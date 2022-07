Municipios retiran árboles riesgosos en la metrópoli ante las lluvias

Durante este año, los Ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco de Zúñiga han retirado mil 908 árboles de la vía pública como parte de los derribos precautorios, según reportaron por Transparencia.

En el caso de Zapopan, además contrató a una empresa para el derribo de árboles, mantenimiento de áreas verdes y servicio de suministro de plantas de ornato, con un costo de 13.3 millones de pesos.

El proveedor está obligado a retirar 631 árboles de tres metros de altura en adelante, el cual debe incluir destaconado de raíz y recolección de desechos.

En las justificaciones del contrato de estos servicios, el municipio menciona que se requiere contratar a una persona especializada para efecto de que preste sus servicios profesionales consistentes en brindar el mantenimiento de áreas verdes y plantas de ornato.

“No obstante que no cuenta con los recursos suficientes para incorporar de tiempo completo a expertos profesionistas, a su cuerpo de servidores públicos, puede aún satisfacer los objetivos a que se refiere el inciso anterior, mediante la contratación de servicios externos independientes de apoyo, con el nivel y especificaciones profesionales requeridos”.

El Ayuntamiento tapatío no informó si tiene contratado algún servicio similar. Por Transparencia, la Dirección de Parques y Jardines respondió que no cuenta con esa información, ya que no es de su competencia.

Los Ayuntamientos de San Pedro Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco de Zúñiga respondieron que los trabajos los desarrollan Parques y Jardines y Áreas Verdes, por lo que no se tiene concesionado el servicio.

Los municipios informaron que el retiro de los ejemplares se programa según sea el caso de situaciones de riesgo.

Cinco puntos tapatíos encabezan caída de árboles ante las lluvias

Durante la lluvia registrada el pasado 13 de junio en la Zona Metropolitana de Guadalajara, un árbol cayó sobre una joven. La mujer de alrededor de 20 años resultó con lesiones en la cadera, luego de que el arbusto se volteara desde la raíz. Los hechos ocurrieron en los cruces de las calles Cuauhtémoc y Analco, en la colonia Analco, según la Unidad de Bomberos de Guadalajara.

Los árboles caídos durante la temporada de lluvias van en aumento en los municipios de la metrópoli. Durante el año pasado se vinieron abajo mil 707 ante las tormentas, una cifra superior a los mil 362 del temporal del 2020, de acuerdo con datos de los Ayuntamientos.

El municipio tapatío es el que más árboles caídos reporta, con 911 durante el año pasado. Las zonas más afectadas o con mayor riesgo son: Olímpica, Cruz del Sur, Oblatos, Minerva y Centro.

Tan sólo en las lluvias de junio pasado en la ciudad, las autoridades de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco documentan 386 ejemplares que se han caído por las tormentas o por fuertes vientos.

La lluvia de ayer dejó varios árboles caídos e inundaciones en varios puntos de la ciudad, principalmente en el Oriente. Se suspendió el servicio del Macrobús y Línea 3 del Tren Ligero por quince minutos.

En la tormenta de ayer, este árbol cayó en el cruce de las avenidas Circunvalación y Ávila Camacho; también se registraron inundaciones en varios puntos. ESPECIAL

Teléfonos de Parques y Jardines

Guadalajara : 3338-3744-00 en la extensión 8815.

: 3338-3744-00 en la extensión 8815. Zapopan : 3338-1822-00 en la extensión 3254.

: 3338-1822-00 en la extensión 3254. Línea 24/7 : (3324-1010-00) para reportes de servicios municipales.

: (3324-1010-00) para reportes de servicios municipales. Tlaquepaque : 3335-6270-13.

: 3335-6270-13. Tonalá : 3335-8660-00 en las extensiones 4079 y 4080.

: 3335-8660-00 en las extensiones 4079 y 4080. Tlajomulco: 3332-8344-00 (Atención Ciudadana) en la extensión 1032.

Reducen presupuesto para daños patrimoniales

El presupuesto para indemnizar a las personas que sufrieron algún daño en sus bienes, atribuidos a omisiones del Ayuntamiento, se redujo este año en Guadalajara. La bolsa para la partida de seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas pasó de 285 mil pesos durante el año pasado, a 230 mil pesos en el actual. Lo anterior, según los recursos etiquetados en el presupuesto municipal, en el cual se deben considerar estos seguros, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Los principales reclamos de la ciudadanía están relacionados a daños de sus vehículos por baches y caída de árboles.

En el caso de Zapopan, la bolsa sí presentó un alza de 10 mil pesos. Al pasar de 70 mil pesos durante el año pasado a 80 mil pesos en el ejercicio actual.

En la ley estatal se reconoce el derecho a la indemnización a quienes sufran daños en cualquiera de sus bienes o derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular de los Poderes del Estado, sus dependencias y organismos públicos descentralizados.

En ésta se destaca que los montos de las partidas presupuestales deben considerar también las indemnizaciones que no hayan podido ser pagadas en el ejercicio inmediato anterior.

En el año 2021, este medio reportó que durante la pasada administración (con corte a junio pasado), el Gobierno de Zapopan pagó 273 mil 860 pesos a los ciudadanos por este tipo de daños, una suma tres veces mayor con respecto a los pagos emitidos en Guadalajara: 76 mil 627 pesos.

El municipio de Zapopan reportó que hasta esa fecha se habían iniciado más de 200 trámites por responsabilidad patrimonial, en los cuales se reclamaban más de 322 mil pesos y sólo el 40% había sido procedente.

Guía

Reclamaciones de indemnización

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Jalisco y sus Municipios, las reclamaciones de indemnización deberán presentarse por escrito, debiendo contener como mínimo:

La entidad a la que se dirige.

