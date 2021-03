Observados con lupa por lavado de dinero

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es el órgano administrativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) encargado de recibir y analizar la información relacionada con la prevención, detección y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como de financiamiento al crimen organizado.

A través de ella es como el Gobierno de México ha sostenido su estrategia para tratar de combatir al crimen organizado mediante sus ganancias y transacciones ilícitas, como el lavado de dinero, lo cual para el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), es asestar “el golpe más fuerte”.

En lo que va de la administración federal, con corte a diciembre pasado, la UIF logró congelar 31 mil cuentas bancarias por sospecha de lavado de dinero, las cuales ascienden a siete mil millones de pesos.

Por dichas acciones, informó Santiago Nieto, titular de la UIF, se presentaron 274 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la posible comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita. En comparación, durante 2018 se congelaron 70 millones 630 mil pesos y en 2017, 92 millones 413 mil pesos (163 millones 043 mil pesos en esos dos años). Esto es, sólo 2.3% en dos años respecto a la administración de AMLO.

Estas son sólo algunas de las intervenciones más relevantes que ha tenido la UIF desde que inició el autonombrado Gobierno de la “Cuarta Transformación”.

Contra la venta de oxígeno y vacunas

SUN

El pasado 15 de febrero, la UIF informó, a través de un comunicado, que derivado de una serie de denuncias relacionadas con la alta demanda de tanques de oxígeno ocasionada por el incremento de casos de COVID-19, congeló las cuentas bancarias de personas físicas y empresas por fraudes en “supuestas ventas” de este tipo de contenedores, así como de la venta de oxígeno. La UIF refirió que las cuentas correspondían a empresas que no estaban constituidas para el comercio de oxígeno ni de vacunas, y que en realidad engañaban a las personas. Identificó al menos a cuatro personas que utilizaban instrumentos bancarios relacionados con los fraudes señalados. Por último, la Unidad sostuvo que se iniciaron las investigaciones correspondientes para analizar los movimientos financieros de dichas cuentas, además de que mantendría el operativo para identificar más acciones similares.

Infonavit

NOTIMEX

El pasado 4 de marzo, durante la conferencia de prensa matutina del Presidente López Obrador, Santiago Nieto informó que se había iniciado una investigación ante un posible fraude en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) por más de cinco mil millones de pesos, además de presumir corrupción política y peculado. Lo anterior, luego de detectar diversas transferencias a Suiza, Estados Unidos e Inglaterra, a través de envíos para la rescisión de contratos a una empresa de operaciones hipotecarias en México.

De los cinco mil millones de pesos, la UIF logró recuperar dos mil. Éstos fueron entregados al Presidente para el financiamiento del avión presidencial. Esa cantidad, añadió López Obrador, forma parte de un juicio que aún no ha concluido “y todavía existe la posibilidad de recuperar los tres mil millones restantes”. Hasta el momento no hay información pública de los avances del caso. En junio de 2020, la UIF firmó un convenio para vigilar de cerca, prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionadas con el Infonavit.

Ricardo Anaya

SUN

El 20 de septiembre pasado, el titular de la UIF informó sobre una investigación abierta contra el excandidato presidencial Ricardo Anaya, por encontrarse dentro de las 70 personas implicadas en los actos de corrupción del caso Odebrecht, según declaraciones hechas por el exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya.

De acuerdo con lo referido por Lozoya, Anaya recibió 6.8 millones de pesos cuando era presidente de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados para apoyar la Reforma Energética. La información sería analizada por la UIF y, de encontrar alguna irregularidad en el caso de Anaya o de las otras 69 personas señaladas, se daría parte a la Fiscalía General de la República (FGR), dependencia que lleva el caso general respecto de las irregularidades de Odebrecht, para determinar si lo cita a comparecer.

Emilio Lozoya

SUN

El 19 de febrero de 2020, la UIF informó sobre el congelamiento de 14 cuentas bancarias de personas físicas y morales relacionadas con el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, “por las transferencias que recibió de la empresa brasileña Odebrecht y por Altos Hornos de México”.

Hasta entonces, y derivado de estos hechos, la UIF había presentado cuatro denuncias contra Lozoya, quien fue detenido en España el 12 de febrero de ese año por estar señalado en los señalamientos de sobornos de la empresa Odebrecht, caso por el que actualmente es juzgado en México.

Previamente, en mayo de 2019, la UIF ya había congelado la cuenta de Lozoya, la de su hermana, Susana Gilda, y del dueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira Elizondo.

Cártel Nueva Generación

En octubre del año pasado, Santiago Nieto informó que, a través del operativo “Zócalo”, hasta ese mes se habían congelado las cuentas de mil 683 integrantes del cártel Nueva Generación, por un monto de mil millones de pesos. Y de éstas, añadió el funcionario federal, se detectó que al menos dos eran usadas para procedimientos jurídicos, como la promoción de juicios de amparo o la intervención en audiencias, las cuales ascendían a 82 millones de pesos.

Previamente, en el mes de junio y bajo el operativo “Agave Azul”, se bloquearon las cuentas de mil 939 individuos vinculados al mismo grupo delictivo: mil 770 personas físicas, 167 empresas y dos fideicomisos relacionados con la organización criminal. La UIF analizó un total de dos mil 571 operaciones “inusuales” por un monto de dos mil 951 millones de pesos.

