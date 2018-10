Pese a operativos, persiste venta de productos milagro

A Marisela casi le cuesta la vida consumir “todo tipo” de productos milagro para bajar de peso. Sufrió diarrea y vómito al probar la “semilla de Brasil” y “Demograss”. “Los encuentras en el mercado Corona o en el Facebook. Son veneno, pero con ganas”, lamenta.

Tras un recorrido por los mercados Corona y Libertad (San Juan de Dios) se constató que venden la “semilla de Brasil”, “Demograss” y “Sex-Men”, entre otros productos “milagro”, pese a que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió alertas sanitarias contra éstos, lo que significa que representan un riesgo para la salud.

También se ofertan otros que remarcan una o varias cualidades terapéuticas, preventivas, rehabilitadoras o curativas. Desde productos anunciados para quitar tumores o quistes, recuperar la potencia sexual, purificar la sangre o prevenir cáncer y diabetes, hasta otros para “reconstituir” el cerebro y los nervios. La Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Jalisco (Coprisjal) reportó que, entre 2014 y 2017, aplicó 156 aseguramientos de suplementos y cinco mil 965 verificaciones en establecimientos, aunque no ha cerrado laboratorios o lugares que procesen o comercialicen estos productos en la Entidad. Dagoberto García, comisionado de la Coprisjal, respondió que no ha sido necesario llegar a esta medida porque todos contestan a la falta y la corrigen. Por este tema han amonestado 243 lugares y multaron a 127 comercios en el periodo en mención. “No se han clausurado porque eliminan los productos, los aseguramos y los destruimos. (Algunos también) cierran su centro de distribución (tras los operativos)”.

Ante la venta de estos productos en los mercados Corona y Libertad, apuntó que es difícil identificarlos porque se confunden con medicamentos herbolarios, pero ya reforzaron la vigilancia en colaboración con Cofepris, incluso por la vía electrónica.

Por su parte, la Comisión Federal respondió vía transparencia que, desde 2011, han suspendido en todo el país la publicidad de tres mil 347 páginas de suplementos alimenticios. Se buscó a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para su postura al respecto, pero no hubo respuesta.

Destaca Jalisco… en operativos

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) respondió en una solicitud de transparencia que, entre 2010 y 2017, ha decomisado cuatro millones 598 mil 852 productos “milagro” en todo el país. Sin embargo, el número de operativos de vigilancia sanitaria ha bajado en los últimos tres años.

En 2012 hubo 23 operativos en los Estados de Veracruz, Jalisco y Estado de México; en 2013 fueron 41 en Guanajuato, Guerrero, Distrito Federal, Jalisco, Estado de México, Puebla, Chiapas, Oaxaca y Nuevo León. Y en 2014, 26 operativos en Estado de México, Distrito Federal, Morelos, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Guanajuato y Baja California.

En 2015, fueron seis operativos en Jalisco, Coahuila, Sinaloa, Nuevo León y Distrito Federal. Durante 2016, tres operativos en Ciudad de México, Veracruz y Jalisco. Y en 2017, nueve operativos en Tijuana, Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León. En todos los años, la autoridad federal ha tomado en cuenta a Jalisco para aplicar estos dispositivos contra estos productos.

En Jalisco, personal de la Cofepris dijo que realizó visitas de inspección sanitaria en cinco empresas jaliscienses; sin embargo, no detalló cuáles fueron los resultados de esas revisiones.

En el Mercado Libertad también se venden productos para conquistar personas o separar parejas. Autoridades advierten de riesgos a la salud. EL INFORMADOR/E. Barrera

Ofertan semilla prohibida para “bajar” ocho kilos en un mes

“Pásele, aquí tenemos el remedio para todo mal”, dice un hombre en el mercado Libertad a los curiosos que se acercan a preguntar sobre lo que vende. En su local combina productos “milagro” con remedios herbolarios para bajar de peso y hasta lociones que sirven “para amarrar el amor”, “separar parejas” o “lograr que la persona que amas caiga ante ti como un cordero”.

Los pasillos 2 y 3 de la planta baja están repletos de hierbas y productos “milagro”. En el primer piso también hay suplementos deportivos. Muchos se venden hasta en bolsas de plástico.

“Con la ‘semilla de Brasil’ bajas rápido de peso. En un mes bajas hasta ocho kilos. Los primeros tres días te suelta el estómago y te sientes mal, pero eso significa que te está purificando el cuerpo”, aseveró una vendedora.

Con la ‘semilla de Brasil’ bajas rápido de peso. Los primeros tres días te suelta el estómago y te sientes mal, pero eso significa que te está purificando el cuerpo.

Vendedora del Mercado Libertad.

La mujer se mueve el pantalón para mostrar que ella ha bajado varias tallas al consumir el producto. “Te tienes que tomar poquito, porque sí es muy fuerte. Actúa directo sobre la grasa, después de la primera semana empiezas a ver los resultados, son seguros”.

El producto no cuenta con autorizaciones sanitarias y tiene la leyenda de “su consumo es seguridad de quien lo consume y lo recomienda”.

