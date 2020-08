Pese a rescate, Pemex pierde casi un billón de pesos

A un año y medio de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara el plan de rescate de Petróleos Mexicanos (Pemex) y pese a la inyección de recursos, la empresa perdió más de 954 mil millones de pesos (casi un billón) por las caídas en sus ventas, principalmente.

Las mayores pérdidas obedecen al primer semestre de este año, con una caída de 606 mil 587 millones, por arriba del saldo negativo de 2019, cuando no ingresaron 347 mil 911 millones de pesos, con base en la Secretaría de Hacienda.

Antonio Ruiz Porras, académico de la Universidad de Guadalajara, señala que la crisis petrolera se agravó con la pandemia del nuevo coronavirus y la recesión económica global; es decir, independiente a los problemas financieros de Pemex, los efectos en la economía internacional y la crisis sanitaria empeoraron la situación de la empresa.

Sergio Negrete, académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, señala que lo anterior es resultado de una estrategia energética equivocada de López Obrador, la cual consiste en invertir en la búsqueda de petróleo para aumentar la producción. Además, lamenta que se cancelaron las rondas petroleras y las asociaciones de Pemex con la iniciativa privada nacional y extranjera. “La estrategia está llevando a la empresa al desastre. La empresa no para de perder dinero y lo más probable es que seguirá perdiendo a carretadas de aquí a que termine el sexenio”.

Durante el primer semestre del año, el Gobierno federal inyectó 78 mil 563 millones de pesos a la compañía petrolera, vía apoyos fiscales y para la construcción de la refinería en Dos Bocas, Tabasco, pero de poco sirvieron.

Ante la polémica por la detención de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, y los presuntos sobornos a legisladores para avalar la reforma energética en la administración de Enrique Peña Nieto, López Obrador confirmó que se buscará otra modificación constitucional para mejorar las condiciones del sector.

La crisis internacional del hidrocarburo y la pandemia afectan los ingresos petroleros. EL INFORMADOR/F. Atilano

Las ventas

Durante el segundo trimestre de 2020, las ventas totales de Pemex fueron por 181 mil 693 millones, que representan una baja de 51.8% frente al mismo periodo del año anterior. “Debido a una baja de 54.4% en las ventas nacionales y de 48% en las ventas de exportación... como consecuencia del COVID-19 y la baja en los precios a nivel mundial”, se destaca en el informe de Pemex, con corte a junio pasado.

Expectativa económica

En los Pre-Criterios Generales de la Política Económica 2021 del Gobierno federal, se prevé que la plataforma de producción de petróleo promedie mil 850 millones de barriles diarios durante 2020, así como dos mil 027 millones durante 2021.

Lo anterior es menor a las plataformas aprobadas por el Congreso de la Unión en el Paquete Económico para este año (de mil 951 millones y dos mil 073 millones, respectivamente).

Cae recaudación del Fondo del Petróleo

En el primer semestre del año, el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrolló presentó una caída de 82 mil 348.4 millones de pesos en sus ingresos, con respecto a lo que se proyectó captar en ese periodo.

De acuerdo con el último corte de las estadísticas de este fideicomiso, entre enero y junio pasado se transfirieron 114 mil 944.4 millones a otros subfondos y a la Tesorería de la Federación, muy por debajo de los 197 mil 292.8 millones que se calendarizaron en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para ese lapso.

Aunque en el calendario de la LIF se proyectaba que las transferencias mensuales superaran los 30 mil millones de pesos, esto se logró sólo en enero. Durante abril y mayo se quedó por debajo de los 10 mil millones de pesos.

Este fondo, que depende del Banco de México, comenzó a operar en 2014 para administrar los ingresos petroleros, tanto de Pemex como del resto de las empresas encargadas de la exploración y extracción de hidrocarburos, con la intención de generar una reserva para el ahorro a largo plazo.

En los Pre-Criterios Generales de Política Económica 2021, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estima que, al cierre de este año, el Fondo recibirá 217 mil millones de pesos, que significarán pérdidas por alrededor de 196 mil millones, con respecto a lo proyectado.

Esto representa menos recursos para financiar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de este año.

“Restando la suma de los subfondos, los pagos de auditoría y los dirigidos a los municipios, se encuentra que, para 2020, los recursos que transfiere el Fondo para financiar el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 serán de 199 mil millones de pesos… es la cantidad más baja desde el inicio de operaciones”, se destaca en un análisis elaborado por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

En ese documento se remarca que desde el inicio de operaciones del Fondo, “éste no ha transferido una sola vez recursos a la Reserva de Largo Plazo. Esto implica que los recursos del Fondo no han alcanzado el 4.7% del Producto Interno Bruto”.

