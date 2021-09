Opacan datos de bienes que rifarán el 15 de septiembre

A través de la Lotería Nacional, el próximo 15 de septiembre serán rifados 22 bienes inmuebles, de los cuales dos casas están en Jalisco: en La Huerta de Peña en Tlaquepaque y en el fraccionamiento La Rioja en Tlajomulco.

Por medio de una solicitud de Transparencia se solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) cuáles eran los bienes asegurados o decomisados, en qué año y por cuáles delitos, así como quiénes aparecían como dueños, pero respondió que la información la tenía el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

Pero el Instituto contestó, tras dos semanas de retraso y una queja presentada por ese motivo ante la Plataforma Nacional de Transparencia, que no tenía injerencia. Ocultan datos de la procedencia de los inmuebles.

Desde 2019, Gobierno federal subastó 27 propiedades en Jalisco

Entre los bienes que serán rifados el 15 de septiembre por el Gobierno federal, la vivienda ubicada en La Huerta de Peña en Tlaquepaque tiene una superficie de 90 metros cuadrados y un valor de dos millones 680 mil pesos. Y la vivienda en Tlajomulco localizada en el fraccionamiento La Rioja tiene 533 metros cuadrados construidos y cuesta seis millones 360 mil pesos.

Sobre estos dos inmuebles se pidió información al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), pero respondió que no tenía los datos ni la injerencia para responder.

En una revisión realizada a las subastas de bienes inmuebles en los últimos dos años por el Instituto, se encontró que la casa en La Rioja es la más costosa entre los inmuebles ubicados en Jalisco, sin éxito de venta.

Además, en junio de 2020 se subastó otra vivienda en el mismo fraccionamiento, con un costo de 2.3 millones de pesos. En la leyenda del lote se advertía que “el inmueble registra servidumbre, área de limitación de no construcción descrita en linderos y colindancias”.

Entre 2019 y julio de 2021 se han subastado con éxito un total de 27 propiedades en la Entidad, de las cuales seis han sido en la zona metropolitana: una casa sujeta al régimen de propiedad en condominio en avenida Belisario Domínguez en Guadalajara; otra en San Martín de las Flores; una más en Las Liebres de Tlaquepaque, por 195 mil pesos; así como un terreno urbano la colonia Echeverría de Guadalajara, por 529 mil pesos. También dos bodegas en Jardines de Guadalupe en Guadalajara, con un costo de 1.2 millones de pesos cada una. Y un terreno rústico en Potrero de las Moras, en Tlajomulco de Zúñiga, con un valor de 1.7 millones de pesos.

Las 21 propiedades restantes están en municipios del interior: una casa en Chapala, vendida en 3.7 millones de pesos; cinco terrenos en Teocuitatlán de Corona; un predio comercial en Gómez Farías; un predio rústico en Mazamitla, en 359 mil pesos; una vivienda en Barra de Navidad, por 640 mil pesos; una casa en Puerto Vallarta, en 725 mil pesos; una vivienda en Concepción de Buenos Aires.

Se añaden un terreno sin delimitar con instalaciones especiales en Arandas; otro terreno urbano en Gómez Farías; cuatro predios urbanos sin delimitar en Arandas, por 234 mil pesos; otro terreno rústico en Etzatlán, por 764 mil pesos; un terreno rústico en Tapalpa, en una fracción denominada Buena Vida, por 2.2 millones de pesos, así como un terreno en Puerto Vallarta, por 755 mil pesos, entre otros.

Las dos viviendas que serán rifadas están en La Huerta de Peña en Tlaquepaque y La Rioja en Tlajomulco. ESPECIAL

SORTEO ESPECIAL

La casa más lujosa perteneció a Amado Carrillo Fuentes

Los 22 inmuebles que se van a rifar el próximo 15 de septiembre son ocho casas habitación, siete departamentos, cinco terrenos, un rancho y un palco en el estadio Azteca.

A nivel nacional, las viviendas más costosas son las ubicadas en el Pedregal de San Ángel en la Ciudad de México, con un precio de 77 millones 260 mil pesos, así como un Rancho en Xochitepec en Morelos, de 61 millones 430 mil pesos.

De acuerdo con varios medios de comunicación nacionales, la primera propiedad perteneció a Amado Carrillo Fuentes, “El señor de los cielos”, quien fuera jefe del Cártel de Juárez.

La Fiscalía General de la República (FGR) puntualizó que la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público tiene por objeto regular la administración y el destino de los bienes siguientes: los asegurados y decomisados en los procedimientos penales federales.

En el entendido de que se cambia el nombre del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, se establece que este último deberá responder la información relacionada.

Pero el Instituto solamente contestó: “La Coordinación Jurídica de Bienes Inmuebles no cuenta con facultades para conocer los delitos por los cuales se aseguraron, confiscaron o decomisaron los bienes inmuebles que tiene bajo su administración. No es factible otorgar la información, toda vez que esta coordinación jurídica no cuenta con atribuciones o facultades para otorgar la información”.

El decreto del pasado 9 de marzo del 2020 destaca que el objetivo de la Lotería Nacional será apoyar las actividades del Ejecutivo federal en el campo de la asistencia pública y social.

