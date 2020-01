Mujeres, las que más denuncian ante CEDHJ

En junio pasado, una joven de 19 años fue baleada por una policía de Guadalajara. De acuerdo con lo referido por la corporación, en el cruce de las avenidas Colón y Patria solicitaron el alto a un vehículo que viajaba a exceso de velocidad; sin embargo, argumentan, no se acató la indicación y se dio una persecución.

En Colón y Natividad Macías, en la colonia 18 de Marzo, la corporación explica que el vehículo se detuvo. Y de éste bajó una joven “presuntamente armada”, por lo cual los elementos se sintieron “amenazados” y la oficial le disparó. La joven murió.

Por este hecho, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) abrió una queja de oficio para investigar el actuar de los oficiales, misma que fue ratificada por los familiares de la fallecida y tras la cual se determinó que los policías actuaron indebidamente y que cambiaron la versión de lo ocurrido. “Derivó en la criminalización de las víctimas”, remarcó la Comisión.

Lo anterior dio como resultado la emisión de la Recomendación 38/2019, en la que se solicitó a la Fiscalía del Estado, a la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres y a los alcaldes de la Zona Metropolitana de Guadalajara, entre otros, las acciones necesarias para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, así como la integridad y seguridad personal; además, la reparación del daño de las víctimas directas de la joven que falleció tras el actuar de la policía.

De enero a diciembre de 2019, la Comisión Estatal de Derechos Humanos registró a seis mil 277 mujeres como las agraviadas dentro de las quejas abiertas ante el organismo por distintos hechos presuntamente violatorios de los derechos humanos. En comparación, registró cuatro mil 714 hombres afectados.

Luis Arturo Jiménez, titular de Quejas de la CEDHJ, explicó que las cifras de agraviados no coinciden con el número total de denuncias debido a que una queja puede contener a más de una persona, por lo que el número de afectados es mayor.

Refirió que, entre los derechos que más se reclaman dentro de las quejas relacionadas con las mujeres, se encuentran el derecho a la seguridad jurídica y a la libertad personal, y el derecho a una vida libre de violencia, en el que se incluye la violencia sexual.

Al respecto, el director ejecutivo del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), César Pérez Verónica, indicó que el tema de las mujeres es uno de los que se habían quedado rezagados dentro de la investigación de la Comisión, pues no se le había dado seguimiento. Por ejemplo, la Alerta de Violencia de Género emitida para Jalisco en diciembre de 2018. Además, dijo, es necesario que se observe con detenimiento a la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, que hasta la fecha no tiene avances claros en las acciones que debe ejercer.

El número de quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos se incrementó entre 2018 y 2019: pasó de siete mil 922 a 10 mil 913 denuncias. EL INFORMADOR/F. Atilano

CONTACTO

Comisión estatal

Domicilio: Pedro Moreno 1616, en la colonia Americana, en Guadalajara.

Teléfono: 3669-1100.

Correo electrónico: quejas@cedhj.org.mx.

Página: www.cedhj.org.mx.

Aumentan quejas

El número de quejas interpuestas ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) creció entre los años 2018 y 2019: la cifra pasó de siete mil 922 a 10 mil 913.

De acuerdo con el visitador titular de la Dirección de Quejas, Luis Arturo Jiménez, uno de los principales motivos por los cuales se incrementó el número de reclamaciones fue por la cantidad de quejas colectivas, que en el año pasado sumaron alrededor de 40, entre las cuales se encontraron recursos presentados por grupos desde siete hasta casi tres mil agraviados (por el incendio del basurero metropolitano que se ubica en Tonalá).

También destaca la queja colectiva presentada por locatarios del Mercado Municipal Valentín Gómez Farías, por las fallas en el agua potable. Y la denuncia de ciudadanos que acusaban al Ayuntamiento de Guadalajara de violar los derechos de los niños al permitir la entrada a los menores de edad a las corridas de toros.

Para Luis Arturo Jiménez, “la proporción en la que crecen las quejas colectivas implica que la población sabe más sobre sus derechos, dónde ejercerlos, y que la Comisión hace “exhaustivas investigaciones, concilia y recomienda para que el ciudadano que se quejó tenga un beneficio. Y que se observen todos los actores que se pueden ver involucrados”.

