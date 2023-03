Aunque las actividades regresaron a la normalidad tras la pandemia, sus efectos causaron más obesidad en el Estado.

Mientras 2021 cerró con 43 mil 086 casos nuevos en Jalisco, en 2022 hubo 76 mil 866, según la Secretaría de Salud federal. Esta cifra fue más alta que en 2020, 2019 y 2018.

David Paz Cabrales, médico adscrito a la Dirección de Políticas Públicas de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), explica que de 2020 a 2021 mucha gente se quedó en su casa y dejó de hacer actividad física. “Y esa falta de actividad más una dieta inadecuada pueden ser factores condicionantes. La otra es que no todas las personas acudieron a unidades de salud a revisión, y ahora que la gente ya está saliendo nuevamente y hace presencia para hacer las evaluaciones, lógicamente van a incrementar (los casos). Quizá no porque haya un aumento como tal, pero no quito el dedo de que esto sea una afectación mundial”.

El año pasado, el Consejo Estatal para la Prevención Integral y Combate para la Obesidad, Sobrepeso y Trastornos de la Conducta Alimentaria en Jalisco acordó la instalación de mesas de trabajo que habrán de proponer las bases para la elaboración de la política pública de combate a esta enfermedad, a fin de llevarla al pleno del Congreso del Estado el próximo año. Al respecto, Paz Cabrales dijo que no hay una fecha exacta para la conclusión del documento. “Estamos tratando de hacerlo lo más completo para que en su momento tenga las mejores herramientas para ser aceptado por la población”.

Por su parte, Édgar Vázquez Garibay, especialista en Nutrición del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), indicó que la obesidad es un problema complejo que necesita que se involucren todas las instancias de salud y educación, así como las familias y la iniciativa privada.

La obesidad afecta más a niños y mujeres en Jalisco

De los 76 mil 866 casos nuevos de obesidad registrados en Jalisco en el 2022, el 64% fueron mujeres y el resto hombres. La tendencia de que la población femenina presenta más obesidad es la misma en el resto de Estados y a nivel nacional.

David Paz Cabrales, médico adscrito a la Dirección de Políticas Públicas de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), explica que la problemática no incluye solamente a Jalisco, sino que se trata de una tendencia nacional y mundial.

Los niños están teniendo una tendencia a la obesidad. México ocupa los primeros lugares de obesidad en niños y adultos, según el documento El Atlas Mundial de la Obesidad. Para el 2030, México ya no estará en la cima, pues será superado por otros países, según refiere Paz Cabrales.

“El consumo de bebidas azucaradas es un factor de riesgo para esta situación. Ya tenemos una herramienta que nos puede ayudar a prevenir, como son los sellos que nos mencionan qué tipo de azúcar se está consumiendo”.

Destaca que la obesidad es una enfermedad crónica compleja de origen multifactorial, la cual puede ser genética o asociada a malos hábitos alimenticios o falta de actividad física, entre otras cuestiones. “Tiene que ver con situaciones económicas, situaciones emocionales, actividad física, actividades laborales… son la suma de muchos factores que van condicionando esta situación como tal”.

Agrega que lo básico es identificar el grado de obesidad que tiene la persona.

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2018 arrojó que la prevalencia de sobrepeso y obesidad en los menores de cinco años en Jalisco fue del 12.6 por ciento. Con respecto al 2012, la prevalencia fue del 11.3 por ciento. Además, el 20.4% de los menores de cinco a 11 años, el 12.9% de las y los adolescentes de 12 a 19 años y una tercera parte de la población de 20 años y más de Jalisco tenía obesidad.

Además, en 2019, médicos del Hospital Civil de Guadalajara remarcaron que el 38% de la población infantil y adolescente de Jalisco presenta sobrepeso u obesidad.

Estudiantes están expuestos a alimentos con alto contenido calórico y bebidas azucaradas. EL INFORMADOR/Archivo

LA VOZ DEL EXPERTO

Pide hacer equipo con escuelas

Édgar Vázquez Garibay, académico del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara.

Ante la prevalencia de la obesidad en niños y adolescentes, el especialista en nutrición recuerda que se tienen que crear estrategias con las escuelas para evitar la venta de productos dañinos. Destaca que se requiere una estrategia que combine esfuerzos de la Secretaría de Salud con la Secretaría de Educación Pública e impulse la actividad física. “Es fundamental que cuidemos a la población que viene, desde el vientre de la madre hasta la pubertad, es un periodo crucial. Deben recibir buena información en las escuelas, tanto los niños como los padres”.

En ese sentido, considera que se requieren programas de orientación alimentaria y asesorías nutricionales en todos los centros de salud. “También lo he comentado y es que habría, por ejemplo, una nutrióloga para cada escuela o podría ser para tres escuelas, para que brinden orientación alimentaria”.

Por otro lado, remarca que la pobreza también puede influir en una mayor obesidad. Por ejemplo, hay muchos lugares con falta de acceso al agua potable, donde es más fácil consumir refresco.

