Muerte de Jorge Vergara enluta al futbol

El sueño comenzó en agosto de 2002. Entonces, Jorge Carlos Vergara Madrigal, quien era conocido gracias a su empresa Omnilife, la cual fundó en el año de 1989 bajo el nombre de Omnitrition, daba a conocer un ambicioso proyecto para adquirir las acciones del Club Deportivo Guadalajara.

El empresario, quien también se dedicó a la producción de cine, fue tildado de loco. Pero su visión a futuro para el club de futbol más popular del país terminó por cristalizar el sueño dos meses después, el 30 de octubre, cuando por un monto de 260 millones de dólares se hizo del control del Guadalajara y lo convirtió en una Sociedad Anómina.

Ahora, 17 años después, el sueño de Vergara Madrigal lo acompañará al descanso eterno. Nacido el 3 de marzo de 1955, el empresario tapatío falleció ayer por la mañana a causa de un paro cardiorrespiratorio en la ciudad de Nueva York. El anuncio lo hizo su hijo Amaury.

“Honremos a mi padre como él siempre nos enseñó con su ejemplo: trabajando un día y el otro también”, compartió Vergara Zatarain a través de un comunicado en el que confirmaba el deceso de su padre.

Revolucionario y polémico, adjetivos que le fueron otorgados a Vergara Madrigal por sus acciones en el mundo Chivas. Desde la promesa de forjar al mejor equipo del mundo (que quedó pendiente), hasta la construcción de una nueva casa rojiblanca, la cual presentó al orbe en julio de 2010, pasando por los polémicos desplegados, las apuestas con causa con sus acérrimos rivales, el interminable desfile de directores técnicos y la crisis deportiva que ahora tiene al equipo peleando por no descender.

Bajo su manto, el Guadalajara consiguió dos títulos de Liga, dos de Copa MX y uno de Liga de Campeones de Concacaf. También, el equipo rojiblanco trascendió a nivel continental con sus participaciones en Copa Libertadores en 2005 y 2006 cuando llegó a Semifinales, hasta la Final de 2010 en la que se quedó a poco de hacer historia.

No por nada las muestras de afecto no se hicieron esperar. Ex colaboradores, ex directores técnicos del Rebaño, amigos y rivales en la Liga MX se conmocionaron por el deceso del empresario. Un homenaje con aplausos en su casa: el Estadio Akron, antes de un juego de Chivas femenil, y cientos de condolencias públicas, fueron dirigidas al hombre que cambió el modo de ver el futbol en México, y que apostó por un proyecto que, aun con altibajos, es su legado más grande.

Adiós al visionario

Tercero en una familia de cinco hijos, Jorge Carlos Vergara Madrigal siempre se caracterizó por tomar los retos como venían. A veces se precipitaba, pero jamás mostraba miedo.

Es por eso que nunca le preocupó o intimidó ser mecánico, traductor de textos, presidente de una empresa trasnacional o propietario del club de futbol más importante en México. Por ello, su muerte acaecida ayer en Nueva York conmocionó a todo un país.

Hijo de un administrador de empresas, a los 23 años de edad Vergara fue subdirector comercial de la empresa Casolar, que proveía calentadores solares, pero siempre tuvo hambre de más, por lo que ingresó a la franquiciataria mexicana de Herbalife, al mismo tiempo de vender tacos de carnitas y tener un restaurante de comida española.

Era 1989 y arrancaba el proyecto más redituable en su vida, del que se hizo dueño único cinco años después, ya bajo el nombre de Omnilife.

Vergara se convirtió en uno de los empresarios más prósperos de México y en 2002 compró al Club Deportivo Guadalajara, al adquirir las acciones de los socios por un monto total de 260 millones de dólares. Fue entonces que su imagen se potencializó en México y Estados Unidos.

En poco más de 17 años, guió a las Chivas a dos títulos de Liga (Apertura 2006 y Clausura 2017), dos de Copa, una Supercopa y una Liga de Campeones de la Concacaf.

Polémico e irreverente, cambió la manera de actuar en el futbol mexicano. Irrumpió con los desplegados que generaron mayor rivalidad, sobre todo entre las Chivas y los Pumas; también instauró las apuestas con causa, como ambulancias para instituciones de beneficencia.

Prometió un nuevo estadio para el Rebaño y lo cumplió con el Omnilife (hoy Akron), uno de los más modernos en América Latina, pero también prometió hacer del Guadalajara el equipo más ganador de México y hoy lucha por no descender.

