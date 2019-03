Ordenan pagos millonarios a ex magistrados

Para pagar el bono millonario que cada magistrado recibe al retirarse, el Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco ya abrió la cartera este año para cubrir el haber por retiro de, al menos, un juzgador, aunque no se etiquetaron recursos para este rubro en su presupuesto anual.

En respuesta a una solicitud de información vía Transparencia, el Poder Judicial reportó que, en enero pasado, pagó cuatro millones 30 mil pesos al ex juzgador Guillermo Guerrero Franco. Para acceder a este beneficio, el ex magistrado recurrió al amparo, porque por falta de fondos pasaron casi dos años para que se le entregara el “bono”.

El haber por retiro es una prestación a la que tienen derecho los magistrados que dejan el cargo. Se les entrega una bolsa equivalente al sueldo de un año, más 14 días de salario por cada año de trabajo.

Guerrero Franco se retiró en marzo de 2017, tras perder la batalla jurídica que emprendió para no dejar el cargo, aunque había cumplido los 70 años que establece la Constitución de Jalisco como edad límite. En 2015 obtuvo una suspensión de un Tribunal Colegiado para no ser removido, pero el Congreso del Estado ya había nombrado a José Reyes Victoriano González para reemplazarlo. El tema llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde la Segunda Sala resolvió que no procedía ningún recurso legal para evitar que magistrados y jueces dejen el cargo al cumplir 70 años.

Otros ex magistrados también han recurrido a tribunales para que se les pague el bono. El Supremo Tribunal ya fue notificado de resoluciones a favor de los ex juzgadores Ernesto Chavoya Cervantes y Bonifacio Padilla González. En el primer caso se ordena el pago de cinco millones 11 mil pesos y, para el segundo, cuatro millones 284 mil pesos.

Ricardo Suro Esteves, presidente del Poder Judicial, lamentó que los ex magistrados tengan que pelear en tribunales un derecho que tienen por ley. Refirió que, con las resoluciones judiciales, están obligados a pagar. “(Los adeudos) se vinculan a la Secretaría de Hacienda del Estado para que libere el pago respectivo. Es una deuda que no tiene el Poder Judicial, es una deuda del Estado”.

Al ex magistrado Guerrero Franco se le pagó con recursos del Supremo Tribunal, aunque este año la partida para cubrir el haber por retiro quedó en ceros. Ahora el Ejecutivo debe responder tras las resoluciones de tribunales.

Pagan más de 30 millones

De 2016 a la fecha, el Poder Judicial del Estado ha pagado 30 millones 405 mil pesos en “bonos” por el retiro de magistrados:

Ex magistrado Pago Fecha Jaime Cedeño Coral 3.9 millones de pesos Marzo de 2016 Joaquín Moreno Contreras 3.2 millones de pesos Junio de 2016 José María Magallanes Valenzuela 3.3 millones de pesos Abril de 2016 Alfredo González Becerra 4 millones de pesos Abril de 2016 Miguel Ángel Estrada Nava 3.6 millones de pesos Junio de 2017 Gustavo Flores Martínez 2.7 millones de pesos Julio de 2017 Luis Arturo Díaz Cedeño 4 millones de pesos Febrero de 2018 Hugo Olveda Colunga 1.3 millones de pesos Marzo de 2018 Guillermo Guerrero Franco 4 millones de pesos Enero de 2019

El Poder Judicial no cuenta con presupuesto para cubrir los pagos por concepto de haber por retiro; espera que el Gobierno del Estado libere recursos. EL INFORMADOR/Archivo

Esperan bono millonario 12 ex magistrados de Jalisco

La lista de espera de ex magistrados que tienen pendiente el pago por haberse retirado del cargo la integran 12 ex juzgadores, que dejaron sus puestos sin recibir el polémico bono. Entre los nombres de quienes cobrarán ese dinero está Leonel Sandoval Figueroa, padre del ex gobernador Aristóteles Sandoval, que se retiró voluntariamente del Supremo Tribunal de Justicia antes de cumplir los 70 años.

En 2016, Sandoval Figueroa se enfrascó en una batalla jurídica con el Congreso del Estado para defender su ratificación en el cargo. El juzgador le ganó la partida al Legislativo y fue ratificado por una década, aunque le restaban sólo dos años para cumplir la edad de jubilación obligatoria. Sandoval Figueroa negó que se aferrara a la silla para cobrar el bono de retiro: “No, nada más apartado de eso... busco cumplir con la carrera judicial y las obligaciones que tengo… y los términos en que fui designado”, comentó en ese momento.

También esperan la prestación por haberse retirado: Salvador Cantero Aguilar, Esteban de la Asunción Robles Chávez, Gregorio Rodríguez Gutiérrez, Gilberto Ernesto Garabito García, Jesús Francisco Ramírez Estrada, Carlos Raúl Acosta Cordero, Juan José Rodríguez López, José Félix Padilla Lozano y Héctor Delfino León Garibaldi.

