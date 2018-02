Multan a más por invadir banquetas

El programa Banquetas Libres alcanzó en 2017 su índice más alto de infracciones en Guadalajara y Zapopan, con 129 mil 716 sanciones, cuando un año atrás apenas fueron 86 mil 428. Los Ayuntamientos atribuyen el aumento principalmente a tres factores: más inspectores, reportes de la ciudadanía y operativos en eventos específicos, como en partidos de futbol, beisbol y centros comerciales.

En Guadalajara los datos son precisos: en 2015 no se superaban las tres mil multas por mes, pero el año pasado se documentaron hasta 13 mil 172 infracciones tan sólo en noviembre.

La directora de Movilidad del Ayuntamiento tapatío, Valeria Huérfano, explica que iniciaron con 15 agentes viales, pero ya cuentan con 110, lo que permite ampliar las zonas de alcance. “No se establecieron polígonos, se dio especial atención a las zonas con más reportes: Arcos, Chapultepec, Centro, Providencia…”.

La Zona Centro y Minerva son consideradas como las más conflictivas, pero hay una mejora en lugares como Chapultepec, donde los comercios han adecuado sus espacios conforme a la norma, apunta la funcionaria. “No es una multa por multar, se trata de tener una mejor ciudad para todos. Por ejemplo, al Estadio Jalisco uno iba y veía autos estacionados sobre las banquetas y las cocheras, pero ya no son tan frecuentes esos casos”.

Jesús Soto Morfín, director de Movilidad y Transporte de Zapopan, comenta que en 2017 duplicaron su plantilla a 40 inspectores. Además, ahora los ciudadanos piden operativos focalizados en lugares conflictivos. “Atendemos a más colonias. Hemos logrado contener el problema en muchos casos, pero aún falta mucho por hacer en materia de cultura vial”.

Personas de la tercera edad y con capacidades diferentes, principalmente, padecen las malas prácticas de algunos automovilistas. “Es muy frecuente que nos quiten los lugares exclusivos para discapacitados, pasa en todas partes, pero más en centros comerciales y supermercados. Ojalá fueran más estrictas las autoridades”, solicitó Luis Zepeda, quien el pasado sábado presenció la invasión de un estacionamiento exclusivo para discapacitados en un centro comercial de Zapopan.

Alejandro Mendo Gutiérrez, investigador del Departamento de Hábitat y Desarrollo Urbano del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), califica como positivo el programa de Banquetas Libres porque atiende una problemática que iba en aumento. “Mi recomendación es que lo vayan ampliando gradualmente (a toda la metrópoli), porque todavía subsisten focos de obstrucción al espacio público”.

A pesar de la advertencia de los propietarios de centros comerciales, los infractores invaden espacios exclusivos para discapacitados. Un ejemplo ocurrió el sábado pasado en un supermercado sobre Rafael Sanzio.

Aldo Chavarría batalla desde hace ocho años para encontrar cajones exclusivos para personas con discapacidad en lugares públicos de la ciudad, principalmente en centros comerciales y sitios de espectáculos.

“Es muy raro encontrar lugares libres, hay que estar buscando. Últimamente me ha tocado ver que los multen… y sale bastante caro, pero aún falta mucho para un gran cambio”.

El director de la Asociación Civil Don Bosco, la cual brinda educación y acompañamiento para que lesionados de la médula logren reintegrarse a la sociedad, cuenta que, aunque trata de no juzgar a la gente que usa los cajones sin que los requieran, a veces es muy frustrante lidiar con ello.

“Me ha tocado ver que no usan el distintivo, pero sí traen un yeso. Pero la gran mayoría no necesita el lugar y es un sentimiento de impotencia, porque les dices y hasta se molestan”.

Recuerda una ocasión en la que otra persona sin discapacidad intentó ganarle un lugar exclusivo. “Me respondió: ‘Qué te importa… solamente nos vamos a tardar cinco minutos’. La mayoría de las personas se molesta”.

