Pese a déficit de médicos, IMSS no cubre plazas autorizadas en 2019

Jorge Daniel Ocampo relata que desde el año pasado no hay personal para operar la máquina con la que le realizan estudios médicos a su abuela, quien padece demencia senil.

“Cuando asistimos al hospital resulta que no está el especialista encargado del aparato o éste se encuentra descompuesto… y le tienen que agendar los estudios para dos meses después”.

Esto ocurre en la Clínica 89 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Guadalajara.

Pese a que el IMSS reconoce que le faltan médicos, también refiere por Transparencia que no se cubrieron todas las plazas autorizadas para el ejercicio 2019. El último corte confirma que están vacantes tres mil 758 espacios con categoría de “médico familiar y médico no familiar”, adscritos a las unidades médicas.

Se autorizaron 60 mil 276 plazas, pero solamente se ocuparon 56 mil 518.

A nivel nacional, el Instituto registra 59.4 millones de derechohabientes adscritos a las unidades de medicina familiar. Esta cifra engloba todas las áreas de responsabilidad, desde Urgencias hasta Especialidades.

En Jalisco avalaron cuatro mil 673 espacios, pero faltó que se ocuparan 79. Los cuatro mil 594 profesionistas trabajan en 124 unidades médicas adscritas en el Estado, que suma 4.9 millones de derechohabientes.

La Unidad de Personal del IMSS subraya que las áreas médicas con más plazas en la Entidad son Medicina Familiar con Consultorio (1,271), Urgencias (569), Anestesiología (398), Ginecología y Obstetricia (322), Pediatría (244) y Medicina Interna (221). Mientras que los campos con más vacantes fueron Urgencias (15), Medicina Familiar (14) y Radiodiagnóstico (12).

El director general, Zoé Robledo, informó en octubre pasado que el IMSS operaba con un déficit de 94 mil 516 médicos. La meta para la actual administración es aumentar la cobertura para dar un mejor servicio.

La tercera parte de centros de salud en Jalisco apenas tiene un médico

Una centena de unidades médicas sólo dispone de un galeno para la atención del primer nivel

Hace un mes, Alfonsina Gutiérrez acudió al centro de salud San Sebastián El Grande, localizado en el Municipio de Tlaquepaque, el cual es competencia del Organismo Público Descentralizado (OPD) Servicios de Salud Jalisco. Dice que solamente dieron pocas fichas y no alcanzó a ser recibida, por lo que se trasladó a un consultorio privado adjunto a una farmacia. Pese a que tiene seguridad social, considera que en el IMSS la atención es muy tardada.

Otros usuarios se quejaron porque solamente dan consulta a cinco personas diariamente.

Vía Transparencia, el OPD Servicios de Salud Jalisco reporta que este espacio solamente cuenta con un médico general, una situación que se replica en otros municipios del Estado.

De los 311 centros de salud para la atención de primer nivel distribuidos en las 13 Regiones de Jalisco, 100 apenas tienen un doctor asignado para dar atención; es decir, una tercera parte presenta la característica.

La Región I de Colotlán es la que tiene más espacios así. De los 24 centros de salud en esta zona, 16 operan con un médico general, cuyas plazas son pagadas con recursos federales. Estos núcleos médicos están ubicados en localidades como Nueva Colonia, Popotita y San Sebastián de Teponahuastlán, en Mezquitic; así como en Mesa del Tirador y Tuxpan de Bolaños, en Bolaños.

La Región de Tamazula también registra más de la mitad de lugares con un único médico adscrito. De 15 centros de salud, ocho presentan esta característica. Algunos están en La Loma, Manzanilla de la Paz, Jilotlán de los Dolores y Vista Hermosa.

En la Región Centro, conformada por Guadalajara, Zapopan, Tonalá y Tlaquepaque, hay 25 espacios con esta particularidad, pero en total suman 131 centros de salud.

Los 106 centros restantes dan atención con más de dos doctores, según información actualizada al 15 de enero pasado. La única región hospitalaria sin esta característica es Guadalajara, donde sus 24 espacios tienen más de dos médicos para recibir a los pacientes.

Debido a la falta de personal, algunos espacios con un sólo médico tienen saturación en consultas. Por ejemplo, en el centro de salud de la Venta del Astillero, en Zapopan, contestan que dan citas para una semana después de la solicitud porque la agenda está llena.

