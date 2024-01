Al registro de Jorge Álvarez Máynez como precandidato único de MC a la Presidencia de la República acudieron miembros de la primera plana de esa fuerza política en Jalisco, como Pablo Lemus, Clemente Castañeda, Manuel Romo y Juan José Frangie.

Esto pese a las críticas del gobernador, quien dijo que en el destape del zacatecano, que dio a conocer el mandatario de Nuevo León, Samuel García, se utiliza “la idea de lo nuevo para disfrazar lo absurdo”.

Si bien Lemus, quien busca llegar a Casa Jalisco, no emitió ningún mensaje en redes sociales, el senador Clemente Castañeda escribió: “es momento de demostrar que nuestras coincidencias son mucho más grandes que las sanas y legítimas diferencias que habitan en cualquier proyecto político plural y diverso”.

Por su parte, Romo, dirigente estatal de MC, destacó que Álvarez Máynez será la voz de una generación que no la tiene.

Más tarde, Juan José Frangie, quien pretende mantenerse otros tres años en Zapopan, también felicitó a Álvarez Máynez y lo resaltó como “un joven preparado y trabajador”.

FRASES

(El martes) tomamos el acuerdo, por unanimidad, de presentar el registro de candidatura única. Estuvo la Comisión Operativa Nacional y la Convención Nacional de Procesos Internos.

Dante Delgado, líder nacional de MC.

Desde Jalisco decimos: nuestro adversario es el régimen autoritario de Morena. Los buenos gobiernos de Movimiento Ciudadano serán la base de nuestra victoria electoral.

Manuel Romo, dirigente estatal de MC.

México merece una alternativa frente a los que ya le fallaron. Estoy seguro, como lo hemos demostrado desde Jalisco, de que la opción de futuro es Movimiento Ciudadano.

Clemente Castañeda, senador por MC.

Estoy convencido que con diálogo y unidad, en MC vamos a salir adelante como siempre lo hemos hecho. Y así como en Zapopan y Jalisco, demostraremos que México sí tiene otra opción.

Juan José Frangie, precandidato de MC a Zapopan.

Jorge Álvarez Máynez fue presentado ayer como precandidato único a la Presidencia de México por el partido Movimiento Ciudadano. EFE/J. Méndez

Jorge Álvarez Máynez es el precandidato único de MC

Jorge Álvarez Máynez obtuvo su registro como precandidato único de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República. En un acto que reunió a los liderazgos de ese partido, el también diputado federal aseguró que “lo nuevo apenas comienza”.

Desde las instalaciones sede de Movimiento Ciudadano en la alcaldía Benito Juárez, Álvarez Máynez dijo que cuando habla de lo nuevo, se refiere a que su partido no hace campañas adelantadas y con despilfarro como Xóchilt Gálvez y Claudia Sheinbaum, y tampoco aceptan repartición de cuotas como el PRIAN.

“A Samuel García también le entregaron un manifiesto, un pliego petitorio como el que mostró ayer Marko Cortés, es lo mismo que le quería pedir a Samuel García, al fiscal, al instituto de derechos humanos, reparto de cuotas, qué bueno que se hizo público y que hayan tenido el cinismo y la arrogancia para dar a conocer lo que ello representa, nosotros sí estamos dispuestos a hacer totalmente lo contrario, no hay dos opciones de país”, agregó.

El precandidato emecista aseguró que si ofrecen un cambio y un México distinto, es porque tienen las bases para hacerlo.

“Las recetas de medicamentos se surten a nivel nacional al 73%, en Jalisco al 90% y en Nuevo León al 93%, tenemos las bases para ofrecer un México mejor, ¿por qué un policía en Nuevo León gana 25 mil pesos y en la Ciudad de México ocho mil pesos?, ayer vimos en Ecuador lo que puede ser nuestro futuro si no hacemos nada y si dejamos que los grupos criminales manden, ese es el tema del próximo sexenio, la inseguridad, la paz, acabar con la inseguridad”, aseveró.

Finalmente, pidió el apoyo de la militancia y de la juventud para que el partido naranja gane la Presidencia, pues para cambiar las cosas en México se necesita ganar en la boleta.