El nombre, denominación o razón social del promovente y, en su caso, del representante legal, agregándole los documentos que acrediten la personería, así como la designación de la persona o personas autorizadas para oír y recibir notificaciones y documentos.

El domicilio para recibir notificaciones.

En la petición que se formula, se agrega un cálculo estimado del daño generado.

La descripción cronológica y clara de los hechos, y razones en los que se apoye la petición.

La relación de causalidad entre el daño producido y la actividad administrativa irregular de la entidad.

Las pruebas, cuando sean necesarias, para acreditar los hechos argumentados y la naturaleza del acto que así lo exija.

Nombre y domicilio de terceros en el caso de existir. El lugar, la fecha y la firma del interesado o, en su caso, la de su representante legal.

Informan de árboles caídos por la tormenta

La lluvia de ayer en la Zona Metropolitana de Guadalajara dejó, al menos, 13 árboles caídos e inundaciones: dos especies cayeron por la Expo Guadalajara, en la colonia Verde Valle, otro más por Félix Palavicini y Circunvalación, uno en Avenida Federalismo casi esquina con Patria, y otro en Avenida Enrique Díaz de León, en el paso a desnivel que cruza con Circunvalación.

Entre los reportes también destacó un árbol caído en Ávila Camacho y Circunvalación; otro en la calle Ering e Ignacio Ramírez, en la colonia Lomas del Country, y otro en la calle Francisco Villa y Diego Montenegro, también en Guadalajara. Además, de otro árbol caído en el cruce de Isla Pantenaria e Isla Hebridas, en la colonia La Cruz.

Otro ejemplar cayó sobre una camioneta en los cruces de Valparaíso y Avenida Providencia. Además de otro en Avenida Copérnico y su cruce con Sagitario, y otro árbol caído en Avenida Giralda y López Mateos. En Tlaquepaque otro árbol cayó en Avenida Niños Héroes. La Coordinación Intermunicipal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara y Zapopan reportó que se registraron inundaciones en Gobernador Curiel y Artes Plásticas, donde el nivel del agua llegó hasta 80 centímetros. En la colonia San Carlos el agua llegó a más de un metro, lo que afectó a domicilios y vehículos estacionados; hasta el cierre de la edición el saldo preliminar de afectaciones no había sido cuantificado por Protección Civil y Bomberos de Guadalajara. Tampoco informaron de víctimas mortales.

Reportan más emergencias debido a inundaciones

De acuerdo con el reporte de la temporada de lluvias 2021, elaborado por el Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara (Imeplan), a través del Sistema de Vigilancia y Monitoreo, durante el temporal del año pasado se registraron 639 emergencias relacionadas a inundaciones en la metrópoli. Lo anterior, significa un aumento con relación a los 604 registros del temporal del 2020. Sin embargo, en el informe se aclara que los registros de Protección Civil y Bomberos (UPCyB) de Guadalajara y Tlajomulco de Zúñiga correspondientes a 2021 no se registraron en el sistema. “En años precedentes tuvieron gran actividad. Se infiere que el número de registros debió haber sido considerablemente mayor”.

Se puntualiza que derivado de la falta de registros de eventos de inundación por la totalidad de los municipios metropolitanos, surgió la necesidad de recurrir a fuentes periodísticas.

Se aclara que el número de inundaciones identificadas en fuentes no oficiales es mayor a las reportadas, pues representan casi el doble, con mil 005 emergencias relacionadas a inundaciones.

Por otro lado, se documentaron mil 246 afectaciones por inundaciones, disminuyendo un 35% en comparación con el temporal pasado, “lo que se asocia nuevamente a la falta de operación de algunas de las UPCyB en relación con los datos del 2020. Tal es el caso del municipio de Juanacatlán y de Tlajomulco de Zúñiga, que el año anterior, sí registraron sus afectaciones en el VIMOZmetro”.

Se agrega que, durante el año pasado, se observó un temporal de lluvias más intenso que el de 2020, por lo que una disminución en la cantidad de registros “no resulta congruente”.

Con relación a las acciones de prevención y mitigación del año pasado, éstas coincidieron con 123 sitios recurrentes de inundación, “de las cuales sólo 58 en toda el AMG no reportaron inundaciones, por lo cual se infiere que es el resultado de las intervenciones realizadas; no obstante, 65 volvieron a presentar inundaciones y de éstas 31 coincidieron con declaratorias de emergencia, por lo que, se hace evidente la necesidad de intervenciones que consideren eventos extremos para prevenir futuras afectaciones”.

En el pacífico

Pronostican hasta 19 ciclones

Durante esta temporada de lluvias y ciclones tropicales 2022, podrían formarse entre 14 y 19 fenómenos naturales en el Pacífico, de acuerdo con los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

A través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se informó que de los ciclones previstos en el Pacífico, entre ocho y 10 podrían llegar a tormenta tropical; cuatro o cinco, a huracán categorías 1 o 2 en la escala Saffir-Simpson, y entre dos y cuatro a huracanes a categoría 3, 4 o 5.

Los nombres correspondientes de estos fenómenos son Agatha, Blas, Celia, Darby, Estelle, Frank, Georgette, Howard, Ivette, Javier, Kay, Lester, Madeline, Newton, Orlene, Paine, Roslyn, Seymour, Tina, Virgil, Winifred, Xavier, Yolanda y Zeke.

El Dato

La asociación Bosque Urbano de Extra tiene como objetivo que Guadalajara sea la ciudad más arbolada del país. El compromiso es que en los próximos 10 años donará 3.5 millones de árboles para reforestar la ciudad, por lo que cada año se entregará un promedio de mil árboles al día.

En los próximos tres años se donarán 300 mil árboles a los municipios de Guadalajara y Zapopan, con quienes recientemente se renovó el convenio de colaboración.



