Ofrecen promesas viables… pero no detallan los cómos

En cada evento o reunión de campaña, los candidatos lanzan una serie de promesas y compromisos que dicen cumplirán una vez que asuman el cargo. Sin embargo, no dicen cómo le harán para concretarlas ni quién. Por ello, expertos en los diferentes ejes temáticos que se han abordado comentan que la mayoría de las propuestas son viables, pero carecen de profundidad.

En el ejercicio realizado por el Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos, denominado Ofertódromo, que sirve para monitorear las promesas de los candidatos, los académicos responsables de analizarlas han realizado observaciones neutrales y negativas, comenta el coordinador del organismo, Augusto Chacón Benavides.

“Hemos visto una gran dispersión. Hay muy poca (información) del cómo lo van a hacer, lo que también es hasta cierto punto natural si los dejamos por la libre. La idea del Ofertódromo es empujarlos a partir de la opinión pública a que digan más, que se comprometan más con los cómo, y muy importante con quién (será el responsable)”.

Subraya que los problemas no se resolverán a partir de una sola visión, sino de la suma de visiones y de la inclusión de actores en el quehacer social, “eso todavía no lo vemos completamente”.

Añade que debido a las posiciones en las que se encuentran algunos candidatos, según las estadísticas, no sólo en los cargos a la Presidencia y Casa Jalisco, sino inclusive al Senado, los punteros deberían comenzar a tender la mano a quienes “supuestamente” son sus rivales, “porque si no construimos esto entre todos, la verdad vamos a caer en el juego que tanto daño nos ha hecho: ‘Ahora pongo en juego mi visión y espérense los demás’”.

El integrante del Observatorio Electoral de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Andrea Bussoletti, reconoce que mucho de lo que se escucha es deseable, inclusive viable.

Comenta que comparado con los procesos electorales anteriores, a nivel estatal son pocos los que han entregado el plan que se tiene diseñado para concretar las promesas.

Puntualiza que los candidatos a gobernador de MC y PRI, Enrique Alfaro y Miguel Castro, respectivamente, tienen planteamientos más articulados. Sin embargo, insiste en que también hace falta mayor claridad en lo que exponen.

Sobre el planteamiento que realiza Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, para lograr la refundación de Jalisco, que ha sido criticado por los otros contendientes, comenta que a diferencia de las principales propuestas que se realizaron en las elecciones concurrentes pasadas, ésta puede resultar un poco compleja para los ciudadanos.

Por ejemplo, en la elección de 2012, uno de los temas fundamentales fue la construcción de la Línea 3 del Tren Ligero, que era una política pública fácilmente ubicable y concreta.

“En el momento en el que el candidato a la gubernatura, que resulta puntero en las encuestas (Alfaro), plantea un discurso de reconstrucción, de reingeniería del funcionamiento del Estado, sí es algo probablemente tangible, pero más con miras a largo plazo. Es algo que llama la atención”.

Acentúa que la refundación podría resultar difícil de explicar y traducir en acciones concretas, pero parece plantearse un proyecto de largo alcance, “es algo menos inmediato y más profundo a la vez. Eso lo hace más complicado tanto de explicar como de entender, pero al mismo tiempo, en este momento, es el principal tema en la agenda estatal”.

Sobre seguridad, explica que los candidatos se plantean mucho el problema, pero las soluciones no son particularmente novedosas.

“Si lo vemos desde el punto de vista de los candidatos, atacar esos problemas de la sociedad requiere actuar y, a veces, con el riesgo de no obtener votos”.

Mañana es el primer debate a la gubernatura

El primer debate entre los siete candidatos a gobernador, organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, se desarrollará a las 19:00 horas de mañana en el foro de televisión del Canal 44.

Por un espacio de dos horas, los aspirantes a la gubernatura abordarán cinco temas: movilidad, medio ambiente, desarrollo económico, empleo y salario.

