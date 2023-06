Novak Djokovic, 23 veces glorioso

Novak Djokovic dejó en claro durante años que este era su objetivo. Lo que más le motivaba. Lo que le inspiraba. Los títulos más importantes en las mayores citas del tenis eran su meta y ahora finalmente queda en soledad, por delante de todo hombre que haya tomado una raqueta.

Si Djokovic esperó por tanto tiempo para apoderarse del récord, tranquilamente podía esperar la media hora que le tomó entrar en calor en la final del Abierto de Francia. Y así, tras un tambaleante comienzo en un día de amenazantes nubes grises, acabó imponiendo su voluntad. Casper Ruud, su rival en la cancha Philippe Chatrier, no tuvo manera de responder tras ello.

Djokovic conquistó su título 23 de Grand Slam para quedar como el dueño absoluto del récord en el tenis masculino tras derrotar 7-6 (1), 6-3, 7-5 a Ruud en el duelo por el campeonato de Roland Garros.

El astro serbio de 36 años rompió el récord que compartía con Rafael Nadal en cuanto a la mayor cantidad de títulos individuales en la historia del tenis masculino.

Djokovic atrapó su tercer trofeo en la arcilla de París. Sus otros títulos ahí fueron ganados en 2016 y 2021, con lo que se convierte en el único hombre que ha obtenido al menos tres cetros de cada una de las cuatro grandes citas.

“Un Grand Slam es un Grand Slam, los cuatro grandes de nuestro deporte, el tenis. Todo jugador sueña estar en este escenario y ganar el trofeo al menos una vez en su carrera. Soy sobradamente afortunado de haberlo hecho 23 veces en mi vida”, dijo Djokovic, luciendo una chamarra roja estampada con ese número especial en el pecho.

Y va por otra meta: Djokovic vuelve a ponerse a mitad de camino para completar un Grand Slam en el año calendario, que es llevarse los cuatro grandes en una misma temporada. Se trata de algo que ningún hombre ha conseguido desde Rod Laver en 1969.

Es el dueño de 11 de los últimos 20 Slams, una majestuosa racha que es más asombrosa al considerar que se perdió un par de grandes durante ese periodo, ya que no quiso vacunarse contra el COVID-19.

Como si eso no fuera suficiente, el triunfo de Djokovic ayer también le catapulta de vuelta al número uno de los rankings de la ATP, desplazando a Carlos Alcaraz, a quien derrotó el viernes en semifinales.

Djokovic ya era el dueño del récord de más semanas como número uno desde que los rankings computarizados se estrenaron hace medio siglo atrás.

Novak Djokovic tiene como objetivo seguir cosechando más títulos en torneos Grand Slam, pues no está conforme con los 23 a los que llegó ayer. AP/C. Ena

VA POR MÁS

Ganar más Grand Slam es el objetivo del tenista serbio

“Sigo motivado para ganar más Grand Slam”, aseguró el serbio Novak Djokovic tras conquistar su título número 23 en torneos grandes.

“Esto no ha terminado, si gano un Grand Slam no voy a pensar en poner fin a mi carrera, que ya dura 20 años. Todavía me siento motivado e inspirado para seguir ganando Grand Slam. Estoy deseando ya jugar en Wimbledon”, aseguró el serbio.

“Todavía tengo fe en mí mismo por lo que he logrado. Este trofeo confirma la calidad del tenis que todavía puedo dar. Los Grand Slam son la prioridad para mí esta temporada y en las siguientes”, afirmó “Nole”, quien señaló que nada más llegar a París se sintió “diferente”.

“Los resultados sobre tierra batida no eran buenos, pero al llegar aquí pensé que podía ganar a cualquier rival a cinco sets. Y que todos los rivales tendrían una gran presión al enfrentarse a mi a cinco sets. Es importante tener esa ventaja mental”, señaló.

Djokovic y Rafa Nadal estaban igualados en títulos en Majors. AFP/A. Poujolat

RIVALES

Nadal felicita a quien ha desempatado la marca

El tenista español Rafael Nadal felicitó al serbio Novak Djokovic por el “increíble logro” de ganar en el torneo de Roland Garros su vigésimo tercer título en un torneo del Gran Slam.

“Muchas felicidades por este increíble logro, Novak Djokovic; 23 es un número que hace unos años era imposible de pensar, ¡y lo has conseguido! ¡Disfrútalo con tu familia y equipo!”, escribió Nadal en su cuenta de Twitter.

Nadal, 14 veces ganador en Roland Garros, no pudo jugar este año en París. Sufre una lesión en el psoas de la pierna izquierda y no juega torneo alguno desde que sintió la lesión en el pasado Abierto de Australia, en enero. Desde entonces ha renunciado a cada campeonato que inicialmente tenía previsto.

El tenista español sólo ha disputado cuatro partidos en lo que va de 2023. Disputó la United Cup y perdió los dos encuentros que jugó y en el Abierto de Australia quedó fuera en la segunda ronda del certamen.

El tenista serbio afirmó que en París tuvo gran fortaleza mental. AFP/J. De Rosa

PERFIL

El hombre de los retos eternos

Novak Djokovic funciona a base de retos. Su gasolina está en tener que superar listones que le hacen más grande cuando suponen elevar el nivel y a base de eso se ha convertido en el hombre con más Grand Slam de la historia, la última frontera que le quedaba por superar.

"Nole" ya era el jugador con más Masters 1000: 38; el que más semanas acumula como número uno del mundo: 387. Y el que más veces ha acabado el año al frente del ránking.

Es el único tenista de la historia que tiene al menos tres veces todos los Grand Slam y también tiene todos los Masters 1000, el torneo de Maestros y la Copa Davis, lo que demuestra que es posiblemente el tenista más completo de la historia, capaz de brillar de forma superlativa en todos los torneos. Solo le falta el oro olímpico.

Pero lo que más impresiona de este jugador nacido en Belgrado 22 de mayo de 1987 es su capacidad para sobreponerse a los desafíos, que le llevan a superarse y el vacío que vive cuando no los tiene.

El mejor ejemplo lo dio tras ganar su primer Roland Garros en 2016. Tras 12 intentos fracasados, tres finales perdidas, el gran trofeo que le faltaba, una meta que le dejó sin objetivos y le sumió en una depresión tenística que duró más de un año. Hasta Wimbledon de 2018 no volvió a levantar un Grand Slam.

Djokovic se alimenta de los retos, vive para afrontarlos y así ha sabido sacar un enorme partido a un cuerpo de atleta y unas condiciones perfectas para el tenis, sumado a una mente insaciable.

A menudo criticado por el público, abucheado por la grada en París, el serbio ha sabido convertir esa animadversión en motivación.

Así ha sido la vida de este hijo de un esquiador que parecía destinado a practicar ese deporte o el futbol que también le indicaba su progenitor, pero él prefirió la raqueta, que empuñó de muy niño.

En sus primeros pasos entre los grandes, su tenis contrastaba con su carácter y tardó cuatro años en alcanzar en Roland Garros sus primeras semifinales de un Grand Slam. Pero con 20 años fue ya el más joven en jugar las semifinales de los cuatro grandes y empezó a aparecer a la sombra de Roger Federer y Rafael Nadal.

Su excentricidad le llevó a negarse a vacunarse contra el COVID-19, lo que le ha impedido disputar varios grandes y alargar su palmarés. Pero, aun así, acaba de asentarse en el trono en solitario del tenis mundial.

