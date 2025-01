Nacionales Conade: Para Jalisco, el rival está en casa

Jalisco tratará de superarse a sí mismo este año en los Juegos Nacionales Conade, después de 23 ediciones consecutivas en las que ha resultado campéon; una marca única que lo coloca como el estado más ganador en el deporte competitivo de México.

Recientemente, también fue el estado que más atletas aportó para los Juegos Olímpicos París 2024, y aunque ningún deportista local pudo traer consigo una medalla, el compromiso para mantenerse en alto nivel de cara a Los Ángeles 2028 será aún mayor, así lo mencionó Carlos González, director de Deporte Competitivo de Code Jalisco, en entrevista.

—¿Cuáles son los principales objetivos de Code Jalisco para este 2025?

—Siempre como institución, en lo que refiere el plano nacional, es ganar. En los Nacionales y los Paranacionales Conade debemos de buscar el título 24 y 20, respectivamente, y obviamente intentaremos superarnos. Nosotros hablamos de competir contra Jalisco, o sea, competir contra nosotros mismos. A pesar de que son 54 disciplinas, dos mil y tantos deportistas, mantenemos un sistema a la vanguardia que nos permite estar posicionándonos cada vez mejor. En el plano internacional, están los Juegos Panamericanos Junior que van a ser en Asunción, muchos de los que van a participar ahí indudablemente los veremos en Los Ángeles.

—¿Cuáles han sido las claves para fortalecer al deporte jalisciense y mantenerse como el estado más ganador?

—Lo principal es la continuidad de una política pública, yo llevo 21 años trabajando en el Code, me han tocado seis diferentes gobernadores y hemos establecido un sistema de trabajo que permite entrenar más que los demás. Tenemos la escuela para atletas con el objetivo de desarrollar la preparación integral de deportista, pero entrenar más que los demás, con la doble sesión de entrenamiento. Desarrollamos por primera vez en México los equipos interdisciplinarios y los atletas cuentan con nutriólogo, psicólogo, fisioterapeuta y médico, todo lo necesario para su óptimo desarrollo.

—De cara a los Nacionales Conade 2025, ¿cómo se prepara Jalisco para mantenerse un año más como el vigente campeón?

Todo el deporte, afortunadamente, tiene indicadores tangibles que son medibles, nada es subjetivo y todo es objetivo. Acabamos de desarrollar el área de innovación y ciencia para el rendimiento deportivo, la cual nos va a permitir preparar de mejor forma a nuestros deportistas, tanto para los Nacionales Conade, como para estos atletas con perspectiva internacional. Creamos diferentes estrategias, damos cobertura a todos los deportes, potenciamos, cambiamos estructuras de entrenadores y mejoramos los equipos interdisciplinarios.

Carlos González ha estado de cerca en cada ciclo olímpico. CORTESÍA/CODE JALISCO

CICLO OLÍMPICO

Con Los Ángeles en el horizonte

El ciclo olímpico con miras a Los Ángeles 2028 está arrancando y en el Code Jalisco están ya preparados para afrontarlo y de nuevo nutrir a la delegación mexicana, como lo señala Carlos González.

—¿Hay algún otro deporte que el Code Jalisco busque impulsar en este 2025?

“Los Juegos Olímpicos nos abren un panorama y un escenario con diferentes deportes, donde tenemos que irnos preparando para poder llegar a ellos. Así como fueron los deportes urbanos en el ciclo pasado, hoy enfrentamos una ilusión importante con el tochito, que creo que será el siguiente deporte que va a empezar a tomar un posicionamiento diferenciado.

—¿Qué aprendizajes les ha dejado estar en dos ciclos olímpicos y qué harían diferente para impulsar a más atletas jaliscienses de cara a 2028?

—Desafortunadamente, los procesos de participación no dependen del CODE Jalisco, pero sí la preparación. El aprendizaje es que tenemos que trabajar para que el deportista esté listo y una vez que el deportista esté preparado, ya será cuestión de los resultados que lo pongan en una dimensión justa. Nos pasó con Jessy Salazar, era la mejor del país y aun así no fue a Juegos Olímpicos por una decisión de la Federación, a veces no basta con eso, pero nuestro trabajo es que el deportista esté listo cuando se le requiera.”