Además, el Supremo Tribunal de Justicia debe cumplir la resolución favorable que obtuvieron los ex juzgadores Ernesto Chavoya Cervantes y Bonifacio Padilla González, que ganaron amparos ante juzgados de distrito para que se liberen sus pagos. Son los 12 privilegiados.

El presidente del Supremo Tribunal, Ricardo Suro Esteves, informó que, aunque no tienen fondos presupuestados para cubrir esta prestación, esperan que el Gobierno de Enrique Alfaro los libere, pues en los casos que se han ido a tribunales, el Poder Ejecutivo también ha sido notificado. “Nada (se presupuestó), no hay partida para 2019 del tema de haber por retiro. Están pendientes los tres (magistrados) que ya se retiraron y a los que les debemos. Necesitamos alrededor de 65 millones de pesos”.

Añadió que en los próximos meses dos juzgadores más alcanzarán los 70 años y les aplica la jubilación obligatoria, por lo que también deberán recibir el bono por retiro.

Esperan haber por retiro

Jorge Leonel Sandoval Figueroa.

Salvador Cantero Aguilar.

Esteban de la Asunción Robles Chávez.

Gregorio Rodríguez Gutiérrez.

Gilberto Ernesto Garabito García.

Jesús Francisco Ramírez Estrada.

Carlos Raúl Acosta Cordero.

Juan José Rodríguez López.

José Félix Padilla Lozano.

Héctor Delfino León Garibaldi.

Bonifacio Padilla González*.

Ernesto Chavoya Cervantes*.

* Ganaron amparos para que se les pague.

La Corte resuelve controversia constitucional

La Suprema Corte de Justicia de la Nacional publicó una controversia constitucional en 2011 por el tema del haber por retiro de jueces y magistrados de Jalisco, en la que avaló la entrega del estímulo millonario a los juzgadores. El juicio se interpuso porque los magistrados no querían retirarse a los 70 años de edad o porque les parecía poca la cantidad que se les otorgaría como bono por retirarse.

Como antecedente, el 22 de febrero de 2011, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco promovió una controversia constitucional en representación del Poder Judicial, en la que demandó la invalidez del decreto número 23470/LIX/10, por el que se adicionaba el Título décimo, denominado “Del haber por retiro de los funcionarios del Poder Judicial”, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de Jalisco, porque, en su concepto, resultaba transgresora de los artículos 17 y 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que la forma en que se regulan las bases, mecanismos y periodicidad del haber por retiro de los jueces y magistrados atentaba contra los principios de estabilidad y seguridad en el cargo, así como con el de independencia judicial.

La Suprema Corte consideró que las Constituciones de los Estados y sus leyes reglamentarias deben respetar los principios de independencia y autonomía judicial. Y falló: “En caso de que el periodo de magistrado no sea vitalicio, al final de éste se les otorgue un haber por retiro por los propios Congresos locales, lo cual se advierte de la jurisprudencia de rubro: ‘Estabilidad de los magistrados de Poderes judiciales locales. Parámetros para respetarla y su independencia judicial en los sistemas de nombramiento y ratificación’”.

A juicio de la Suprema Corte, la forma como se regulaba el haber por retiro en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco no es suficiente para que los magistrados y jueces vivan dignamente. “En efecto, conforme a los artículos 242 y 247 de la legislación que se analiza, el haber por retiro estará integrado por el equivalente a seis meses del salario integrado que el cargo de magistrado o juez, según sea el caso, tenga asignado conforme al Presupuesto de Egresos del año que corresponda al pago de dicha prestación y el equivalente a 12 días por año de servicios prestados como magistrado o juez”.

En los efectos del fallo de la Corte, ordenó que “el Congreso del Estado de Jalisco deberá emitir las normas correspondientes a las bases, mecanismos y periodicidad del haber por retiro de los jueces y magistrados, en el entendido de que éste debe de ser una prestación periódica, temporal y suficiente para la subsistencia de los señalados funcionarios judiciales, una vez que se retiran de sus funciones, ya sea por retiro forzoso o al cumplir el tiempo para el cual fueron designados...”. Al final, el pago por magistrado en retiro quedó de un año de sueldo íntegro y 14 días por año trabajado.

El presidente del Poder Judicial de Jalisco, Ricardo Suro Esteves (al centro), lamenta que algunos ex magistrados promovieran amparos para que se les pague el haber por retiro. Insiste que es una prestación económica a la que tienen derecho por ley, tras dejar el cargo. EL INFORMADOR/Archivo

GUÍA

¿Qué es el haber por retiro?

