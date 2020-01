Pese a Insabi, reciben tres mil denuncias por cobro de servicios y mala atención

El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) pretende que los servicios médicos de los hospitales públicos sean gratuitos, pero hasta el momento se han recibido tres mil denuncias telefónicas por presuntos actos de cobros, así como quejas por negligencias médicas.

Así lo confirmó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Federación, quien recordó que las secretarías de Salud y de la Función Pública han puesto a disposición de la población los números 80076-78527 y 80011-28700 para denunciar anomalías.

“En estos números hemos tenido distintos tipos de llamadas, hasta el momento tres millares acumuladas (este mes). Es importante que la gente sepa que estos dos números son sólo para denuncias de negligencias, cobros de servicios o intentos”.

El funcionario recordó que los números no son para canalizar a los pacientes a consulta, “se les da información, pero si usáramos el número para toda inquietud, se saturaría”.

Mientras el Gobierno federal afirmó que la gratuidad se debe aplicar en los niveles uno y dos, sería hasta diciembre próximo cuando se ampliaría a las áreas de especialidad. Sin embargo, expertos señalaron que es imposible, ya que se requieren 350 mil millones de pesos adicionales en cada año, por lo menos.

Familias de Jalisco, Ciudad de México, Veracruz, Michoacán, Guerrero, Baja California y Oaxaca, entre otros Estados, reclaman una cobertura total en las medicinas para niños con cáncer. EFE/M. Guzmán

Suman 21 Estados a favor del Insabi; panistas y Alfaro insisten en su plan

El director del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Ferrer, aseguró que los gobernadores que decidan no adherirse al programa tendrán sus recursos federales y continuarán manejando sus sistemas de salud.

“Ellos siguen manejando su sistema de salud estatal como lo hacen hasta hoy… y recibirán los recursos que otorga el Gobierno federal a través del Insabi, del Ramo 33, del Ramo 28 y del Ramo 12, así como del programa especial que se llama U013, dirigido a todos los centros de salud, que es el primer nivel de atención. Es un programa para medicamentos y médicos gratuitos”.

Durante la conferencia de prensa mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Ferrer señaló que el Gobierno federal tiene toda la disposición de dialogar con todos los mandatarios locales.

“Hemos hablado con las 32 Entidades y sus secretarios de Salud. Hay 21 gobernadores que han aceptado adherirse, aunque tenemos hasta el lunes para la firma de la adhesión o la no adhesión”.

Recordó que el acuerdo de coordinación para sumarse al Insabi, por ser voluntario, contempla dos figuras: por la adhesión o de no adhesión. En este último caso, los servicios de salud los seguiría prestando la Entidad federativa correspondiente.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que, pese a las resistencias, los gobernadores se han sumado al Instituto de Salud para el Bienestar.

Acompañado por su Gabinete de Salud, señaló que los mandatarios, en su mayoría, están aceptando el programa. “Los gobernadores están en su mayoría aceptando y apoyando a que se implemente este programa… en algunos casos hay resistencias”. El pasado lunes, después de una comida, los gobernadores del PRI dieron su respaldo al Insabi.

Sin mencionar su nombre, López Obrador acusó que hay un director de un instituto que no ha aceptado adherirse. “No quiere porque hay contratos, tiene uno de 600 millones de pesos... ojalá y de manera voluntaria se adhieran al plan, que todos cooperen”. Pero se trata del Instituto Nacional de Neurología.

Dijo que las resistencias son por cómo se manejaba el servicio, en los anteriores Gobiernos, pero “estamos decididos y tiene que funcionar bien, de manera eficaz, con calidad, y que todos los mexicanos tengan posibilidad de curarse y atenderse en los centros de salud, hospitales e institutos, sin importar su condición económica”.

Estados adheridos Entidades sin acuerdo Baja California

Ciudad de México

Chiapas

Colima

Durango

Estado de México

Guerrero

Hidalgo

Nayarit

Oaxaca

Quintana Roo

Querétaro

Puebla

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tlaxcala

Veracruz

Yucatán

Zacatecas Aguascalientes

Baja California Sur

Campeche

Chihuahua

Coahuila

Guanajuato

Jalisco

Michoacán

Morelos

Nuevo León

Tamaulipas

La oposición

Gobernadores del Partido Acción Nacional (PAN) refrendaron ayer su postura de no adherirse al Instituto Nacional para el Bienestar (Insabi).

A través de un mensaje en redes sociales, los mandatarios reiteraron en su propuesta de ofrecer una alternativa al modelo de salud que propuso el Gobierno federal, como también lo hizo el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.

Agregaron que buscan un acuerdo en beneficio de todos, sin arriesgar la calidad de los servicios de salud.