Transferencias del Fondo en 2020 Mes Pronóstico* Efectuadas* Enero 36,938.3 36,132.4 Febrero 34,698.6 29,596 Marzo 30,847.1 24,096.3 Abril 31,572.6 8,014.1 Mayo 30,600.7 4,141.3 Junio 32,635.5 12,964.3

* En millones de pesos.

Fuentes: Fondo Mexicano del Petróleo y Ley de Ingresos de la Federación 2020.

CLAVES

Deudas inéditas

Aumento. De acuerdo con el último informe de Pemex, correspondiente al segundo trimestre de 2020, se reporta que la deuda se ubicó en dos billones 461 mil millones de pesos. Esto significó un aumento de 24.1%, con respecto al cierre de 2019. “Es debido a la depreciación en el tipo de cambio del peso frente al dólar estadounidense, que impacta negativamente en el saldo”.

Refinanciamiento. Sergio Negrete, académico del ITESO, subraya que la deuda se infló por el tipo de cambio, pero reconoce que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha cumplido con no aumentar las obligaciones financieras. “Al menos la deuda externa no subió... se mantiene. No ha tenido más remedio que estar refinanciando constantemente la deuda. Y es la petrolera más endeudada del mundo, ahora ya con una calificación ‘basura’ desde hace unos meses. Endeudarse le será crecientemente más caro”.

Heredada. El académico agrega que López Obrador recibió Pemex con una deuda “astronómica”, acumulada por varios años, “una carga de pensiones brutal, una empresa que me atrevo a decir que está quebrada desde el año 2014. Los pasivos (incluyen pensiones y deuda) son mayores que los activos de Pemex desde 2014. Muestra que la empresa es prácticamente inviable a partir de ese año”.

Proveedores. Tras visitar la refinería “Antonio Dovalí Jaime” de Salina Cruz en julio pasado, el titular de Pemex, Octavio Romero Oropeza, reiteró que, a pesar de la crisis internacional del petróleo, en la empresa productiva del Estado se aplica un enorme esfuerzo para pagar 41 mil 66 millones de pesos a los proveedores, de los cuales 80% corresponde a los proveedores y prestadores de servicios del Sistema Nacional de Refinación.

Aunque aumentó la producción y se inyectaron recursos, Pemex perdió más de 954 mil millones de pesos entre enero de 2019 y junio de 2020. Es la peor crisis. SUN

Inyectan recursos por 78 mil millones

Durante el primer semestre del año, el Gobierno federal entregó apoyos económicos por 78 mil 563 millones de pesos a Pemex.

De éstos, 32 mil 500 millones han sido vía estímulos fiscales, correspondientes a una bolsa total de 65 mil millones que entregará el Ejecutivo al cierre de este año por dicho concepto.

En abril pasado se publicó el decreto donde se remarca que los ingresos por las ventas de hidrocarburos se han reducido considerablemente, sumado a las afectaciones económicas por los cambios del tipo geopolítico y la pandemia del COVID-19, por eso fue necesaria la entrega de estos recursos.

Los apoyos financieros, se añade, permitirán hacer frente a la caída de los precios del petróleo en los mercados internacionales de más de 70% desde diciembre de 2019 y más de 60% desde el 31 de enero de 2020.

“Por lo que se advierte la necesidad de promover beneficios adicionales para generar condiciones que permitan, en forma razonable, cumplir con los compromisos establecidos en favor de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos del país”, se añade en el documento.

Los estímulos fiscales se otorgan a quienes estén obligados a pagar el Derecho por la Utilidad Compartida (DUC).

Además de estos 32 mil 500 millones de pesos, la Federación otorgó 46 mil 63 millones para la construcción de la nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco.

Sergio Negrete, académico del Departamento de Economía, Administración y Mercadología del ITESO, señala que la refinería de Dos Bocas es un “sueño guajiro porque creen que se puede construir una refinería para 340 mil barriles de petróleos en tres años y un costo de ocho mil millones de dólares. Es irrealista el costo, el plazo y lo que se pone de meta de refinación”.

Acentúa que es improbable que este proyecto funcione en el actual sexenio, “pero esto lo habremos de comprobar hasta 2022… francamente no creo que lo logren”.