“Honremos a mi padre como él siempre nos enseñó con su ejemplo: trabajando un día y el otro también”, se pudo leer en un comunicado dado a conocer por el mayor de sus hijos, Amaury Vergara.

El mandamás rojiblanco, quien tomó las riendas del Grupo Omnilife en junio de este año, aseguró que su padre se fue rodeado de luz y acompañado de su familia, lleno de amor y bendecido.

Fue Jorge Vergara, el emprendedor que nunca tuvo miedo, ni siquiera a comprar ese fenómeno social llamado Chivas.

NUMERALIA

2 títulos de Liga ganó Chivas bajo la gestión de Vergara

2 trofeos de Copa los conseguidos por el Rebaño en esta era

1 campeonato de Supercopa MX bajo el mando del empresario

1 corona de Concacaf Liga de Campeones ganada

Empresario y mecenas artístico

Jorge Carlos Vergara Madrigal nació el 3 de marzo de 1955. Incursionó en el sector empresarial con la empresa Omnitrition de México que fundó en 1989, una empresa fabricante y comercializadora de suplementos alimenticios.

En 1991, Omnitrition se transformó en Omnilife y comenzó su expansión por Centroamérica y algunos países de Europa.

Además del sector de suplementos alimenticios Jorge Vergara incursionó como productor de cine con bastante éxito.

Fue productor de la cinta “Y tu mamá también” bajó la empresa Producciones Anhelo, que de igual forma produciría cintas como “El Espinazo del Diablo”, “Crónicas” y “El Asesinato de Richard Nixon”.

Además, en 2016 participó en el programa Shark Thank México donde apoyaba a varios emprendedores conjuntamente con otros empresarios.

Durante su trayectoria Jorge Vergara participó en varios eventos con líderes empresariales, aunque nunca se integró a ninguna mesa directiva. Su relación más cercana fue con el Centro Empresarial de Jalisco, Coparmex.

Sin medias tintas

Llena de éxitos y de polémicas, así fue la era de Jorge Vergara

En su gestión al mando del Guadalajara, Jorge Carlos Vergara Madrigal no se anduvo por las ramas.

Desde que su mandato inició en octubre de 2002, el fundador del Grupo Omnilife Chivas prometió gloria a manos llenas, pues quería sacar al Rebaño de la medianía y convertirlo en el mejor equipo del mundo.

Para su desgracia, esa promesa le fue imposible de cumplir y tuvo que conformarse con logros y objetivos no tan mayúsculos, pero que sí llenaron de orgullo a toda la afición rojiblanca.

Pero a pesar de que Jorge Vergara logró que Chivas se consolidara como una marca rentable a nivel continental, su gestión siempre estuvo marcada por la polémica, pues durante muchos años no tuvo empacho para decir lo que pensaba o hacer lo que quisiera sin reparar en las consecuencias.

Al manejar a uno de los equipos más importantes del futbol mexicano, Vergara siempre estuvo en el ojo del huracán, sin embargo, en momentos parecía disfrutar de la tormenta que traían consigo sus actos y palabras.

Por ello, el empresario que adquirió el Club Deportivo Guadalajara tras una asamblea el 30 de octubre de 2002, siempre fue una figura polarizante, que alcanzó el éxito con el equipo más popular, pero con el que también estuvo a punto de tocar fondo.

La familia rojiblanca y de la Liga MX muestran su apoyo

El fallecimiento de Jorge Vergara ha conmocionado a todo el futbol mexicano y las redes sociales fueron la plataforma para que distintos personajes del medio expresaran sus condolencias así como agradecimientos al ex directivo.

Uno de los mensajes más emotivos fue el del argentino Matías Almeyda, quien calificó al empresario como un genio; además de darle las gracias por llevarlo a Chivas, confesó que no encontró nada negativo en él, sólo liderazgo, hermosos recuerdos y que lo veía como un papá que aconsejaba a su hijo.

Jugadores campeones en el Rebaño en 2006, como Adolfo Bautista y Omar Bravo, no se quedaron atrás; el “Bofo” escribió que lo recordará como un segundo padre, mientras que el delantero se dijo orgulloso de todo lo que vivió junto a él.

Otros elementos, además del plantel actual, que le dieron las gracias a Vergara Madrigal fueron Javier Hernández y José Juan Macías, quienes recordaron el apoyo que les brindó en sus carreras.

Fidel Kuri, Miguel Herrera, Cuauthémoc Blanco, Ailton Da Silva, Rafael Márquez y el nuevo presidente deportivo del Rebaño, Ricardo Peláez, fueron otros personajes destacados que lamentaron el fallecimiento del propietario del club rojiblanco, enviando el pésame a la familia.

