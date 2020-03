Multan a mil tráileres por ignorar horario

Durante febrero pasado, la Policía Vial del Estado aplicó mil 020 multas a transportistas de carga por no respetar el horario de restricción para circular en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) de las 6:00 a las 9:00 horas. Es el saldo del primer mes en el que se aplica esta disposición. Y siete unidades fueron sacadas de circulación.

El delegado en Jalisco de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), José Antonio Rivas Barba, comenta que solicitarán a todos sus agremiados que les informen sobre cómo se ha comportado la aplicación de las sanciones, pero también propondrá a las autoridades estatales que se realicen ajustes a la nueva regulación. Esto con el fin de obtener mejores resultados.

En los primeros días que se aplicó la restricción se remarcó una baja notable en el tránsito de los principales accesos carreteros de la ciudad, como López Mateos o la carretera a Chapala.

En el Plan de Regulación de Límites de Circulación y Seguridad Vial presentado a mediados del año pasado por el Gobierno de Jalisco, se contemplan sanciones que van de los ocho mil 688 a los 13 mil 032 pesos. Y la multa para quienes sobrepasen los pesos y dimensiones establecidos en las normas federales son de los dos mil 172 a los 21 mil 720 pesos.

Las autoridades destacan que las medidas del plan de regulación generan beneficios, como garantizar mayor seguridad vial, hacer más fluido el tránsito y, por ende, una reducción en la contaminación del aire en la zona metropolitana.

De acuerdo con un reporte de la Secretaría de Transporte (Setran), los tráileres están involucrados en casi 10% de los accidentes en general.

Por otra parte, en los últimos siete años, los agentes viales han levantado 15 mil 046 infracciones contra los vehículos de carga por circular en zonas prohibidas o conducir a exceso de velocidad.

El 2016 fue el año en el que más sanciones se aplicaron: tres mil 228.

A través de su Unidad de Transparencia, la autoridad aclara que la única multa que se tiene desglosada con relación al total de las sanciones que se aplica contra estos vehículos es por circular sobre carriles centrales, por exceso de velocidad o por transitar en zona prohibida, ya que el resto de las infracciones no se tienen detalladas.

Polígonos de restricción

Accesos a la metrópoli donde se aplica la restricción de horarios:

Carretera a Colotlán, a seis kilómetros al Norte de la intersección con Juan Gil Preciado.

Carretera a Zacatecas, en la intersección al límite Norte o en su cruce con el Río Santiago en el kilómetro 28.

Carretera a Zapotlanejo (cuota), en la intersección con Periférico Oriente.

Carretera a Zapotlanejo (libre), en el cruce con Nuevo Periférico.

Carretera a Chapala, al cruce con la Carretera a El Salto.

Carretera a Jiquilpan, intersección con el Circuito Metropolitano Sur.

Carretera a Tepic, a cinco kilómetros al Poniente de Periférico Poniente.

Pese a los accidentes documentados, la iniciativa para restringir los tráileres con doble caja sigue pendiente en el país. EL INFORMADOR/Archivo

Por todo tipo de infracciones, tráileres pagan 132 multas al día

Durante 2019, previo a que entrara en vigor la restricción de horario para que los vehículos de carga pesada no circulen en la metrópoli entre las 6:00 y las 9:00 horas, los transportistas pagaron 48 mil 202 multas al Estado; es decir, un promedio de 132 diarias.

Vía transparencia, la Secretaría de la Hacienda Pública informa que ingresaron siete millones 970 mil pesos por este concepto, lo que representó más del doble con respecto a 2018, cuando se recaudaron tres millones 156 mil pesos por el pago de 17 mil 219 sanciones.

La Comisaría Vial indica por Transparencia que no se tiene el desglose de cada una de las infracciones aplicadas a este tipo unidades, sólo la que corresponde al Artículo 183 VI para los que circulen por carriles centrales, de alta velocidad o en zona prohibida. Entre febrero de 2014 y hasta el mismo mes de este año, se habían levantado 15 mil 046 folios.

