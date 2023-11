En 2021, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer el registro de un millón de beneficiados de los programas sociales en Jalisco. Pero ya van más de 1.5 millones de habitantes que forman parte del Padrón Único de Beneficiarios (PUB) de la Secretaría de Bienestar.

“Los beneficiarios identificados en el PUB son únicos; es decir, se cuantifican sin duplicarse por el número de recursos que recibieron”, detalla la Secretaría.

El Programa de la Pensión para el Bienestar de Personas Adultas Mayores es el más importante. Y cada beneficiario recibirá el próximo año seis mil pesos cada bimestre.

Aumentan beneficiarios de la pensión de adultos en Jalisco

En 2019, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que había 436 mil 143 personas beneficiarias de la Pensión para el Bienestar de Personas Adultas Mayores en Jalisco. Sin embargo, en octubre pasado la cifra creció a 745 mil jaliscienses que reciben esta pensión del Gobierno federal, informó la delegación de la Secretaría del Bienestar.

Lourdes Lozano, habitante de Guadalajara de 65 años, cuenta que ella comenzó a recibir su pensión desde el año pasado. “Sí me ha servido mucho, sobre todo porque ya comencé a ahorrar y ese dinero siento que me puede ayudar para alguna emergencia en el futuro”. Lozano explica que aunque sus hijos y su esposo le daban dinero para sus gastos, no tuvo oportunidad de ahorrar porque se dedicó al hogar y no tuvo un ingreso redituable. “Gracias a mi marido nunca me ha faltado nada, pero con ese dinero extra tengo la oportunidad de, por ejemplo, comprar otro tipo de medicamentos o alimentos más caros para cuidar mi salud”.

Por su parte, Argelia López contó que desde hace dos años recibe el apoyo para adultos mayores, el cual utiliza para apaciguar los padecimientos de salud que tiene. “El dinero me ayuda para mis medicinas, para los camiones y a veces me sobra para darme algún gusto”.

La delegada de los programas sociales del Gobierno de México en Jalisco, Katia Meave Ferniza, informó que del 16 al 28 de octubre se realizó en todo el Estado el registro de incorporación a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores de quienes cumplen 65 años en los meses de septiembre y octubre. Por otro lado, detalló que la inversión para este programa supera los 17 millones de pesos en este 2023 en la Entidad; en el país hay 11.6 millones de derechohabientes.

De acuerdo con el Gobierno federal, el objetivo de este programa es mejorar la situación de protección social de la población adulta mayor, con el otorgamiento de una pensión económica a todas las personas adultas mayores con edad de 65 años o más, mexicanas por nacimiento o naturalización y con domicilio actual en la República Mexicana.

Mexicanos de 65 años o más pueden tramitar la suscripción al programa social federal. EL INFORMADOR/Archivo

ÚLTIMO INFORME

Casi se triplica

En el Quinto Informe de Gobierno de AMLO se dio a conocer que, desde el inicio de la administración hasta junio de 2023, se habían otorgado pensiones económicas a 13.1 millones de personas adultas mayores derechohabientes.

“De diciembre de 2018 a junio de 2023, el monto mensual de la pensión casi se ha triplicado en términos reales. El padrón del programa se incrementó en 116% respecto al cierre de 2018. Y entre diciembre de 2018 y junio de 2023 se registró un gran avance en la bancarización de personas derechohabientes. El porcentaje de personas adultas mayores a quienes se les emitió la pensión por transferencia electrónica creció 30 puntos porcentuales al pasar de 53% a 83 por ciento”.

Contacto. Los teléfonos de la delegación Jalisco son: 33-3679-3630 extensiones 304, 305, 306, 307, 309 310 y 318. Y la Línea Bienestar es el: 800-900-2000.

TELÓN DE FONDO

Fallan en identificar objetivos

En el estudio sobre programas sociales realizado este año por el Coneval, uno de los retos más importantes que enfrentan los programas prioritarios es la identificación adecuada de una población objetivo o un resultado esperado. “Como muestra el análisis, el 19% de los programas prioritarios no logran identificar adecuadamente a su población objetivo, lo que representa que el 13% del presupuesto asignado a los prioritarios no tiene una población clara que atender”.

