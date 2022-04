Ocho de cada 10 desairan consulta de revocación

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue ratificado como Presidente de México en la consulta de revocación de mandato, aunque con una reducida participación.

Ayer por la noche, el Instituto Nacional Electoral (INE) dio las cifras del conteo rápido: la participación se encuentra entre el 17% y 18.2%, de una muestra de mil 753 casillas.

Eso significa que solamente dos de cada 10 mexicanos decidieron participar en este ejercicio, que quedó lejos del 40% de la lista nominal para que tenga validez.

Que se le revoque el mandato a Andrés Manuel López Obrador por pérdida de la confianza tuvo un porcentaje mínimo de 6.4 y máximo de 7.8 por ciento.

Sin embargo, el voto a favor de que siga en el cargo se estimó en 90.3 y 91.9 por ciento, de acuerdo con las autoridades electorales.

La Junta Local del INE en Jalisco indicó que hoy dará la información final del ejercicio. Según el corte a las 11:45 horas, la participación en la Entidad era de 7.7% del total de la lista nominal, menor a la reportada en el país. De lo registrado, 86.9% votó por la continuidad del Presidente.

Ciudadanos jaliscienses reportaron que faltó información sobre la ubicación de las casillas y se quejaron de que no instalaron todas las que aparecían en las páginas de internet.

“Estoy decepcionado por el hecho de que no puedo votar y la casilla está cerrada y nos cortan el derecho a ejercer nuestra democracia. Yo estoy de acuerdo con la revocación de mandato, porque antes se debieron haber quitado otros presidentes que cometieron muchos errores. Este ejercicio no sólo es para este Presidente, sino para los próximos que vengan”, comentó Óscar Rivas, de 63 años.

Anoche, en un mensaje que compartió en redes sociales, AMLO celebró que la gente salió a pronunciarse para que siga en el cargo.

“Más de 15 millones de mexicanos están contentos y quieren que yo continúe hasta septiembre de 2024. Qué les puedo decir: amor con amor se paga”.

Con opiniones encontradas, jaliscienses participaron en el ejercicio de revocación de mandato en la casilla especial del Instituto Nacional Electoral (INE) ubicada frente al Instituto Cultural Cabañas.

Patricia Martínez, de 54 años, opinó que se trata de un ejercicio de democracia en el cual la gente tiene libertad de elegir.

“La gestión del Presidente (López Obrador) ha tenido muchos aciertos, y por eso quiero que siga, aunque yo no estoy de acuerdo con que se vuelva a reelegir pero sí estoy de acuerdo con que termine su periodo. Ha hecho muchas cosas por el país en poco tiempo”.

El señor Guadalupe Santibáñez, de 60 años, expresó que se le debe de dar un voto de confianza al mandatario federal porque ha realizado un buen trabajo.

“Venimos de muchos años de corrupción y claro que se debe trabajar para mejorar el país, hay que darle un voto de confianza. Refrendar el que siga es darle una nueva oportunidad, y en los próximos sexenios espero que tengamos la oportunidad de poder quitar al Presidente que no haga bien su trabajo”.

Por su parte, Wendy García, de 44 años, comentó que está en contra de la actual administración federal.

“Yo pienso que son pésimos los proyectos de AMLO, definitivamente me extraña que no haya gente que lo detenga o que sea un contrapeso, no es un Presidente que nos represente, para mí es un dictador”.

Finalmente, María Concepción Cervantes, de 74 años, reclamó que la administración de López Obrador use la mañanera para desinformar a la población.

“A mí no me convence, si queremos que México progrese y sea un país más justo necesitamos a alguien mejor capacitado, porque yo considero que las cosas no se están haciendo bien”.

Los votantes que acudieron a la casilla especial eran originarios de Autlán de Navarro, Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, Lagos de Moreno y Tepatitlán, entre otros municipios. En otra casilla, ubicada frente a Plaza Bonita, los ciudadanos también tuvieron opiniones divididas.

Por ejemplo, Fernando Navarro, buscaba ejercer su derecho pese a que para él no era favorable la elección e incluso opinó que era “un engaño”, sin embargo no encontró dónde hacerlo pues donde normalmente vota no estaba disponible. Fue a otro lado y tampoco pudo participar. “Ya no voy a buscar otra casilla. No dieron una buena difusión, no sé si lo hicieron intencionalmente”, dijo.