Para el joven de 37 años, en parques y conjuntos deportivos los automovilistas son más conscientes de los derechos de otros. “Allí sí es muy fácil encontrar lugar, creo que tiene que ver con la cultura. En Los Colomos o el parque Metropolitano ves el estacionamiento lleno, pero para personas con discapacidad están disponibles”.

El activista considera que otro problema es que muchos cajones exclusivos no tienen las dimensiones adecuadas. Por ejemplo, él necesita que la puerta de su carro abra completamente para poderse bajar. “Tengo que armar la silla y los espacios deben ser muy amplios por esta situación. A veces solamente los ponen por cumplir con un reglamento, un 30 o 40 por ciento no cumplen con las especificaciones. Así no nos sirven los lugares”.

Aldo Chavarría invita a la ciudadanía a ponerse en el sitio de las personas que tienen alguna discapacidad y no invadir los sitios especiales.

“Tarde que temprano, por una fractura o edad avanzada, vamos a necesitar de esos espacios y debemos aprender a respetarlos, sería mucho mejor si todas las personas tuvieran la cultura de una verdadera inclusión”.

Miguel Casillas, otro habitante que se mueve en silla de ruedas, recuerda una ocasión en la que acompañó a su padre en auto a un centro comercial ubicado en Jardines del Tepeyac, en Zapopan: “No encontrábamos estacionamiento, nos pusimos atrás de un vehículo que estaba ocupando el espacio y luego llegó un chico que no lo necesitaba. Y todavía me dijo que si nos movíamos. Después agarró la onda de que la había regado e hizo su carro para otro lugar”.

También pondera la importancia de mantener las banquetas y rampas libres de vehículos. Desde tomar un camión hasta sortear los obstáculos que encuentra a nivel de calle.

Gancho o tarjeta preferencial

Los conductores deben solicitar su gancho o tarjeta preferencial para utilizar los lugares exclusivos. El trámite es gratuito. Si el vehículo no está a nombre del interesado, puede presentar identificación del propietario (INE o IFE), así como un documento que lo relacione con el solicitante, como el acta de nacimiento o de matrimonio.

Las personas con discapacidad permanente o temporal deben presentar original y copia de identificación oficial (INE o IFE), valoración médica expedida por organismo público que demuestre que se tiene alguna discapacidad, tarjeta de circulación y comprobante de domicilio (no mayor a 90 días).

Los adultos mayores deben presentar original y copia de identificación oficial (INE o IFE), credencial vigente del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), tarjeta de circulación y comprobante de domicilio (no mayor a 90 días).

Las embarazadas deben presentar original y copia de identificación oficial (INE o IFE), valoración médica con tiempo de gestación y fecha probable de parto expedida por un organismo público (DIF, IMSS, ISSSTE, Cruz Roja o Cruz Verde), incapacidad, tarjeta de circulación y comprobante de domicilio (no mayor a 90 días).

Estacionarse en línea amarilla, lo más común

En Guadalajara, el programa de Banquetas Libres contempla seis tipos de multa por aparcar vehículos en lugares no permitidos, las cuales suman un total de 193 mil 343 multas desde octubre de 2015. También se sanciona por agredir a los agentes viales y por el concepto de Parquímetros Virtuales.

En los casi 28 meses de operación, la infracción más frecuente ha sido “estacionarse en intersección de calles sin respetar la línea amarilla”, con 113 mil 493 multas. Después le siguen 77 mil 456 personas que dejaron sus vehículos en espacios reservados para personas con discapacidad, rampas, banquetas o tomas de bomberos. El resto de las multas fue por acciones como invadir dos cajones de estacionamiento o estacionarse en batería cuando éste sea en cordón, o viceversa.

Por su parte, en Zapopan hay tres tipos de multas: Clave IV, para autos estacionados sin derecho en espacios autorizados como exclusivos o en intersección de las calles sin respetar las líneas amarillas, así como lugar prohibido por la autoridad correspondiente. Clave VII, por invasión de banqueta. Y Clave XI, por utilizar espacios para personas con discapacidad. Un total de 23 mil 785 ciudadanos han sido sancionados por la Clave IV.