En un informe de la Empresa Productiva del Estado, se reporta que en el mismo periodo, Pemex ha entregado 341 mil 185 millones de pesos al Gobierno federal (de manera directa e indirecta). “Por cada peso que el Estado invirtió en Pemex, recibió 4.3 pesos en retorno”.

Estrategia financiera

En la estrategia financiera para el cierre de 2020 de Pemex, se destaca que el servicio de la deuda para el resto del año está debidamente programado para su pago. “Apenas el pasado 23 de julio realizamos el pago por 1.1 mil millones de dólares en amortizaciones y el pago de intereses de la deuda”, se acentúa.

Pemex continúa trabajando en tener una planeación financiera proactiva, que se anticipe a los periodos de volatilidad e incertidumbre que se le presenten a la empresa.

Para reducir el financiamiento temporal del primer semestre de 2020, derivado de la contingencia en los mercados, el objetivo del último semestre del año será la contención y reducción del déficit financiero.

La meta es lograr una mejora en el flujo de efectivo de la compañía, disminuyendo los requerimientos de liquidez y de financiamiento.

Durante el tercer y cuarto trimestres del año se concretarán las negociaciones que se tienen con las Agencias de Crédito a la Exportación. De manera complementaria, Petróleos Mexicanos implementará estrategias de financiamiento no constitutivas de deuda.

Con el apoyo de la banca de desarrollo y de la banca comercial, se puntualiza, potenciarán el programa de cadenas productivas, en apoyo a los proveedores y los contratistas para un cierre ordenado del año.

De acuerdo con las condiciones prevalecientes en los mercados, eventualmente se podría considerar la posibilidad de realizar operaciones de refinanciamiento en los mercados de capitales.

TELÓN DE FONDO

Propone nueva reforma

Andrés Manuel López Obrador afirmó que México podría modificar las reglas que rigen la industria energética y revertir la apertura a las compañías privadas para salvar a Petróleos Mexicanos (Pemex).

En un documento del 22 de julio dirigido a funcionarios gubernamentales y reguladores de energía, López Obrador subraya que no se debe descartar un cambio constitucional para alcanzar el “objetivo superior” de su administración: recuperar el control de México sobre sus industrias del petróleo y electricidad, incluida la Comisión Federal de Electricidad.

“Debemos avanzar hasta el límite permitido por el marco legal actual. Sin embargo, si para aplicar la nueva política de rescate a Pemex y la CFE necesitamos proponer una nueva reforma energética, no descartamos esa posibilidad”.

El documento es el esfuerzo más reciente de la administración para ayudar a las compañías de energía a expensas de las empresas internacionales que han invertido miles de millones desde la reforma energética de Enrique Peña Nieto de 2014. Destaca que, al principio de su mandato, López Obrador suspendió las subastas de los bloques de petróleo, mientras la Secretaría de Energía intentó introducir nuevas medidas para frenar la generación privada de energía limpia a principios de este año.

Un cambio constitucional sería una nueva partida para la administración, que hasta ahora se resiste a tal medida, a pesar de que la alianza de partidos de López Obrador tiene una mayoría en ambas Cámaras del Congreso.

Cuando López Obrador habla de cambios a la reforma energética, se refiere sobre todo a la eléctrica, por la resistencia de la iniciativa privada a la nueva política en la materia. EL INFORMADOR/Archivo

LA VOZ DEL EXPERTO

“Está muerta…”

Sergio Negrete (académico del Departamento de Economía, Administración y Mercadología del ITESO).

Aunque el Presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció por posibles cambios a la reforma energética, con el fin de cumplir el rescate tanto de Pemex como de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Sergio Negrete recuerda que desde el inicio del actual sexenio se bloquearon las reglas que operan desde 2014.

“La reforma energética está muerta. Apenas entró el Gobierno y anuló las subastas eléctricas… y las nuevas rondas petroleras. Ya frenaron lo que era la reforma energética”.

Acentúa que el Presidente ya hizo su “contrarreforma energética”. “Nunca le llamó así, pero ha retrocedido. Su sueño es un Pemex dominante, ese sí lo sigue siendo, con todo el desastre que ello conlleva... y su sueño es una Comisión Federal de Electricidad dominante”.

Indica que cuando López Obrador habla de cambios a la reforma energética, se refiere sobre todo a la eléctrica, por la resistencia de la iniciativa privada ante la nueva política en la materia. “Se han amparado, han buscado protección legal los empresarios de las energías eólicas y solar, a los que han tratado de torpedear privilegiando el carbón. Es eso lo que trae en la cabeza (el Gobierno)”.

