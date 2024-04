Patricia Riggen, una jalisciense que triunfa en Hollywood

Una de las figuras hispanas más relevantes en la industria del cine internacional es la tapatía Patricia Riggen, quien se ha destacado como una de las únicas mujeres latinas en dirigir largometrajes para los estudios de Hollywood y trabajar con grandes actores como Michael Keaton, Antonio Banderas, Juliette Binoche, Jennifer Garner, Queen Latifah, Gabriel Byrne y John Krasinsky, entre otros como Kate del Castillo y Eugenio Derbez.

Es por ello que en reconocimiento a su destacada trayectoria como directora y sus logros como mujer latina en Hollywood, Patricia recibirá el premio Pionera en la Dirección en los Illustrious Awards, que forma parte del Mexican-American Film & Television Festival. El evento será el próximo domingo 21 de abril en el Teatro Harmony Gold de Hollywood. El Festival representa a los 40 millones de estadounidenses de ascendencia mexicana, por lo que este año están honrando la contribución de cineastas mexicanoamericanas/chicanas.

A propósito de esta distinción EL INFORMADOR conversó con la directora jalisciense. “Estoy muy contenta, este es un festival muy padre en el que honran a los creadores mexicoamericanos en Estados Unidos y la razón por la que tienen este festival, me imagino, es porque todavía hace falta mucha representación y reconocimiento a esta comunidad de la que formo parte. Aún no hay mucha representación ni frente a las cámaras ni detrás de ellas, y hay un esfuerzo por tratar de abrir esos espacios, donde ya ha sucedido con los afroamericanos, pero todavía no lo logramos con los hispanos. A mí me da alegría que estén reconociendo a mucha gente interesante. Y este premio también me da risa porque voy de pionera, o sea, parece ser que ya tengo mucho tiempo haciendo esto, cuando yo comencé no había mujeres, mucho menos latinas, trabajando en Hollywood. Entonces, es bonito este reconocimiento”.

Patricia ya tiene 17 años de trayectoria en la industria. Su ópera prima fue “La misma luna” en el año 2007, así que ya se aproxima a las primeras dos décadas de trabajo arduo en Estados Unidos, filmando películas y haciendo televisión. “Cuando yo llegué había muy poquitas mujeres, yo fui de las primeras, ahora se han abierto más las puertas, hay más mujeres trabajando como directoras, pero todavía falta mucho por hacer, no estamos a la par todavía, estamos como en un 17 por ciento”.

Patricia, desde que comenzó a trabajar en el cine, sigue refrendando su compromiso por la representación y la apertura de los espacios de trabajo para las y los hispanos. “Una no solo carga con el hecho de ser mujer, sino también con ser hispana, tener acento, tener los ojos negros y ser chaparrita. Uno carga con todo eso a la hora de que están eligiendo a la gente para los trabajos. Entonces, tienes que trabajar durísimo y ser mejor que todos los demás. Uno ve muchas injusticias y también hubo muchos momentos a lo largo de todos estos años donde me pregunté si valía la pena tanto abuso, pero esto es lo que me gusta, es lo que hago, y ahora me siento muy afortunada de también encontrar un espacio en la televisión. Pues cuando no estoy en una película, estoy haciendo TV. Ahora las películas son un milagro, cada vez son más difíciles de hacer y que crean en mí es un gran privilegio”.

Pero reitera que el trabajo persiste, “porque los latinos, los mexicanos, están considerados como ciudadanos de segunda categoría en el mundo creativo de Hollywood a pesar de los tres mexicanos fabulosos que tenemos de directores (Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu), todavía es difícil. El siguiente paso que hay que pelear son las historias de hispanos y latinos en el cine. Yo soy parte de varios comités para tratar de lograr esa diversidad, esa inclusión y esa equidad cultural. Se están haciendo esfuerzos muy fuertes para que se abran los espacios y se diversifiquen las historias que llegan a la pantalla con la gente que las crea”. Durante este reconocimiento también van a exhibir justamente “La misma luna”.

PERFIL

¿Quién es Patricia Riggen?

La cineasta Patricia Riggen nació en Guadalajara el 2 de junio de 1970. Tiene una maestría en dirección por parte de la Universidad de Columbia, en Nueva York. Dirigió y produjo su ópera prima, “La misma luna”, la cual se estrenó en Sundance 2007 y fue rápidamente adquirida para su distribución por Fox Searchlight. Patricia dirigió después “Girl in Progress” para Lionsgate y el musical “Lemonade Mouth” para Disney Channel.

En 2015 Riggen estrenó “Los 33”, la historia de los mineros chilenos atrapados en una mina durante 69 días, protagonizada por Antonio Banderas y Juliette Binoche. Le siguió “Miracles from Heaven” con Jennifer Garner y Queen Latifah en 2016. Entre sus proyectos televisivos también se encuentran la serie de acción de Amazon, “Jack Ryan” y el piloto del drama legal de FOX “Proven Innocent”.