“Refrendamos nuestra postura: estamos ofreciendo una alternativa al modelo de salud que propuso la Federación. Buscamos un acuerdo en beneficio de todos sin arriesgar la calidad de los servicios de salud”.

Los gobernadores panistas se reunirán el próximo martes con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Alfaro, sin fecha para reunión con AMLO

Los gobernadores del PRI se reunieron el lunes pasado con el Presidente López Obrador para abordar el tema del Insabi, mientras los panistas lo harán la siguiente semana. Por su parte, el gobernador Enrique Alfaro aún no tiene fecha.

Recordó que plantea una alternativa a la Federación para un convenio de no adhesión al Insabi, con una serie de especificaciones y ajustes, con una mayor coordinación entre el Estado y la Federación. “Estamos proponiendo el que pueda haber modelos de operación conjunta de instalaciones de salud con el Seguro Social; es decir, que haya acceso universal para la población afiliada al Seguro y no afiliada. Estamos proponiendo varios puntos, quiero entregarle el documento en la mano al señor Presidente”.

Sin embargo, aún no tiene cita. “En virtud de que todavía no tengo una cita con él, dimos la instrucción de que se enviará el proyecto al titular del Insabi para su revisión. Espero poder estar en condiciones de firmar un convenio de no adhesión, pero de coordinación efectiva con el Gobierno de la República. Confío en que se pueda llegar a un acuerdo”.

Recordó que el modelo de Jalisco podría servir de ejemplo nacional.

Prevén que hoy lleguen los fármacos contra el cáncer

Hoy se cumple el plazo para que lleguen los medicamentos contra el cáncer que hacen falta, confirmó el secretario de Salud en el Estado, Fernando Petersen Aranguren. Desde septiembre pasado, algunos nosocomios presentan desabasto, como el Instituto de Cancerología, los Hospitales Civiles y el Hospital General de Occidente, por lo que el Gobierno federal tuvo que comprar las medicinas fuera del país.

Reciben a padres de niños con cáncer; entregan pliego petitorio

Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, aseguró a padres de niños con cáncer que la Federación trabaja porque no exista desabasto de medicamentos, además de que vigilará que las autoridades del sector salud atiendan sus demandas.

“Quiero que sepan que el Gobierno federal tiene interés en ustedes… y su propósito es que no exista de ninguna manera escasez de medicamentos, que estén surtidos en tiempo y forma. Se los digo de corazón, por convicción: estaré muy pendiente de que ustedes tengan una respuesta por parte de las instancias de salud”.

Al recibir a 33 papás y mamás de niños con cáncer que se atienden en hospitales de la Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Michoacán, Guerrero, Baja California y Oaxaca, afirmó que las puertas de la Secretaría están abiertas para ellos y que, si desean mesas de diálogo con otras instancias, las gestionará.

“Es la Secretaría adecuada para venir a hacer los planteamientos. Estaré abierta cuántas veces sea necesario. Quisiera escucharlos y darles algún tipo de respuesta”.

Consideró que las peticiones de los manifestantes son “legítimas”, por lo que expresó su solidaridad y empatía. Agregó que Gobernación sostiene encuentros con instituciones de salud y para esta semana se prevé otra reunión.

“El interés del Presidente de la República es avanzar en un sistema de salud integral, sin corrupción, y que dé una respuesta efectiva a todos los mexicanos”.

Por su parte, los padres afectados entregaron un pliego petitorio de ocho puntos y exigieron saber a qué compañías se comprarán los medicamentos oncológicos y cuánto tiempo tardará en llegar a los hospitales.

Israel Rivas, papá de una menor de edad que se atiende en el “Federico Gómez” por leucemia linfoblástica, reiteró que no hay intereses políticos de por medio en su movimiento.

“Detrás de mí sí hay algo: dolor y sufrimiento de mi hija. Ojalá los que nos critican no fueran insensibles más allá de sus ideas políticas o religiosas”.

Manuel García, papá de un menor atendido en el Hospital General de Tijuana, denunció que desde septiembre pasado inició el desabasto de medicinas como vincristina. Mientras que Sergio Valencia Camarena, de Oaxaca, expresó que en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña los fármacos llegan a cuentagotas, lo que los obliga a comprar los medicamentos a sobreprecios y en el mercado negro. “En Oaxaca, ustedes saben que es un Estado pobre, pero hay conocidos, lo pueden constatar, que ya vendieron hasta el último de sus chivitos para comprar vincristina. Antes estaba en 78 pesos y, ahora, en dos mil 950… nos orillan a comprar en el mercado informal ante el desabasto”.

Papás y mamás de niños con cáncer entregaron un pliego petitorio a la Secretaría de Gobernación. Exigen mejor atención. EFE/M. Guzmán

¿Qué piden los manifestantes?