Por su parte, el director ejecutivo del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, César Pérez Verónica, considera que, si bien el aumento de quejas puede llegar a ser considerado como un índice de confianza (es decir, que mientras más denuncias es mejor el trabajo que realiza la CEDHJ), lo anterior no debe ser considerado del todo de esa manera. “Por el contrario, debe hacerse un análisis exhaustivo de los temas que contienen las quejas, así como de la respuesta en las que éstas derivan, como las recomendaciones emitidas, las investigaciones e informes especiales”.

Jalisco, segundo lugar

El caso de los 444 cadáveres sin identificar que deambularon en tráileres por distintos municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara fue uno de los temas que detonó la apertura de quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) durante 2018.

Luis Arturo Jiménez, director de Quejas de la Comisión, refiere que se abrieron 380 actas de investigación por este caso (hasta el 31 de diciembre de 2018), de las cuales 307 se convirtieron de oficio por el mismo número de cuerpos. Aunque continuaron abriéndose expedientes a lo largo de 2019.

De acuerdo con el último Censo Nacional de Derechos Humanos Federal y Estatal, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y presentado en diciembre de 2019, Jalisco se posicionó como la segunda Entidad a nivel nacional con más quejas por violaciones a los derechos humanos, con siete mil 922 denuncias durante 2018 ante la CEDHJ.

Sin embargo, esa cifra corresponde solamente a las quejas en las cuales se abrieron expedientes por parte de la Comisión estatal, ya que el número de solicitudes fue mayor: 17 mil 770 en ese año. El resto de las solicitudes, de acuerdo con el censo, fue orientado a otras instituciones de Gobierno u organismos de la sociedad civil en favor de los derechos humanos.

Únicamente 150 quejas llegaron al alcance de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Según las estadísticas del Inegi, de los casi ocho mil expedientes abiertos por la CEDHJ, en dos mil 648 asuntos el organismo emitió acciones para la protección de los derechos humanos de las víctimas, como la expedición de medidas precautorias o cautelares. Y se promovieron conciliaciones. Además, se emitieron 50 recomendaciones a las autoridades señaladas.

El primer lugar nacional lo ocupó la Ciudad de México, con 11 mil 100 casos presentados ante el organismo de protección a los derechos humanos.

Destacan los daños ambientales

En 2018, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) registró la investigación relacionada con las más de 350 quejas interpuestas por vecinos de los fraccionamientos aledaños al Bosque Urbano Arboledas del Sur, en Guadalajara, por el derribo de arbolado en este espacio, que corresponde a la Red de Bosques Urbanos.

Éste no fue un caso aislado, pues durante ese año, las denuncias por violaciones a los derechos humanos relacionados con el medio ambiente, la vivienda adecuada, el agua y la alimentación se ubicaron como las segundas más señaladas dentro de las quejas abiertas ante la CEDHJ.

Las violaciones más señaladas, en primer lugar, se relacionaron con el derecho a la seguridad jurídica y la libertad personal, tendencia que se sigue a nivel nacional.

Lo anterior forma parte de las estadísticas del Censo Nacional de Derechos Humanos Federal y Estatal elaborado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (CNDH), presentado en diciembre de 2019, las cuales dieron cuenta que, durante el año 2018, se registraron mil 655 hechos presuntamente violatorios de este tipo de derechos en Jalisco.

Otro ejemplo de estas violaciones referidas en los recursos presentados ante la Comisión son las quejas colectivas que interpusieron los vecinos de la colonia Alcalde Barranquitas, en Guadalajara, por las afectaciones a más de 40 fincas a consecuencia de las inundaciones ocurridas durante junio de ese año, cuando el agua alcanzó hasta un metro y medio de altura, dañando enseres y menaje de las viviendas. Entre las dependencias señaladas por estas anomalías se encontraban la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) y el SIAPA.

Una vida libre de violencia, libertad personal y seguridad jurídica son las principales exigencias de las mujeres en las quejas presentadas ante la CEDHJ. EL INFORMADOR/Archivo

GUÍA

¿Qué es la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco?