Escena de “Los 33”, película de los mineros chilenos atrapados. CORTESÍA

Orgullosa de la industria jalisciense

Hace unos días fueron anunciados apoyos por 176 millones de pesos que se otorgarán a los productores a través de Filma Jalisco para el 2024. Además, se anunció la Academia Filma mediante la cual se formará el talento que la industria necesitará para el futuro, con lo cual buscan pasar de 16 mil a 40 mil estudiantes. La Universidad de Guadalajara (UdeG) forma parte de estos esfuerzos.

A propósito, como miembro activo del consejo consultivo de Filma Jalisco, Patricia respalda los esfuerzos de la entidad para impulsar la industria audiovisual en México. “Estoy súper orgullosa de lo que están haciendo en Jalisco. Yo nací y crecí en Guadalajara y como muchos otros emigré porque no había trabajo, no había cómo crecer y no había cómo educarnos ni cómo conseguir trabajo en el cine”. Recuerda que en ese momento, primero los creativos se iban a la Ciudad de México “donde eternamente ha estado centralizado prácticamente todo el cine mexicano. Entonces, es un orgullo ver que finalmente en el 2024 hay un gobierno que decide apoyar a la cinematografía jalisciense y además con mucha inteligencia y tino”.

Expresa que el incentivo fiscal es una de las más importantes estrategias de atraer producción a una ciudad o un Estado. “A lo largo de 15 años que he estado filmando películas para diferentes estudios, así como todos los shows de televisión que he hecho, estos se han filmado en ciudades en donde hay incentivos fiscales, nunca hemos ido a un lugar en donde no lo haya, eso es lo que guía a una producción. Entonces, es muy atinado e inteligente de parte del gobierno de Jalisco de estar instaurando el incentivo fiscal, eso asegura que la industria va a llegar ahí y que va a haber esa derrama económica del cine”.

Por otro lado, también le parece muy importante el anuncio de la academia, “porque hay veces que estas producciones que llegan por los incentivos fiscales, no encuentran gente que puedan contratar, por lo que traen a todo el mundo de fuera. Entonces, la comunidad y el Estado no crecen verdaderamente. Entonces, el hecho de que hagan esto de la academia me parece único, no lo he visto en otro lugar. Van a preparar a la gente que podrá después tomar los trabajos”.

Patricia continúa apoyando la producción cinematográfica en México, recientemente produciendo junto a Edward Enriquez-Cohen y CM Films el cortometraje jalisciense “El Tesoro”, dirigido por David Rodríguez Estrada y protagonizado por Adriana Barraza, Roberto Sosa y Mónica Huarte. El cortometraje aborda el tema sensible de las desapariciones en México y la búsqueda de justicia por parte de los afectados.

La directora señala que en este momento no tiene un proyecto en puerta para filmar en Jalisco, “pero con este impulso que se le está dando al Estado para que tengamos una industria va a permitir que permitamos crear a nuestros cineastas y luego mantenerlos y los que se fueron, regresarlos. Yo solo estoy esperando el proyecto para regresar, me encantaría”.

Dirige a Viola Davis en “G20”

Patricia acaba de terminar la filmación de su próximo largometraje “G20” protagonizado por Viola Davis, uniéndose así al selecto grupo de directoras en el género de acción encabezado por figuras como Kathryn Bigelow, Patty Jenkins, Gina Prince-Bythewood y Nikki Caro.

El rodaje de esta película ocurrió en Sudáfrica y ahora Patricia se encuentra inmersa en la postproducción. Viola Davis interpreta a la presidenta de los Estados Unidos. La trama sigue los esfuerzos de la mandataria por salvar al mundo de un holocausto financiero desencadenado por una banda de terroristas que secuestra a los líderes políticos de las 20 potencias mundiales.

“Estuve en Sudáfrica por cuatro meses, es una película de acción bastante grande. Viola es considerada una de las mejores actrices de nuestra generación, fue un placer trabajar con ella y presenciar su maestría. La película es muy divertida, llena de explosiones y peleas”.

Expresa que aún hay poco acceso a las mujeres directoras para dirigir acción. “Es un privilegio tener todos estos recursos para filmar. Aprendí mucho, trabajé con muchos dobles de acción y en grandes escenas, todo lo del efecto digital fue como un mundo nuevo, pero lo más importante al final de cuentas sigue siendo la historia y el trabajo que haces con los actores, sí tienes más dinero para gastar, pero al final de cuentas la materia más importante son la historia y el drama, le quiero dar a la película un toque diferente”.

En el elenco también están Antony Starr, Anthony Anderson, Ramón Rodríguez y Clark Gregg. El estreno de “G20” está programado tentativamente para enero de 2025, con distribución en cines a cargo de MGM/Amazon.

Patricia Riggen (izquierda) ha trabajado por más de 20 años en Hollywood, formando su carrera y destacando en la industria del cine. CORTESÍA

Filmografía

“La Milpa” (cortometraje 2002).

“Family Portrait” (cortometraje 2004).

“La misma luna” (largometraje 2007).

“Revolución”/ “Lindo y querido” (Proyecto de varios cortometrajes 2010).

“Lemonade Mouth” (largometraje para la televisión 2011).

“Girl in Progress” (largometraje 2012).

“Los 33” (largometraje 2015).

“Miracles from Heaven” (largometraje 2016).

Series

“Dopesick” .

“Jack Ryan”.

“Proven Innocent” .

Reconocimientos