El delegado en Jalisco de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), José Antonio Rivas Barba, declara que tienen conocimiento del aumento en las infracciones, pero no han recibido una queja generalizada por parte de los transportistas con respecto al tema.

“Estuvimos haciendo una labor muy fuerte con todos nuestros agremiados (sobre las nuevas prohibiciones), tratando de llegar a todos, no solamente a los del Estado de Jalisco, porque por aquí (por la zona metropolitana) circulan de bastantes partes de la República mexicana”.

Entre los temas que han influido para que algunos conductores de carga no respeten el horario de restricción, es que aún no se cuenta con los paraderos seguros en ninguno de los siete accesos carreteros al Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

En diciembre pasado, el titular del Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan), Mario Silva, informó que se instalarían cámaras de vigilancia en estos accesos y se dispondría de otros dispositivos tecnológicos para aplicar multas a quienes incumplan con las nuevas reglas relacionadas al horario, como son el uso de tabletas para agilizar el levantamiento de folios.

Algunos de los puntos en los que este tipo de unidades no pueden circular de las 6:00 a las 9:00 horas son la carretera a Colotlán (seis kilómetros al Norte de la intersección con Juan Gil Preciado), carretera a Chapala (en la intersección con carretera a El Salto) y carretera a Tepic (a cinco kilómetros al Poniente de la intersección con Periférico Poniente), entre otros.

Participan en uno de cada 10 accidentes

De acuerdo con un reporte de la Secretaría de Transporte (Setran), con base en el Sistema de Integración de Actas Viales, el Extracto Homologado de Novedades de Relevancia y los Reportes de Accidentes del Transporte Público de la Dirección General Jurídica, entre los años 2016, 2017 y 2018, el transporte de carga ha estado involucrado en casi 10% de los accidentes en general, y en casi 10% de los accidentes en los que se registraron muertos.

En el dictamen de reforma a la Ley de Movilidad que fue aprobado en noviembre pasado por el Congreso del Estado para regular este tipo de transporte, se señala que estos datos cobran mayor relevancia cuando se identifica que los vehículos de transporte de carga representan menos de 5% del total del parque vehicular. “En 2018, el total de los vehículos participantes en accidentes en general fue 44 mil 745, de los cuales mil 906 fueron de transporte de carga; es decir, cuatro por ciento”.

Este medio publicó que en las medidas para regular al transporte de carga pesada se estableció que también deberá evaluarse si se tiene algún avance positivo en materia de seguridad vial, debido a que los accidentes en los que este tipo de unidades se ven involucradas fue uno de los motivos para regularlos.

Se añade que, con estos números, es evidente que los siniestros en los que participan abarcan un espectro mayor respecto a la proporcionalidad del total que representan.

En los lineamientos se incluyeron tres indicadores de evaluación: las tasas de variación de accidentes viales, de personas heridas y de fallecidas por accidentes viales en el horario de restricción. “Es lo que nosotros como Imeplan estaremos monitoreando en este año para evaluar si la medida está funcionando, si hay que intensificarla, si es necesario ir a un horario vespertino o si es necesario restringir el doble remolque”, declaró el titular del Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan), Mario Silva Rodríguez.

Aumenta el pago del refrendo

En un periodo de siete años, la recaudación por el refrendo de los vehículos de carga pesada en Jalisco aumentó 56.8 por ciento. Durante 2013, un total de 23 mil 378 propietarios pagaron nueve millones 989 mil pesos y, para el cierre de 2019, se cubrió esta obligación por parte de 30 mil 504 unidades e ingresaron 17 millones 582 mil pesos.

De acuerdo con información otorgada vía Transparencia por la Secretaría de la Hacienda Pública, es el cuarto ingreso más alto de 13 tipos de vehículos que deben cumplir con esta obligación.