Es un organismo autónomo, encargado de la defensa y protección de los derechos humanos de todas las personas que residen o transitan por Jalisco, buscando evitar los abusos de poder que puedan cometer las autoridades, con el objeto de preservar el estado constitucional de derecho.

Además, la CEDHJ trabaja en la promoción del respeto irrestricto de la dignidad humana y la no discriminación de las personas, hacia la construcción de una cultura de paz y legalidad.

¿Qué es una queja?

Es un procedimiento al que puede recurrir una persona cuando considera que sus derechos fundamentales, o los de otra, han sido violados por alguna autoridad.

El objetivo es que el goce de los derechos humanos del agraviado sea restituido y se pueda proceder a la reparación, en la medida de lo posible, de los daños ocasionados.

Cualquier persona que tenga conocimiento de una violación a los derechos humanos de un tercero o de ella misma puede interponer la queja.

Se interponen contra servidores públicos o autoridades estatales y municipales. También contra los empleados de empresas o asociaciones de participación estatal o municipal mayoritaria, que cometan actos u omisiones de índole administrativa.

No se requiere abogado o gestor, ni realizar algún pago. El servicio es gratuito.

Las quejas se pueden presentar las 24 horas del día, los 365 días del año, por escrito o comparecencia en la oficina la CEDHJ, en la página de internet o en la línea telefónica, así como en el correo electrónico. Todas deben ser ratificadas.

LA VOZ DEL EXPERTO

“Queda a deber”

César Pérez Verónica (director ejecutivo del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo)

Para César Pérez Verónica, si bien la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco ha demostrado voluntad y apertura al diálogo con las asociaciones civiles, todavía queda a deber a la ciudadanía, pues hay temas en los cuales todavía no demuestra su interés.

Por ejemplo, falta la presión de la Comisión en la observancia de los casos de desapariciones en Jalisco, en los cuales el Gobierno estatal se ha esforzado por separar a los “no localizados” para disminuir la estadística en comparación con los datos nacionales, así como los problemas que enfrenta la salud en la Entidad (como la mala atención que se brinda a las personas en las distintas instituciones, o los problemas que dejó la crisis del dengue el año pasado).

Además, señaló, es necesario que la Comisión presione más en los temas medioambientales, pues son los que se relacionan de manera directa con la calidad de vida de las personas, así como con su estado de salud.

“Son temas en los que la anterior administración dejó un vacío, por el papel tan mediocre y de comparsa con las autoridades. Ahora le toca a este presidente (Alfonso Hernández Barrón) tratar de recuperar la confianza, pero solamente a través del trabajo comprometido que demuestre. No es suficiente con que salga y se pronuncie”.

Por último, refirió que otro de los temas en donde todavía se muestra un conflicto es en el relacionado con sus planes de trabajo, que no suelen ser difundidos con claridad. Y tampoco los recursos asignados y ejercidos, pues si bien tiene una plantilla de personal extensa (más de 200 personas), en comparación con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos sólo laboran alrededor de 60. “No se ha visto que tengan el alcance que deberían.

Para mejorar, remarcó, es necesario que se dé a conocer no sólo a través de las publicaciones en las redes sociales sino mediante un acercamiento directo con la ciudadanía, en el cual explique sus funciones y quiénes están a cargo, sus perfiles y sus alcances, “porque seguimos viendo un edificio, pero no sabemos quiénes nos están atendiendo”.

CLAVES

Ignoran nueve de cada 10 recomendaciones

Recuento. El pasado 31 de diciembre, este medio de comunicación dio a conocer que, de las 295 recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) desde 2015, 271 (91%) no han sido cumplidas por las autoridades a las que han sido dirigidas.

Incumplimiento. Un ejemplo de ello es la “macrorrecomendación” emitida por el organismo por la contaminación del Río Santiago, que todavía no se acata. La medida se lanzó por la violación “flagrante” de los derechos humanos a la salud y a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, “afectando a los pobladores de las regiones cercanas al cauce”.

Involucrados. La recomendación constó de más de 200 puntos y exhortos para 14 Ayuntamientos y autoridades estatales y federales, sin que hasta ahora existan avances claros.