En otros locales de “San Juan de Dios” también venden fórmulas para perder peso o recuperar la “potencia”, como “Sex-Men”, otro producto prohibido por la autoridad.

“Una amiga me dijo que aquí encontraba lo que necesitaba, yo quiero prevenir la diabetes. La verdad no he ido al médico porque a lo mejor aquí es más barato”, señaló la señora María Luisa, quien preguntó por suplementos en el mercado.

Entre los productos que se ofertan sin aval en este espacio y en la planta alta del mercado Corona están otros que prometen prevenir diabetes y cáncer, quitar tumores, purificar sangre, quitar quistes o reconstituir el cerebro y los nervios.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió en junio de 2016 una alerta contra la “semilla de Brasil” porque no se pudo comprobar la seguridad en su consumo y porque algunos de sus ingredientes contenían toxicidad cardíaca. “Dichos productos contravienen lo establecido en la ley, sus reglamentos y normas, ya que la población puede crearse un juicio erróneo del producto al obtener beneficios inexistentes poniendo en riesgo su salud”.

En ese sentido, la Cofepris subrayó en otra alerta sanitaria lanzada el 11 de julio de 2017 que se desconocía si “Demograss” era fabricado bajo buenas prácticas. “Los productos mencionados no cuentan con Registro Sanitario emitido por la Comisión por lo tanto, no tienen estudios que garanticen su consumo, contraindicaciones, seguridad, calidad y eficacia de uso”.

El 29 de diciembre de 2015, la Cofepris lanzó otra alerta contra “productos supuestamente alimenticios para incrementar la potencia sexual”, entre los cuales se encuentra “Sex-Men”, que se comercializa en “San Juan de Dios” y el Mercado Corona.

Termina en quirófano por intentar reducir de peso

“Estoy pagando con mi salud por consumir productos ‘milagro’”, lamenta Marisela, una tapatía que eligió ese seudónimo para contar el calvario que vivió a causa del uso continuo de suplementos para bajar de peso.

La mujer de 59 años cuenta que, a sus 17, empezó a consumir pastillas para adelgazar hasta llegar a pesar 50 kilos. Tuvo anorexia y, por recomendación médica, aumentó a 60 kilos. Así se mantuvo hasta que cumplió 29 años.

Señala que después de su primer embarazo subió 24 kilos y no pudo perder lo ganado, pese a que probó pastillas, gotas y todo tipo de productos. A los 52 años recuerda que su organismo ya no aguantó. “Tuve problemas del intestino por lo que consumí, se descompensó porque tenía mucha diarrea. Me salió un absceso, me cortaron el intestino delgado, estuve desahuciada… fueron siete operaciones y casi tres años de hospital”.

Tras su recuperación, ahora pesa 133 kilos y es candidata a una cirugía de manga gástrica. “Y todo por causa de los productos, quisiera gritarlo, pero la juventud ahorita no lo entiende, estas son las consecuencias”.

Aunque los productos sí reducían su apetito, alteraban todo su sistema nervioso. “Te ponen de malas, da taquicardia, produce sed, te reseca la boca. Piensas que te están quitando la grasa, pero quedas mal del estómago muchos días. Así empecé con mi problema del intestino”.

La tapatía asevera tras su experiencia que es muy riesgoso tomar los productos milagro, incluso éstos deberían ser retirados del mercado. “Esto se descontrola porque además los encuentras bien fácil en Facebook. Que pidieran receta como con otros medicamentos porque sí es muy peligroso y no se nota una regulación”.

En los mercados Corona y Libertad, incluso en redes sociales, se pueden encontrar estos productos “milagro” que representan un riesgo para la salud. EL INFORMADOR/E. Barrera

LA VOZ DEL EXPERTO

“Daño a largo plazo”

Juan Manuel Viveros Paredes (profesor del Departamento del laboratorio de investigación y desarrollo farmacéutico del CUCEI)

Juan Manuel Viveros Paredes resalta que la mayoría de los productos “milagro” ofrece resultados en poco tiempo, pero causan daños a largo plazo.

Por ejemplo, los suplementos para bajar de peso promueven la liberación de ácidos grasos responsables del crecimiento adiposo, que se conocen tradicionalmente como lonjas. “Muchos están asociados a moléculas conocidas como ergogénicos presentes en brebajes como té o café. Cuando estamos consumiendo este tipo de sustancias se va a generar la liberación de un órgano o tejido específico como tejido graso, las moléculas almacenadas allí o en el músculo se liberan aminoácidos, transformados en más grasa o ácidos grasos”.

Por esa razón se baja de peso, pero el problema está en que los principales sustratos que se van a oxidar son la proteína de músculo, triglicéridos del tejido adiposo y estos tienen que llegar principalmente al hígado o al corazón. “Y el hígado graso va generando una disfunción o daño paulatino de las funciones hepáticas, vamos a desarrollar cuadros de disfunción hepática crónica. Si tenemos el hígado deficiente, hacemos más vulnerable a nuestro cuerpo para que no haga funciones de transformación de glucosa a glucógeno o ácidos grasos a triglicéridos. Si vamos generando una disfunción hepática nuestro sistema biológico tarde o temprano va a colapsar”.