—¿Cómo se mantendrá el nivel de los atletas para pensar en una mayor proyección de jaliscienses en Los Ángeles 2028?

—Además del área de innovación y ciencia para el rendimiento deportivo, estaremos trabajando en un plan competitivo, buscando en el futuro, y con esto me refiero en el año siguiente, abrir casas de preparación para los deportistas, casas Jalisco en España, Canadá, Corea, por mencionar algunos, que nos permitan tener un roce competitivo más importante.

ALTO RENDIMIENTO

Vienen más figuras locales

En el más reciente ciclo olímpico, varios atletas de alto rendimiento que han enarbolado la bandera de Jalisco han optado por el retiro, dejando un vacío difícil de llenar.

Sin embargo, el propio Carlos González señala que hay mucho potencial para cubrir esos espacios, nuevas generaciones de atletas jaliscienses que están levantando la mano.

“Duele perder medallistas olímpicos como Iván García, Germán Sánchez o Alejandra Orozco, o una mítica como Nuria Diosdado, que ya colgaron los trajes, pero la generación que viene nos ilusiona muchísimo, porque justamente a los deportistas mencionados les tocó abrir brecha, pero han dejado un legado y unas enseñanzas muy importantes que ahora nos permiten replantear el futuro de mejor forma”, dijo González.

Por ello, el propio González se encargó de barajar algunos nombres que en este 2025 brillarán.

“Vamos a ver brillar, sin duda, a deportistas que inclusive ya son los mejores del mundo como en atletismo con Emiliano Barba y Paola del Real, en lucha están Melani y Edna Jiménez, en taekwondo Guillermo Cortés, en ciclismo Carolina Flores; en clavados están Ian Nava, las gemelas Cueva, Lía y Mía; en el tiro con arco está Osvaldo Ramírez y en pesas con Orlando Mantilla. Creo que son muchos los deportistas, pero indudablemente esa es una buena lista”.

ATLETAS A SEGUIR EN 2025

Las gemelas Cueva

CORTESÍA/CODE JALISCO

Próximas a cumplir 14 años, Lía y Mía Cueva Lobato podrían ser las primeras gemelas en representar a México en unos Juegos Olímpicos; ambas compiten en la disciplina de clavados, y por su complicidad destacan en la prueba de sincronizados, aunque también han ganado múltiples medallas individuales, sobre todo en Nacionales Conade.

Guillermo Cortés

CORTESÍA/CODE JALISCO

En 2023, el joven jalisciense se convirtió en el primer taekwondoín en ser bicampeón mundial en cualquier categoría tras vencer al ucraniano Kiril Silverkuznietsov y obtener el segundo oro de manera consecutiva en el Campeonato Mundial de Cadetes. “Kato” sueña con llegar a los Juegos Olímpicos y es una de las promesas del taekwondo mexicano.

Las hermanas Jiménez

CORTESÍA/CODE JALISCO

Melani y Edna Jiménez son unas apasionadas por la lucha. En 2024, fueron parte de la Selección Mexicana que compitió en los Campeonatos Panamericanos Sub-20 realizados en Lima, Perú. Melani se convirtió en cinco veces campeona continental y recibió el reconocimiento como la más destacada de la competencia, mientras que Edna contribuyó con una plata.

Ian Nava

CORTESÍA/CODE JALISCO

Ian Caleb Nava ha sido un ganador recurrente en la disciplina de clavados en los Nacionales Conade, y a sus escasos 13 años, en tres ediciones de dicha competencia, acumula 20 medallas de oro. Participó en siete pruebas, lo que le permitió alcanzar la perfección, destacándose en plataforma de uno y tres metros.

Guadalupe Navarro

CORTESÍA/CODE JALISCO

A sus 17 años finalizó como octava en lanzamiento de jabalina en los Paralímpicos París 2024; Lupita, originaria de Tepatitlán de Morelos, es una fuerte contendiente para convertirse en un referente tanto estatal como nacional del deporte adaptado.