Pese a crisis de agua, pocas sanciones por ordeña

Fausto López circulaba por el camino a Matatlán, en Tonalá, cuando se percató de que sobre la privada del Olmo, en Huertas de San Gaspar, unas personas construían una toma clandestina de agua.

A pesar de que reportó el caso a una cuadrilla del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), jamás se enteró de que intervinieran.

Explicó que la toma se utilizaba para abastecer un vivero.

“Rompieron el asfalto. Tenían a un lado una cisterna y se conectaron a la tubería del SIAPA sin ningún problema”.

De acuerdo con datos otorgados vía Transparencia por el SIAPA, entre 2015 y 2021 se detectaron dos mil 213 tomas clandestinas que ya fueron canceladas “para evitar un mayor desperdicio o mal uso de este líquido”.

Pese a esto, en el mismo periodo se aplicaron sólo 49 sanciones contra los “ordeñadores”; es decir, en sólo dos de cada 100 casos se procedió en contra de los responsables.

En el documento se reporta que la mayoría fue encontrada en la vía pública: camellones, parques públicos o en zonas que no están en el padrón, “mismas que no son susceptibles para la aplicación de multas o sanciones”. De allí se conectan para llevar agua a las casas o los negocios.

Para concretar alguna responsabilidad, se agrega, es necesario que la toma se encuentre en algún domicilio o conectada a un predio privado. Este último supuesto aplicaría en el caso denunciado por el señor Fausto López, ya que las personas que realizaron la conexión ilegal contaban con sistemas para captar el agua al interior de sus predios.

Se solicitó entrevista con el organismo para hablar sobre este tema y también se pidió información sobre las acciones para combatir el problema, pero al cierre de esta edición no se dio respuesta.

Según la información otorgada por Transparencia, las multas aplicadas en los últimos años por estas irregularidades ascienden a 934 mil 223 pesos. La más alta corresponde a una cuenta habitacional ubicada en Guadalajara, a la cual sancionaron con 241 mil 974 pesos durante este año.

La crisis en la presa Calderón detonó tandeos en la metrópoli. Afectados piden al SIAPA incrementar el apoyo de pipas. ESPECIAL

En siete años, sólo 12 denuncias penales por tomas clandestinas

Aunque entre los años 2015 y 2021 se han detectado dos mil 213 tomas clandestinas de agua potable en la metrópoli, el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) ha presentado sólo 12 denuncias penales relacionadas con este tipo de irregularidades, de las cuales 11 son de uso comercial y solamente una de uso doméstico.

Según información otorgada vía Transparencia por el organismo, 10 denuncias se presentaron en 2019, una el año pasado y una más en el actual.

“Las 12 denuncias que se tienen registradas obran bajo el delito de robo equiparado. Estas denuncias se presentaron contra quien resulte responsable o el apoderado legal de la empresa o la persona física propietaria del predio donde se haya instalado la toma clandestina”.

Se solicitó conocer más detalles sobre los casos denunciados, pero en el documento de respuesta, el SIAPA destaca que no puede dar mayor información debido a que las carpetas de investigación se encuentran en la etapa de integración, “por lo que no es posible brindar tal información”.

Con relación a si hay servidores públicos del organismo involucrados en estas conexiones ilegales, procedimientos administrativos en contra de éstos o sanciones, el Órgano Interno de Control se centró solamente en los casos que podrían derivar en una denuncia penal ante la Fiscalía.

Se reporta que se hizo una revisión de los archivos físicos y electrónicos existentes desde el 19 de julio de 2017 hasta marzo de 2021: “No se advierte la existencia de algún procedimiento de investigación administrativa o de responsabilidad administrativa que hubiera dado origen a la presentación de una denuncia penal por la participación de algún servidor público de este organismo, en relación a las tomas clandestinas”.

