer no será obligatoria, pero es lo que se escucha”.

Gustavo Orozco, de la División de Pediatría del Nuevo Hospital Civil, indica que la vacunación es la salida más importante para combatir el nuevo coronavirus. “Hay que confiar en los estudios que están haciendo las instituciones que sacaron la vacuna. Por lo pronto, no hay otra solución. Y esperemos que llegue ya para protegernos todos los que estamos más cerca de este problema”.

Tranquilino Humberto Gutiérrez, jefe de Dermatología de ese nosocomio, resalta que es necesaria.

“La vacunación debe ser generosa y debe de aplicarse en todas las personas. Hay mayor riesgo de no vacunarse”.

De acuerdo con el Plan Nacional de Vacunación, éste iniciará en los próximos días y concluirá en marzo de 2022. Comenzarán con 125 mil dosis para el personal hospitalario de primera línea, de acuerdo con lo que informó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

Aunque el pasado 27 de noviembre, el Gobierno estatal anunció la planeación de vacunación, aún no se informa el criterio de la aplicación en los hospitales; es decir, quiénes y en qué periodo recibirán el biológico para no perder trabajadores claves en medio de un aumento de hospitalizaciones.

TELÓN DE FONDO

Aumentan hospitalizaciones

El miércoles de la semana pasada, la Entidad registró su récord máximo en hospitalizaciones por COVID-19, de acuerdo con estadísticas mostradas en la plataforma Radar Jalisco.

El 9 de diciembre se contabilizaron 937 pacientes en las unidades médicas de la Entidad, y más de la mitad estaba en el IMSS. La cifra no había sido tan alta desde el 27 de julio, cuando fueron 907.

Cuatro hospitales de Jalisco ya están al tope en la capacidad de camas con ventilador, dentro de sus unidades de cuidados intensivos: el Real San José, el Regional de Tepatitlán, el Militar Regional de Guadalajara y el Hospital General de la Zona 21, también ubicado en Tepatitlán, según la Secretaría de Salud Federal. Incluso, el principal espacio en la Entidad habilitado para atender casos graves de coronavirus, el Hospital Ángel Leaño, está cerca de hallarse en la misma situación, pues la dependencia informó que ya superó 80% de capacidad en camas con ventiladores en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Lo mismo ocurre en el Hospital de Especialidades.

Otros nosocomios que tienen ocupadas más de la mitad de sus camas con ventilador son las clínicas 110 y 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como el “Valentín Gómez Farías” del ISSSTE.

La mayoría de los pacientes en estado grave por el COVID-19 deben ser hospitalizados en una cama con ventilador debido a que el virus generalmente provoca daño pulmonar, lo que causa que los enfermos no puedan respirar por sí mismos. Y en caso de no conectarlos a un ventilador, pueden morir por síndrome de dificultad respiratoria aguda.

Las autoridades estatales exhortaron a los jaliscienses a no salir de casa de no ser necesario, seguir las medidas de higiene y sana distancia y evitar los festejos de fin de año.

GUÍA

El plan nacional

El Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 que fue presentado la semana pasada por el Gobierno de México establece cinco fases, las cuales se desarrollarán a partir de la tercera semana de este mes y hasta marzo de 2022.

Entre diciembre de este año y febrero de 2021 se aplicará el biológico al personal de salud que está en la primera línea de atención en el país.

Y entre febrero y abril se dará prioridad a los médicos y enfermeras restantes, pero también a las personas mayores de 60 años.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador remarcó que la vacuna será “universal y gratuita”, aunque la meta contempla llegar, por lo menos, al 75% de la población de 16 años y más en las cinco etapas proyectadas.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, detalló que los primeros lugares donde se aplicará la vacuna serán la Ciudad de México y Coahuila. La distribución de los biológicos estará a cargo de las Fuerzas Armadas, principalmente en la Ciudad de México, en donde se registra un aumento en los contagios y hospitalizaciones.

López-Gatell aclaró que todos los mexicanos tendrán acceso a la vacuna. En cada una de las fases.

PLANTILLA LABORAL

En marzo pasado, cuando la Secretaría de Salud anunció la estrategia para hacer frente al COVID-19, se reportó que contaban con 151 mil 743 trabajadores de la salud en los servicios estatales de salud. De éstos, 37 mil 596 son médicos y 112 mil 042 enfermeras, entre otros.

En agosto pasado, López-Gatell informó que hasta esa fecha se habían contratado casi a 50 mil profesionales de la salud.

Se solicitó el dato a la Secretaría de Salud de Jalisco sobre el personal que atiende la pandemia en el Estado, pero no se otorgó.

VOCES DE LOS EXPERTOS

Problemas con el equipo

Josué Armando Vázquez, enfermero en el Área de Medicina Interna en el Nuevo Hospital Civil.

A más de nueve meses de distancia del inicio de la pandemia, Josué Armando Vázquez, considera que no es necesario hacer cambios en los protocolos que se implementan en el área que está para atender los casos COVID-19.

Pese a esto, reconoce que el uso del equipo especial para brindar el servicio por hasta cinco horas seguidas, genera problemas al personal. “Sí hay ciertos momentos de crisis y de desesperación, porque no puedes ni tocarte por el riesgo de exposición de contaminarte tú mismo”.