Francisco González también le batalló para encontrar una casilla. “Es molesto porque no avisaron que lo habían cambiado”, señaló. En redes sociales, usuarios también se quejaron por la falta de información.

LO BUENO Y LO MALO DEL EJERCICIO

SUR. Personas emiten su voto en el municipio de Chenalho, en Chiapas. EFE

VOZ DEL EXPERTO

Eduardo González, académico del Tecnológico de Monterrey.

Toman en cuenta a los ciudadanos

Para el politólogo, el ejercicio favoreció para que la ciudadanía sea considerada en la toma de decisiones de su Gobierno.

Respecto de lo que no fue positivo, dijo, es que se le restaron recursos al INE, instancia que llevó a cabo la consulta, lo cual se convirtió en un obstáculo para que más personas salieran a votar, porque por ejemplo, en algunas ciudades solamente se instaló una casilla especial para aquellas personas que se encontraban fuera de su distrito de votación.

“Esta no es la primera vez que se realiza este tipo de ejercicios en este gobierno y llegó para quedarse”.

Agregó que debería de esperarse que los gobiernos locales aprovecharan estos ejercicios como una herramienta para que la ciudadanía pueda incidir en la toma de decisiones, no solamente por parte de Morena, sino del resto de los partidos que gobiernan los distintos Estados y municipios del país.

“Las democracias más desarrolladas tienen ese sistema, por ejemplo, Estados Unidos”.

VOZ DEL EXPERTO

Guillermo Velasco, académico de la Universidad Panamericana.

“Ensayo para las elecciones de 2024”

El doctor en Comunicación Política consideró que si bien la revocación de mandato funcionó como un ejercicio de propaganda para Morena y para el Presidente de México, logró despertar una conciencia genuina en las personas respecto de su participación.

“La ciudadanía se dio cuenta de la farsa que significó este ejercicio, llamado consulta, pero que en realidad fue un ejercicio de propaganda del Gobierno, de ratificación del Presidente, pero se puso a debate la conciencia de incidencia sin entrar al juego de Andrés Manuel López Obrador”, dijo Velasco Barrera.

Consideró que el INE está en riesgo porque el Presidente buscará impulsar una reforma política que desmantele a este organismo, además de que podría dejar un precedente para impulsar la ampliación de mandato.

“Para Morena fue un ensayo de cara a las elecciones de 2024. Ya que veamos el conteo se verá qué actores políticos en Morena le significaron más votos. Esto es ver quién le dará más votos a Morena en el acarreo”.

CENTRO . Frente al Instituto Cultural Cabañas se instaló una casilla especial. EL INFORMADOR/ G. GALLO

VOZ DEL EXPERTO

Mónica Montaño, académica de la Universidad de Guadalajara.

La sociedad debe impulsar las consultas

La doctora en Ciencia Política, Mónica Montaño, remarcó lo bueno del ejercicio es que involucra a la ciudadanía en la toma de decisiones.

“Es muy positivo que este organismo haya tomado estas consultas, que ya no sean organizadas por Morena, por el propio gobierno, que parecía eran utilizadas para legitimar sus decisiones”.

Subrayó que lo malo es que se ha utilizado el ejercicio para atacar al INE, “eso me parece muy grave, porque deslegitima a la autoridad electoral, que fue la que le dio el triunfo”.

Por otro lado, destacó que se debe buscar que las consultas sean también impulsadas por la sociedad civil, que exista más apertura para difundir este tipo de ejercicios y se debata sobre los temas a consultar, pues en esta ocasión “se pervirtió de lo original, que implicaba realmente poder remover a un Ejecutivo cuando no se le tiene confianza o está en crisis”.

La consulta empodera al pueblo: Lomelí

El coordinador de los regidores de Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara, Carlos Lomelí Bolaños, acudió a la Escuela Ixca Farías en la colonia El Manantial, para ejercer su voto durante la jornada de revocación de mandato del Presidente de México.

Tras su participación, comentó que este ejercicio fortalece la democracia y sienta las bases para crear una democracia más participativa.

“El objetivo principal es empoderar al pueblo de México, que se vayan acostumbrando que ellos tienen el poder de quitar o poner a buenos o malos dirigentes del gobierno. Y eso nunca se había hecho antes”.