Por ese motivo, adelanta que la estrategia de atención del Consejo para el siguiente año se enfocará en cursos y ejercicios que permitan que estos programas delimiten las características de sus beneficiarios. “Vinculado al reto anterior, está que los programas prioritarios clasificados en la temática de Gestión logren ajustar la redacción de sus objetivos centrales de forma que identifiquen adecuadamente el resultado que están generando, y así, tengan claridad de la temática a la cual están interviniendo”.

Por último, también identificaron que se necesita lograr una vinculación adecuada entre sus componentes y su propósito. “Es decir, que los programas definan correctamente los bienes y servicios necesarios y suficientes para poder lograr su objetivo central. Finalmente, un reto muy importante para el siguiente año es trabajar con los dos programas prioritarios que aún no tienen un indicador de cobertura (S287 “Sembrando Vida” y U013 “Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral”), dado que es obligación de los programas medir a a la población que atienden respecto a la población objetivo”, mencionó.

El recurso es destinado a quien más lo necesita. EL INFORMADOR/Archivo

Se lleva la mitad del presupuesto

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) dio a conocer que la “Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores” tenía el 52% del presupuesto total destinado a los programas prioritarios en 2023. Esto implica que las categorías abordadas por este programa sean las más financiadas. El presupuesto aprobado para este año fue de 339,341 millones de pesos (MDP).

Sin embargo, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) refiere que de 2019 a 2023 se observa que, salvo en el ejercicio fiscal 2020 que ejerció menores recursos, en el resto de los años el gasto ejercido fue mayor al presupuestado. “Esto es así considerando que en 2019 tuvo recursos aprobados por 100 mil MDP y ejerció 113 mil 68.5 millones, en 2021 pasó de un presupuesto de 135 mil 662 MDP a un gasto ejercido de 150 mil 85 millones y, en el año 2022, cuando se le asignaron 238 mil 14.7 MDP, ejerció 244 mil 582 millones”.

En todos los años, tanto en el presupuesto aprobado como en el gasto ejercido, el Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores presenta incrementos respecto del año que le precede, “lo que generó una Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) real de 28.9 por ciento en el presupuesto aprobado de 2019 a 2023. En tanto que, el gasto ejercido presenta una TMCA de 22.6 por ciento para el periodo 2019-2022. Es decir, superior a la TMCA real de los recursos de la Secretaría de Bienestar, que fue de 22.3 por ciento para lo aprobado y de 21.2 por ciento para la cantidad ejercida”.

CONEVAL

La evolución de programas

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) analizó que en 2019 se clasificaron como prioritarios 17 programas sociales bajo la coordinación de siete dependencias. Después, se introdujeron ajustes a la estructura programática, modificando el conjunto de programas prioritarios, con lo que cerraron con 19 programas prioritarios en ese año.

Para 2022 se observó la eliminación del S285 “Programa de Microcréditos para el Bienestar”, con lo que quedaron 16 programas prioritarios, coordinados por seis entidades federales. Dicha configuración se mantuvo a inicios de 2023.

La entrega del apoyo para noviembre y diciembre se hará por orden alfabético. EL INFORMADOR/Archivo

GUÍA

Así queda la pensión desde noviembre

En días pasados, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que a partir del 6 de noviembre inició la dispersión de recursos a derechohabientes y beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad; y Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras en todo el país a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

Explicó que para el bimestre noviembre-diciembre, derechohabientes y beneficiarios recibirán pensión o programa a través de depósito bancario del 6 al 30 de noviembre.

En un comunicado de prensa se destacó que el depósito bancario se realizará de acuerdo con la letra del primer apellido, para el caso de la letra C, el depósito bancario se realizará el miércoles 8 y jueves 9 de noviembre; si el apellido inicia con la letra G, el depósito de pago será el lunes 13 y martes 14 de noviembre; para la letra M, el viernes 17 y martes 21 de noviembre; y para los apellidos que inicien con la letra R se depositará el viernes 24 y lunes 27 del presente mes, por lo que no es necesario acudir antes de la fecha programada, ya que el recurso estará disponible a partir del día señalado en el calendario.