Es una prestación económica que tienen los magistrados del Poder Judicial. En su Ley Orgánica se establece que deberá ser entregada, en una sola exhibición.

¿Cómo se define cuánto recibe cada magistrado?

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, el haber por retiro está constituido por dos partes.

El primer monto equivalente a 12 meses del salario integrado que el cargo de magistrado tenga asignado conforme al Presupuesto de Egresos del año que corresponda al pago de esta prestación. Y el segundo pago es el equivalente a 14 días de salario integrado por cada año de servicios prestados como magistrado.

¿En qué casos no se paga el bono por retiro?

El haber por retiro no se otorgará en los casos en que el magistrado sea privado de su cargo en forma definitiva por sanción que dispongan la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos o el Código Penal, todos del Estado de Jalisco.

Fuente: Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco.

CLAVES

Juicio. La reforma que suprimió la inamovilidad de los magistrados del Poder Judicial del Estado terminó en una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que determinó que los juzgadores deben dejar el cargo al llegar a la edad que se estableció en la Constitución que, en el caso de Jalisco, es de 70 años.

Bono. En un primer momento se estableció que el haber por retiro estaría constituido por el equivalente a seis meses de salario y 12 días de sueldo por cada año trabajado. Sin embargo, hubo un intento por subir este parámetro hasta 20 días de salario por año en el Supremo Tribunal de Justicia.

Actualización. Finalmente, tras una nueva reforma se definió que el pago debe ser de un año de sueldo íntegro y 14 días por año trabajado.

Aplazan reingeniería administrativa

El Supremo Tribunal de Justicia del Estado dejó pendiente concretar su plan de reingeniería administrativa para enfrentar el recorte de presupuesto que tuvo este año. Acordaron que será hasta abril cuando se modifiquen las normas para el nombramiento de personal de confianza y la adscripción de empleados de base, y quedó pendiente el rediseño de áreas administrativas.

La magistrada Lucía Padilla Hernández advirtió que habían acordado que en el primer bimestre se presentaría la propuesta de rediseño para aplicar medidas de austeridad, pero hasta la fecha no se han definido.

Por su parte, la magistrada María Eugenia Villalobos Ruvalcaba se sumó al señalamiento y refirió que no tienen claridad sobre el monto del déficit presupuestal que tendrá el Supremo Tribunal. La juzgadora destacó que no están asegurados los fondos para el pago de algunas prestaciones al personal de base.

“Se habló de un déficit presupuestal de los 29 millones 649 mil 384 pesos; sin embargo, posteriormente se nos presentaron diferentes propuestas de techo financiero, desde la que acabo de citar con ese déficit presupuestal hasta la de un déficit de 31 millones… en fin. Me preocupa porque viene como un déficit el treceavo mes del personal de base (que se les paga como estímulo a los trabajadores del Poder Judicial)”.

El presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Ricardo Suro Esteves, negó que se haya incumplido el plazo para presentar la propuesta de reingeniería administrativa. Argumentó que mantiene contacto con los Poderes Ejecutivo y Legislativo para acordar una posible ampliación de recursos para el Supremo Tribunal.

Gozan de pensiones “doradas” en el Ipejal

Por los altos sueldos que cobraron durante varios años como magistrados del Supremo Tribunal del Poder Judicial, los ex juzgadores retirados figuran entre quienes reciben las pensiones más altas, de acuerdo con la información disponible en el portal de transparencia del Instituto de Pensiones del Estado (Ipejal). Sin embargo, esas pensiones son una bolsa adicional al haber por retiro millonario que se les entrega cuando se jubilan en el Tribunal.

Eleuterio Valencia Carranza cuesta 202 mil 828 pesos mensuales, una de las percepciones más altas entre los ex funcionarios jubilados.

Los ex magistrados Gregorio Rodríguez Gutiérrez y Miguel Ángel Estrada Nava reciben 185 mil 888 pesos y 169 mil 228 pesos brutos al mes, respectivamente.

Otros ex juzgadores con pensiones “doradas” son: Gilberto Ernesto Garabito García, Héctor Delfino León Garibaldi, Hugo Olveda Colunga, José de Jesús Rodríguez López y Carlos Raúl Acosta Cordero. Todos con jubilaciones que superan los 166 mil pesos mensuales cada uno.

El director del Instituto de Pensiones, Iván Argüelles, negó anomalías en la liberación del pago de la pensión al ex magistrado Leonel Sandoval. Sostuvo que desde diciembre pasado el ex juzgador inició con el trámite para su retiro y cumplió con el periodo de revisión.

“Se está revisando si cumplían (ex funcionarios) con la antigüedad de los años cotizando. Se está revisando en los archivos del instituto que cumplan con los años de cotización. Estamos en ese proceso, que es un poquito más lento porque, en este caso, antes de 1994 no está digitalizado… hay que echarse un clavado al archivo”.