Servicios de Salud Jalisco informa que dos mil 907 médicos conforman la plantilla estatal, incluidos los que laboran en hospitales generales, regionales y comunitarios. De esas plazas, 233 son de origen estatal, 135 mixtas y dos mil 539 federales. El organismo acentúa que tenía 78 lugares vacantes para médicos especialistas.

Para hablar al respecto, este medio solicitó entrevista con directivos, pero no hubo respuesta.

El Estado, por debajo de la media nacional

Jalisco está por debajo del promedio nacional respecto al número de médicos generales y especialistas por cada mil habitantes, según un diagnóstico realizado por la Secretaría de Salud Federal.

El análisis arroja que en 2018, el promedio nacional era de 1.27 médicos del ámbito referido por cada mil habitantes. Sin embargo, en la Entidad se registró una media de 1.18. En 2005, cuando el promedio del país era de 0.65 doctores por cada mil habitantes, el Estado estaba por arriba, con 0.75 doctores.

La Ciudad de México fue la mejor ubicada, con 2.05 galenos por cada mil habitantes. Mientras que Baja California tiene el peor lugar, con una media de 0.85.

La Secretaría de Salud reporta que en 2018 tenía 86 mil 807 médicos generales y especialistas.

Por otro lado, una evaluación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) revela que en médicos especialistas, el promedio nacional era de 0.71 por cada mil habitantes, pero más de la mitad de las Entidades del país se encontraba por debajo. Por ejemplo, la Ciudad de México concentraba casi cinco veces la cantidad de especialistas en relación con Chiapas.

El estudio “Derecho a la Salud 2018” refiere que en el caso particular de los médicos especialistas, su concentración en el sector privado es de poco más de 44%, una cifra similar a la suma de la Secretaría de Salud y del IMSS, que es de 45.6 por ciento.

“Este fenómeno podría contribuir para explicar la saturación de ambas instituciones para brindar consultas de especialidad y, como resultado de esto, elevar el tiempo de espera para que los pacientes sean atendidos en el segundo nivel”.

Unidades regionales son las más afectadas

Durante 2019, el IMSS autorizó cuatro mil 673 plazas para Jalisco, pero solamente se ocuparon cuatro mil 594, por lo que 79 lugares quedaron vacantes.

Los centros de salud que se quedaron sin las plazas para Urgencias fueron regionales: Hospital General de Medicina Familiar 15 en Tamazula, Hospital General de Medicina Familiar 28 en Casimiro Castillo, Hospital General 21 de Tepatitlán, Hospital General 20 en Autlán de Navarro, Hospital General 26 de Tala, Hospital General 42 de Puerto Vallarta, Hospital General 6 de Ocotlán, Hospital General 9 de Ciudad Guzmán, Hospital General 7 de Lagos de Moreno, Unidad de Medicina Familiar con Hospitalización 22 de Atotonilco el Alto, Unidad de Medicina Familiar de Arandas y Unidad de Medicina Familiar en Cocula.

En el caso del déficit de médicos familiares, tres hospitales de Guadalajara se quedaron sin ese número de espacios: Unidad de Medicina Familiar 1, Unidad de Medicina Familiar 34 y Unidad de Medicina Familiar 91. Otras sedes afectadas se ubican en Ocotlán, Atotonilco El Alto, Lagos de Moreno, Ameca, La Barca y Encarnación de Díaz.

En Jalisco hay cuatro millones 905 mil 168 derechohabientes del Seguro Social, de los cuales, cuatro millones 424 mil 742 están adscritos a los consultorios médicos.

Plazas del IMSS adscritas a las unidades médicas en 2019

Autorizadas 60,276

Ocupadas 56,518

Vacantes 3,758

Plantilla de médicos en la Secretaría

de Salud en Jalisco

Total: 2,907

Presupuesto

Gasto en salarios de médicos generales y especialistas de la Secretaría de Salud en Jalisco

Recurso 2019

Ramo 33 3,476’208,137

Estatal 680’711,844

Seguro Popular 604’783,364

Desconoce la fecha de su operación

Rebeca cuenta que, a principios de enero de este año, comenzó a sentir un fuerte dolor en el abdomen. Tras varias citas en las clínicas 52 y 14 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Guadalajara, le diagnosticaron que debían operarla de urgencia de la vesícula. Sin embargo, está por cumplirse un mes y todavía no sabe cuándo ni en dónde le realizarán la cirugía. La mujer apenas tiene 26 años. “Realmente me preocupa porque estoy viendo a personas mayores, acostadas en las sillas porque no hay espacio. Y eso te parte el alma. Un señor duró un día y medio esperando cama. Nuestros hospitales, y clínicas, están rebasados”.