Jesús Carlos Soto Morfín, director de Movilidad y Transporte de Zapopan, anuncia que para este año la multa más alta es de siete mil 900 pesos correspondiente a la Clave XI, además tendrán una sanción específica que se desprende de la Clave IV y que será por obstruir rampas para sillas de ruedas, la cual costará cerca de cuatro mil pesos.

Infractora recomienda tomar curso “Educavial”

Banquetas Libres cuenta con la opción de que los infractores obtengan un descuento en su multa si toman el curso “Educavial”, el cual pretende generar empatía con temas como la seguridad vial, personas con discapacidad y movilidad ciclista.

Al respecto, el Ayuntamiento de Guadalajara informa que de octubre de 2015 al 9 de enero de 2018 han participado seis mil 115 ciudadanos, mientras Zapopan reporta un total de mil 790 personas.

El Ayuntamiento tapatío solamente permite que las personas con sanciones en la Clave V participen en el taller. El mes con un mayor número de participantes ha sido enero de 2017, con 507, mientras que el más bajo fue de 154 ciudadanos que se inscribieron en abril del mismo año.

Angélica Valladolid fue multada por estacionarse en línea amarilla. Cuando la ciudadana zapopana acudió a pagar su infracción se percató que era más barato tomar el curso “Educavial”. Le hicieron un 70% de descuento en una sanción de casi mil 400 pesos.

“Lo tomé en diciembre de 2017, duró cuatro horas y lo dividieron en tres temas. Lo primero fue la cultura vial, nos hicieron ver la responsabilidad que tiene uno al andar manejando”.

La mujer relata que después les enseñaron que el peatón es el primero en la jerarquía de la movilidad urbana.

“Fue interesante hacernos ver en qué lugar estamos y cómo debemos ir transitando, intentar bajar el uso del vehículo, que cada vez está la ciudad saturada… nos mostraron estadísticas del número de coches y cómo las vías son insuficientes”.

Explica que todas las personas que adquieren una licencia de manejo deberían tomar el curso de “Educavial” y no solamente cuando los multan. “Gracias a eso podríamos irnos respetando. Te enseñan cosas que uno no sabe aunque lleves años manejando. Fueron temas que no se me hicieron pesados con voluntarios muy amables”.

Ahora que se percató de que los automóviles privados deben respetar y priorizar otras formas de movilidad, manifiesta que vivió un gran cambio.

“Todos los que fuimos nos sentimos con la seguridad de decir que no volveríamos a cometer una infracción. Cuando no te han multado te estacionas donde encuentras, pero después entiendes por qué no debes obstruir las rampas, respetar las ciclovías, a los ciclistas”.

La infracción más frecuente en Guadalajara es “estacionarse en intersección de calles sin respetar la línea amarilla”, con 113 mil 493 multas. EL INFORMADOR/F. Atilano

Aplican Ayuntamientos más de 236 mil sanciones entre 2015 y 2018

Los Ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan cada día multan a 280 conductores, en promedio, por estacionarse en espacios exclusivos o prohibidos, por no respetar las líneas amarillas o bloquear rampas, con base en sus programas de Banquetas Libres.

En casi 28 meses transcurridos, entre el 15 de octubre de 2015 y enero de 2018, Guadalajara y Zapopan reportan 236 mil 343 sanciones aplicadas a ciudadanos a través del programa. Del total, 129 mil 716 infracciones fueron en 2017; es decir, más de la mitad. Las multas se han incrementado en los últimos meses.

Personas de la tercera edad y con capacidades diferentes son las que padecen las malas prácticas de algunos automovilistas. “Es muy frecuente que nos quiten los lugares, pasa en todas partes, pero más en centros comerciales y supermercados. Por ejemplo, esa pareja joven está usando un espacio exclusivo sin necesitarlo. Ojalá fueran más estrictos”, exigió Luis Zepeda mientras esperaba que los aludidos subieran sus compras al auto en un estacionamiento público, donde había otros tres vehículos con gancho preferencial esperando un espacio.