De igual forma las cuentas oficiales de los equipos de la Liga MX también dedicaron un mensaje para Jorge Vergara y sus familiares en estos momentos difíciles, así como el Saprissa de Costa Rica, cuadro del que fuera dueño el empresario entre 2003 y 2011, que lo despidió con el mensaje “Hicimos historia juntos, gracias por tanto”.

LOS ACIERTOS

Los títulos de Liga

Tras un subcampeonato en 2004, Chivas regresó a una Final poco después de dos años: Apertura 2006. En esa ocasión, de la mano de Adolfo Bautista, Oswaldo Sánchez y Omar Bravo, el Rebaño derrotó a Toluca y consiguió el primer título de Liga en la gestión de Jorge Vergara. Tuvieron que pasar casi 11 años para que el Rebaño levantara otro trofeo liguero, después de pasar por una crisis deportiva en la que coquetearon con el descenso.

La inauguración del estadio

Con la intención de darle a Chivas una casa de primer mundo, la directiva del Guadalajara mudó al equipo al que ahora es conocido como Estadio Akron. Para inaugurarlo en julio de 2010 el espectáculo fue mayúsculo, pues el Rebaño disputó un juego amistoso ante el Manchester United de Inglaterra, mismo que sirvió como despedida de Javier “Chicharito” Hernández, quien emigró al equipo inglés.

Protagonista continental

Bajo la dirigencia de Jorge Vergara, Chivas fue un equipo que cimbró al continente americano con sus participaciones en la Copa Libertadores, llegando a Semifinales en 2005 y 2006 ante Atlético Paranaense y Sao Paulo, respectivamente. En 2010, el Rebaño estrenó su estadio con la Final continental ante el Inter de Porto Alegre.

La era Almeyda

Con apenas 50 días al mando del equipo rojiblanco, Matías Almeyda consiguió romper la sequía de títulos del Guadalajara, pues en cancha ajena derrotó al León para levantar la Copa MX del Apertura 2015. A ese título, le seguirían la Supercopa, el doblete del Clausura 2017 (Liga y Copa), además de la Concachampions de 2018.

Primer campeón femenil

Para redondear un 2017 de ensueño para el club rojiblanco, además del doblete conseguido por el equipo varonil, Chivas también se alzó como campeón de la Liga MX Femenil, esto ni más ni menos que en el primer campeonato de este circuito. Para lograrlo dejaron al América en Semifinales y doblegaron a Pachuca por el título en el Estadio Akron.

Se fueron al Mundial

Luego de 56 años sin alzar un título internacional, el Guadalajara de Jorge Vergara pudo consolidarse como nuevo monarca de la Liga de Campeones de Concacaf. Para lograrlo, ese equipo de Matías Almeyda superó en la gran Final a un aguerrido Toronto desde los tiros de penal; la recompensa fue llegar al Mundial de Clubes, pero la participación no fue tan decorosa.

LOS TROPIEZOS

El escudo no se toca

Para el año 2009, previo a mudarse de estadio, la dirigencia de Vergara tuvo a bien cambiar el diseño del escudo del equipo por uno más simple y menos colorido. Esto causó una gran indignación entre la afición del Rebaño, misma que a base de reclamos logró que regresara el escudo original. Otras polémicas modificaciones se dieron en los uniformes, sobre todo en los de visitante.

Sacando a Cruyff por la puerta de atrás

El de 2012 fue un año atípico para Chivas, pues con el deseo de trascender se involucraron en un proyecto con Johan Cruyff, quien asesoraría al Guadalajara para que juntos retomaran el buen paso en la Liga MX. Aquella parecía una alianza interesante, pero al final no trajo frutos y entre declaraciones polémicas el dueño de Chivas cortó relaciones con el histórico jugador y entrenador holandés.

Las polémicas apuestas

A Jorge Vergara nunca le interesó mantenerse al margen de las grandes rivalidades de Chivas, pues era una constante que apostara contra los diferentes antagonistas del Rebaño: Cuauhtémoc Blanco, Luis Roberto Alves “Zague”, Ailton Da Silva o Gustavo Guzmán, por nombrar algunos, actitudes que no siempre cayeron bien en la afición.

Enemistad con La Volpe

La relación entre Jorge Vergara y Ricardo La Volpe nunca fue la mejor, pues a lo largo de los años manifestaron una antipatía recíproca. El capítulo final de esta enemistad fue polémico, pues poco tiempo después de que Chivas contratara a La Volpe como estratega, el club anunció su salida por un supuesto caso de acoso sexual en 2014.