El aumento obedece también al crecimiento en el cobro del refrendo vehicular en general durante ese periodo. Durante 2013, en la Ley de Ingresos del Estado se fijó en 435 pesos y el año pasado fue de 590 pesos. En este año tuvo un nuevo aumento, al autorizarse en 649 pesos.

El delegado en Jalisco de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), José Antonio Rivas Barba, acentúa que sus agremiados estarán cumpliendo con todos los ordenamientos y obligaciones que les marquen. Sin embargo, reconoce que están pasando por una situación complicada ante la baja del ritmo de trabajo.

“A lo mejor habrá transportistas que, por el momento, estén pensando en correr el pago del refrendo vehicular un poco más para adelante para salir con algunos otros compromisos”.

Lo anterior, debido a que durante los dos primeros meses de este año se ha tenido una disminución de entre 25% y 30% en la carga de trabajo.

Aclara que esto no obedece a las nuevas reglas implementadas en el Estado, sino a una situación que se vive a nivel nacional, “por la incertidumbre que hay en el país. Estamos viendo que la (mercancía) que viene por la entrada de Manzanillo no está llegando por el tema del nuevo coronavirus”.

La industria electrónica, puntualiza, está preocupada porque ya no le están llegando insumos que se requieren para hacer el armado de sus productos. “Estos mismos productos que luego tenemos que llevar con el cliente, entonces es un círculo que no se está completando”.

Refrendo vehicular Año Movimientos Importe 2013 23,378 9’989,676 2014 25,130 11’160,395 2015 26,767 12’523,637 2016 28,686 13’879,422 2017 29,327 14’652,265 2018 29,054 14’989,012 2019 30,504 17’582,545

Fuente: Secretaría de la Hacienda Pública.

Totales

De acuerdo con información de la Secretaría de la Hacienda Pública, el año pasado se realizaron 2.6 millones de pagos por refrendo vehicular en sus diferentes modalidades, mientras que hace dos años se tuvieron 2.4 millones.

Si se toma en cuenta que en Jalisco hay un total de 3.9 millones de automotores, significa que durante 2019 solamente siete de cada 10 propietarios cumplieron con esta obligación.

En los datos otorgados vía Transparencia se reporta que el año pasado la recaudación cerró en mil 441 millones de pesos, por encima de los mil 171 millones que ingresaron en 2018 por este concepto.

TELÓN DE FONDO

Cancelan cobro especial

Tras la resistencia que mostraron los transportistas de vehículos de carga pesada contra el cobro de seis mil pesos por un permiso anual o mil pesos por licencias temporales de 72 horas para circular en la Zona Metropolitana de Guadalajara, a mediados de enero pasado se inició el trabajo legislativo para la eliminación de éste.

Previo a que se aprobara la cancelación del cobro, el Congreso del Estado fue notificado de al menos 70 amparos que fueron promovidos por los transportistas para evitar pagar este tipo de permisos que, argumentaban, podría ser replicado en otras Entidades del país.

Este medio publicó que si bien se eliminó este cobro, no se modificó la aplicación de multas a conductores de camiones de carga pesada que circulen por carriles centrales de alta velocidad y por no respetar los lineamientos que contienen la restricción en el horario de seis a nueve de la mañana, ni el mapa con el cuadrante de restricción aprobados por la Junta de Coordinación Metropolitana sobre los siete ingresos que deben ser monitoreados.

Durante febrero pasado se aplicaron mil 020 multas a transportistas de carga pesada por no respetar el horario de restricción para circular en la metrópoli (de las 6:00 a las 9:00 horas). EL INFORMADOR/F. Atilano

Se concentran en 10 zonas

El transporte de carga que entra o sale del Área Metropolitana de Guadalajara tiene su mayor flujo en 10 zonas, las cuales concentran prácticamente la tercera parte de los vehículos que tienen como origen o destino esta región.

El Estudio Origen Destino del Transporte de Bienes y Servicios, que fue entregado al Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan), busca revelar los procesos urbanos y económicos del flujo de mercancías para generar políticas que permitan mejorar la movilidad, pero también la competitividad.