El sorteo de los 22 bienes inmuebles es impulsado por Andrés Manuel López Obrador y será este 15 de septiembre. Cada boleto cuesta 250 pesos. EFE/F. Guzmán

TELÓN DE FONDO

La mayoría de los activos del Indep, de la delincuencia

En el Tercer Informe de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador se indicó que la Fiscalía General de la República entregó al Indep un total de 67 bienes inmuebles que eran de delincuentes, que suman dos mil 139 millones de pesos.

López Obrador subrayó que, con los activos recuperados a través de las figuras como abandono, decomiso o extinción de dominio, busca debilitar al crimen.

El Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 de la Auditoría Superior de la Federación, puntualizó que el Instituto tenía en custodia bienes que sumaban un monto total de seis mil 202 millones 856 mil pesos; de esos, 98% de los valores corresponden a bienes transferidos por la Fiscalía General de la República (FGR), relacionados con procesos judiciales.

Mientras que el resto son bienes muebles o inmuebles procedentes de las Entidades transferentes (no aseguradas por la FGR), pero son entregados en administración y no forman parte del patrimonio del Indep.

En otro rubro, en la auditoría se observó que el manual para la operación tenía su última modificación en octubre de 2015, lo que significa que estaba desactualizado, “ya que no corresponde con el Estatuto Orgánico del 28 de noviembre de 2019”.

Al respecto, el Instituto informó que se encuentra en el replanteamiento de las definiciones para su actualización, pero no se mostró un cronograma con las fechas compromiso y las actividades a desarrollar. Además, se señaló que tenía un monto de 4.6 millones de pesos por aclarar.

GUÍA

¿Qué regula el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado?

La Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público tiene por objeto regular la administración y el destino por parte del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, sobre los bienes, activos y empresas. Así como los siguientes casos:

Los asegurados y decomisados en los procedimientos penales federales. Los recibidos en pago para cubrir toda clase de créditos a favor del Gobierno federal, de sus entidades o dependencias, incluyendo los puestos a disposición de la Tesorería de la Federación o de sus auxiliares legalmente facultados para ello. Los que estando sujetos a uno de los procedimientos establecidos en la legislación aduanera federal, deban ser vendidos, destruidos, donados o asignados. Los bienes, activos o empresas sobre los cuales se haya declarado la extinción de dominio mediante sentencia firme, o bien, sobre los cuales se hayan decretado medidas cautelares. Cualquier bien que reciban las personas servidoras públicas de manera gratuita, de un particular, con motivo del ejercicio de sus funciones.

SUBASTAS

Los eventos

Los interesados en participar en las subastas del Indep deben registrarse en la página https://subastasenlinea.indep.gob.mx y otorgar datos como el Registro Federal de Contribuyentes con homoclave, tal cual aparece en la cédula fiscal.

y otorgar datos como el Registro Federal de Contribuyentes con homoclave, tal cual aparece en la cédula fiscal. Además de proporcionar datos como la cuenta bancaria, el nombre del usuario y la contraseña.

Si la documentación es correcta, la cuenta se activa en menos de 48 horas hábiles.

En la página hay tutoriales para los interesados en adquirir un bien mediante las subastas.

Los interesados en participar en las subastas del Indep deben registrarse en la página https://subastasenlinea.indep.gob.mx. SUN/Archivo

Los premios del 15 de septiembre

Palco A-37 en el estadio Azteca. Ubicado en Tlalpan, en la Ciudad de México. La vigencia es hasta el año 2065, con 10 años de mantenimiento incluidos cuesta 20 millones de pesos). Departamento en Acapulco (11 millones 910 mil pesos). Rancho en Xochitepec, Morelos (61 millones 430 mil pesos). Casa en Guanajuato (cinco millones 130 mil pesos). Vivienda en Tlaquepaque, Jalisco (dos millones 680 mil pesos). Casa en Culiacán, Sinaloa (tres millones 640 mil pesos). Casa en Querétaro (dos millones 480 mil pesos). Casa en Tlajomulco, Jalisco (seis millones 360 mil pesos). Vivienda en León, Guanajuato (14 millones 120 mil pesos). Casa en Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero (dos millones 490 mil pesos). Casa en el Pedregal de San Ángel en la Ciudad de México (77 millones 260 mil pesos). Departamento Insurgentes 1 en la Ciudad de México (tres millones 230 mil pesos). Departamento en Insurgentes Sur 2 en la Ciudad de México (tres millones 590 mil pesos). Departamento en Copilco en la Ciudad de México (620 mil pesos). Departamento en la Narvarte en la Ciudad de México (cuatro millones 670 mil pesos). Departamento en el Pedregal en la Ciudad de México (14 millones 380 mil pesos). Departamento en Insurgentes Sur 3 en la Ciudad de México (tres millones 590 mil pesos). Terreno en Ensenada 1, Baja California (tres millones 830 mil pesos). Terreno en Ensenada 2, Baja California (dos millones 350 mil pesos). Terreno en Ensenada 3, Baja California (dos millones 230 mil pesos). Terreno en Ensenada 4, Baja California (dos millones 150 mil pesos). Terreno en Ensenada 5, Baja California (un millón 860 mil pesos).