Adeudos con jugadores

En abril del año pasado, justo en las vísperas del título de la Concachampions, el Club Deportivo Guadalajara afrontaba un nuevo escándalo, esta vez por el incumplimiento en el pago de premios económicos a sus jugadores por la obtención del doblete en 2017, pero por problemas económicos estos no se cubrieron a tiempo y los jugadores protestaron.

Desfile interminable

A pesar de que la salida de Matías Almeyda se dio más por el desgaste de la relación entre el timonel y José Luis Higuera, es un hecho que la gestión de Jorge Vergara pasará a la historia por el desfile interminable de técnicos que pasaron por el Rebaño. En total, contando al “Pelado”, por Chivas desfilaron un total de 23 directores técnicos en 17 años.

Se le extrañaba desde antes...

Quizá por temas de salud o posiblemente por delegar responsabilidades, pero Jorge Vergara pasó sus últimos días alejado del Rebaño y de los reflectores.

Pese a que el club atravesó por momentos complicados, el mandamás del Guadalajara optó por dar un paso al costado revelando una verdad que quizá pocos imaginaron: su ausencia, pese a todo, se sintió en el redil.

Para nadie es un secreto que Jorge Vergara nunca fue del agrado total de la afición rojiblanca, pero su ausencia hizo que muchos lo extrañaran e incluso pidieran su regreso ante la crisis.

Su alejamiento de los medios de comunicación fue notorio, pues dejó de conceder entrevistas a pesar de que era un hombre asiduo a ellas, con la facilidad de contestar el teléfono y atender a quien buscara una declaración sobre cualquier tema.

Su última aparición ante las cámaras para hablar de Chivas fue en marzo de 2018. Entonces, Vergara presentó a Francisco Gabriel de Anda como el nuevo director deportivo del Guadalajara, esto en plena competencia por la Liga de Campeones de la Concacaf y aún con Matías Almeyda en el banquillo.

Aquel día pudiera haberse pensado que Vergara estaba de vuelta, pero no fue así.

Su salud, una incógnita

Antes de que se diera la noticia de su fallecimiento, la ausencia mediática de Jorge Vergara hizo que se especulara sobre su estado de salud en diversas ocasiones. Un ejemplo de esto fue lo ocurrido en junio de 2018, cuando el club vivía momentos complicados por la llegada de José Cardozo como estratega y la salida de elementos clave del primer equipo.

Justo antes de que se anunciara la venta oficial de Rodolfo Pizarro a Rayados de Monterrey, existía la teoría de que Vergara se debatía entre la vida y la muerte en un hospital de Estados Unidos.

Este año, en febrero y mayo volvió a especularse sobre el estado de salud del empresario, sin embargo, el propio Vergara acalló rumores a través de su cuenta de Twitter, mencionando que se recuperaba y se encontraba lleno de amor.

Al final, Jorge Vergara brilló por su ausencia, pero hubo algunos que como Carlos Salcido, no tuvieron empacho para señalar que al Rebaño le hacía falta el empresario.

El Estadio Akron se vuelca en aplausos

“No busques una estrella si es fugaz, mejor brilla tan fuerte como ella”. Con ese mensaje de fondo en las pantallas del Estadio Akron, las jugadoras de Chivas femenil encabezaron varios homenajes que se vienen para el dueño de Chivas, Jorge Carlos Vergara Madrigal, quien falleció la mañana de ayer a los 64 años de edad.

También, en el Estadio Charros, así como en Panamá, el empresario fue objeto de un minuto de aplausos en su memoria.

Previo a su duelo de Cuartos de Final ante el América, el equipo femenil del Guadalajara realizó sus movimientos de calentamiento sin música de fondo, al tiempo de que en las pantallas del inmueble se proyectaba un video del empresario, aunque sin audio.

Antes de iniciar el partido, el homenaje fue de dos minutos de aplausos de parte de todos los asistentes. Las 22 jugadoras estaban de rodillas en el círculo central, chocando sus palmas en homenaje a Vergara.

Al mismo tiempo, en las pantallas del estadio, que lució en su entrada principal un gran moño negro, se proyectó el mismo video del calentamiento, aunque en esta ocasión sí con el audio original.

Dicho material fue una recopilación de sus logros más importantes, narrados por el empresario, subrayando que nadie le creyó cuando quería comprar Chivas o construir el estadio, rematando en el clásico estilo Vergara: “se equivocaron”.