A diario circulan 51 mil 762 vehículos de carga en la metrópoli. Y más de 30% va de paso, lo que significa que 70% tiene como destino u origen algún punto de la ciudad.

De los 10 puntos que concentran el tráfico, el principal es la Nueva Central Camionera, que representa 4.4% del total del tránsito de carga en la metrópoli.

Le siguen el Mercado de Abastos y el Tecnology Park, con 2.5% cada uno. Luego están el Mirador Álamo Industrial y el Centro de Distribución Walmart Tlajomulco, con 2.2% cada uno.

La Zona Industrial 1 y 2 de Guadalajara, San Agustín en Tlajomulco, el Mercado del Mar en Zapopan y Copalita son las otras zonas con mayor circulación.

Las vialidades más recorridas por el transporte de carga, revela el estudio, van desde la carretera a Chapala a la altura del Aeropuerto tapatío hasta el Periférico, donde la mayor parte se desvía hacia la carretera a Nogales y La Venta del Astillero.

Las otras dos principales vías usadas son Lázaro Cárdenas (alimentada también por la Carretera a Chapala y la autopista a Zapotlanejo) y López Mateos, donde también se distribuyen los vehículos hacia los dos extremos del Periférico.

Esta es una de las razones por las cuales para la mayor parte de los choferes resulta impráctico tomar el Macrolibramiento, pues esta vía en realidad no conduce hacia sus destinos.

Una manera en la que se puede contribuir a la redistribución del flujo del transporte de carga puede ser el ordenamiento territorial, de modo que los usos de suelo permitan que ciertas áreas se descongestionen, explicó Mario Silva, director del Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan).

¿Principales causas por las que no usan el Macrolibramiento? Respuesta Porcentaje No lo necesita 30.1% Lo desvía 15.1% Es caro 13.1% No pasa por ahí 12.7% Por costo de la gasolina 10.2% Por carga y descarga en Guadalajara 8.1% No está autorizado 3% Tomará otra ruta 2.7%

Pierde tiempo 2.3% A veces lo toma 1.4% Lo desconoce 0.5% No tiene entradas ni salidas 0.4% Otros 0.4%

A la espera de paraderos seguros

Transportistas del Estado se encuentran a la espera de que el Gobierno estatal cumpla el compromiso de instalar paraderos seguros en los siete ingresos al Área Metropolitana de Guadalajara, con el objetivo de que funcione la medida de restricción de horarios que entró en vigor en este año.

En enero pasado, las autoridades estatales sostuvieron una reunión con socios de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), en donde se informó que el primer paradero se instalaría en el acceso carretero Sur de la metrópoli.

José Antonio Rivas Barba, de la Canacar, señaló que la falta de esta infraestructura es un factor para que los conductores de estas unidades se arriesguen a ingresar a la metrópoli, pese a que pueden ser sancionados.

“El vehículo que ya no entró a las seis de la mañana se está quedando afuera de la zona metropolitana, prácticamente sobre el acotamiento, y los concesionarios nos han estado pidiendo que les digamos a nuestros agremiados que no se paren, por la situación de que pudiera haber algún accidente”.

Subrayó que la necesidad de estos paraderos sería en los siete accesos de la metrópoli. “Es muy diferente el flujo vehicular que viene o va al Puerto de Manzanillo o va hacia la zona Centro, hacia Zacatecas…”.

Rivas Barba agregó que además de requerir estos paraderos ven necesario que este tipo de infraestructura se ubique también en las intersecciones hacia Manzanillo, así como la zona de Los Altos de Jalisco. “Es muy concurrida (la vía), donde actualmente el operador se para a descansar”.

Acentuó que están solicitando que se garantice el tema de la seguridad. El dirigente transportista explicó que se espera que no sean sólo espacios abiertos, sino que pueda contar con videovigilancia y que se tenga un área donde el operador pueda comer y cumplir con algunas otras de sus necesidades. “Hay ciertos requerimientos que se necesitan para que el operador pueda estar tranquilo y descansando mientras está el horario de restricción”.

