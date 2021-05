Padece sequía, de moderada a excepcional, más de 75% del territorio: Conagua

Las lluvias registradas en la primera quincena de mayo ayudaron a que algunas zonas de país salieran de la sequía en la que se encontraban, sin embargo, existieron otras entidades en territorio mexicano que su situación no cambió, inclusive su panorama empeoró.

Según el último reporte del Monitor de Sequía de México, elaborado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) durante la última quincena de mayo, el porcentaje de área con sequía de moderada a excepcional (D1 a D4) a nivel nacional fue de 75.63%, ligeramente mayor (0.36%) que lo cuantificado al 30 de abril pasado, cuando se registró 75.27 por ciento.

De igual modo, se detalló en el informe que de los 32 estados de la República, 16 entidades registraron 100% de sus municipios con algún tipo de sequía.

El informe también detalló que las regiones en donde se incrementaron las condiciones de sequía en nuestro país fueron: la península de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Durango, Nayarit, Colima y Quintana Roo. El motivo fue que se recibieron escasas o nulas precipitaciones. En esas entidades, con excepción del estado de Quintana Roo, aumentaron las áreas con sequía severa o extrema (D2 o D3).

Para el caso de Baja California Sur, el incremento lo tuvo en la categoría de sequía severa (D2) ya que pasó de 31.5% del territorio en esa condición, a finales de abril, a 37.6% al 15 de mayo. En Baja California el aumento también se vio reflejado en la misma escala de 4.7 a 19.1 por ciento.

Asimismo, otro estado que tuvo incremento en la categoría D2 fue Nayarit, al 30 de abril registró 81.5% del total de su territorio y para el 15 de mayo el dato fue 99 por ciento.

En lo que respecta a la categoría de sequía extrema (D3) varios estados tuvieron incrementos; resalta el caso de Colima que pasó de 0 a 40.3%, y Sinaloa, que registró en el reporte de abril 35%, mientras que para el último informe de la dependencia la cifra fue de 53.8 por ciento.

En el caso de Chihuahua, los dos indicadores tuvieron un incremento significativo. En la categoría D2 pasó de 56.2 a 60.8%, mientras que en D3 fue de 14.2% a 15.6% del territorio de la entidad que registró dicha magnitud de sequía.

Cifras al alza

En los últimos años las condiciones de sequía en el país han aumentado.

De acuerdo con los registros de la Conagua, de los 2 mil 469 municipios con registro en México, mil 255 se presentaban, al 15 de mayo pasado, algún grado de sequía.

En comparación, a la misma fecha, pero del 2014, la cifra de localidades sólo era de 450 que registraban algún grado de sequía.

En la actualidad, el documento de la Conagua señaló que la entidad con mayor número de ayuntamientos con sequía es Jalisco con un total de 125, le sigue Michoacán con 113 y en tercer lugar Oaxaca con 98. Lo anterior significa que estas entidades, junto a Durango, pasan por algún tipo de sequía en todos sus municipios.

Caso contrario se puede observar en los casos de Campeche y Tabasco, en ambas entidades, según la Conagua, 100% de sus municipios están sin afectación, además de Yucatán con 88% de sus municipios sin afectaciones y Chiapas con 87.8 por ciento.

Zonas con reducción

“En la primera quincena de mayo del 2021, se tuvo un inicio benéfico para la temporada de lluvias.

“Las lluvias de esa quincena se distribuyeron sobre el noreste, oriente, centro, sur y sureste del país, y se asociaron principalmente al paso de la décimo cuarta tormenta invernal, los frentes fríos 54, 55 y 56 (de la temporada 2020-2021), así como al desarrollo de líneas de vaguada y el desarrollo de la tormenta tropical Andrés (la tormenta con nombre más tempranamente registrada en el Océano Pacífico Nororiental, desde 1949)”, se lee en el informe de la Comisión Nacional del Agua.

Como consecuencia de lo anterior, hubo una reducción en las áreas, que considera la Conagua con sequía moderada (D1) en diferentes estados de México.

El informe también detalló que la sequía de severa a extrema disminuyó ligeramente en algunas entidades del norte del país como Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato, el norte de Michoacán y Guerrero.

Necesario, destinar recursos para prevención

Ante la grave sequía que atraviesa el país, expertos coincidieron que se deben destinar más recursos a los programas de prevención, sin descuidar lo erogado a la atención de las emergencias de esta índole.

México vivió del 2010 al 2012 un periodo generalizado de sequía. Un año después se creó el Programa Nacional contra la Sequía (Pronacose).

Judith Domínguez, profesora investigadora del Colegio de México, indicó que además del Pronacose, el país cuenta con instrumentos financieros, de información, de gestión y coordinación contra la sequía.

“Se creó el Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden), que era un instrumento financiero, un fideicomiso. Ahora no sabemos qué es, porque desapareció, sin embargo, existe un presupuesto asignado bajo ese nombre por mucho dinero, más de 8 mil 700 millones de pesos”, indicó la también coordinadora del observatorio de seguridad hídrica del Colmex.

No obstante, Domínguez añadió que los instrumentos actuales para contrarrestar la sequía en el país son insuficientes.

“Sobre todo por las reducciones presupuestarias, la desaparición de fideicomisos, con la incertidumbre sobre cuáles son las reglas para pedir dinero, tengo información que en Sinaloa ya habían comenzado a pedir dinero desde diciembre y hasta ahora no había llegado nada de apoyo”, dijo.

Por su parte, Víctor Orlando Magaña Rueda, investigador del Instituto de Geografía de la UNAM opinó que, para mitigar el impacto de las sequías, se necesita de la participación del gobierno y de la sociedad en general.

“Cada vez que ocurre una sequía es que nos vuelven a decir que ahorremos agua, pero en cuanto se acaba no hacemos nada. El mejor momento para actuar frente a una sequía es cuando no la hay”, manifestó Magaña Rueda.

Alertan por Cutzamala A su vez, Juan Francisco Bustamante Ruisanchez, director de la Asociación Agua en México informó que los niveles en el Sistema Cutzamala están en niveles críticos.

“Si no hay lluvia, no hay agua que dote este gran sistema. Estas presas hace años que no se veían estos niveles, estamos hablando que está a 40% de los niveles de almacenamiento y esto también afecta el nivel de tratamiento (…) La materia orgánica es mayor, se le tiene que hacer añadidos en la planta de los Berros, que es el corazón del Cutzamala, que es donde se potabiliza y donde se manda a la CDMX y Estado de México; llega mucho más sedimentada, con más bacterias e incluso microalgas”, explicó el experto.