Dice que otro problema es que los dolores le dificultan su trabajo, ya que es cajera de una tienda departamental y todo el día tiene que estar parada. Y debido a que la van a operar no le quieren dar incapacidad. Por ese motivo le urge que la canalicen.

“El malestar no me deja hacer cosas, pero tampoco puedo faltar al trabajo. El medicamento me calma, pero no al 100%. Voy a estar a la espera de saber la fecha, ya vi a cuatro especialistas, pero todavía ninguno me dice quién me va a atender”.

“Las pruebas están mal hechas”

Mario Velázquez, egresado de la Universidad de Guadalajara, aplicó el Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas en septiembre de 2019, con el objetivo de ingresar a la especialidad de Cirugía General. A nivel nacional se ofertaron 889 plazas para ese rubro.

Aunque se preparó durante un año para el ejercicio, considera que los exámenes no eran de buena calidad.

“Las pruebas están mal hechas, mal redactadas, con faltas de ortografía… Y se repetían las respuestas. Hay un grupo de médicos que habla de demandar porque llegas con preparación y te saca de onda que sea así”. Remarca que, por ejemplo, uno de los incisos que más lo desconcertaron era una pregunta sobre el nivel de radiación que emite una consola de videojuegos.

Otra complicación es el registro en línea, ya que se satura muy rápido. Cuenta que el proceso inicia a las 10 de la mañana, pero él alcanzó a inscribirse hasta las 17:00 horas.

“La sede del examen me tocó hasta Puebla, mi cuarta opción, así que tuve que pagar tres mil pesos por la prueba y luego trasladarme para allá. Pagué hospedaje, comidas… es frustrante”.

Pese a la experiencia, el joven volverá a aplicar el examen para el siguiente año, ya que su objetivo es hacer la especialidad y la subespecialidad en el IMSS. “Quiero aplicar allí porque los años en que estás haciendo la residencia te los toman de antigüedad. Mi especialidad dura ocho años y sales contratado como médico suplente”.

Remarca que ya recibió ofertas de trabajo de instituciones privadas, pero prefiere esperar. “Ojalá que mejoren la transparencia para saber quiénes diseñan el examen. Además, falta que abran más plazas porque no se está cubriendo la demanda de médicos que necesitamos en México”.

EL DATO

Recomendación

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomienda 3.4 médicos por cada mil habitantes.

México registra 1.2 por cada mil habitantes, según Zoé Robledo, titular del IMSS.



ENARM

Aceptan a uno de cada cuatro para especialidades

En el Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM) 2019 seleccionaron a nueve mil 480 aspirantes para 27 especialidades, de un total de 41 mil 130 sustentantes en la categoría de mexicanos; es decir, que uno de cada cuatro solicitantes que presentaron la prueba fueron admitidos. En comparación con 2018, el año pasado aumentaron mil 147 los lugares para médicos.

En plazas para médicos extranjeros aplicaron mil 316 y seleccionaron a 191.



TESTIMONIO

Padecen por la falta de especialistas

Un usuario del Hospital Regional 45 del IMSS de Guadalajara, quien prefirió omitir su nombre, asegura que en el sitio solamente hay una reumatóloga, la cual no se da abasto con todos los derechohabientes.

Además, señala que hacen falta ortopedistas. También que los equipos son viejos y fallan con frecuencia. Esto, dice, genera que muchos usuarios tarden meses en ser atendidos.

Otro asegurado que padece la falta de especialistas es Oliver Aguirre. El hombre cuenta que su padre murió porque no alcanzó a recibir la atención médica adecuada.

Recuerda que tras varias molestias y la cancelación de citas en el IMSS de San Luis Potosí, decidió llevar a su papá a un hospital de Querétaro, donde le detectaron cáncer en el hígado.

En junio de 2019 decidieron seguir su tratamiento en la Clínica 49 del Seguro Social en ese Estado. “Pero solamente le daban omeprazol… por cinco días no nos recibió ningún oncólogo. Después le dieron un pase directo a la Clínica 2. Estuvo varios días en Urgencias, pero pasaron semanas para que lo viera un especialista”.

Explica que en la revisión le dijeron que el cáncer era terminal, por lo que no recibió ninguna atención, además de que hubo una mala canalización. “Están muy saturados”.