Informa que, para atender a estos pacientes, se forman equipos de personal médico. “Los que no entran en el primer turno, cumplen una función que le llaman de espejo, que es proporcionarles todo el material que ellos (el personal que está brindando atención directa) no pueden tocar al momento de estar en contacto con el paciente, para minimizar el riesgo de exposición”.

Sin grandes complicaciones

Gustavo Orozco, de la División de Pediatría en el Nuevo Hospital Civil.

Debido a que los niños son los que presentan menos afectaciones por el nuevo coronavirus, Gustavo Orozco resalta que no han tenido grandes incidencias ni complicaciones. “Como es por todos conocido, el comportamiento del nuevo coronavirus predomina en adultos. Si bien hemos tenido muchos niños sospechosos, la mayor parte de las veces no se ha confirmado su diagnóstico. Y los que han tenido positiva su prueba, han resultado favorablemente en su tratamiento”.

Menciona que, en general, todos los pacientes hospitalizados reciben una atención especial, no sucede así con quienes deben recuperarse en sus casas. “Ellos no tienen, ahora sí que el médico tratante que lo está dirigiendo, en qué momento debe ir a un hospital o en qué momento puede permanecer en casa. Hay un vacío, de tratamiento. Ese es el vacío que hay en todo el país”.

Se cumplen los protocolos

Tranquilino Humberto Gutiérrez, jefe de Dermatología en el Nuevo Hospital Civil.

Tranquilino Humberto Gutiérrez acentúa que desde el inicio de la emergencia sanitaria se han cumplido con los protocolos para la atención de casos del COVID-19.

El jefe de Dermatología puntualiza que también le toca atender a pacientes hospitalizados. “No era mi área, pero hoy por hoy tiene que serlo, puesto que estamos todos aquí en la guerra. Todos estamos entrando al COVID. Lo hacemos por el gusto de hacerlo y porque nos preparamos para ello”.

Asegura que están preparados para realizar el trabajo. “El protocolo siempre se sigue. Y eso depende de nosotros, cuidar nuestra salud. Quienes afortunadamente no tenemos algunas comorbilidades como hipertensión, obesidad o diabetes, pues podemos entrar y ayudar… fuese como espejos o pasando visita directamente con los pacientes”.

Hay varios médicos incapacitados

Elsa Carmesí Sánchez, médico familiar en la Clínica 3 del IMSS.

Cuando inició la pandemia, Elsa Carmesí Sánchez fue la única doctora que aceptó atender el módulo del COVID-19 de la Clínica 3 del IMSS, ubicada a un costado del Centro Médico de Occidente, en la que se brinda consulta externa a los casos sospechosos. Estuvo en el área durante tres meses y luego regresó a la consulta general.

Posteriormente comenzaron a rotar al personal para atender los dos módulos exclusivos. Ahora, la doctora sólo cubre suplencias. El próximo turno le tocará a finales de este mes.

Menciona que hay varios médicos incapacitados, por lo que algunos consultorios están solos, lo que provoca un aumento en las atenciones de los pacientes. Con relación a la detección de casos, declara que hasta los primeros días de este mes estaba fuerte la toma de muestras.

“Nos han querido golpear”

Francisco González Magallanes, personal de seguridad del Nuevo Hospital Civil.

Aunque Francisco González no forma parte del personal médico que atiende a los pacientes contagiados, está en contacto con los familiares. “Cuando no los dejamos pasar, mucha gente se molesta”.

Recuerda que el lunes pasado tuvieron problemas con una familia de 10 integrantes, que querían pasar a despedir a su familiar, quien falleció por COVID-19.

“Le dije: ‘Espérame, sólo pasarán dos personas’. Y me contesta: ‘Vamos a pasar todos’”. Les repitió que sólo dos podían ingresar de acuerdo con los protocolos para el manejo de cadáveres. “Y me insistieron: ‘Vamos a pasar todos’. Aferrados. Y descontaron a mi compañero, les dije: ‘No tienes derecho de golpearnos. Nosotros comprendemos que falleció tu familiar, pero no tienes derecho de golpear a mi compañero’. Pasó una patrulla y la paré. Se los llevaron detenidos”.

TESTIMONIO

“El señor iba casi desmayándose”

A mediados de este año, cuando la crisis sanitaria por el COVID-19 registraba las semanas más críticas de la pandemia, un señor llegó en estado grave a Urgencias de la Clínica 3 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Fue ingresado de inmediato al módulo especial de enfermedades respiratorias, acondicionado en esta área.

La especialista familiar, Elsa Carmesí Sánchez, se encontraba en el filtro de esta sala, en el cual se decide qué pacientes tienen síntomas sospechosos y deben ser canalizados al módulo del COVID-19.

“Llegó un señor en un Uber y se bajó como pudo. Le hablé y no me podía ni contestar. Se estaba ahogando… el señor iba casi desmayándose. Obviamente no lo iba a dejar caer. Me lo llevé casi abrazando, que se apoyara. Ahí tenía un oxímetro y rápido se lo puse en el dedo. Vi que estaba oxigenando muy bajo, en 60%. Era un paciente grave”.

Recuerda que esta persona no alcanzó ni a decir su nombre.

“Ya no podía con su alma ese señor”. Más tarde se lo llevaron en una ambulancia a la Clínica 110 de Oblatos, que es una de las dos exclusivas del IMSS que atienden a pacientes graves por el nuevo coronavirus en Jalisco.