“No estamos haciendo todo este esfuerzo de que Movimiento Ciudadano esté en la boleta presidencial por una satisfacción personal, al país y a las personas no se les ayuda nada más con el micrófono, hay que ganar, si tú no ganas no cambias la vida de las personas, en redes hay millones de reacciones y esas también son personas, esos jóvenes que están ahí también quieren algo distinto”, concluyó.

Reaparece Gibrán Ramírez

El analista político Gibrán Ramírez reapareció públicamente, luego de que buscó la dirigencia nacional de Morena en septiembre de 2022. Se le vio en las instalaciones de Movimiento Ciudadano. El joven llegó al registro de Jorge Álvarez Máynez acompañado de su pareja sentimental, Valeria López Luévanos, quien fue candidata de Morena a la presidencia municipal de Matamoros, en Coahuila.

Aunque Gibrán saludó efusivamente a los liderazgos emecistas, incluido al dirigente de MC, Dante Delgado, no le fue designado un lugar especial, por lo que tuvo que seguir el acto desde una sala contigua.

SUN

Pablo Lemus (segundo de izquierda a derecha) estuvo presente en el evento en el que Jorge Álvarez Máynez se registró como precandidato de MC. SUN/D. Simón

Castañeda pide demostrar unidad

El coordinador de la bancada emecista en el Senado llamó a su partido a demostrar unidad por el ahora precandidato emecista a la Presidencia del país, Jorge Álvarez Máynez, luego de los cuestionamientos que realizó el gobernador de Jalisco respecto a su “destape” como abanderado naranja. A través de un comunicado, Castañeda agradeció a la dirigencia del partido la invitación al registro de Álvarez para encabezar la precandidatura presidencial. Sin embargo, pidió a la militancia y simpatizantes naranjas demostrar unidad, esto tras las críticas del mandatario jalisciense.

El posicionamiento del senador dijo que México merece una alternativa representante el futuro “como hemos demostrado desde Jalisco”.

OPOSICIÓN

Claudia Sheinbaum reacciona destape

Tras la definición de Jorge Álvarez Máynez como el abanderado presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), la precandidata presidencial de la coalición "Sigamos Haciendo Historia", Claudia Sheinbaum, señaló que solo hay dos proyectos en disputa, si sigue la transformación o se regresa al pasado.

"Nosotros siempre hemos mencionado que hay dos proyectos en disputa. No son tres, son dos: regresar al pasado o continuar con la transformación del país. Y aprovechando que estamos en Guanajuato, la gran mayoría de guanajuatenses quieren cambiar esta situación de vida de inseguridad, falta de acceso a derechos y bajos salarios", dijo Sheinbaum.

Agregó que Movimiento Ciudadano tendrá que definir en qué lugar se encuentra, porque ahora no están en la transformación del país.

Gobernador de Jalisco lo califica como “ocurrencias”

El gobernador de Jalisco arremetió nuevamente contra la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano por el anuncio de Jorge Álvarez Máynez como precandidato del partido a la Presidencia de la República.

El mandatario estatal calificó como “ocurrencias y banalidad” las recientes decisiones de Movimiento Ciudadano sobre la elección de su precandidato a la Presidencia de la República y consideró que el futuro no se puede construir de esa forma.

"Lo expreso en los términos que lo siento: eso no es una nueva forma de hacer política, eso no es política y no quiero ser parte de algo en lo que no creo y es como lo he expresado. Pero yo no creo que el futuro se pueda construir en la política basadas en las ocurrencias y la banalidad".

Delgado responde a declaraciones

El dirigente nacional de MC, Dante Delgado, respondió a las recientes declaraciones del gobernador de Jalisco, quien denunció que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, "destapó" a Jorge Álvarez Máynez como candidato a la Presidencia de México, y criticó que lo hizo en una mesa con botana y cerveza, "usando la idea de lo nuevo, para disfrazar lo absurdo". En conferencia de prensa, durante el registro de Máynez, el dirigente afirmó que el también coordinador de los diputados de MC fue electo por la Comisión Operativa Nacional.