Argüelles añadió que actualmente son alrededor de 60 los pensionados que cobran entre los 100 mil y 200 mil pesos mensuales, cada uno.

Los privilegiados de pensiones

Los siguientes magistrados tienen pensiones de entre los 150 mil y 202 mil pesos mensuales en el Instituto de Pensiones, como Jorge Leonel Sandoval Figueroa, papá del ex gobernador Aristóteles Sandoval:

Jorge Leonel Sandoval Figueroa.

Eleuterio Valencia.

Gregorio Rodríguez Gutiérrez.

Miguel Ángel Estrada Nava.

Gilberto Ernesto Garabito García.

Héctor Delfino León Garibaldi.

Hugo Olveda Colunga.

José de Jesús Rodríguez López.

Carlos Raúl Acosta Cordero.

Exigen aumento

En octubre pasado, pensionados y jubilados del Estado exigieron un ajuste en las pensiones de 3.72%, pues hay compañeros que apenas cobran 400 pesos mensuales.

En Casa Jalisco, el presidente del Colectivo Por la Defensa del Patrimonio de Pensiones del Estado, José Luis Tinoco, ejemplificó: “Hay más de 60 casos de personajes de la política de Jalisco ganando desde más de 200 mil pesos… 150 mil mensuales. Hay magistrados, diputados, auditores, contralores, ex directores de Pensiones. Tienen pensiones estratosféricas, mientras que los compañeros, los que le invirtieron más de 30 años de servicio, reciben una pensión cínica”.

Además, confirmó que hay nueve demandas por diversos delitos relacionados con el dinero de Pensiones del Estado.

Piden combatir corrupción

En el contexto de los altos salarios y pensiones millonarias para los magistrados, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de Jalisco hizo un llamado a las autoridades correspondientes para esclarecer los presuntos casos de corrupción ventilados en el Poder Judicial.

“Ante las denuncias en días pasados, en las que se acusan a funcionarios del Poder Judicial del Estado y de la Federación de favorecer a terceros con resoluciones fuera del marco de la ley, hacemos un llamado a que se haga la investigación correspondiente”, precisó la cúpula empresarial.

Justificó que es necesario el esclarecimiento de los señalamientos, dado que la certidumbre jurídica es un elemento indispensable para el desarrollo de Jalisco. “Si anhelamos avanzar como Entidad, debemos consolidar nuestro Estado de Derecho”.

Acentuó que ya han promovido, junto con otros organismos empresariales, medidas para mejorar el funcionamiento del Poder Judicial, desde la evaluación del nuevo sistema de justicia hasta la selección de mejores perfiles de jueces y magistrados, además de la aplicación de evaluaciones y control de la corrupción a fin de evitar la impunidad.

El gobernador Enrique Alfaro también se pronunció al respecto. Señaló que la refundación de Jalisco no culminará con la creación de una nueva Constitución, pues será un cambio y limpieza total de todas las instituciones, principalmente en el Poder Judicial. “Tenemos que hacer una limpieza profunda”.

Leonel Sandoval Figueroa, padre del ex gobernador Aristóteles Sandoval, recibe una pensión de al menos 150 mil pesos por mes, también está en la lista de quienes recibirán el haber de retiro. EL INFORMADOR/Archivo

No hay "despilfarro"

Para el presidente del Poder Judicial, Ricardo Suro Esteves, el sueldo que perciben los magistrados, el cual es superior a la remuneración del gobernador del Estado, está justificado.

Los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado tienen un sueldo bruto mensual de 170 mil pesos, frente a los 160 mil pesos del titular del Ejecutivo estatal.

“Nosotros somos conscientes de que tenemos que hacer un ejercicio de austeridad. Somos conscientes de que tenemos que respetar la ley, pero también somos conscientes de que, al final de cuentas, el salario de los magistrados es devengado. No es un despilfarro de dinero, no es un sueldo inmerecido, no es un sueldo que esté fuera de orden”, justificó Ricardo Suro.

Con relación al exhorto que se aprobó por la Comisión de Hacienda en el Congreso, para que el Poder Judicial realice ajustes a sus presupuestos, en específico el relacionado a los sueldos y que los recién nombrados magistrados y consejeros regresen el excedente de sueldo respecto al del gobernador, respondió que aclararán las dudas y darán su versión.

El magistrado comentó que los diputados coinciden en que hay una contradicción de normas constitucionales respecto a los sueldos. “Lo que tenemos muy claro es que tenemos que respetar la ley, tenemos que dar la cara ante la sociedad en éste y cualquier tema, y tenemos que dar la certeza de que el Poder Judicial trabaja y que está en total disposición de acatar las normas”.