Ante la ausencia de paraderos, transportistas usan los acotamientos. EL INFORMAODR/Archivo

CLAVES

Diálogo. Los dirigentes transportistas consideran que es necesario mantener las mesas de diálogo con las autoridades estatales, con la finalidad de realizar ajustes a las nuevas medidas contempladas en el Plan de Regulación de Límites de Circulación y Seguridad Vial.

Cambios. José Antonio Rivas Barba, dirigente estatal de la Canacar, dice que es necesario continuar con las negociaciones, debido a que los agremiados les han remarcado que, pese a ir circulando con el puro tractocamión, sin el remolque, también han sido infraccionados. “Cuando ahí estamos hablando de un vehículo unitario, no como un remolque”. Por ello es necesario que se realicen algunos ajustes a las medidas que se establecieron para que esto les ayude a llevar la reglamentación a un “buen fin”.

Circulación. Los transportistas coinciden en que podrían realizarse también modificaciones a la restricción de horario, para que no aplique los sábados y domingos, porque durante esos días ya no se genera tanto movimiento vehicular al no estar relacionado con los horarios de ingreso a las escuelas y el trabajo. “Entonces ver también (si durante el fin de semana) se pudiera abrir a que circulara el transporte de carga a esas horas”.

Logística. Además de establecer un acuerdo con las autoridades, el líder transportista enfatizó que también están dialogando con todas las empresas con las que trabajan para modificar los horarios de carga y descarga, con el objetivo de no perder tiempo (de las 6:00 a las 9:00 horas). “Tratar de salir lo menos perjudicados, tanto nosotros como transportistas, como las empresas para las cuales trabajamos. Buscar cómo nos pudiéramos ayudar modificando la logística para que ellos pudieran mover su producto en tiempo”.

GUÍA

Ven menos tráfico

Durante las primeras semanas de enero, luego de que entrara en vigor la restricción para impedir el ingreso del transporte de carga pesada a la metrópoli entre las 6:00 y las 9:00 horas, conductores que transitaban por Carretera a Chapala y comerciantes de la zona coincidieron en que los atorones disminuyeron en esa vía.

Este medio publicó que los automovilistas veían cambios importantes por las vías en donde se aplica la restricción. Por ejemplo, el taxista Fernando Castro dijo que también observó que bajaron los accidentes. “Me parece bien que lo prohibieran porque estos vehículos son los que provocan embotellamientos, daños a las calles y accidentes en la bajada del Álamo”.

Por su parte, Óscar, uno de los comerciantes ubicados en esta zona, resaltó que ya comenzaban a notarse leves mejoras tras la entrada en vigor de esta regla que aplica desde el pasado 1 de enero. “Ha bajado el tráfico 50%, así como los embotellamientos”.

Los automovilistas destacaron que esta situación se repitió en el ingreso de López Mateos y Periférico. “La he visto mejor, más fluida porque no hay mucho entorpecimiento. Se ve la diferencia sobre López Mateos, pero se nota también en Periférico de Norte a Sur”, subrayó Héctor Ramírez Orozco, un chofer de alquiler cuya base está en las cercanías.

De acuerdo con el “Estudio de Origen y Destino del Transporte de Carga”, elaborado en 2018 por el Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan), 56 mil 762 vehículos de carga transitan al día en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG). Alrededor de una tercera parte entra por la Carretera a Chapala y casi una quinta por López Mateos (o Carretera a Manzanillo).

Pese a las restricciones, en las primeras semanas éstos seguían entrando a la ciudad en ese lapso. De acuerdo con un recorrido realizado por este medio, se verificó que en tan solo cinco minutos pasaron al menos ocho camiones de carga pesada por la Carretera a Chapala alrededor de las 08:30 horas.

También se les pudo ver circulando dentro de ese horario en la entrada de la avenida López Mateos.