Subraya que si los ácidos grasos no son oxidados, llegan normalmente al corazón, se acumulan y generan un colapso celular. “Por eso comienzas a tener un ritmo cardíaco deficiente. Muchos de los productos ‘milagro’ hacen que bajes de peso, pero a mediano y largo plazos comenzarás a presentar daño hepático, cardiopatías y más tarde daño renal. Esas son las principales consecuencias”. Afirma que su consumo no es recomendable porque no se tiene un sistema biológico adaptado a la oxidación de todos los sustratos de los que se promueve su liberación de tejido específico a la sangre. Además de que incluye la carga genética del paciente y el estado de salud de sus órganos.

La gente no denuncia: Coprisjal

La Fiscalía de Jalisco contesta que no se tienen denuncias contra vendedores de productos “milagro” en la Entidad.

Por su parte, Dagoberto García, de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Jalisco (Coprisjal), indica que no han recibido reportes al respecto ni tampoco hay registros en hospitales sobre el tema. “No tuvimos ninguna situación que se presentara, mucho tiene que ver con la idiosincrasia del paciente. Tenemos otro programa que se llama reacciones adversas a medicamentos, a través del cual nosotros detectamos si hubiera alguna reacción”.

Comenta que trabajan a través de un programa de vigilancia regular, además de que aseguran los productos que manda la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) a través de sus alertas sanitarias. “En 2016 aseguramos cuatro marcas y en 2017 ocho. Se da la alerta sanitaria a nivel federal y nosotros hacemos el retiro de esas muestras”.

Acentúa que lamentablemente la gente no denuncia. “Si no hay denuncia, la hacemos a través del programa para evitar un daño a la población. Cuando encontramos un producto que no tiene registro sanitario lo que hacemos es el aseguramiento”.

Recuerda que todos los medicamentos herbolarios requieren un registro sanitario y una clave alfanumérica. Los suplementos alimenticios, por su parte, no requieren mostrar estas dos características. “Sin embargo, no deben contener elementos que por sí solos pudieran ser rehabilitantes, terapéuticos o curativos. Cuando alguien de los consumidores observa en alguno de estos productos o comerciales que exaltan este tipo de situación deben revisar que tengan un registro”.

Indica que los productos “milagro” “pueden provocar alteraciones a nivel sistémico, primero gastrointestinal, náuseas, vómito, diarrea… o reacciones cardiovasculares, como el aumento de la frecuencia cardíaca o presión arterial”.

Agrega que la piel puede sufrir alergias o urticarias, pero las lesiones más importantes están enfocadas en insuficiencias hepáticas o renales. “No tenemos reportado en este momento alguna situación en ese sentido, pero sí las pudiera haber. Que la población tenga mucho cuidado”.

Piden más control en los consultorios

Alan Sosa Ruiz pide más control en los consultorios que recetan productos para bajar de peso, ya que su madre y sus tías tuvieron problemas de salud tras consumir un producto recetado en un espacio ubicado en la zona de Cruz del Sur.

“Un doctor que se apellida Kurt les dio medicamentos y bajaron de peso, pero se empezaron a sentir con mareos. Una tía tuvo que ir al hospital y comprobamos que les daba anfetaminas”.

Explica que descubrieron que uno de los medicamentos se llama “Redotex”, cuya venta está prohibida. “Mi mamá hacía sus actividades con normalidad y en el transcurso que consumió eso se empezó a apagar. De estar muy entera ya no se podía levantar”.

Sosa Ruiz le sugirió denunciar, pero la mujer no quiso. “Estuvo en riesgo su vida, pero es decisión de ella reportar. Lo mejor es no dejarse engañar por soluciones milagrosas, que la gente busque ayuda antes de que pase algo peor”.

Las consecuencias más graves del consumo de productos no regulados se presentan como insuficiencias hepáticas o renales. EL INFORMADOR/Archivo

TELÓN DE FONDO

Reportan muerte

En julio de 2017 falleció una mujer de Monterrey, Nuevo León, por tomar pastillas para adelgazar durante un mes. La joven de 24 años tuvo un paro respiratorio derivado de complicaciones por consumir un producto denominado “Avitia Cobrax”, supuestamente hecho a partir de ingredientes naturales.

Juan Manuel Cavazos Balderas, secretario de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, propuso el año pasado reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor para aumentar las multas a fabricantes de productos “milagro”. Resaltó que se venden a través de publicidad engañosa y abusiva sin control sanitario, lo que implica un alto riesgo para la salud de los consumidores, incluso la muerte.

La iniciativa proponía modificar los Artículos 128, 128 Bis y 133 de la ley para triplicar y cuadriplicar las sanciones económicas a fabricantes de estos productos; es decir, que los montos previstos en el Artículo 128, pasarían de 702 pesos a dos mil 808 pesos, y de dos millones 745 mil 903 pesos a 10 millones 983 mil 612 pesos.

Alertas

Identifique aquí todas las alertas sanitarias de productos prohibidos

Sigue: #DebateInformador

¿Deben incrementar las sanciones contra los comerciantes de productos “milagro”?

Participa en Twitter en el debate del día @informador