Tras inhabilitar esas cuentas, dijo, se presentaron las denuncias correspondientes ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) de la Fiscalía General de la República (FGR) para el seguimiento de las pesquisas.

La Luz del Mundo

AP

El 5 de marzo de 2020, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) informara sobre el inicio de una investigación por el presunto delito de trata de personas con fines de explotación sexual en la iglesia La Luz del Mundo, cuyo líder, Naasón Joaquín García, fue detenido en California, Estados Unidos, la UIF dio a conocer que congeló las cuentas de seis de los integrantes de la iglesia por un monto que suma alrededor de 370 millones de pesos. Pero eso no fue todo, pues también el pasado 22 de diciembre la UIF presentó cinco denuncias contra la iglesia La Luz del Mundo y su líder por diversas operaciones realizadas presuntamente con recursos de procedencia ilícita, además de haber omitido declarar ingresos, “generando riqueza de manera ilegal”.

De acuerdo con la información presentada por la UIF, se detectó que los integrantes de La Luz del Mundo y su líder realizaban transferencias financieras “por altos montos” dirigidas a personas físicas y morales con las que no se identificaba el tipo de relación. La organización religiosa, añadió, enviaba recursos por “cantidades significativas de dinero” mediante transferencias internacionales, personas físicas y morales en países clasificados como paraísos fiscales.

Banda Rumana de la Riviera Maya

EFE

El pasado 5 de febrero, el titular de la UIF, Santiago Nieto, informó a través de su cuenta de Twitter que, luego de una investigación conjunta con el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés), denominada “Operación Caribe”, la dependencia a su cargo había bloqueado las cuentas de 79 personas y empresas ligadas a una banda originaria de Rumania, presuntamente involucrada con el saqueo de cajeros y clonación de tarjetas de crédito y débito automáticos en Cancún, Quintana Roo, y en otros destinos turísticos del país. Se detectó que dichas cuentas realizaron operaciones entre miembros de la banda por 463 millones de pesos; transferencias internacionales por más de 483 millones, así como la emisión de cheques y miles de transferencias interbancarias por cuatro mil 643 millones de pesos.

Magistrados de Jalisco

SUN

El 13 de mayo de 2019, el titular de la UIF dio a conocer que fueron congeladas las cuentas bancarias de un magistrado de Jalisco por presuntos vínculos con el cártel Nueva Generación. Santiago Nieto informó que le fueron detectados 50 millones de pesos que no pudo justificar, y además, otorgó amparos a dos personas de ese grupo. Para agosto de ese año ya sumaban tres los magistrados “congelados” por contar con inmuebles, vehículos, cuentas, viajes y estilos de vida que no corresponden a sus ingresos como servidores públicos, además de que no se les detectaron otras actividades que justificaran esos patrimonios.

Cártel de Sinaloa

ESPECIAL

A finales de noviembre de 2019, y luego de “El Culiacanazo”, el enfrentamiento entre militares y grupos criminales ocurrido el 17 de octubre de ese año durante la captura del hijo del “Chapo” Guzmán, Ovidio (quien fue dejado en libertad por órdenes del Presidente), el titular de la UIF informó que congeló 330 cuentas vinculadas con el cártel de Sinaloa, incluyendo la del mismo Ovidio, aunque no precisó el monto de éstas.

Para marzo de 2020, la UIF ya había congelado 14 cuentas más relacionadas con dicha agrupación (nueve personas y cinco empresas), además de identificar cuatro más ligadas con Rafael Caro Quintero, quien fuera el líder del extinto cártel de Guadalajara.

Directiva del Cruz Azul

SUN

Tras una denuncia por supuesto lavado de dinero y delincuencia organizada, en mayo del año pasado la UIF congeló las cuentas bancarias del presidente del club de futbol Cruz Azul, Guillermo Álvarez, además de la de los directivos Alfredo Álvarez y Víctor Garcés. De acuerdo con las investigaciones de la Unidad, los tres diseñaron un esquema para desviar recursos de la cooperativa futbolística del Cruz Azul a cuentas personales en el extranjero. Los movimientos, registrados entre 2013 y 2020, habrían correspondido a 200 millones de pesos desviados a cuentas en España, Estados Unidos y otros países, según los análisis de la UIF.

Zona Divas

El 6 de abril de 2019, la UIF informó que, tras la detención de “El Sony”, presunto líder de “Zona Divas” (una red de trata de mujeres que operaba en la Ciudad de México), congeló 14 cuentas ligadas al caso por presunto lavado de dinero. Se trató de siete personas y siete empresas que realizaron movimientos por hasta 188 millones de pesos al extranjero.

Desde diciembre de 2018 y hasta el pasado 9 de marzo, la UIF ha bloqueado 211 millones 299 mil pesos de tres cuentas relacionadas con el delito de trata de personas. Entre ellas, la relacionada con el caso Zona Divas.

CASTIGO EN MÉXICO

¿Qué es el lavado de dinero?

De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el lavado de dinero es “el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de actividades ilegales”. Es decir, aquellos actos que se llevan a cabo al trasladar dinero obtenido de forma ilegal (como robos o transacciones relacionadas con el narcotráfico) a la economía legal, por ejemplo, a través del establecimiento de un negocio o la compra de propiedades.