En el mismo sitio, policías y vigilantes del centro comercial ubicado en Rafael Sanzio, señalaron que todos los días hay personas que se estacionan en los cajones exclusivos, pese a los letreros y las advertencias. “Los ciudadanos dicen que solamente van a estar cinco minutos… no nos hacen caso. Hasta se enojan. Los del Ayuntamiento vienen seguido y hacen operativos por eso”.

Jesús Carlos Soto Morfín, director de Movilidad y Transporte de Zapopan, recuerda que Banquetas Libres se enfoca en dos principales aristas: invasión de banquetas o autos mal estacionados y el operativo “Ponte en mi lugar, libera mi espacio”, del cual han emitido cinco mil 60 multas de los 43 mil folios aplicados en total en este municipio desde que se creó el programa. “Consiste en supervisar constantemente los centros comerciales donde tenemos cajones exclusivos para personas con discapacidad. Se ponen multas para quienes no cuenten con su acreditación”.

Precisa que los puntos en donde más reciben reportes a través del programa son Chapalita, Las Águilas, Centro de Zapopan, La Estancia y Loma Bonita. “Nuestra intención es seguir creciendo la capacidad operativa, ya solicité más agentes. Hemos atendido más del 70% de las colonias del municipio, pero nuestra capacidad es de hasta un 40% de manera permanente”.

Alejandro Mendo Gutiérrez, investigador del Departamento de Hábitat y Desarrollo Urbano del ITESO, califica como positivo el programa porque atiende una situación problemática que iba en aumento.

“Mi recomendación es que lo vayan ampliando gradualmente, porque todavía subsisten los focos de obstrucción en el espacio público, banquetas, muchos lugares donde el programa no está operando. Ya vimos que tiene buenos éxitos y resultados”.

Guadalajara Clave 2015 2016 2017 2018* Total II 1 3 60 1 64 III 13 133 422 7 575 IV 4,621 45,570 62,772 530 113,493 V 2,567 28,229 46,224 436 77,456 VI 25 645 885 8 1,563 VII 0 1 4 0 5 VIII 0 51 127 8 187 Total 7,227 74,632 110,494 990 193,34

* De 1 al 9 de enero.

Zapopan

Clave Periodo 2015-2018 IV 23,785 VII 11,250 XI 7,965 Total 43,000

PARTICIPANTES EN "EDUCAVIAL"

Guadalajara 2016 1,726 2017 4,227 2018* 162 Total: 6,115

Zapopan 2015-2018 1,790

Fuente: Ayuntamientos.

Las multas por invadir estacionamientos exclusivos para personas con capacidades diferentes ascienden hasta los 15 mil 125 pesos en Zapopan. EL INFORMADOR/F. Atilano

Funciona programa en polígonos prioritarios

Jesús Carlos Soto Morfín, director de Movilidad y Transporte de Zapopan, recuerda que Banquetas Libres inició en Chapalita y colonias aledañas. “Digamos que está delimitado por López Mateos, Lázaro Cárdenas, avenida De las Rosas y Niño Obrero. Éste y La Estancia son los dos grandes polígonos que atendemos”.

Acentúa que los puntos de los que reciben más cantidad de reportes son en Chapalita, Las Águilas, Centro, La Estancia y Loma Bonita. Asimismo presume que hay una disminución de multas en Chapalita, donde iniciaron el programa. “Se ponían cerca de 200 multas al día; actualmente no pasamos de 20 o 30. Hay una disminución de la frecuencia de colocación, con esto, lo que inferimos es que la ciudadanía está aprendiendo a respetar los espacios, aunque no se ha erradicado la mala práctica”.

Especifica que en Chapalita han puesto dos mil 17 multas por Clave IV; es decir por obstruir rampa de acceso; y mil 590 por la Clave VII, por invasión de banquetas.

Mientras que en La Estancia se han puesto mil 344 infracciones Clave IV y dos mil 385 de Tipo VII.

“En La Estancia es más frecuente la invasión de banquetas que en el polígono Chapalita. Y al revés, en Chapalita es poco más frecuente la infracción de vehículos mal estacionados que la invasión de banqueta”.