En otra respuesta a una solicitud de información pública realizada en 2019, el organismo reportó varias quejas por parte de ciudadanos en las que se señalaba la presunta participación de empleados del sistema en estos procedimientos. Una de éstas fue presentada ese año en contra de la Cuadrilla 821, aunque el procedimiento se encontraba en proceso de investigación.

Reconexiones

El SIAPA reportó que, entre 2015 y 2021, se han detectado 226 reconexiones ilegales de tomas de agua.

Las multas ascienden a 456 mil 983 pesos.

TOMAS CLANDESTINAS

Detectadas y canceladas

642 en 2015.

341 en 2016.

345 en 2017.

270 en 2018.

280 en 2019.

213 en 2020.

122 en 2021.

2 mil 213 en total.

Sanciones

28 en Guadalajara.

12 en Zapopan.

6 en Tlaquepaque.

3 en Tonalá.

49 cuentas en total (habitacional y comercial).

Multas

665 mil 288.97 a usuarios de Guadalajara.

170 mil 336.35 a usuarios de Zapopan.

52 mil 297.94 a usuarios de Tlaquepaque.

46 mil 300 a usuarios de Tonalá.

934 mil 223.26 en total.

Fuente: SIAPA.

SABER MÁS

Baja incorporación de usuarios

El año pasado, el SIAPA dio de alta a 12 mil 767 nuevas cuentas de usuarios.

Es el menor crecimiento de los últimos cinco años en este indicador.

En total, suman un millón 236 mil 389 usuarios en la ciudad.

A pesar del robo de agua por parte de propietarios de casas o negocios, hay pocas denuncias del SIAPA ante la Fiscalía General. EL INFORMADOR/Archivo

“Ni siquiera estaba bien enterrada la conexión”

En menos de un año, vecinos de la Colonia Huertas de San Gaspar han detectado al menos dos tomas clandestinas conectadas a la red del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).

Fausto López, quien habita en este sector, comentó que las tomas abastecían a un vivero que se ubica en ese punto.

“Esa toma se la aventaron un sábado a las 16:00 horas. Yo circulaba por camino a Matatlán, vi una unidad del SIAPA, no recuerdo el número. Les hice mención y quedaron de verificar el reporte... pero no hicieron nada”.

Puntualizó que las personas que realizaron esta conexión rompieron el asfalto e instalaron una cisterna al interior del negocio. “Tenían un sistema. Se veía hasta la manguera por fuera... ni siquiera estaba bien enterrada la conexión ilegal que hicieron en la zona”.

La primera toma se detectó hace medio año, luego de que vecinos de la zona observaron una fuga de agua provocada por la conexión ilegal, por lo que se hizo del conocimiento del personal del organismo.

López señaló que se trata de una omisión por parte de la autoridad, “porque están obligados como servidores públicos a atender a los ciudadanos. Por otra parte, nosotros que sí pagamos el suministro del agua potable, además de que carecemos del mismo, no es posible que estén realizando tomas clandestinas sin pagar el derecho al agua que están utilizando”.

Indicó que esto agudiza los problemas de desabasto que se presentan en la zona.

Por ejemplo, en el fraccionamiento Puertas de San Gaspar, donde habita, solamente hay agua potable en la planta baja. En ese punto hay un promedio de 150 viviendas.

“Todos tienen agua en la planta baja de las casas, en las cocheras, por eso la gente compra mangueras para poder llenar los tambos o las cubetas con agua, porque no sube al piso donde están los tinacos”.

Contó que tienen agua 10 días al mes, mientras los otros 20 días se quedan sin el servicio.

“Ya sea temporada de lluvias o la temporada que sea, siempre pasa este problema en esta zona de Tonalá”.

Lo anterior se agravó en este año debido al desabasto de agua que se presenta en la metrópoli. Mientras a ellos les llega menos agua, hay algunas colonias a la redonda en donde los vecinos tienen que comprar las pipas.