El académico Andrea Bussoletti subraya que aún se tiene fresco el recuerdo del debate presidencial, el cual estuvo señalado por la falta de propuestas, “las pocas que se pusieron en la mesa de discusión, más que ser presentadas y explicadas fueron mencionadas para ser criticadas”.

Un ejemplo es el tema de la amnistía propuesta por el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, o la realizada por el independiente, Jaime Rodríguez Calderón, de cortar las manos a los que roben.

Aunque considera que podría replicarse la lógica de la confrontación, de los ataques y de las descalificaciones, en el caso local podrían predominar las propuestas. Sobre todo porque normalmente las descalificaciones se dan desde los que están en segundo y tercer lugar hacia el puntero. “Así fue el debate presidencial y seguramente será así el estatal”.

La diferencia en Jalisco “es que Alfaro (quien va en primer lugar en las encuestas) no se vería en tantas dificultades como ocurre con López Obrador, quien es conocido por no saber defenderse”.

Añade que el candidato de MC a gobernador ha demostrado, tanto en el debate de 2012 a la gubernatura como en el de 2015 a la alcaldía de Guadalajara, que sabe defenderse y desarrollarse ante ese tipo de escenarios. “Probablemente sea Enrique Alfaro el que va a llevar el debate sobre el terreno de las propuestas, más que sus contrincantes para evitar el ataque, lo que Andrés Manuel en este último debate no supo lograr, no supo aterrizar completamente”.

Los punteros lideran en propuestas

De acuerdo con las encuestas, los tres candidatos punteros a la gubernatura: Enrique Alfaro, Carlos Lomelí y Miguel Castro, son quienes lideran también en número de propuestas realizadas en los eventos de campaña.

La académica de la Universidad Panamericana, Yurixhi Gallardo, indica que aún y cuando las propuestas carecen de estructura, estos tres candidatos han intentado explicarlas, mientras que los otros cuatro están muy lejos de poner a discusión algunos de los compromisos que ofertan, “lo cual es muy grave para una candidatura a la gubernatura”.

Total de ofertas realizadas por los siete candidatos a la gubernatura:

CANDIDATO PROPUESTAS Miguel Castro Reynoso 116 Enrique Alfaro Ramírez 90 Carlos Lomelí Bolaños 72 Salvador Cosío Gaona 60 Martha Rosa Araiza 56 Miguel Ángel Martínez Espinosa 46 Carlos Orozco Santillán 34

EJE DE GOBIERNO

No hay algo nuevo

En materia de gobierno, los candidatos a la gubernatura no han planteado algo nuevo. El investigador del Colegio de Jalisco, Roberto Arias de la Mora, considera que son propuestas al aire y sin mucha claridad, sobre todo, porque se trata de temas que competen a otros Poderes, como el Legislativo.

Explica que se habla de un sistema anticorrupción independiente. “¿Eso qué significa? El Sistema Anticorrupción es todo un entramado de instituciones, que unas competen al Poder Judicial, otras al Legislativo y el Ejecutivo tiene presencia con algunas dependencias. Pero suena como una ocurrencia. Son planteamientos muy de banqueta”.

En el tema de la refundación propuesta por Alfaro, comenta que teóricamente suena bien, pero habla de un proceso de discusión colectiva, “no quedan claros los formatos, cómo pretende que nos involucremos en esa discusión pública”.

Se habla también de la revisión de algunos contratos de concesión tras presumir que hay negocios oscuros, pero sin mayor información.

Por su parte, Jorge Narro, investigador del ITESO, ha realizado comentarios en algunas de las propuestas concentradas en el portal del Ofertódromo. Por ejemplo, sobre la promesa de Miguel Castro para la creación del Código y Comité de Ética e Integridad para el Estado, que buscaría prevenir la corrupción de servidores públicos, indica que para eso ya está el Sistema Anticorrupción. O la propuesta de muerte civil para la inhabilitación a quienes participen en cohecho, aclara que depende del Congreso.