Añade que en la Colonia Constitución han impuesto 667 multas Clave IV y 122 en la categoría VII. Manifiesta que también realizan operativos tanto en colonias cercanas al estadio de Los Charros (Atletismo). Por ejemplo, en esa zona informa que suman mil 105 multas. “El programa ataca espacios específicos por colonia, pero también enviamos cuadrillas de agentes por las peticiones ciudadanas en todo el municipio”.

Plan aprobado

Alejandro Mendo Gutiérrez (investigador del Departamento de Hábitat y Desarrollo Urbano del ITESO).

Banquetas Libres está sirviendo como espejo para que los ciudadanos nos evaluemos sobre cómo nos conducimos en la ciudad, no solamente al manejar un vehículo sino cómo hacemos uso de los espacios, opina Alejandro Mendo Gutiérrez.

“El programa aprueba, los que reprobamos somos los ciudadanos. Como urbanista puedo decir que contribuye a que los entornos colectivos tengan mayor calidad. ¿Cómo lo logra? Despejando obstáculos, ya sean vehículos mal estacionados o que están invadiendo cocheras o espacios para personas con discapacidad”.

El experto apunta que fue una buena estrategia atacar áreas conflictivas en colonias donde hay mucho movimiento comercial o de restaurantes y servicios.

“Otro aspecto positivo es que está poniendo al peatón en la jerarquía más alta de la movilidad, quien es el sujeto más importante de todos y no el vehículo, es una lección ciudadana importantísima”.

El académico comenta que Banquetas Libres está impulsando la educación cívica y la cultura vial, también instruye a los pobladores en cómo comportarnos en la vía pública.

“Parece que solamente entendemos a través de las sanciones, de las penalizaciones y los pagos. Y si aún así seguimos reincidiendo, hay que elevar el monto de las multas, hasta que entendamos”.

Recalca que es necesario que las multas sean altas para crear conciencia, como ocurre en países de Europa o Estados Unidos, en donde el castigo llega a ser más riguroso.

“Te pueden quitar la licencia de conducir, no se trata de cuestión económica sino de hacer más rígidas y severas las sanciones. Como ciudadanos debemos advertir a los colegas que están haciendo algo inadecuado, aunque se molesten”.

Guadalajara

Clave I: No cubrir la tarifa vigente autorizada para hacer uso del espacio de estacionamiento: De 197.40 a 395.85 pesos.

Clave II: Invadir dos cajones de estacionamiento marcados o más: De 291.90 a 583.80 pesos.

Clave III: Obstruir cochera impidiendo o dificultando el ingreso o salida de la misma: De 596.40 a 1,192.80 pesos.

Clave IV: Estacionarse en intersección de calles sin respetar línea amarilla: De 374.85 a 750.75 pesos.

Clave V: Estacionarse sin derecho en espacio autorizado como exclusivo: De 1,806 a 3,612 pesos.

Clave VI: Estacionarse en batería cuando éste sea en cordón o viceversa: De 647.85 a 1,295.70 pesos.

Clave VII: En caso de que el vehículo infraccionado fuese inmovilizado: De 291.90 a 583.80 pesos.

Clave VIII: Por impedir u obstaculizar a realizar sus funciones a los agentes: De 5,893.65 a 11,787.30 pesos.

Fuente: Ley de Ingresos 2018.

Zapopan

Clave IV: Por estacionarse sin derecho en espacios autorizados como exclusivos o en intersección de las calles sin respetar las líneas amarillas, así como lugar prohibido por la autoridad correspondiente: De 1,385 a 5,554 pesos.

Clave VII: Si algún vehículo se encuentra arriba de la acera obstruyendo el libre paso peatonal: De 1,385 a 5,554 pesos.

Clave XI: Utilizar espacios para personas con discapacidad: De 8,250 a 15,125 pesos.

Por estacionarse invadiendo rampas para personas con capacidades diferentes, o bloquear las banquetas con accesibilidad universal: De 7,933 a 14,543 pesos.

Fuente: Ley de Ingresos 2018.