1.- Saber si ya se realizó la compra consolidada de medicamentos.

2.- A qué empresas se comprará la medicina.

3.- Cuánto tiempo tardarán en llegar los fármacos.

4.- Exigen hacer pruebas de calidad en el medicamento.

5.- Solicitan un mecanismo para saber el stock de fármacos en cada hospital del país.

6.- Piden la ruta de cómo se repartirán las medicinas en los Estados.

7.- Urgen a la instalación de mesas de trabajo y que sesionen el primer día de cada mes.

8.- Solicitan que se brinde atención formal con respecto a los cobros indebidos y que existan reglas de operación del Insabi.

Sólo hay un odontólogo por cada 10 mil habitantes en México

En el sistema de salud, tanto en médicos generales como en especialistas, hay una gran desigualdad geográfica. El ejemplo es el caso de los odontólogos o los psicólogos, subrayó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

Indicó que si bien hay logros destacados en el sistema de salud mexicano, aún “existen insuficiencias”, pues tanto en médicos generales como en especialistas hay desigualdad geográfica.

Afirmó que una de las áreas más desprotegidas en el sector es la de odontología, pues entre otras cosas, no hay personal suficiente: se tiene un odontólogo por cada 10 mil habitantes. Algo similar ocurre en el caso de los psicólogos. “México tiene una enorme limitación en personal de salud, hay mucha desigualdad. Se requiere un cuerpo profesionalizado de trabajadores y trabajadoras, por eso existe el proyecto de crear el Servicio Nacional de Salud Pública”.

El funcionario de la Secretaría de Salud acentuó que en concordancia con lo que establece la Organización Mundial de la Salud (OMS), deberían ser 44 elementos de personal de salud por cada 10 mil habitantes, pero en México sólo se cuenta con 27 por cada 10 mil.

Una de las áreas con más requerimientos es odontología, ya que en México se dispone de un odontólogo por cada 10 mil habitantes y sólo 12 médicos generales y especialistas en la misma tasa. “Es importantísimo porque los padecimientos bucales se relacionan con complicaciones de otras enfermedades, como diabetes y riesgo de neumonía”.

Añadió que la carencia de servicios odontológicos afecta en su desarrollo, incluso económico, a quienes padecen enfermedades bucales.

“En oportunidades sociales, inserción al trabajo y calidad de vida hay muchas consecuencias”.

Por ello, mencionó que el plan de salud tiene cuatro vertientes: garantizar el personal de salud, además de rehabilitación de la infraestructura física, insumos y equipos y regularización laboral del personal.

Proyectan contratar 70 mil médicos y promotores de la salud en el sexenio

El Gobierno federal contratará a 70 mil médicos y promotores de la salud en esta administración. Y se calcula que sean 14 mil por año.

Al presentar el segundo informe “El Pulso de la Salud”, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que para la contratación de promotores se puso en marcha el curso “Médicos del Bienestar”.

Según explicó, ya se inició el curso en su primera fase, con 800 participantes en la Ciudad de México, Chiapas, Zacatecas, Tabasco, Colima y Baja California.

De los 23 Institutos Nacionales de Salud y los Hospitales de Alta Especialidad, sólo el Instituto de Neurología y Neurocirugía (INN) no se ha sumado a la propuesta de gratuidad del Gobierno federal.

El director del INN, Miguel Ángel Celis López, no aceptó debido a que mantiene contratos privados con una empresa por 600 millones de pesos.

A su vez, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud detalló que la empresa con la que tiene contratos este instituto, le provee de insumos y material quirúrgico; sin embargo, invitó a que se sume al plan nacional para eliminar las cuotas de recuperación en el tercer nivel de atención. “En cuanto al sistema especializado de salud, que es el tercer nivel, se logró aprobar la propuesta de gratuidad en todos los institutos, excepto en el Instituto de Neurología y Neurocirugía porque tiene contratos con una empresa privada para proveer de insumos y material quirúrgico por 650 millones de pesos, y actualmente está vigente hasta noviembre 2020. Consideramos que es necesario que todos los institutos sectorizados a la Secretaría de Salud tomen la decisión de incorporarse a la gratuidad de servicios”.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud también informó que para la compra consolidada de 2020 se adhirieron 26 Entidades federativas, mientras que Aguascalientes, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Tamaulipas y Jalisco decidieron no hacerlo, por lo que será su obligación solventar cualquier eventualidad de desabasto de medicamentos. “Estas compras consolidadas nos permiten proteger el interés público e insistiremos en tener más recursos y al mismo tiempo conseguir precios razonables. Para la compra 2020, seis Estados no se adhirieron, por lo tanto debe quedar claro que en 2020 el abastecimiento dependerá de éstos, tendrán que solventarlo de manera directa porque ellos así lo decidieron”.