Con relación a la propuesta del candidato de Morena, Carlos Lomelí, para bajar en 50% el sueldo de los funcionarios desde el Presidente hasta los regidores, el académico aclara que un gobernador no tiene facultades para concretar este tema.

Sobre la oferta del abanderado del Partido Verde, Salvador Cosío, para cambiar el régimen político a un sistema predominantemente parlamentario, responde que es inviable, “es tema del Congreso de la Unión”.

EJE DE SEGURIDAD

Sin innovación y claridad

Las propuestas realizadas en materia de seguridad carecen de innovación y claridad, considera el académico de la Universidad Panamericana, José Colomo Guajardo. Explica que la mayoría de los candidatos de los tres niveles de Gobierno hace referencia a los mismos compromisos. Además, requieren de presupuesto y del apoyo de los legisladores.

Un ejemplo es cuando coinciden en profesionalizar las corporaciones policiales, contratar un mayor número de agentes, más prevención, crear una secretaría de seguridad pública, fiscalías autónomas o profesionalizar el ministerio público. “Aquí la gran pregunta que hago es: ¿Qué harás, cómo y a través de qué para aterrizarlas?

Abunda que el candidato de MC a la gubernatura ha promovido la creación de una policía metropolitana: “Le preguntaría: ¿Cómo la vas a crear y a través de qué? Porque es muy sencillo el hecho de estarse pronunciado, pero en particular, ¿cómo lo vas a hacer?”.

El aspirante de Morena, Carlos Lomelí, ha dicho que golpeará las estructuras del crimen organizado, pues comenzará a investigarlas, pero tampoco ha dicho cómo. El candidato del Partido Verde, Salvador Cosío, ha subrayado la creación de una nueva ley de seguridad pública que incluya reingeniería y tecnología. Pero Colomo Guajardo aclara que esto último no resolverá los problemas de inseguridad.

El panista Miguel Ángel Martínez se ha pronunciado por duplicar el presupuesto de la seguridad pública. Sin embargo, el académico recuerda que es un tema recurrente y si se revisa la estadística, ya hay un incremento considerable de recursos destinados a la seguridad.

METRÓPOLI

Aspirantes a las alcaldías realizan 74 propuestas

De acuerdo con datos del Ofertódromo, los candidatos de los nueve municipios que conforman el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) han realizado 74 propuestas en la primera semana de las campañas a las alcaldías (iniciaron el pasado 29 de abril).

El académico Andrea Bussoletti comenta que los aspirantes a las presidencias municipales se han dedicado más a la polémica en contra del contrincante que a realizar compromisos de campaña e informar cómo harán para concretarlas una vez que ganen la elección, “inclusive, poco se vio en el debate de los candidatos desarrollado hace unos días”.

Los aspirantes con más promesas son los de Guadalajara, con 28 ofertas, y los abanderados de Zapopan, con un total de 23.

LA VOZ DEL EXPERTO

Necesaria, la presión ciudadana

Yurixhi Gallardo (investigadora de la Universidad Panamericana)

Ante la falta de estructura en las propuestas que han presentado los candidatos, la investigadora de la Universidad Panamericana destaca que la ciudadanía debe ejercer presión para que se mejore el contenido.

“La ciudadanía vivimos desgraciadamente en un momento de escepticismo. Es natural que la concentración esté en la campaña Presidencial, entonces reciben menor atención las campañas estatales y municipales”.

Sin embargo, destaca que el reto para lo que sigue de la campaña es que no sólo identifiquen los problemas que perciben los ciudadanos, sino que digan cómo los resolverán, “hay una palabra que se les olvida cuando dicen: ‘Es que vamos a hacer una serie de reformas legales’, pero poco te dicen cómo las van a implementar y creo que ahí está el fracaso de nuestro sistema, que no se refieren a la implementación de esas normas”.