GUÍA

Se mantienen los tandeos

Pese al operativo desarrollado por el Gobierno estatal para combatir el presunto robo de agua en algunas zonas agrícolas del Estado, y que el Acuaférico comenzará a operar a partir de este 12 de mayo, los cortes de agua se mantendrán en 149 colonias de los municipios metropolitanos.

Esta semana, el Gobierno estatal informó que además del Acuaférico, el avance de la planta potabilizadora de Miravalle, la rehabilitación de un pozo en Zapopan, así como el sistema de bombeo en Loma Dorada, permitirán regularizar el abasto en algunas colonias.

De acuerdo con el plan del suministro rotatorio de agua, los sectores que mantendrán afectaciones por los cortes de agua corresponden a Guadalajara y Zapopan.

La información relacionada a estos tandeos se puede consultar en https://www.siapa.gob.mx/suministro.

En el portal, el organismo destaca que están trabajando para disminuir la afectación a los usuarios.

“Te pedimos que hagas un uso responsable del agua y sigue las recomendaciones: no riegues tus plantas o jardín de día ni diario, no uses agua para fiestas o entretenimiento, revisa que no tengas fugas en tu casa, procura bañarte en menos de cinco minutos, no lavar tu carro y aplica menos cargas completas cuando laves ropa”.

Se puntualiza que la presa Calderón, que abastece el Norte y el Norponiente del Área Metropolitana de Guadalajara, se quedó sin agua debido a dos razones: en el 2020, las lluvias en la cuenca no fueron suficientes para abastecerse por completo y no alcanzó los niveles óptimos y, derivado de la pandemia por el COVID-19, los patrones de consumo de agua en los hogares se modificaron, aumentando hasta 11% en promedio.

Aumenta consumo

El gasto promedio de agua por habitante registró un récord durante 2020, año en el que comenzó la pandemia por el nuevo coronavirus. El SIAPA documentó 212 litros diarios por habitante (en otras anualidades era de 209); es decir, que cada ciudadano gastó 11 garrafones de 20 litros al día.

Nunca se había documentado ese consumo, con picos de hasta 221 litros por poblador, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que el uso óptimo por persona es de 100 litros al día.

El alto gasto continúa y coincide con una etapa crítica en la presa Calderón, que abastece a colonias de la zona Nororiente. Por esa situación, el SIAPA anunció que durante el estiaje aplicará cortes de agua durante algunas horas del día en 213 colonias.

El Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua opina que la solución del abasto para la ciudad es la infiltración y recarga de acuíferos, así como la captación y aprovechamiento del agua de lluvia.

Manifestaciones. La falta de agua aumentó las quejas de vecinos en la ciudad. EL INFORMADOR/G. Gallo

TELÓN DE FONDO

Aplican acciones contra el robo

En marzo pasado, el Gobierno de Jalisco implementó un operativo contra el robo de agua que afectaba el abasto a la metrópoli. Pese a que se clausuraron 10 tomas presuntamente clandestinas, posteriormente se reconectaron seis debido a que tenían concesión de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Las acciones se realizaron en el corredor agrícola de Ocotlán, Poncitlán y hasta la conexión del canal de Atequiza.

Tras el operativo, productores afectados señalaron que elementos de la Policía estatal dañaron los equipos ubicados en los cuartos de control de las bombas.

El Gobierno estatal negó afectaciones e insistió en que esas tomas eran irregulares, debido a que se extraía agua de más y por ello deberían ser sancionados. “Desconectamos equipos de bombeo y restituiremos su conexión en el momento en el que se compruebe la concesión y el control de los volúmenes. Se acabó la ley de la selva”.

Alfredo García, productor de trigo y maíz de Zapotlán del Rey, alertó que esta intervención ponía en riesgo las parcelas cultivadas. “Porque es una etapa crítica del cultivo. El grano no va a polinizar”.

Las autoridades estatales no han brindado más información sobre las sanciones que finalmente se aplicaron a los concesionarios que estaban tomando más agua de la permitida o cuál es el avance de esos procesos.