“Imposible, gratuidad total de medicinas”

Es “absolutamente imposible” otorgar los servicios médicos y medicamentos gratuitos a toda la población el 1 de diciembre de este año, consideró José Narro Robles, exsecretario de Salud.

Hacerlo tendría un costo de 350 mil millones de pesos anuales y ni siquiera con esa cantidad se podría garantizar el aseguramiento con todos los servicios de primero, segundo y tercer niveles para toda la población.

“Gratuidad completa el 1 de diciembre para todos los niveles, para todos, para todos los padecimientos y necesidades, es absolutamente imposible. No hay dinero que pueda alcanzar, no hay países que tengan esto”.

El Gobierno federal se había comprometido a que, antes de que termine el año, los servicios en primero, segundo y tercer niveles serían gratis a través del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) para todos los mexicanos. “Se requerirá, para llegar a algo de esa naturaleza, con las condiciones que tenemos en este momento, con la falta de cobertura y con los problemas de salud que afectan al país, cerca de 1.5% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de cerca de 350 mil millones de pesos, y eso de todas maneras no nos podría garantizar que tendríamos la gratuidad”.

Criticó que mediante el Insabi se está fomentando la informalidad laboral más de lo que se hizo con el Seguro Popular, puesto que patrones y empresas podrían buscar ahorrarse el pago de cuotas al IMSS y argumentar a los trabajadores que no les darán seguridad social porque ahora existe este esquema.

Si no se vende, la rifa del avión presidencial sería el 5 de mayo

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, de no venderse el avión presidencial, ya se trabaja en el mecanismo para “rifar” el Boeing 787 Dreamliner y con esos recursos comprar equipo médico para el sector salud.

Dijo que la próxima semana tomará la decisión y mostró un boleto de la Lotería Nacional con la imagen de la aeronave que usó para transportarse el expresidente Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con el boleto, la aeronave podría rifarse el próximo 5 de mayo, como fecha tentativa del sorteo.

No obstante, López Obrador expresó su preocupación por el eventual ganador.

“No quiero que nadie se eche a perder, que se destruya una familia. No quiero cargar con esa culpa. Parece un asunto menor, pero me preocupa. ¿Cómo le hacemos para que no se desgracie, no afecte a su familia? Que lo aplique adecuadamente, que sea un bien para toda la familia”.

Acentuó que explora la posibilidad de que el ganador (cuando lo venda) pueda tener ese dinero en un fideicomiso en el Banco de México y que éste le entregue los intereses, “que se vaya capitalizando y, que en un tiempo, pueda decidir qué hacer con su dinero”.

El Presidente señaló que el Gobierno de Estados Unidos todavía no emite una respuesta al ofrecimiento del avión. Y que también se le ofertó al Gobierno de Canadá, porque el avión del primer ministro Justin Trudeau se descompuso, “pero éste es más grande”.

Aunque 11 gobernadores todavía rechazan el programa de López Obrador, la Federación garantiza el reparto de recursos para salud en este año. SUN/B. Fregoso

Proponen subir precios de cigarros, cerveza y refrescos; los recursos irían al sector salud

Alfonso Ramírez Cuéllar, designado presidente interino de Morena, presentó su primera propuesta de agenda política como dirigente del partido, que consiste en elevar un peso al precio del tabaco, refresco y cerveza para destinar los recursos a la atención que no puede cubrir el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi).

En una ficha informativa, saludó la decisión de los gobernadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para adherirse al nuevo sistema de salud federal. Y llamó a los gobernadores de Acción Nacional a la misma línea.

“Como presidente electo del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, saludo el respaldo y la adhesión de los gobernadores del PRI”.

En su propuesta, aseguró que, con un peso que se aumente a los precios de esos productos, “significarían cerca de 72 mil millones de pesos, que podrían ser etiquetados para destinarse al fortalecimiento del tercer nivel de la atención hospitalaria. Para erradicar las brechas de desigualdad a las que se enfrentan los mexicanos en el terreno de la salud, se necesita un financiamiento suficiente, con recursos adicionales que permitan mejorar el sistema de salud pública y garantizar este derecho a toda la población. Por ello, se debe analizar la posibilidad de que, por cada cajetilla de cigarros, por cada litro de refresco, cerveza o alcohol, se obtenga una contribución adicional de un peso. Estos bienes representan un alto costo para el sistema de salud en el país y las familias mexicanas”.

El político zacatecano añadió que la medida “sólo es el comienzo de una transformación gradual que es necesaria en el sector salud, pues aunque se inyectarían recursos adicionales, no son suficientes para financiar la gratuidad universal”.

Sigue: #DebateInformador

¿Cuáles son los principales problemas en los hospitales públicos de Jalisco?

Participa en Twitter en el debate del día @informador