A pesar de reconocer que los candidatos a gobernador se han tardado en dar detalles de los proyectos que pretenden implementar si llegan al Gobierno, dice que el mes y medio que resta de campaña es tiempo suficiente para informar a detalle, “todavía me parece que soy muy optimista en el tema de decir: ‘Esto no está cerrado, señores, si ya entraron a la contienda y no lo habían pensado, los ciudadanos les pedimos que por favor nos expliquen cómo lo llevarán a cabo de manera puntual’”.

Aplican “guerra sucia”, pero en las redes sociales

A diferencia de campañas anteriores, la guerra sucia no se ha presentado de manera directa entre los candidatos y sus equipos a través de los medios tradicionales de comunicación. El coordinador de Jalisco Cómo Vamos reconoce que esto se observa en las redes sociales.

“Cuando nos enteramos de lo que está sucediendo a escala de las redes sociales, parece que ahí es donde son más agresivos, no sólo los candidatos y sus equipos de comunicación, sino los mismos electores que están con una gran intensidad haciendo sentir una presión fuerte para votar”.

Aclara que no es un experto ni seguidor de las redes sociales, pero es ahí donde está “ocurriendo una dosis incontrolable de esto que llamamos guerra sucia”.

Afirma que los medios tradicionales tienen que ser prudentes con la legislación, además de atender ciertas reglas éticas de consumo comunitario, “no vemos esas diatribas de insultos que sí están corriendo en las redes sociales”.

SABER MÁS

¿Qué es el Ofertódromo?

• Es un proyecto del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos para que los ciudadanos conozcan las promesas de campaña que realizan todos los candidatos de Jalisco y quienes buscan la Presidencia de la República.

• En la página jaliscocomovamos.org/ofertodromo se podrán revisar las ofertas y promesas de campaña de los candidatos a la Presidencia de México, de los candidatos a diputados locales y federales, senadores, presidentes municipales y gobernador de Jalisco.

• Todas las ofertas están ordenadas por candidatos (o distritos, si aplica) o por categorías de ejes temáticos.

• Las promesas están sustentadas por el archivo PDF o grabación directa de los medios que las difundieron (si alguien quiere conocer la información íntegra, debe comunicarse con el equipo de Ofertódromo).

• Se recomienda que, al revisar las ofertas de campaña, los ciudadanos realicen un ejercicio de reflexión y hagan las siguientes preguntas: ¿Es relevante la propuesta? ¿Se refiere a una problemática prioritaria para atender? ¿Es de su competencia? ¿Es presupuestalmente viable? ¿Es posible cumplirla durante el periodo de su gestión?

CONOCE MÁS

Principales propuestas

CARLOS LOMELÍ (MORENA)

• Construir un nuevo aeropuerto en la zona Norte del Estado.

• Entregar 3,600 pesos mensuales a los ninis.

• Construir un nuevo hospital pediátrico metropolitano.

• Mejorar las corporaciones de seguridad.

• Incrementar de 18 mil a 30 mil médicos que actualmente prestan servicios de salud en el Estado.

• Reforzar el campo para consolidar al Estado.

• Cobertura total para los estudiantes y los que no alcancen a ingresar a la UdeG. Crear la Universidad Autónoma de Morena.

• Inspeccionar a las industrias y empresas alrededor del Lago de Chapala y sancionar a las que

contaminen.

• Impulsar el crecimiento de la industria joyera a nivel internacional, estableciendo relaciones con Estados Unidos y Asia.

MIGUEL CASTRO (PRI)

• Fomentar el empleo para personas mayores de 35 años.

• Crear un registro de hijos de víctimas del feminicidio, muertes violentas, desaparición y privación de la libertad para brindarles apoyo económico y psicológico.

• Resolver el conflicto de la construcción de la segunda pista del Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

• Destinar 100 millones de pesos anuales a empresas que impulsen a mujeres emprendedoras.

• Construcción de un tranvía para conectar a Tlajomulco.