Recomendaciones

Desarrollar mejores hábitos alimenticios.

Servir abundantes verduras, frutas y productos integrales.

Incluir productos lácteos bajos en grasa o sin grasa, entre ellos yogurt y queso.

Elegir carnes magras, aves de corral, pescado, lentejas y frijoles como fuentes de proteína.

Motivar a la familia a beber mucha agua.

Reducir el consumo de bebidas azucaradas.

Limitar el azúcar y grasas saturadas.

Alimentos que causan sobrepeso en los tapatíos

La obesidad es uno de los problemas de salud que afecta a la población en general, y la Zona Metropolitana de Guadalajara no es la excepción. De acuerdo con Mayo Clinic, esta enfermedad se define como la acumulación excesiva de grasa en el cuerpo que puede ser perjudicial.

Algunos de los alimentos que causan obesidad en los jaliscienses son las bebidas no lácteas endulzadas (jugos, refrescos, etcétera) consumidas por el 85% de la población, seguida de dulces, postres o botanas que son las favoritas, sobre todo de niños de entre 1 y 4 años.

Después de estos productos, también están los cereales dulces y las bebidas lácteas endulzadas. Este tipo de alimentos, al ser ricos en azúcares, llaman la atención de los niños.

Entre otros alimentos que causan obesidad o sobrepeso en los tapatíos, están la comida rápida y los antojitos mexicanos: gorditas, sopes, quesadillas, tacos, que son preferidos por adolescentes y adultos.

Estos alimentos, además de causar obesidad, también pueden provocar que los niveles de colesterol o triglicéridos suban, como consecuencia podrían traer problemas cardiopulmonares.

El Estado casi iguala a la Ciudad de México en cantidad de casos

Jalisco terminó el año 2022 con 76 mil 866 casos nuevos de obesidad, un promedio de mil 478 diagnósticos por semana, mientras que la Ciudad de México registró 77 mil 988, un promedio de mil 499 casos nuevos a la semana. Una diferencia neta de mil 122 casos, pese a que la población en la capital del país es casi el doble que la de Jalisco.

David Paz Cabrales, médico de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), menciona que la pandemia nos limitó a salir a hacer ejercicio en el espacio público, pero que el problema ya tiene más tiempo. “No es una epidemia que acaba de surgir, es algo que ya viene desde años atrás. Se tienen al menos 10 años queriendo luchar contra la obesidad, pero hay muchos intereses… los productos de consumo como bebidas o comidas ricas en carbohidratos o grasas trans, que hacen difícil el metabolismo, pero que son de fácil cocción y de un sabor agradable y la gente los busca, básicamente hay que luchar contra eso. Hay que empezar a crear conciencia del daño que causa”.

Además, recomienda mejorar los hábitos alimenticios, tratar de limitar el acceso a productos que no ayudan a nutrirnos y evitar comidas con alto contenido calórico, de grasa o de sodio.

Nuevos casos de obesidad por año Jalisco Todo el país 2022 76,866 817,952 2021 43,086 489,731 2020 27,489 377,106 2019 44,850 669,444 2018 50,646 698,461

Fuente: Boletín de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud federal.

Tragones Anónimos encuentran apoyo al compartir experiencias

Definidos como una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros en su recuperación, Tragones Anónimos persigue que quienes acuden a ellos en busca de ayuda obtengan solución a sus problemas con la alimentación, pues de hecho, el único requisito para pertenecer al grupo es el mínimo deseo de dejar de comer de forma inadecuada.

Quienes se integran a estos grupos de ayuda trabajan con base en el esquema de pasos de Alcohólicos Anónimos y bajo la premisa de “sólo por hoy, comenta Laura, quien pertenece al grupo de la Casa Matriz en el Barrio del Santuario. “Aunque al principio estuvieron cerca del Parque Morelos, yo estoy por cumplir 14 años aquí”.

Cuenta Laura que cuando llegó tenía diabetes e hipertensión. “Hoy por hoy no tomo metformina (por fortuna, nunca fui insulinodependiente) y con el puro cambio de alimentación me estabilicé; por eso son importantes las experiencias”.

Señala que así apoyan a la gente que se acerca, pero “debe ser la propia persona quien se convenza de asistir porque lo necesita, por su propio pie; manejamos emociones, como por qué come uno de tal o cual forma y, en las reuniones, hay una tribuna para compartir esas experiencias, cosas que en el mundo ‘de fuera’ no se pueden compartir, y no hay psicólogo o nutriólogo, es una ayuda grupal y se comparten experiencias para que quien busca apoyo halle solución”.

El sobrepeso debe ser atendido por especialistas certificados que ofrezcan alternativas con sustento científico para evitar daños a la salud. EL INFORMADOR/Archivo

Baje de peso sólo con tratamientos avalados

En México, 7.5 de cada 10 adultos presentan exceso de peso, lo que coloca al país en el segundo lugar en obesidad en adultos a nivel mundial y el primer puesto en obesidad infantil, con cuatro de cada 10 niños y adolescentes afectados, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut).