Alumnos. Otra de las recomendaciones no cumplidas es la emitida en marzo de 2018, en la cual se pidió garantizar la seguridad de los ciudadanos y la sociedad estudiantil. La conformaron 81 propuestas, más de 120 acciones específicas y 17 solicitudes. Entre los puntos se pide crear una Fiscalía Especializada para la Atención a la Sociedad Estudiantil.

Avance. El coordinador general de Seguimiento de la CEDHJ, Fernando Zambrano Paredes, explicó que las recomendaciones no se pueden archivar hasta que se solventan todas las peticiones. En promedio, comentó, los procedimientos que están pendientes registran un avance de 70 por ciento.

La Fiscalía General, con más recomendaciones

Durante 2019, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco emitió 40 recomendaciones contra 151 entes de Gobierno en Jalisco (incluyendo a los 125 Ayuntamientos). Se trata de 10 recomendaciones menos que las emitidas durante 2018.

La entidad pública que recibió el mayor número de recomendaciones fue la Fiscalía del Estado y su titular, Gerardo Octavio Solís Gómez, con 11, por las violaciones a los derechos a la legalidad, en relación con el debido cumplimiento de la función pública, a la libertad, a la integridad y a la seguridad personal, así como la exigencia de acciones en contra de la violencia contra las mujeres y en favor del trato digno de los cuerpos de personas no identificadas dentro del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, entre otros.

La autoridad que se ubicó en segundo lugar, con siete recomendaciones, fue la Secretaría de Educación, por violaciones a los derechos a la legalidad, a los derechos de la niñez a no ser víctima de ninguna forma de violencia. Mientras que el tercer sitio fue ocupado por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, con seis recomendaciones, también relacionadas con el trato de las personas fallecidas.

Para el director ejecutivo del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), César Pérez Verónica, el número de recomendaciones emitidas no representa que se trabaje más en los derechos humanos, sino que debe de darse un seguimiento para que las autoridades las cumplan aunque no son vinculatorias ni obligatorias, pues sólo de esa manera se garantiza la no repetición de la violación de los derechos humanos, así como la reparación del daño de las víctimas.

Para ello, apuntó, la Comisión y su titular deben generar confianza y respeto por parte de las autoridades, mediante el ejemplo y buen trato hacia las personas, así como a través de su ejercicio en la promoción de los derechos humanos, factores que se perdieron durante la administración pasada y que le está costado recuperar a la actual.

La Fiscalía encabeza las recomendaciones emitidas por la CEDHJ. EL INFORMADOR/Archivo

No incide en políticas públicas

Tras un análisis a la pasada administración de Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, organismos y académicos coincidieron en que la Comisión Estatal de Derechos Humanos no incide en la creación de políticas públicas en defensa de la población. Si bien sus recomendaciones son aceptadas, criticaron que las mismas violaciones continúen, que sus investigaciones no concluyan en sanciones ejemplares contra malos servidores públicos y que sólo se busque el resarcimiento económico para las víctimas.

Y cuestionan el aumento burocrático y presupuestal sin efectos positivos para la población.

En 2017, luego de tres rondas de votación, el pleno del Congreso de Jalisco aprobó el nombramiento de Alfonso Hernández Barrón como nuevo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien afirmó que revisaría la situación administrativa de la Comisión y que bajaría el sueldo del presidente. Pero evadió criticar al pasado ombudsman.

Señaló que una de sus primeras acciones sería un programa para la atención de desaparecidos, un problema que está en incremento en Jalisco.

En una actualización, será en febrero próximo cuando Alfonso Hernández Barrón presentará su segundo informe de labores. Y adelanta que los temas centrales serán desaparecidos, la violencia contra las mujeres y la crisis en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

Acentúa que la ausencia de cifras y datos de varios Estados en el tema de desaparecidos, es una muestra de la falta de interés de autoridades en el ámbito nacional. Añadió que los actuales esfuerzos son insuficientes ante el tamaño de la problemática que se arrastra desde hace varios años.

Sigue: #DebateInformador

¿Qué opina de las recomendaciones que emite la CEDHJ?

Participa en Twitter en el debate del día @informador