• Resolver el problema de aguas residuales. Se utilizarían 350 millones de pesos para un sistema de distribución.

• Construir la “casa de día” para adultos mayores.

• Acceso universal a preparatoria. Dotar de mil pesos a los estudiantes de todas las preparatorias.

• Dotar con un seguro a trabajadores desempleados.

• Construir 13 centros de atención y rehabilitación.

• Hacer casas de enlace en el extranjero para que los joyeros vendan sus productos.

• Cuatro corredores de BRT, ampliar la Línea 2 hacia Tonalá y tranvía hacia Tlajomulco.

ENRIQUE ALFARO (MC)

• Refundar Jalisco.

• Revisar las concesiones del transporte público.

• Fortalecer las instituciones para atender el problema de feminicidio.

• Un modelo integral para sanear el Río Santiago (poner en marcha el 100% de las plantas de tratamiento).

• Presentar una iniciativa de reforma para cambiar a todos los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

• Construir la Línea 4 del Tren Ligero hacia el Sur e impulsar el proyecto del BRT a Carretera a Chapala.

• Resolver la problemática del Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

• Combatir la corrupción y meter a la cárcel a 20 personas que ya se tienen detectadas por irregularidades.

• Aumentar en 25% el número de policías (en tres años).

• Una Policía Metropolitana.

EL ANÁLISIS

Muchas promesas, poca sustancia

Por Jaime Barrera

Los y la candidata al Gobierno del Estado llegarán a su primer debate público mañana con más del doble de propuestas de las que han hecho en poco más de un mes de campaña electoral los candidatos presidenciales.

Los expertos de distintos ámbitos que han revisado las 474 propuestas, cuyas opiniones recoge hoy EL INFORMADOR en este el tema del día, concluyen en que son muchas, pero en general con falta de profundidad y sustancia. Advierten que omiten los cómos y los quiénes. No hay, hasta hoy, planes precisos que expongan las acciones para cumplir lo prometido.

Estas observaciones bien pueden ser un llamado oportuno para hacer un alto en esta primera fase de campaña, que se alcanza con la realización del primer debate, para que los candidatos revisen las promesas y mejoren sus contenidos en beneficio de la ciudadanía y para un mejor convencimiento de los electores.

El trabajo de revisión que se le presenta hoy es por la gran labor de registro que viene haciendo el Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos sobre las promesas de campaña. Y bien puede servirles de punto de partida a los distintos equipos de los y la aspirante en contienda por la gubernatura de Jalisco, y al resto de los candidatos a otros cargos.

La contribución de este ejercicio de seguimiento a las campañas para enlistar los compromisos enunciados por los candidatos es comenzar a poner fin a la tradición de nuestra clase política, de hacer promesas como candidatos que muy pocos cumplen cuando llegan a las posiciones de Gobierno. Un antídoto contra la diarrea de promesas de campaña que son demagogia pura.

Eso quedó claro, por ejemplo, en otro gran trabajo de medición y seguimiento de cumplimiento de las promesas de campaña y de Gobierno del mismo Observatorio Ciudadano, en la gestión del Ejecutivo estatal y de las actuales gestiones municipales en Guadalajara y Zapopan.

Quedó demostrado que, en general, estos Gobiernos caminaron sin planes definidos para cumplir lo que en campaña prometieron y que incluso no se incluyeron en sus programas de Gobierno.

Queda tiempo, pues, para que los candidatos eleven el nivel de precisión de sus propuestas y las acompañen de indicadores claros con los que se pueda medir su cumplimiento. Ello sin duda mejorara la calidad de la contienda electoral, dará más elementos de decisión a los electores y, lo más importante, ayudará a definir de mejor forma las soluciones a los grandes retos que como sociedad tenemos en Jalisco.

Sigue #DebateInformador

¿Conoce las propuestas de los aspirantes a la gubernatura o alcaldías?

Participa en Twitter en el debate del día @informador