Para revertir este problema de salud es necesario bajar de peso. Sin embargo, los esquemas de pérdida de peso que suelen anunciarse en tabloides y redes sociales prometen “un cuerpo de diosa”, “remodelación corporal” y “la operación bikini” con intervenciones que giran en torno a la fuerza de voluntad y la suposición de que la pérdida de peso es completamente una función de la dieta y el ejercicio.

Según el portal de internet del Instituto Mexicano del Seguro Social, la pérdida de peso exitosa es en parte una función del comportamiento; y sugiere que la genética y los factores ambientales pueden hacer que sea extremadamente difícil o incluso imposible para algunas personas sin ayuda externa.

Hoy en día, ese apoyo a menudo significa cirugía, pero existen opciones mucho menos invasivas que se encuentran tranquilamente en los estantes de las farmacias.

Uno de los medicamentos recetados son los agonistas del receptor de GLP-1, los cuales fueron creados para el tratamiento de la diabetes mellitus, pero se ha demostrado que ayuda a que los pacientes pierdan peso.

El medicamento simula una hormona conocida como péptido 1, similar al glucagón, la sustancia química que ayuda a las personas a sentirse llenas después de comer. Muchos pacientes que toman un medicamento GLP-1 para bajar de peso pierden al menos el cinco por ciento de su peso corporal, según un estudio del fabricante.

Cabe señalar que la pérdida de peso de manera saludable debe llevarse a cabo por medio de un tratamiento integral que incluya consultas médicas, nutricionales y psicológicas, así como una correcta dieta y ejercicio.

Cualquier medicamento debe ser recetado por un médico que certifique la necesidad de tomar fármacos debido a que muchos de ellos tienen efectos secundarios como náuseas, estreñimiento o diarrea, entre otros.

TOME NOTA

Evite las malas prácticas

Dietas hiper restrictivas.

Priorizar la rapidez de pérdida de peso a la salud.

Realizar cambios de alimentación sin asesoramiento.

Falta de actividad física.

Malas rutinas de sueño.

Saltarse comidas.

Uso de estimulantes como anfetaminas que causan adicción.

Fumar tabaco como inhibidor del apetito.

Una correcta baja de peso que no ponga en riesgo la salud debe ser guiada por medio de un tratamiento integral que incluya consultas médicas, nutricionales y psicológicas así como una correcta dieta y ejercicio.

Cuide el tiempo y la calidad del sueño. EL INFORMADOR/Archivo

Las malas rutinas de sueño fomentan el sobrepeso

A pesar de que las causas para el sobrepeso son diversas e incluyen desde las rutinas de alimentación y ejercicio hasta cuestiones metabólicas, uno de los motivos que contribuye a su aparición está relacionado con malas rutinas de sueño.

Acorde con la Secretaría de Salud de México, la falta de sueño aumenta la secreción de una hormona gastrointestinal llamada grelina, la cual envía una señal de hambre al cerebro. Al mismo tiempo disminuye el nivel de leptina, otra hormona implicada en ayuda a suprimir el apetito; así que cuando la leptina baja, aumentan las ganas de comer.

Ambas sustancias, junto con la insulina, regulan el centro del apetito en el cerebro. La mala calidad del sueño o falta del mismo produce el incremento del hambre, con el consiguiente aumento de peso a largo plazo.

En el año 2021, la revista inglesa “Nature and Science of Sleep” publicó la investigación “Exploración del sueño como un factor de riesgo específico para la salud mental y metabólica deficiente: un estudio del biobanco del Reino Unido” en donde se concluyó que la duración extremadamente corta del sueño - menos de cinco horas - aumentó el riesgo de diabetes en un 58 por ciento y de obesidad en un 48 por ciento en comparación con aquellos que dormían unas siete u ocho horas cada noche.

La asociación Norteamericana para el Estudio de la Obesidad (NAASO) señala que se necesitan más de seis horas de sueño para mantenerse sano y en forma.

Durante 10 años los investigadores recogieron datos de 18 mil participantes, datos relacionados con hábitos de nutrición y salud en general.

Las conclusiones fueron que el riesgo de sufrir obesidad aumenta un 73 por ciento si se duerme menos de cuatro horas por noche; un 50 por ciento si se duermen cinco horas de media, y aumenta un 23 por ciento si se duermen seis horas por noche; en comparación con las personas que duermen de siete a nueve horas. Por esto, se recomienda desarrollar hábitos saludables.

Consejos para dormir bien y adelgazar

Evitar cenas bastas y tardías.

Evitar los excitantes como el alcohol o el café.

Acondicionar la habitación: la luz, el ruido, la temperatura del lugar son importantes.

Apagar los dispositivos electrónicos antes de acostarse.

Mantener un horario de sueño regular.

.