Sobre las personas que están en contra de la revocación de mandato, Lomelí Bolaños expresó que ellos están en su derecho, y que la democracia se trata de elegir la opción que más le convenga a la ciudadanía.

Por su parte, el alcalde de Zapotlanejo, Gonzalo Álvarez Barragán, quien votó en la Escuela Primaria José María Morelos y Pavón de aquel municipio, remarcó las cualidades de la consulta.

“Estamos ante un ejercicio inédito como es la revocación de mandato, y que las y los zapotlanejenses hagan uso de esta herramienta de participación, fortalece nuestra democracia”, dijo el presidente municipal de Morena.

“Más allá del resultado, lo más importante es que todas y todos demostremos la madurez para acudir a las urnas de manera informada y votar, siempre votar, porque es la voz de todos”, agregó.

Registran incidente en Puerto Vallarta

A las 18:00 horas de ayer, se declaró el cierre de las tres mil 782 casillas que se instalaron para llevar a cabo el ejercicio de revocación de mandato en la Entidad. Y a partir de las 21:00 horas, aproximadamente, comenzó el conteo rápido.

El delegado del Instituto Nacional Electoral (INE) en Jalisco, Carlos Manuel Rodríguez, recordó que dicho conteo contemplará los resultados de una muestra de mil 830 casillas. El resultado final se dará a conocer hoy, una vez que hayan llegado los resultados de los paquetes de las casillas más alejadas del Estado.

Si bien durante el transcurso de la jornada se habían reportado incidentes menores, como ausencia de funcionarios o uso de propaganda o representantes de partidos que generaban inquietudes en las casillas, en Puerto Vallarta ocurrió un hecho mayor.

Rodríguez Morales explicó que minutos antes del cierre de jornada de la casilla 1983, instalada en la escuela Agustín Flores Contreras, entraron varios hombres armados y encapuchados que amagaron a las y los funcionarios, tomaron varias boletas, las marcaron y las introdujeron a las urnas para después huir.

De acuerdo con el delegado del INE, se pidió a la presidencia de la casilla que presentara la denuncia correspondiente y se levantara el acta debida para que la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales tome inicie las averiguaciones sobre lo sucedido.

También informaron que algunas personas habían estado tratando de inducir al voto, sin que hasta el momento se tenga el número exacto de casillas donde se identificaron este tipo de prácticas, añadió el delegado.

FALLA. Ciudadanos se quejaron sobre falta de información de ubicaciones. EL INFORMADOR/ G. GALLO

El INE ve participación limitada

Consejeros del INE consideraron que, siendo la primera vez que se celebra una consulta de este tipo, la participación fue limitada pero no tanto como se podría esperar, puesto que en elecciones federales suele rondar el 50 por ciento.

La jornada de votación transcurrió de manera normal sin mayores altercados y el INE calificó el día como un éxito, ya que en pocas horas se habían instalado prácticamente el 100% de las casillas (mesas) electorales.

Por otro lado, el Instituto informó que, de un total de 17 mil 809 mexicanos en el extranjero con derecho a participar en la consulta de revocación de mandato, se recibieron ocho mil 287 votos.

De acuerdo con el conteo oficial, de todos los votos emitidos desde el exterior, seis mil 324, es decir, el 75.4 por ciento, fueron en favor de que Andrés Manuel Lopez Obrador siga en la Presidencia de la República.

A largo del día varios políticos de Morena criticaron al INE por la instalación de un tercio de mesas de las colocadas en elecciones anteriores o la escasez de papeletas en algunas casillas. Pero también fueron objeto de polémicas, como el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, quien publicó una imagen en la que aparece junto a un vehículo invitando a los electores a llevarlo a votar.

+ INFORMACIÓN

Debemos sentirnos orgullosos: Sheinbaum

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que fue un éxito la consulta, ya que un tercio de las casillas votaron más de un millón de ciudadanos y ciudadanas y el 90% ratificó el mandato del Presidente Andrés Manuel.

“Debemos sentirnos orgullosos de vivir este momento histórico”.

Reportan 15 denuncias en proceso de revocación

La Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (FISEL) de la Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que había recibido 15 denuncias relacionadas con el proceso de revocación de mandato pero sólo tres de ellas corresponden a la jornada de ayer.“Todas las denuncias serán analizadas por el personal ministerial de esta institución”, indicó a través de su Twitter.

